Press Conference to Call for a General Strike Against ICE

Date:

Wednesday, October 22, 2025

Time:

2:00 PM - 2:00 PM

Event Type:

Press Conference

Organizer/Author:

Fundación Caminante

Location Details:

Mission Cultural Center for Latino Arts (2868 Mission Street, SF)

10/22 Press Conference to CALL FOR A GENERAL STRIKE AGAINST ICE ON OCTOBER 24, 2025



When: Wednesday, October 22nd, 2 PM

Where: Mission Cultural Center for Latino Arts (2868 Mission Street, SF)



Panelist Table:

* Abel Mouton, Member of the National Organization of Legal Service Workers–United Auto Workers Local 2320, Legal Assistance to the Elderly Unit (LAE-SFU)

* Francisco Herrera, Nuevo SOL/Labor and Domestic Worker Center Director



Press Contacts:

* Miguel Perez, Fundación Caminante, (415) 240-1687

* Abel Mouton, Member of the National Organization of Legal Service Workers–United Auto Workers Local 2320, Legal Assistance to the Elderly Unit (LAE-SFU), (415) 240-1047



The National Organization of Legal Service Workers–United Auto Workers Local 2320, Legal Assistance to the Elderly Unit (LAE-SFU), representing legal services workers, have voted to hold a one-day work stoppage on October 24, 2025. The strike will protest the Trump Administration’s attacks on immigrants and affirmatively demand an end to deportations, the abolition of ICE, and Papers for All–an unconditional amnesty for all undocumented immigrants in the U.S. These union members will picket Immigration and Customs Enforcement (ICE) facilities in the San Francisco Bay Area, aiming to suspend ICE operations and to invite other labor organizations to join this action.



This union, grassroots organizations and community members organized in the Bay Area General Strike Committee demand an immediate end to the harassment, detention, incarceration, and deportation of immigrants. They call for ICE out of the court houses, for the abolition of ICE and for full rights for immigrants in the United States, including unconditional amnesty and political equality.



They also call the mayor of Chicago Brandon Johnson to endorse this action, and if possible, fly to San Francisco to join the action at 630 Sansome Street to spur the national movement for a General Strike until the violence against our cities, workers, diverse communities, and immigrant workers stops.



CONFERENCIA DE PRENSA

CONVOCATORIA A HUELGA GENERAL CONTRA EL ICE EL 24 DE OCTUBRE DE 2025

Cuándo: Miércoles, 22 de octubre, 2 PM

Dónde: Mission Cultural Center for Latino Arts (2868 Mission Street, SF)



Mesa de Panelistas:

* Abel Mouton , Miembro de la Organización Nacional de Trabajadores de Servicios Legales–Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW) Local 2320, Unidad de Asistencia Legal para Ancianos (LAE-SFU)

* Francisco Herrera , Director de Nuevo SOL/Centro de Trabajadores Domésticos y Laborales



Contactos de Prensa:

* Miguel Perez , Fundación Caminante, (415) 240-1687

* Abel Mouton , Miembro de la Organización Nacional de Trabajadores de Servicios Legales–Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW) Local 2320, Unidad de Asistencia Legal para Ancianos (LAE-SFU)



La Organización Nacional de Trabajadores de Servicios Legales–Sindicato de Trabajadores

Automotrices (UAW) Local 2320, Unidad de Asistencia Legal para Ancianos (LAE-SFU), en

representación de los trabajadores de servicios legales, ha votado a favor de realizar un

paro laboral de un día el 24 de octubre de 2025. La huelga protestará contra los ataques de

la Administración Trump a los inmigrantes y demandará afirmativamente el fin de las

deportaciones, la abolición del ICE y Papeles para Todos

–

una amnistía incondicional para todos los inmigrantes indocumentados en EE. UU.

Estos miembros del sindicato harán piquetes en las instalaciones del Servicio de

Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Área de la Bahía de San Francisco, con el

objetivo de suspender las operaciones del ICE e invitar a otras organizaciones laborales a

unirse a esta acción.



Este sindicato, organizaciones de base y miembros de la comunidad organizados en el

Comité de Huelga General del Área de la Bahía exigen el fin inmediato del acoso, la

detención, el encarcelamiento y la deportación de inmigrantes. Hacen un llamado para que

el ICE salga de los juzgados, para la abolición del ICE y para la obtención de plenos

derechos para los inmigrantes en los Estados Unidos, incluyendo la amnistía incondicional y

la igualdad política.



También hacen un llamado a Brandon Johnson, alcalde de Chicago, para que respalde esta

acción y, si es posible, vuele a San Francisco para unirse a la protesta en 630 Sansome

Street, con el fin de impulsar el movimiento nacional por una Huelga General hasta que

cese la violencia contra nuestras ciudades, trabajadores, comunidades diversas y

trabajadores inmigrantes.