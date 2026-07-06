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Wallmapu_Héctor LLaitul: un movimiento autonomista, anticapitalista y revolucionario
Wallmapu_Héctor LLaitul: Mantenemos un movimiento autonomista, anticapitalista y revolucionario
Wallmapu
PORQUE MANTENEMOS UN MOVIMIENTO AUTONOMISTA, ANTICAPITALISTA Y REVOLUCIONARIO
por Héctor Llaitul
Junio 19, 2026
El Sudamericano
elsudamericano.wordpress.com/
En nuestro análisis, lo primero que podemos afirmar es que el gobierno chileno anterior, de corte «progresista», ha sido responsable de abrir las puertas a la ultraderecha. Este fenómeno ha sido una constante en distintos países donde se ha reinstalado el fascismo en el último tiempo y que contribuye a confundir a la gente. Los “pseudoprogres” se presentan fingiendo lo que no son, lo que acaba resultando engañoso. Desorientadas y embaucadas las personas terminan votando casi como castigo por una opción que a la larga los perjudica. La responsabilidad del vacío que utiliza el “progresismo” es la misma de la izquierda tradicional, que no solo ha sido derrotada, sino que se asume como tal, perdiendo líneas y principios.
Si nos detenemos en el comportamiento de los progresistas, en los diferentes países que han logrado llegar al poder terminan administrando el modelo neoliberal. Eso se puede observar por ejemplo en España tras el término de la dictadura de Franco. La figura de Felipe González, ejemplo para el Chile transicional y quien parecía sostener un discurso radical, muy pronto acabó gestionando el modelo con privatizaciones y medidas antipopulares.
En Chile, el Gobierno de Boric, mostró inmediatamente su verdadera esencia liberal, la cual trajo consigo consecuencias nefastas para el pueblo mapuche. Lo hizo con menos disimulo que la escuela de González. Similares experiencias se vivieron en los países vecinos, en Brasil con Lula, Ecuador con Correa, Morales en Bolivia y con los Kirchner en Argentina, donde las derechas reaccionarias sólo esperaron su turno.
Sin lugar a dudas, la ultraderecha latinoamericana resultó ser la más tutelada y subordinada a la maquinaria gringa, sometida y funcional a las corporaciones multinacionales yanquis. En el último tiempo la política norteamericana no ha perdonado y su dominación inclusive se da en una lógica guerrerista: caso venezolano y cubano. Tal vez por lo mismo se puede comprender por qué los progresistas en Chile fueron tan fieros y crueles para perseguir y reprimir a los mapuche y toda otra expresión de resistencia, sometiéndose de lleno al sistema imperante postdictadura y creando las condiciones para una nueva ofensiva neofascista y neocolonial.
Ahora, con un gobierno de ultraderecha y con muchos pinochetistas en el poder, los progres solo se han limitado a negociar, utilizando la misma Constitución que se suponía querían cambiar, manipulando el movimiento social y político, el que por cierto volverá a protestar mientras ellos esperan tranquilamente otros 4 años aferrados a la vía institucional. Porque solo quieren cargos y terminan aceptando componendas de parte del poder.
En este contexto no se debe olvidar que Boric y los partidos de su alianza dejaron un marco institucional mucho más represivo y modernizado de carácter abiertamente antimapuche, como no se conocía -Ley Naín Retamal, Ley Antitomas, militarización permanente, Ley Antiterrorista, etc. Normativa que se extiende a la realidad social de los oprimidos en general. Dejaron todo listo. Hoy los fascistas solo tienen que administrar y aplicar las medidas heredadas.
Para comprender más el recambio de gobierno en el marco del poder interburgués, es importante hacer un repaso del reacomodo del gran capital en el territorio ancestral mapuche. Nuestro análisis al respecto es que hoy, como pueblo oprimido, debemos seguir luchando principalmente contra el sistema capitalista.
En esa línea, el enemigo de la causa mapuche son todas las inversiones capitalistas en Wallmapu, primordialmente las forestales por ser sostenedoras del mayor sistema de propiedad usurpado en contra de las comunidades, en especial de aquellas que tenían antaño un proyecto de rearticulación de lof y de espacios territoriales más amplios para la verdadera composición del Pueblo Nación Mapuche. La lucha principalmente es contra ellos por las graves afectaciones que los monocultivos representan para nuestra ñuke mapu y para el ecosistema.
