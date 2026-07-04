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Libro «Pinturas de guerra» , novela gráfica : Retratos de dictaduras
Libro «Pinturas de guerra» , novela gráfica : Retratos de dictaduras, realizados por quienes pintaron su propia realidad.
Libro «Pinturas de guerra» , novela gráfica : Retratos de dictaduras, realizados por quienes pintaron su propia realidad.
Por Raíssa Araújo Pacheco
outraspalavras.net/
«Pinturas de guerra» , novela gráfica de Ángel de la Calle, narra un encuentro con artistas latinoamericanos exiliados por regímenes militares. Publicada por Editora Veneta y la Fundación Rosa Luxemburgo , la obra presenta trazos crudos pero veraces que muestran los horrores de la represión. Participa para ganar un ejemplar .
Un alter ego del dibujante de cómics Ángel de la Calle viaja a París en la década de 1980 para escribir un libro sobre la actriz estadounidense Jean Seberg. Durante su viaje, conoce a un grupo de pintores de diversos países como Argentina, Chile, Uruguay y México.
Tras huir de las violentas dictaduras militares que asolaban sus países de origen, estos artistas formaron el grupo conocido como «autorrealistas». Con esta narrativa, la novela gráfica * Pinturas de guerra *, publicada por la Fundación Rosa Luxemburgo en colaboración con Editora Veneta , vincula la creación artística con la política, que en este caso se expresa como resistencia a la opresión. Aquí, las «pinturas de guerra» son las obras de arte creadas por los pintores exiliados.
«Una de las narrativas gráficas contemporáneas más brillantes.»
Paco Ignacio Taibo II
Premio al Mejor Cómic en la Feria del Cómic de Barcelona
//veneta.com.br/products/pinturas-de-guerra
Un joven escritor español llega a París intentando resolver la misteriosa muerte de la actriz estadounidense Jean Seberg. Sin saberlo, se ve envuelto en una trama que involucra al servicio secreto francés, Guy Debord, Jean-Luc Godard, Philip K. Dick, un agente de la CIA y los Autorrealistas, un grupo de pintores latinoamericanos refugiados de las dictaduras de sus países.
Traductora: Andrea Bruno
Prefacio: Paco Ignacio Taibo II
Notas: Arthur Dantas; Rogerio de Campos
Formato: Tapa blanda
Número de páginas: 312
En blanco y negro
Dimensiones: 24×17
Autor: Angel Calle Collado
Nacido en Madrid, en enero de de 1969. Aunque venido del mundo de los números, desde 1995 vincula su aprendizaje a la sociología y a la expresión poética. Participa de movimientos sociales críticos con la llamada globalización, como son la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa y el Comité de Apoyo al MST de Madrid, y en la exploración de formas comunitarias de vida. Ha publicado dos textos sobre movimientos sociales: Ciudadanía y solidaridad (sobre las ONG de Desarrollo, en el 2000) y Los nuevos movimientos globales (sobre las redes alterglobalización, que aparecerá en el 2006) Poemas suyos han aparecido en la revista Viento Sur (noviembre 2004. n. 77) y en la compilación Voces del extremo VII. Poesía y Ética (2005).
Audio Presentación del libro Pinturas de guerra
Traficantes de sueños -Madrid
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/presentacion-del-libro-pinturas-de-guerra
fuente: https://outraspalavras.net/blog/retratos-das-ditaduras-por-quem-pintou-a-propria-realidade/
enlaces relacionados: https://traficantes.net/libros/pinturas-de-guerra-1
https://garbuixbooks.com/libro/pinturas-de-guerra/
https://fce.com.ar/tienda/historieta/pinturas-de-guerra/
reenviado por Red Latina sin fronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://www.facebook.com/enred.sinfronteras.50
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/07/03/libro-pinturas-de-guerra-novela-grafica-retratos-de-dictaduras/
Por Raíssa Araújo Pacheco
outraspalavras.net/
«Pinturas de guerra» , novela gráfica de Ángel de la Calle, narra un encuentro con artistas latinoamericanos exiliados por regímenes militares. Publicada por Editora Veneta y la Fundación Rosa Luxemburgo , la obra presenta trazos crudos pero veraces que muestran los horrores de la represión. Participa para ganar un ejemplar .
Un alter ego del dibujante de cómics Ángel de la Calle viaja a París en la década de 1980 para escribir un libro sobre la actriz estadounidense Jean Seberg. Durante su viaje, conoce a un grupo de pintores de diversos países como Argentina, Chile, Uruguay y México.
Tras huir de las violentas dictaduras militares que asolaban sus países de origen, estos artistas formaron el grupo conocido como «autorrealistas». Con esta narrativa, la novela gráfica * Pinturas de guerra *, publicada por la Fundación Rosa Luxemburgo en colaboración con Editora Veneta , vincula la creación artística con la política, que en este caso se expresa como resistencia a la opresión. Aquí, las «pinturas de guerra» son las obras de arte creadas por los pintores exiliados.
«Una de las narrativas gráficas contemporáneas más brillantes.»
Paco Ignacio Taibo II
Premio al Mejor Cómic en la Feria del Cómic de Barcelona
//veneta.com.br/products/pinturas-de-guerra
Un joven escritor español llega a París intentando resolver la misteriosa muerte de la actriz estadounidense Jean Seberg. Sin saberlo, se ve envuelto en una trama que involucra al servicio secreto francés, Guy Debord, Jean-Luc Godard, Philip K. Dick, un agente de la CIA y los Autorrealistas, un grupo de pintores latinoamericanos refugiados de las dictaduras de sus países.
Traductora: Andrea Bruno
Prefacio: Paco Ignacio Taibo II
Notas: Arthur Dantas; Rogerio de Campos
Formato: Tapa blanda
Número de páginas: 312
En blanco y negro
Dimensiones: 24×17
Autor: Angel Calle Collado
Nacido en Madrid, en enero de de 1969. Aunque venido del mundo de los números, desde 1995 vincula su aprendizaje a la sociología y a la expresión poética. Participa de movimientos sociales críticos con la llamada globalización, como son la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa y el Comité de Apoyo al MST de Madrid, y en la exploración de formas comunitarias de vida. Ha publicado dos textos sobre movimientos sociales: Ciudadanía y solidaridad (sobre las ONG de Desarrollo, en el 2000) y Los nuevos movimientos globales (sobre las redes alterglobalización, que aparecerá en el 2006) Poemas suyos han aparecido en la revista Viento Sur (noviembre 2004. n. 77) y en la compilación Voces del extremo VII. Poesía y Ética (2005).
Audio Presentación del libro Pinturas de guerra
Traficantes de sueños -Madrid
https://soundcloud.com/traficantesdesue-os/presentacion-del-libro-pinturas-de-guerra
fuente: https://outraspalavras.net/blog/retratos-das-ditaduras-por-quem-pintou-a-propria-realidade/
enlaces relacionados: https://traficantes.net/libros/pinturas-de-guerra-1
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