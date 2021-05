La familia de Mario González demanda la acusación de las policías de Alameda involucrado en su asesinato by Sarah Belle Lin

Monday May 10th, 2021 9:39 PM

El 19 de abril, Mario González residente de Oakland, murió mientras era forzado hacia el piso por un oficial policíaco del departamento de Alameda. La familia del difunto ahora esta demandando respuestas del departamento de policía, de la ciudad de Alameda, y que Nancy O’Malley la fiscal del condado presente cargos encontrá de los tres oficiales policíacos involucrados en el incidente. El incidente ocurrió un día antes de que Derek Chauvin el oficial policíaco de Minnepolis fuera condenado de asesinato en según grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado por el asesinato de George Floyd.

El día miércoles 21 de abril, mas de 100 personas se reunieron en el parque Scout en la ciudad de Alameda para una vigilia que conmemoraria la vida de Mario González, que tenia 26 años, era un padre, y residente de Oakland. A la vigilia atendieron los familiares de Mario González, que incluía su madre Edith Arenales, y su hermano Jerry Gonzalez. En la vigilia su familia revelo que Mario González era cuidador de otro de sus hermanos, Efrain de 22 anos, quien tiene autismo. “Mario lo cuidaba. Lo bañaba, lo afeitaba, y lo peinaba. Y ahora el niño no come, no puede dormir, y solo pregunta donde esta Mario,” comento la familia sobre la relación entre Mario y Efrain.



Jerry el hermano de Mario presento las demandas de la familia:



- regreso del cuerpo de Mario González a la familia para que puedan conducir una autopsia independiente y lo puedan enterrar.



- publicar video y audio, incluyendo video de las cámaras corporales de los policías



- publicar los registros y los nombres de los policías involucrados como lo dicta la ley de California SB 1421



- una investigación independiente del asesinato de Mario Gonzales



El día miércoles 28 de abril, la ciudad de Alameda publico los nombres de los tres policías involucrados: James Fisher, Cameron Leahy, y Eric McKinley. Los tres han sido puestos licencia administrativa pagada con beneficios. El video de las cámaras corporales de los policías fue publicada y una cuarta persona fue revelada como involucrada en la detención de Mario González: Charlie Clemmens, policía de estacionamiento que trabaja para el Departamento de Estacionamiento de Alameda.



“El departamento de policía de Alameda necesita explicar como un hombre de salud perfecta, que nunca ha sido presentado con cargos criminales ah muerto bajo su custodia,” dijo Jerry González. “El departamento de policía de Alameda no a hecho publico datos que explican por que mataron a Mario. Lo que están diciendo no tiene sentido. Mario no murió de “complicaciones medicas” por que no tenia ninguna condición medica. Sabemos que no hubo una pelea por que Mario no era una persona violenta. Necesitamos respuestas y no podemos confiar en la versión que ellos proponen.”



Para amplificar las demandas de la familia se unieron la vigilia dos muy conocidos organizadores comunitarios: George Galvis quien es cofundador de CURYJ organización basada en Oakland, y Cat Brooks cofundadora de Anti-Police Terror Project (proyecto encontrá terror policíaco) organización basada en Oakland que esta al frente de la movimiento para recortar fondos los departamentos policíacos. Otra de las oradores fue Amanda Majail-Blanco, la hermana de Erik Salgado, de 23 años, que fue asesinado por un policía de trafico de California en junio del año pasado.



Edith Arenales, la madre de Mario Gonzalez, también hablo: “Mi hijo Mario era un hijo, una persona saludable, no violenta, un padre amoroso, un hijo comprensivo una persona que tenia mucho valor en la comunidad. Y para mi familia es como que han cortado un brazo.”



Brooks comento acerca de como apoyar a la familia: “si tienes servicios que ofrecer, si tienes tiempo para hacer mandados, si eres un curandero, ponte en contacto. Y cualquier otra cosa que pida la familia estén ahí para ellos.”



El video de Edith Arenales, la madre de Mario González, hablando en la vigilia fue recientemente compartida en twitter por Meganoticias, un programa de televisión basada en la ciudad de México. El video ha sido visto mas de 42,000 veces.



El día martes 27 de abril, la familia mantuvo una conferencia de prensa enfrente de la municipalidad y la estación de policía de Alameda. La familia anuncio que habían visto el video de las cámaras corporales de los policías que muestra lo que paso antes de la muerte de Mario González. “Viendo ese video reafirmo nuestra lucha para buscar justicia para Mario,” comento Jerry el hermando de Mario en la pagina donde recuadraran fondos.



Debido al contenido del video no lo vamos a publicar aquí, pero para quien lo quiera ver pueden hacerlo aquí.



