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South Bay Immigrant Rights

Gilroy detention center and data center forum/ Foro sobre el centro de detención y el cent

Mountain view community center maple room 201 S Rengstorff Ave, Mountain View, CA 94040
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Date:
Sunday, July 19, 2026
Time:
3:00 PM - 4:30 PM
Event Type:
Panel Discussion
Organizer/Author:
mountain view action pod
Location Details:
Mountain view community center maple room

201 S Rengstorff Ave, Mountain View, CA 94040
The construction of detention centers and data centers across the US represent some of the largest construction efforts in recent times. Both have been heavily protested, and while on the surface seem like distinct efforts, the artificial intelligence boom and the growth of surveillance and the deportation pipeline are deeply interrelated. In Gilroy, we have an example of both being constructed at this very moment. Hear from local activists in Gilroy about the build out of the new data center and detention center in their community, the local organizing to protest them, and how these projects affect immigrants and all working people in the area.

La construcción de centros de detención y centros de datos en todo Estados Unidos representa uno de los mayores proyectos de construcción de los últimos tiempos. Ambos han sido objeto de fuertes protestas, y aunque a primera vista parezcan iniciativas distintas, el auge de la inteligencia artificial, el aumento de la vigilancia y el sistema de deportaciones están profundamente interrelacionados. En Gilroy, tenemos un ejemplo de la construcción de ambos en este preciso momento. Escuche a activistas locales de Gilroy hablar sobre la construcción del nuevo centro de datos y el centro de detención en su comunidad, la organización local para protestar contra ellos y cómo estos proyectos afectan a los inmigrantes y a todos los trabajadores de la zona.
Added to the calendar on Fri, Jul 3, 2026 12:54PM
§
by mountain view action pod
Fri, Jul 3, 2026 12:54PM
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