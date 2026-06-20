México, Oaxaca: 6to Foro informativo por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida… enred_sinfronteras [at] riseup.net) by reenvia Red Latina sin fronteras

México, Oaxaca 27 de Junio 2026

San José Chichihualtepec, Chazumba, Oaxaca

6to Foro informativo: Por la Defensa del Agua, el Territorio y la Vida. Por la Autodeterminación de los Pueblos: Territorios Libres de Minería