From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
México Zapatista Agosto 2026: Encuentros de Arte, Resistencia y Rebeldía
México Zapatista Agosto 2026:
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía. ResignArte u OrganizArte. Fechas y Sedes
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía. ResignArte u OrganizArte. Fechas y Sedes
México Zapatista Agosto 2026:
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía. ResignArte u OrganizArte. Fechas y Sedes
COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA
MÉXICO.
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía.
ResignArte u OrganizArte
Fechas y Sedes.
Les informamos de las fechas para el Encuentro de Artes y el Encuentro de Resistencias y Rebeldías para este mes de agosto del 2026.
Ambos encuentros serán simultáneos en fechas y sedes. Dependiendo del número de participantes, se acomodarán las fechas y horarios para que puedan asistir a ambos eventos. Aunque los Encuentros son abiertos, recomendamos que se registren, señalen el carácter de su participación y los días en los que estarán presentes.
El sábado 1 de agosto será la Inauguración en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia (mismo lugar donde se realizó el Primer Encuentro de Resistencias y Rebeldías, así como el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan).
Del domingo 2 de agosto al domingo 16 de agosto: participaciones de asistentes y presentaciones de artes.
Lunes 17 de agosto: traslados a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, mesas redondas “Las Artes bajo Acoso (Danza, Cine y Teatro)”. Con la participación, entre otros, de Luis de Tavira, Dolores Heredia, Marina de Tavira, Natalia Beristain, David Gaytán, Argelia Guerrero e Iván Prado. En el CIDECI.
Viernes 21 al sábado 29. Continúan encuentros de Artes, y de Resistencias y Rebeldías en el Caracol de Jacinto Canek (donde se realizó el encuentro de Artes de abril del 2025).
Domingo 30 de agosto. Clausura.
Participantes, escuchas y videntes pueden acudir en las fechas que más les convengan.
Aprovechamos para recordarles del semillero del 20 al 25 de julio inclusive, con el tema “Guerra contra la Humanidad. (Las Poblaciones, la Naturaleza y las Diferencias bajo asedio)”
Los correos para registrarse son:
semillerojulio2026 [at] proton.me
encuentroryragosto26 [at] gmail.com
encuentroartes2026 [at] gmail.com
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, junio del 2026.
fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/06/29/encuentros-de-arte-y-de-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-fechas-y-sedes/
Nota reeditada y en difusión desde ENLACES de Red Latina sin fronteras 06.07.2026
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/07/06/enlaces-de-red-latina-sin-fronteras-06-07-2026/
Sumario de esta edición de Julio 2026:
-Argentina: Al gran pueblo ataúd
-Agentina: Libertad a Facundo Jones Huala ejemplo de Dignidad Mapuche
-Argentina: LLamados progres que sirven a dos amos…
-Argentina: Otro 26 de Junio con Dario y Maxi
-Argentina_Memoria Histórica: 20.06.1973 Masacre de Ezeiza
-Argentina: Indio Solari y movimiento de masas…
-Indio Solari: El largo adiós
Brasil: Lula declara que «nunca ha sido de izquierda»
Chile gatopardo: libro ‘La mano izquierda del capital’
-Colombia: Solidaridad desde Asturias por los derechos humanos
-Ecuador_Unitierra: Objetivos al 2030
-Haití: el pecado de la negritud libre
-Italia: El crepúsculo de los derechos
-México, Oaxaca: 6to Foro informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida…
-México Zapatista Agosto 2026: Encuentros de Arte, Resistencia y Rebeldía
-México: Claudia Sheinbaum le pide perdón al rey Felipe VI por los “crímenes cometidos contra España durante la conquista”
-México: Alas y Raíces de los Movimientos Sociales de Oaxaca
-México: Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
-Wallmapu_Héctor LLaitul: Mantenemos un movimiento autonomista, anticapitalista y revolucionario
-Wallmapu, represión $hilena: 70 años de cárcel piden para Pelentaro Llaitul
Otras notas:
-En la cultura, ¿existe una salida a nuestro laberinto?
-LLamamiento a boicotear el Mundial de Futbol en EEUU
-No es idealización rural, es deseo comunal
-Luciana Peker: “Hay un racismo cultural para no escuchar a las mujeres de América Latina”
-Descolonizaciones: África desafía el eurocentrismo
-La alienación en la era del algoritmo
-Acuífero Guaraní. Un nuevo requerimiento sin agua bendita
-Libro «Pinturas de guerra» , novela gráfica : Retratos de dictaduras
-SpaceX, ni en la tierra ni en el cielo
-ONU: La ventana para controlar la IA se cierra y podría agravar la desigualdad…
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía. ResignArte u OrganizArte. Fechas y Sedes
COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA
MÉXICO.
https://enlacezapatista.ezln.org.mx/
Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía.