El video que casi dura una hora es de las cámaras corporales de los oficiales Erik McKinley y James Fisher. El video empieza con dos llamadas hechas el día lunes abril 19 al departamento de policía de Alameda de parte de dos individuos que estaban consternados por un hombre que describieron como hispano o indio. “Hay un hombre enfrente de mi casa hablando así mismo sin cubre bocas y no tiene sentido lo que esta diciendo,” dijo una de las personas en la llamada. También dijo “no le gusta a mis perros” y que tienen un bebe en la casa. “Esta ahí parado pero no creo que esta haciendo nada mal. No esta haciendo nada mal. No mas esta asustando a mi esposa.” La segunda persona que llamo dijo que el hombre tenia dos canastas con botellas de alcohol. “Creo que esta rompiendo las etiquetas de seguridad,” dijo la segunda persona que hablo, pero también dijo que no se viera que tuviera armas, y que el hombre solo tenia un peine con el que se peinaba el cabello.



Cuando el oficial policíaco Erik McKinley llega al parque Scout vio a Mario parado cerca de dos canastas. Hablaron los dos por varios minutos. Mario González negó que se estaba tratando de lastimarse así mismo cuando Erik McKinley le decía repetidamente que “algo esta pasando.” Se puede ver a Mario apoyarse en un árbol. Después que llega a la escena el oficial James Fisher de Alameda, McKinley le pregunta a González si tiene una tarjeta de identificación. “Si no puedes hacer eso, te voy a tener que arrestar” dijo McKinley. Cuando González metió su mano a su bolsa izquierda los dos policia se acercaron a González y le dijeron que mantuviera sus manos fuera de sus bolsas. Después toman sus brazos para intentar ponerle las esposas y arrestarlo. González es después forzosamente tirado al piso y por mas de cinco minutos los policías de Alameda mantienen su manos y rodillas encima de la espalda y pecho de González. En el video se puede escuchar los gritos y quejidos de González. González repetidamente pide “perdón” y dice otras cosas que no se pueden escuchar muy claramente. “Creo que hoy tomaste de mas, es todo,” dice McKinley a González. Mckinley entonces le pregunta a otro oficial, “piensas que lo podemos voltear a su lado?,” “No quiero perder lo que tengo,” es la respuesta del otro oficial. “De acuerdo,” dice McKinley. “No tenemos peso en su pecho, cierto?”, pregunta un oficial, McKinley escucho mal al oficial y pone mas peso sobre el pecho de Gonzalez. “No, no, no, nada de peso, nada de peso,” le dice un oficial a McKinley después que lo vio ponerle su rodilla encima de la espalda de González. Al minuto 22:39, los oficiales voltean a González y lo ponen sobre su lado y se dan cuenta que no esta respondiendo a sus preguntas. Los policías empiezan a proveerle los primero auxilios. “No tiene pulso,” dice un oficial varias veces mientras tratan de ver si González sigue con vida. Mientras los otro oficiales le siguen dando los primero auxilios, el oficial de Alameda Cameron Leahy le da González dos dosis de Narcan, medicamento que es utilizado cuando hay sobredosis de opioides. Dos dosis de Narcan es equivalente a 8 mg según dice un oficial en el video al minuto 28:20.



Después del incidente el departamento de policía de Alameda compartió un comunicado de prensa donde declaran que González murió en el hospital debido a una “emergencia medica.” Un segundo comunicado de prensa revelo que la causa de lo que se había referido anteriormente como una “emergencia medica” aun no se sabia, y que la verdadera “causa de la muerte de el señor González aun no se sabe.” Esto contradice el primer comunicado de prensa que compartió el departamento de policía de Alameda donde declaran que la causa de muerte fue una “emergencia medica.”



Dos peticiones hechas por la familia agregan mas demandas. La primera petición con mas de 1,280 firmas demanda que la fiscal del condado Nancy O’Malley, “presente cargos encontrá de los tres oficiales que mataron a Mario González.” La petición reconoce que la fiscal del condado abrió una investigación sobre la muerte de Mario González mientras estaba bajo la custodia de la policía. La segunda petición demanda que el consejo municipal de la ciudad de Alameda “atienda las demandas de la familia y que promulgue los cambios en la comunidad que mantengan la seguridad de la gente en contra la policía.” La cuidad de Alameda fue recientemente el sitio de otro incidente en enero en el día que se celebra al Doctor Martin Luther King Jr, en cual estaba involucrado un hombre con un rifle que amenazaba a un grupo de gente que incluía a niños y ancianos.



Insider reporto que el año 2020 hubo solo 18 días que la policía no mato a nadie. Las personas negras e hispanas continúan siendo disparadas y asesinadas de manera desproporcionada por la policía en los Estados Unidos.



Puede ver el hilo de twitter de Sarah Belle Lin de la vigilia de Mario Gonzalez aquí.