Junto con la lucha contra las forestales existe igualmente una lucha contra distintos proyectos de inversión capitalista que arremeten en contra de las comunidades, una ocupación a partir del despojo y mecanismos de control económico del territorio, una ocupación de “acumulación por desposesión”. Hablamos de megaproyectos de todo tipo que invaden y depredan nuestros territorios ancestrales, léase centrales hidroeléctricas, proyectos eólicos, inmobiliarias, mineras, carreteras, etcétera, donde las grandes corporaciones, el gran capital, se apropia de bienes, tierras y derechos de las comunidades para obtener ganancias.
De igual manera, los denominados «proyectos de energía limpia» son una quimera, dado que se instalan en espacios usurpados. Ya hemos sostenido que las últimas administraciones se han comprometido abiertamente en mantener el sistema de despojo a como dé lugar. Una realidad que solo favorece a los grandes grupos económicos, y que si bien incluyen propuestas bajo modelos silvoagrícolas de tipo más «amable», comparten un sentido extractivista que también afecta y denosta la cultura mapuche. No sólo por la transformación del territorio al servicio del capitalismo, sino por la imposición de una lógica procapitalista colonial occidental que impacta sobremanera el tejido social, político, ideológico y cultural mapuche.
Frente a este escenario, nosotros hemos de sostener nuestra propuesta de lucha en base a la resistencia y reconstrucción de nuestro pueblo nación contra toda expresión del capitalismo globalizado. Nuestras definiciones principales son confrontar contra el imperialismo global y el despojo colonialista local que sufrimos por parte de la oligarquía y del Estado burgués. En este sentido, hemos de reafirmar que mantendremos un movimiento mapuche autonomista y revolucionario, con definiciones claramente anticapitalistas y antiimperialistas, bases para levantar un gran proceso de liberación Nacional Mapuche.
¡¡ Amulepe taiñ weichan !!
¡¡ Libertad a todos los presos políticos Mapuche !!
fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2026/06/19/por-que-mantenemos-un-movimiento-autonomista-anticapitalista-y-revolucionario-por-hector-llaitul/
también editado y en difusión solidaria desde:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/07/06/wallmapu_hector-llaitul-mantenemos-un-movimiento-autonomista-anticapitalista-y-revolucionario/
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PORQUE MANTENEMOS UN MOVIMIENTO AUTONOMISTA, ANTICAPITALISTA Y REVOLUCIONARIO
por Héctor Llaitul
Junio 19, 2026
El Sudamericano
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En nuestro análisis, lo primero que podemos afirmar es que el gobierno chileno anterior, de corte «progresista», ha sido responsable de abrir las puertas a la ultraderecha. Este fenómeno ha sido una constante en distintos países donde se ha reinstalado el fascismo en el último tiempo y que contribuye a confundir a la gente. Los “pseudoprogres” se presentan fingiendo lo que no son, lo que acaba resultando engañoso. Desorientadas y embaucadas las personas terminan votando casi como castigo por una opción que a la larga los perjudica. La responsabilidad del vacío que utiliza el “progresismo” es la misma de la izquierda tradicional, que no solo ha sido derrotada, sino que se asume como tal, perdiendo líneas y principios.
Si nos detenemos en el comportamiento de los progresistas, en los diferentes países que han logrado llegar al poder terminan administrando el modelo neoliberal. Eso se puede observar por ejemplo en España tras el término de la dictadura de Franco. La figura de Felipe González, ejemplo para el Chile transicional y quien parecía sostener un discurso radical, muy pronto acabó gestionando el modelo con privatizaciones y medidas antipopulares.
En Chile, el Gobierno de Boric, mostró inmediatamente su verdadera esencia liberal, la cual trajo consigo consecuencias nefastas para el pueblo mapuche. Lo hizo con menos disimulo que la escuela de González. Similares experiencias se vivieron en los países vecinos, en Brasil con Lula, Ecuador con Correa, Morales en Bolivia y con los Kirchner en Argentina, donde las derechas reaccionarias sólo esperaron su turno.
