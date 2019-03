๐—œ๐—ป ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ช๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ข๐˜‚๐—ฟ ๐—•๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ & ๐—ฆ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜€ ๐—ถ๐—ป ๐—ก๐—ฒ๐˜„ ๐—ญ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ



As we mourn the loss of life in New Zealand, letโ€™s honor their lives by expanding, connecting and defending our movements. Join us Monday evening for community vigil against Islamophobia to express solidarity with our brothers and sisters in New Zealand, and all those targeted by white nationalism.

๐— ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐˜†, ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต ๐Ÿญ๐Ÿด๐˜๐—ต

๐Ÿฒ:๐Ÿฏ๐Ÿฌ ๐—ฃ๐—

๐—Ÿ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜ ๐—”๐—บ๐—ฝ๐—ต๐—ถ๐˜๐—ต๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ

๐—Ÿ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ ๐— ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜ ๐—•๐—น๐˜ƒ๐—ฑ (๐—•๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐Ÿญ๐Ÿฎ๐˜๐—ต ๐—ฆ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐Ÿญ๐˜€๐˜ ๐—”๐˜ƒ๐—ฒ.)

๐—ข๐—ฎ๐—ธ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ, ๐—–๐—” ๐Ÿต๐Ÿฐ๐Ÿฒ๐Ÿญ๐Ÿฎ

๐˜Š๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜“๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ต ๐˜‰๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ.

To endorse or for more information please contact:

๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ@๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ป๐—ด.๐—ผ๐—ฟ๐—ด



-------------------------------------



๐˜ผ๐™๐™Š๐˜พ ๐™ค๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™‘๐™ž๐™ค๐™ก๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ž๐™ฃ ๐™‰๐™š๐™ฌ ๐™•๐™š๐™–๐™ก๐™–๐™ฃ๐™™



As Arabs and Muslims, we are deeply saddened and disturbed by the news of the murder of 49 people in two New Zealand mosques. We are outraged that white supremacist violence continues to take the lives of so many.



Today is a truly difficult day, situated amid truly difficult conditions. Despite the shock we might feel along with our feelings of grief, we know this is not senseless violence. These acts of hatred and destruction at the hands of vigilantes are a logical outcome of the racism, xenophobia, misogyny, Islamophobia, and white supremacy promoted and sanctioned by right-wing movements and governments. The attack on the Al Noor Mosque and the Linwood Islamic Centre in Christchurch is driven by a white nationalism that fuels attacks on mosques, Black churches, and synagogues, and the heightened assault on migrants here in the US. And it is this same white nationalism expressed in the Trump Administration, its Muslim ban, the disgraceful bipartisan Islamophobic attacks on Congresswoman Ilhan Omar, and the forced separation of families at the border.



Our collective defense is the deepest and most unwavering form of solidarity. It is imperative that we continue building movements that are prepared to defend and protect one another against all odds. History, and our own recent past, have shown that when we come together to protect and defend one another, we build a strength that is in fact able to contend with some of the most impossible of circumstances. It is also imperative that we build a united front to confront and topple right wing authoritarian movements and regimes across the world--whether it be Trump, Bolsonaro, Marquez, Duterte, Netanyahu, or Modiโ€”and build our power to end violence, militarism, and war where we live, and globally.



๐˜ผ๐™จ ๐™ฌ๐™š ๐™ข๐™ค๐™ช๐™ง๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ก๐™ค๐™จ๐™จ ๐™ค๐™› ๐™ก๐™ž๐™›๐™š ๐™ž๐™ฃ ๐™‰๐™š๐™ฌ ๐™•๐™š๐™–๐™ก๐™–๐™ฃ๐™™, ๐™ก๐™š๐™ฉโ€™๐™จ ๐™๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™๐™š๐™ž๐™ง ๐™ก๐™ž๐™ซ๐™š๐™จ ๐™—๐™ฎ ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ, ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™™๐™š๐™›๐™š๐™ฃ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ค๐™ช๐™ง ๐™ข๐™ค๐™ซ๐™š๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™จ ๐™ฉ๐™ค ๐™—๐™ช๐™ž๐™ก๐™™ ๐™– ๐™ฌ๐™ค๐™ง๐™ก๐™™ ๐™ฌ๐™๐™š๐™ง๐™š ๐™–๐™ก๐™ก ๐™ฅ๐™š๐™ค๐™ฅ๐™ก๐™š ๐™–๐™ง๐™š ๐™ก๐™ž๐™—๐™š๐™ง๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™›๐™ง๐™ค๐™ข ๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ช๐™˜๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก ๐™ซ๐™ž๐™ค๐™ก๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐™ก๐™ž๐™ซ๐™š ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™™๐™ž๐™œ๐™ฃ๐™ž๐™ฉ๐™ฎ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™จ๐™š๐™ก๐™›-๐™™๐™š๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ. For more event information: http://www.araborganizing.org

