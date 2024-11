The Vital Link: Watsonville's Early Railroad Monopoly, 1871–1876

Date:

Tuesday, December 17, 2024

Time:

6:00 PM - 7:30 PM

Event Type:

Speaker

Organizer/Author:

Watsonville Public Library

Location Details:

275 Main St Ste 100, Watsonville

Have you ever wanted to learn about the history of Watsonville’s railroads? Join us for “The Vital Link: Watsonville's Early Railroad Monopoly, 1871–1876” which will cover a five-year span in which Watsonville controlled all railroad access to Santa Cruz County. This presentation and discussion will be facilitated by Derek R Whaley, PhD, who is a librarian, author, and historian focused on the history of the railroading communities of Santa Cruz County, California. This program will take place on Tuesday, December 17 from 6-7:30pm at the Main Library.



Interested in learning about what information the event will cover? Given the historic nature of the program, we invite you to read this brief summary: Santa Cruz County before 1871 was off the beaten track, a coastal county with few roads to the outside world and only one weather-dependent steamship port at Santa Cruz. Proposals to build a railroad from Santa Cruz that would connect with the San Francisco & San Jose Railroad began circulating in the late 1860s. These plans were set aside when the Southern Pacific Railroad suddenly changed course and built a branch line to the small Monterey County community of Pajaro across the Pajaro River from Watsonville. Suddenly, Watsonville found itself with a monopoly on railroad access and the people of Santa Cruz felt sidelined. For five years, Santa Cruz's elite promoted railroads, and the people of Watsonville fought against them in the press and in local elections. These were the years when the people of Watsonville tried to control the fate of Santa Cruz County, and repercussions from this time can still be felt today.



The audience for this program is adults and other interested individuals and will be presented in English.



¿Alguna vez ha querido conocer la historia de los ferrocarriles de Watsonville? Los invitamos a nuestro programa “The Vital Link: Watsonville's Early Railroad Monopoly, 1871–1876”, en donde aprenderá sobre un periodo de cinco años en el que la ciudad de Watsonville controló todos los accesos ferroviarios del condado de Santa Cruz. Este programa será facilitado por Derek R Whaley, PhD, bibliotecario, autor e historiador centrado en la historia de las comunidades ferroviarias del condado de Santa Cruz, California. Este programa se llevará a cabo el martes, 17 de diciembre de 6-7:30pm en la Biblioteca Principal.



¿Le interesa conocer mas información sobre este evento? Dada la naturaleza histórica del programa, le invitamos a leer este breve resumen: Antes de 1871, el condado de Santa Cruz estaba fuera de los caminos trillados, era un condado costero con pocas carreteras hacia el mundo exterior y sólo contaba con un puerto de vapor de barcos dependiente del clima en Santa Cruz. A finales de la década de 1860 comenzaron a circular propuestas para construir un ferrocarril desde Santa Cruz que conectara con el ferrocarril de San Francisco y San José. Estos planes se dejaron de lado cuando el ferrocarril Southern Pacific cambió repentinamente de rumbo y construyó un ramal hasta la pequeña comunidad de Pájaro, en el condado de Monterey, al otro lado del río Pájaro, desde Watsonville. De repente, Watsonville se encontró con el monopolio del acceso ferroviario y los habitantes de Santa Cruz se sintieron marginados. Durante cinco años, la élite de Santa Cruz promovió los ferrocarriles y los habitantes de Watsonville lucharon contra ella en la prensa y en las elecciones locales. Estos fueron los años en los que el pueblo de Watsonville intentó controlar el destino del condado de Santa Cruz, y las repercusiones de esta época aún pueden sentirse hoy en día.



Audiencia: Adultos y otras personas interesadas; se presentará en inglés.