ICE out of Dublin Community Call | ICE Fuera de Dublin

Date:

Wednesday, July 30, 2025

Time:

6:00 PM - 7:00 PM

Event Type:

Meeting

Organizer/Author:

ICE out of Dublin Coalition

Location Details:

ICE out of Dublin Community Call

Wednesday, July 30, 6-7pm PT



ICE has signaled serious interest in reopening the notorious FCI Dublin prison in Dublin, CA as an immigration detention center. FCI Dublin was closed last year due to powerful survivor-led organizing following years of horrific staff sexual abuse, retaliation, and medical neglect.



Research has also shown that areas with immigration detention centers are correlated with higher rates of ICE activities and arrests. From 2018 to 2023, communities and advocates closed three Northern California ICE detention centers–making it safer for everyone in our communities. We must act to block ICE from reopening a detention center here or anywhere.



Join the ICE out of Dublin coalition to demand a permanent closure of FCI Dublin. Learn more about the ICE out of Dublin campaign and how Bay Area communities have taken action to protect immigrants from detention and deportation. We will share information about trends and the current political landscape and invite everyone to take action.





Llamada comunitaria ICE fuera de Dublín

miércoles, 30 de julio, 6-7pm PT



ICE ha señalado un interés serio en reabrir la notoria prisión federal de FCI Dublin en Dublin, CA como un centro de detención migratorio. FCI Dublin cerró el año pasado después de un proceso organizativo poderoso liderado por sobrevivientes despues de años abuso sexual horroso, represalias, y negligencia médica.



Las investigaciones también han demostrado que las zonas con centros de detención migratoria se correlacionan con tasas más altas de actividades y arrestos por parte del ICE. De 2018 a 2023, comunidades y defensores cerraron tres centros de detención de ICE en el norte de California, lo que mejoró la seguridad de todes en nuestras comunidades. Debemos actuar para impedir que ICE reabra un centro de detención aquí o en cualquier otro lugar.



Únase a la coalición ICE fuera de Dublín para exigir el cierre permanente de FCI Dublín. Obtenga más información sobre la campaña ICE fuera de Dublín y cómo las comunidades del Bay Area han tomado medidas para proteger a les inmigrantes de la detención y la deportación. Compartiremos información sobre las tendencias y el panorama político actual e invitaremos a todes a actuar.