ResignArte u OrganizArte
Fechas y Sedes.
Les informamos de las fechas para el Encuentro de Artes y el Encuentro de Resistencias y Rebeldías para este mes de agosto del 2026.
Ambos encuentros serán simultáneos en fechas y sedes. Dependiendo del número de participantes, se acomodarán las fechas y horarios para que puedan asistir a ambos eventos. Aunque los Encuentros son abiertos, recomendamos que se registren, señalen el carácter de su participación y los días en los que estarán presentes.
El sábado 1 de agosto será la Inauguración en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia (mismo lugar donde se realizó el Primer Encuentro de Resistencias y Rebeldías, así como el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan).
Del domingo 2 de agosto al domingo 16 de agosto: participaciones de asistentes y presentaciones de artes.
Lunes 17 de agosto: traslados a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, mesas redondas “Las Artes bajo Acoso (Danza, Cine y Teatro)”. Con la participación, entre otros, de Luis de Tavira, Dolores Heredia, Marina de Tavira, Natalia Beristain, David Gaytán, Argelia Guerrero e Iván Prado. En el CIDECI.
Viernes 21 al sábado 29. Continúan encuentros de Artes, y de Resistencias y Rebeldías en el Caracol de Jacinto Canek (donde se realizó el encuentro de Artes de abril del 2025).
Domingo 30 de agosto. Clausura.
Participantes, escuchas y videntes pueden acudir en las fechas que más les convengan.
Aprovechamos para recordarles del semillero del 20 al 25 de julio inclusive, con el tema “Guerra contra la Humanidad. (Las Poblaciones, la Naturaleza y las Diferencias bajo asedio)”
Los correos para registrarse son:
semillerojulio2026 [at] proton.me
encuentroryragosto26 [at] gmail.com
encuentroartes2026 [at] gmail.com
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, junio del 2026.
fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/06/29/encuentros-de-arte-y-de-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-fechas-y-sedes/
Nota reeditada y en difusión desde ENLACES de Red Latina sin fronteras 06.07.2026
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/07/06/enlaces-de-red-latina-sin-fronteras-06-07-2026/
Sumario de esta edición de Julio 2026:
-Argentina: Al gran pueblo ataúd
-Agentina: Libertad a Facundo Jones Huala ejemplo de Dignidad Mapuche
-Argentina: LLamados progres que sirven a dos amos…
-Argentina: Otro 26 de Junio con Dario y Maxi
-Argentina_Memoria Histórica: 20.06.1973 Masacre de Ezeiza
-Argentina: Indio Solari y movimiento de masas…
-Indio Solari: El largo adiós
Brasil: Lula declara que «nunca ha sido de izquierda»
Chile gatopardo: libro ‘La mano izquierda del capital’
-Colombia: Solidaridad desde Asturias por los derechos humanos
-Ecuador_Unitierra: Objetivos al 2030
-Haití: el pecado de la negritud libre
-Italia: El crepúsculo de los derechos
-México, Oaxaca: 6to Foro informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida…
-México Zapatista Agosto 2026: Encuentros de Arte, Resistencia y Rebeldía
-México: Claudia Sheinbaum le pide perdón al rey Felipe VI por los “crímenes cometidos contra España durante la conquista”
-México: Alas y Raíces de los Movimientos Sociales de Oaxaca
-México: Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
-Wallmapu_Héctor LLaitul: Mantenemos un movimiento autonomista, anticapitalista y revolucionario
-Wallmapu, represión $hilena: 70 años de cárcel piden para Pelentaro Llaitul
Otras notas:
-En la cultura, ¿existe una salida a nuestro laberinto?
-LLamamiento a boicotear el Mundial de Futbol en EEUU
-No es idealización rural, es deseo comunal
-Luciana Peker: “Hay un racismo cultural para no escuchar a las mujeres de América Latina”
-Descolonizaciones: África desafía el eurocentrismo
-La alienación en la era del algoritmo
-Acuífero Guaraní. Un nuevo requerimiento sin agua bendita
-Libro «Pinturas de guerra» , novela gráfica : Retratos de dictaduras
-SpaceX, ni en la tierra ni en el cielo
-ONU: La ventana para controlar la IA se cierra y podría agravar la desigualdad…
For more information: https://redlatinasinfronteras.wordpress.co...
Add Your Comments
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!
Get Involved
If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.
Publish
Publish your stories and upcoming events on Indybay.
Topics
More
Search Indybay's Archives Advanced Search
► ▼ IMC Network