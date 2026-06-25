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Indybay Feature
The Six Billion Dollar Man - Santa Cruz Watch Party
Date:
Saturday, June 27, 2026
Time:
12:00 PM - 3:00 PM
Event Type:
Screening
Organizer/Author:
Santa Cruz Bitcoin Meetup
Email:
Location Details:
101 Church Street
Santa Cruz, CA
Santa Cruz, CA
THE MOVIE THEY DON'T WANT YOU TO SEE...WON CANNES, WON A GOLDEN GLOBE...BANNED EVERYWHERE ELSE
Documentary about the U.S. government's war on Julian Assange.
https://www.thesixbilliondollarman.com
Official watch party in Santa Cruz.
12pm Doors open
1pm Streaming starts
Limited seats so please RSVP via
https://luma.com/i7r6fiko
or
https://www.meetup.com/bay-area-bitcoiners/events/314968174/
Documentary about the U.S. government's war on Julian Assange.
https://www.thesixbilliondollarman.com
Official watch party in Santa Cruz.
12pm Doors open
1pm Streaming starts
Limited seats so please RSVP via
https://luma.com/i7r6fiko
or
https://www.meetup.com/bay-area-bitcoiners/events/314968174/
For more information: https://www.meetup.com/bay-area-bitcoiners...
Added to the calendar on Thu, Jun 25, 2026 12:38AM
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