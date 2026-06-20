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México, Oaxaca: 6to Foro informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida…
México, Oaxaca 27 de Junio 2026
San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
6to Foro informativo: Por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Por la Autodeterminación de los Pueblos: Territorios Libres de Minería
San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
6to Foro informativo: Por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Por la Autodeterminación de los Pueblos: Territorios Libres de Minería
México, Oaxaca 27 de Junio 2026
San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
6to Foro informativo: Por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Por la Autodeterminación de los Pueblos: Territorios Libres de Minería
En un contexto marcado por el avance del extractivismo y la amenaza constante de proyectos mineros en la Mixteca poblana y oaxaqueña, las comunidades, autoridades agrarias y municipales, organizaciones y colectivos han decidido fortalecer los espacios de información, reflexión y organización colectiva. La defensa del agua, la tierra y la vida se ha convertido en una necesidad urgente frente a los intereses económicos que buscan convertir los bienes comunes en mercancía, poniendo en riesgo la salud, la cultura y la permanencia de los pueblos originarios en sus territorios. La minería no sólo representa contaminación y despojo ambiental; también implica la ruptura del tejido comunitario, la pérdida de autonomía de los pueblos y la profundización de conflictos sociales. Ante ello, las comunidades Ngiwa, Nahua y Ñuu Savi han demostrado que la organización colectiva y la defensa comunitaria son herramientas fundamentales para proteger el territorio. Gracias a la resistencia de diversos pueblos de Oaxaca y Puebla, se han logrado frenar proyectos extractivos y fortalecer procesos de libre determinación y defensa de la vida comunitaria.
Asimismo, el actual escenario mundial de guerra, saqueo de bienes naturales y disputa geopolítica evidencia que la extracción minera está ligada a intereses económicos y militares que priorizan la acumulación de riqueza sobre la vida de los pueblos. Por ello, defender el territorio también significa defender la paz, la dignidad y el derecho de las comunidades a decidir sobre su presente y su futuro. Frente a esta realidad, resulta indispensable abrir espacios de diálogo análisis donde las comunidades puedan compartir experiencias, fortalecer alianzas y construir estrategias comunes de resistencia.
Por estas razones, convocamos al Foro Informativo que se realizará el próximo 27 de junio, como un espacio de encuentro, reflexión y construcción de alianzas entre comunidades, organizaciones, autoridades y personas solidarias comprometidas con la defensa del territorio. Este foro busca fortalecer las alianzas en la región, compartir información sobre las amenazas extractivas, reafirmar que nuestros territorios no están en venta y que la vida, el agua y la libre determinación de los pueblos deben estar por encima de cualquier interés minero y empresarial
Fecha: 27 de junio de 2026. Hora: 9:00 de la mañana. Lugar: San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
Convocan:
Comunidad de San José Chichihualtepec, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, Frente Popular Revolucionario-FPR, Servicios para una Educación Alternativa AC. EDUCA, Congreso Nacional Indígena (CNI), Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Unidad Anticapitalista de los Pueblos Organizados-UNAPO, Foro Permanente en Defensa DEL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD SOCIAL, Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos, Frente Amplio de Liberación Popular-FALP DC, Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias-CCCP, Red por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio, CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec AC, Acordamos Vivir Medio Editorial, Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción (Glefas), Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ecos de la Sal, Laboratorio Popular de Medios Libres, Ollin Quetza AC, Desplazadas San Juan Copala, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Grupo de Trabajo «Fronteras Regionalización y Globalización» de CLACSO, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo-UCIZONI, Colectivo Huitzil Urbano, Geo-grafias Comunitarias, Colectivo Indígenas 3D, siempre composta
fuente: https://www.educaoaxaca.org/convocatoria-6to-foro-informativo-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-y-la-vida-por-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-territorios-libres-de-mineria/
también editado y en difusión sin fronteras desde:
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=40182
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/06/20/mexico-oaxaca-6to/
https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/537601
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://www.facebook.com/enred.sinfronteras.50
enred_sinfronteras [at] riseup.net
San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
6to Foro informativo: Por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Por la Autodeterminación de los Pueblos: Territorios Libres de Minería
En un contexto marcado por el avance del extractivismo y la amenaza constante de proyectos mineros en la Mixteca poblana y oaxaqueña, las comunidades, autoridades agrarias y municipales, organizaciones y colectivos han decidido fortalecer los espacios de información, reflexión y organización colectiva. La defensa del agua, la tierra y la vida se ha convertido en una necesidad urgente frente a los intereses económicos que buscan convertir los bienes comunes en mercancía, poniendo en riesgo la salud, la cultura y la permanencia de los pueblos originarios en sus territorios. La minería no sólo representa contaminación y despojo ambiental; también implica la ruptura del tejido comunitario, la pérdida de autonomía de los pueblos y la profundización de conflictos sociales. Ante ello, las comunidades Ngiwa, Nahua y Ñuu Savi han demostrado que la organización colectiva y la defensa comunitaria son herramientas fundamentales para proteger el territorio. Gracias a la resistencia de diversos pueblos de Oaxaca y Puebla, se han logrado frenar proyectos extractivos y fortalecer procesos de libre determinación y defensa de la vida comunitaria.
Asimismo, el actual escenario mundial de guerra, saqueo de bienes naturales y disputa geopolítica evidencia que la extracción minera está ligada a intereses económicos y militares que priorizan la acumulación de riqueza sobre la vida de los pueblos. Por ello, defender el territorio también significa defender la paz, la dignidad y el derecho de las comunidades a decidir sobre su presente y su futuro. Frente a esta realidad, resulta indispensable abrir espacios de diálogo análisis donde las comunidades puedan compartir experiencias, fortalecer alianzas y construir estrategias comunes de resistencia.
Por estas razones, convocamos al Foro Informativo que se realizará el próximo 27 de junio, como un espacio de encuentro, reflexión y construcción de alianzas entre comunidades, organizaciones, autoridades y personas solidarias comprometidas con la defensa del territorio. Este foro busca fortalecer las alianzas en la región, compartir información sobre las amenazas extractivas, reafirmar que nuestros territorios no están en venta y que la vida, el agua y la libre determinación de los pueblos deben estar por encima de cualquier interés minero y empresarial
Fecha: 27 de junio de 2026. Hora: 9:00 de la mañana. Lugar: San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca
Convocan:
Comunidad de San José Chichihualtepec, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-MAIZ, Frente Popular Revolucionario-FPR, Servicios para una Educación Alternativa AC. EDUCA, Congreso Nacional Indígena (CNI), Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, Unidad Anticapitalista de los Pueblos Organizados-UNAPO, Foro Permanente en Defensa DEL TERRITORIO Y LA PROPIEDAD SOCIAL, Unión de Pueblos Chocholtecos y Mixtecos, Frente Amplio de Liberación Popular-FALP DC, Consejo de Comunidades Campesinas y Proletarias-CCCP, Red por la Defensa de la Vida, el Agua, la Tierra y el Territorio, CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec AC, Acordamos Vivir Medio Editorial, Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción (Glefas), Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ecos de la Sal, Laboratorio Popular de Medios Libres, Ollin Quetza AC, Desplazadas San Juan Copala, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Grupo de Trabajo «Fronteras Regionalización y Globalización» de CLACSO, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo-UCIZONI, Colectivo Huitzil Urbano, Geo-grafias Comunitarias, Colectivo Indígenas 3D, siempre composta
fuente: https://www.educaoaxaca.org/convocatoria-6to-foro-informativo-por-la-defensa-del-agua-el-territorio-y-la-vida-por-la-autodeterminacion-de-los-pueblos-territorios-libres-de-mineria/
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