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México_Mixteca de Oaxaca y Puebla: Comunidades exigen cancelación de concesiones mineras
México
Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
México
Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
La Minuta 30.06.2026
educaoaxaca.org/
Durante el sexto foro informativo, realizado el sábado pasado en San José Chichihualtepec, municipio mixteco de Santiago Chazumba, los pueblos y comunidades indígenas y campesinas integrantes de los pueblos Ñuu Savi, Ngiwa, Nahua, Zapoteco de Oaxaca y Puebla declararon que viven “un momento crítico para la defensa de la vida y los territorios” y exigieron la “cancelación inmediata de todas las concesiones mineras que amenazan nuestros territorios”.
Los gobiernos neoliberales profundizaron un modelo económico que privilegia la acumulación privada, beneficiando a sectores empresariales por encima de los derechos de los pueblos, el cuidado de la naturaleza y el bienestar colectivo. Denunciaron que esta situación “no ha cambiado con el gobierno de la Cuarta Transformación”.
Advierten que el modelo extractivo “se sostiene mediante estructuras de poder que favorecen el despojo, la criminalización de quienes defienden la tierra y la persistencia de una lacerante impunidad”. En este contexto, denuncian que “la actuación y la omisión de diversas autoridades han permitido que intereses económicos y grupos criminales continúen afectando la vida de nuestras comunidades”.
En el país persisten marcos jurídicos heredados de un modelo neoliberal y los espacios de diálogo y negociación impulsados por el Estado “no han garantizado el respeto efectivo a nuestros derechos colectivos ni la atención de nuestras demandas históricas”. Por ello, reafirman su decisión de “fortalecer el camino de la autonomía, la libre determinación y el ejercicio de nuestros sistemas propios de organización como la vía legítima para enfrentar las problemáticas que vivimos en nuestras comunidades”.
ver enlaces ampliatorios de la nota en la fuente: https://www.educaoaxaca.org/comunidades-indigenas-de-la-mixteca-de-oaxaca-y-puebla-exigen-cancelacion-de-concesiones-mineras/
Declaratoria Sexto Foro Informativo: por la defensa del agua, el territorio y la vida. Por la autodeterminación de los pueblos: ¡Territorios Libres de Minería! (EDUCA) | Exigen pueblos indígenas cancelación de concesiones mineras en Oaxaca y Puebla (NVI Noticias) | COMUNIDADES INDÍGENAS DECLARAN TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA EN OAXACA Y PUEBLA (Circuito Noticias Tehuacán) | Videos con algunos momentos del 6.º Foro Informativo y fotos: Radio Zacatepec | Antecedentes La Minuta La Mixteca dice No a la Minería: “Quieren nuestros bienes comunes para alimentar la industria de la guerra” y Cambiémosla Ya! denuncia omisión reglamentaria a tres años de la reforma a la Ley Minera
enviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://www.facebook.com/enred.sinfronteras.50
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/07/01/mexico-comunidades-indigenas-de-la-mixteca-de-oaxaca-y-puebla-exigen-cancelacion-de-concesiones-mineras/
Comunidades indígenas de la Mixteca de Oaxaca y Puebla exigen cancelación de concesiones mineras
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Los gobiernos neoliberales profundizaron un modelo económico que privilegia la acumulación privada, beneficiando a sectores empresariales por encima de los derechos de los pueblos, el cuidado de la naturaleza y el bienestar colectivo. Denunciaron que esta situación “no ha cambiado con el gobierno de la Cuarta Transformación”.
Advierten que el modelo extractivo “se sostiene mediante estructuras de poder que favorecen el despojo, la criminalización de quienes defienden la tierra y la persistencia de una lacerante impunidad”. En este contexto, denuncian que “la actuación y la omisión de diversas autoridades han permitido que intereses económicos y grupos criminales continúen afectando la vida de nuestras comunidades”.
En el país persisten marcos jurídicos heredados de un modelo neoliberal y los espacios de diálogo y negociación impulsados por el Estado “no han garantizado el respeto efectivo a nuestros derechos colectivos ni la atención de nuestras demandas históricas”. Por ello, reafirman su decisión de “fortalecer el camino de la autonomía, la libre determinación y el ejercicio de nuestros sistemas propios de organización como la vía legítima para enfrentar las problemáticas que vivimos en nuestras comunidades”.
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