Sin lugar a dudas, la ultraderecha latinoamericana resultó ser la más tutelada y subordinada a la maquinaria gringa, sometida y funcional a las corporaciones multinacionales yanquis. En el último tiempo la política norteamericana no ha perdonado y su dominación inclusive se da en una lógica guerrerista: caso venezolano y cubano. Tal vez por lo mismo se puede comprender por qué los progresistas en Chile fueron tan fieros y crueles para perseguir y reprimir a los mapuche y toda otra expresión de resistencia, sometiéndose de lleno al sistema imperante postdictadura y creando las condiciones para una nueva ofensiva neofascista y neocolonial.
Ahora, con un gobierno de ultraderecha y con muchos pinochetistas en el poder, los progres solo se han limitado a negociar, utilizando la misma Constitución que se suponía querían cambiar, manipulando el movimiento social y político, el que por cierto volverá a protestar mientras ellos esperan tranquilamente otros 4 años aferrados a la vía institucional. Porque solo quieren cargos y terminan aceptando componendas de parte del poder.
En este contexto no se debe olvidar que Boric y los partidos de su alianza dejaron un marco institucional mucho más represivo y modernizado de carácter abiertamente antimapuche, como no se conocía -Ley Naín Retamal, Ley Antitomas, militarización permanente, Ley Antiterrorista, etc. Normativa que se extiende a la realidad social de los oprimidos en general. Dejaron todo listo. Hoy los fascistas solo tienen que administrar y aplicar las medidas heredadas.
Para comprender más el recambio de gobierno en el marco del poder interburgués, es importante hacer un repaso del reacomodo del gran capital en el territorio ancestral mapuche. Nuestro análisis al respecto es que hoy, como pueblo oprimido, debemos seguir luchando principalmente contra el sistema capitalista.
En esa línea, el enemigo de la causa mapuche son todas las inversiones capitalistas en Wallmapu, primordialmente las forestales por ser sostenedoras del mayor sistema de propiedad usurpado en contra de las comunidades, en especial de aquellas que tenían antaño un proyecto de rearticulación de lof y de espacios territoriales más amplios para la verdadera composición del Pueblo Nación Mapuche. La lucha principalmente es contra ellos por las graves afectaciones que los monocultivos representan para nuestra ñuke mapu y para el ecosistema.
Junto con la lucha contra las forestales existe igualmente una lucha contra distintos proyectos de inversión capitalista que arremeten en contra de las comunidades, una ocupación a partir del despojo y mecanismos de control económico del territorio, una ocupación de “acumulación por desposesión”. Hablamos de megaproyectos de todo tipo que invaden y depredan nuestros territorios ancestrales, léase centrales hidroeléctricas, proyectos eólicos, inmobiliarias, mineras, carreteras, etcétera, donde las grandes corporaciones, el gran capital, se apropia de bienes, tierras y derechos de las comunidades para obtener ganancias.
De igual manera, los denominados «proyectos de energía limpia» son una quimera, dado que se instalan en espacios usurpados. Ya hemos sostenido que las últimas administraciones se han comprometido abiertamente en mantener el sistema de despojo a como dé lugar. Una realidad que solo favorece a los grandes grupos económicos, y que si bien incluyen propuestas bajo modelos silvoagrícolas de tipo más «amable», comparten un sentido extractivista que también afecta y denosta la cultura mapuche. No sólo por la transformación del territorio al servicio del capitalismo, sino por la imposición de una lógica procapitalista colonial occidental que impacta sobremanera el tejido social, político, ideológico y cultural mapuche.
Frente a este escenario, nosotros hemos de sostener nuestra propuesta de lucha en base a la resistencia y reconstrucción de nuestro pueblo nación contra toda expresión del capitalismo globalizado. Nuestras definiciones principales son confrontar contra el imperialismo global y el despojo colonialista local que sufrimos por parte de la oligarquía y del Estado burgués. En este sentido, hemos de reafirmar que mantendremos un movimiento mapuche autonomista y revolucionario, con definiciones claramente anticapitalistas y antiimperialistas, bases para levantar un gran proceso de liberación Nacional Mapuche.
¡¡ Amulepe taiñ weichan !!
¡¡ Libertad a todos los presos políticos Mapuche !!
fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2026/06/19/por-que-mantenemos-un-movimiento-autonomista-anticapitalista-y-revolucionario-por-hector-llaitul/
también editado y en difusión solidaria desde:
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