Coronavirus Covid-19 Pandemic:

Oakland reaches nearly 1,000 covid 19 cases in Alameda CountyBy Lynda Carson - May 25, 2020Oakland - As the crowds head to the beaches and head out to party for this Memorial Day weekend, the coronavirus Covid-19 numbers keep rising, with no end in sight.Oakland remains as the hot spot for the coronavirus Covid-19 pandemic happening in Alameda County with nearly 1,000 Covid-19 cases.See Covid-19 update below...Lynda Carson may be reached at tenantsrule [at] yahoo.com Coronavirus Covid-19 Cases:There are 1,662,302 Covid-19 cases in the U.S.There are 98,218 deaths in the U.S.As of May 24, there are 94,558 Covid-19 cases in California, with 3,795 deaths.Alameda County known COVID-19 casesApril 10 - Alameda County - 770 cases - 20 deathsApril 11 - Alameda County - 806 cases - 21 deathsApril 15 - Alameda County - 962 cases - 36 deathsApril 18 - Alameda County - 1,114 cases - 41 deathsApril 19 - Alameda County 1,164 cases - 42 deathsApril 20 - Alameda County 1,191 cases - 42 deathsApril 23 - Alameda County 1,239 cases - 43 deathsApril 24 - Alameda County 1,401 cases - 48 deathsMay 2 - Alameda County 1,705 cases - 63 deathsMay 6 - Alameda County 1,863 cases - 66 deathsMay 7 - Alameda County 1,917 cases - 67 deathsMay 10 - Alameda County 2,064 cases - 71 deathsMay 11 - Alameda County 2,101 cases - 71 deathsMay 12 - Alameda County 2,133 cases - 74 deathsMay 14 - Alameda County 2,234 cases - 79 deathsMay 15 - Alameda County 2,300 cases - 82 deathsMay 17 - Alameda County 2,392 cases - 83 deathsMay 19 - Alameda County 2,522 cases - 86 deathsMay 20 - Alameda County 2,560 cases - 88 deathsMay 21 - Alameda County 2,609 cases - 90 deathsMay 25 - Alameda County 2,874 cases - 93 deathsOakland Covid-19 cases:There have been 10 deaths or less at the Excell Health Care Center in Oakland https://projects.propublica.org/nursing-homes/homes/h-056170 There have been 10 deaths or less at the Redwood Healthcare Center in Oakland https://projects.propublica.org/nursing-homes/homes/h-555499 April 8 - Oakland - 127 casesApril 10 - 162 casesApril 11 - Oakland - 175 casesApril 12 - Oakland - 204 casesApril 15 - Oakland - 225 casesApril 18 - Oakland - 280 casesApril 19 - Oakland - 301 casesApril 20 - Oakland - 311 casesApril 24 - Oakland - 392 casesMay 2 - Oakland - 503 casesMay 6 - Oakland - 570 casesMay 7 - Oakland - 594 casesMay 10 - Oakland - 656 casesMay 11 - Oakland - 665 casesMay 12 - Oakland - 667 casesMay 14 - Oakland - 710 casesMay 15 - Oakland - 749 casesMay 17 - Oakland - 795 casesMay 19 - Oakland - 841 casesMay 20 - Oakland - 849 casesMay 21 - Oakland - 874 casesMay 25 - Oakland - 979 casesSome Covid-19 cases by zip code in Oakland:East Oakland, Fruitvale area 94601 zipcode is the Covid-19 hot spot in Oakland for some reason.94577 - 82 cases94601 - 259 cases94602 - 38 cases94603 - 105 cases94605 - 103 cases94606 - 76 cases94607 - 42 cases94608 - 28 cases94610 - 24 cases94611 - 36 cases94612 - 19 cases94619 - 114 cases94621 - 142 cases94704 - 11 cases>>>>>>Alameda County Cases by City/JurisdictionAlameda County: 2874Berkeley LHJ: 86Alameda County LHJ: 2788Under Investigation: 115Homeless: 60No Address: 7Santa Rita Jail: 53Alameda: 45Albany: <10Dublin: 26Emeryville: <10Fremont: 150Hayward: 558Livermore: 48Newark: 84Oakland: 979Piedmont: 13Pleasanton: 58San Leandro: 140Union City: 110Eden Area MAC (Ashland, Cherryland, Hayward Acres, San Lorenzo): 196Castro Valley MAC: 113Fairview MAC: 13Sunol: 0Remainder of County: <10