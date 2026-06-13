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LLamamiento a boicotear el Mundial de Futbol en EEUU
LLamamiento a boicotear el Mundial de Futbol en EEUU
LLamamiento a boicotear el Mundial de Futbol en EEUU
La Alianza Negra por la Paz hace un llamamiento a la comunidad internacional para que boicotee los Juegos de la Copa Mundial de 2026 a celebrarse en Estados Unidos.
https://blackallianceforpeace.com/
28 de mayo de 2026
Contacto: communications [at] blackallianceforpeace.com
(201) 292-4591
El Proyecto Norte-Sur de la Alianza Negra por la Paz para los Derechos Humanos Centrados en las Personas (el Proyecto) planteó hace meses la cuestión de la inadecuación fundamental de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebre en Estados Unidos. El Proyecto argumentó que el historial de derechos humanos de Estados Unidos —incluidas las flagrantes acciones a nivel mundial que constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y complicidad en genocidio, junto con el abuso sistemático de los derechos humanos de migrantes, inmigrantes e incluso ciudadanos estadounidenses a nivel nacional mediante la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— hace que Estados Unidos no sea elegible para albergar los juegos.
El proyecto solicitó que el torneo se trasladara fuera de Estados Unidos, petición que fue ignorada. Ahora, a pocas semanas del inicio de los juegos, la Alianza Negra por la Paz y su proyecto de derechos humanos no tienen más remedio que pedir a la comunidad internacional que retire todo su apoyo a los juegos mediante un boicot internacional.
«Resulta indignante y obsceno que la FIFA permita que Estados Unidos —una nación que opera completamente al margen del derecho internacional y la moral internacional establecida— organice la Copa del Mundo mientras brinda apoyo material y político a un genocidio en curso; construye un régimen de terror interno a través de matones del ICE que golpean, asesinan y hacen desaparecer a personas en los vastos centros de detención de Estados Unidos; invade y captura a un presidente en ejercicio; ataca a Irán; e impone una crisis humanitaria en Cuba mediante tácticas de asedio criminales perfeccionadas por Israel en Gaza», declaró Ajamu Baraka, director del Proyecto Norte-Sur para los Derechos Humanos Centrados en las Personas.
BAP lo tiene claro: mientras Estados Unidos continúe sus brutales ataques contra la humanidad y la soberanía de los pueblos y naciones de todo el mundo en su afán por lograr la dominación total, seguirá siendo un anfitrión ilegítimo y peligroso para la Copa del Mundo.
Pero, aún más importante, creemos que es una necesidad moral rechazar cualquier intento de utilizar la Copa del Mundo como instrumento para normalizar la ilegalidad internacional, marginar la rendición de cuentas y profanar la memoria de las decenas de miles de víctimas de la criminalidad estadounidense en todo el mundo.
La coordinadora nacional de BAP, Erica Caines, entiende que esta es una postura controvertida que puede resultar difícil de comprender, incluso para quienes reconocen y se oponen a las políticas internas y exteriores de Estados Unidos. «Comprendemos la emoción y el orgullo de las naciones que se clasificaron y competirán en la Copa Mundial. Sin embargo, la participación en los juegos cuando se celebran en Estados Unidos no honra el deporte rey como debería celebrarse. Por el contrario, corre el riesgo de normalizar el genocidio, la represión interna, el militarismo y la muerte».
Precisamente por eso, la Alianza Negra por la Paz insiste firmemente en que el Mundial de este año —y Estados Unidos mismo— deben ser boicoteados. La conciencia y la coherencia política no exigen menos.
La agenda de dominación de Estados Unidos es clara, y por lo tanto, nuestra respuesta también debe serlo. No nos doblegaremos ante el imperialismo estadounidense ni ante ninguna de sus instituciones internacionales subordinadas, incluida la FIFA. Nuestra resistencia tiene fundamentos políticos y fundamenta nuestro firme compromiso de boicotear la Copa Mundial, boicotear a Estados Unidos y promover la lucha colectiva por los Derechos Humanos centrados en las personas.
BAP hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la lucha por unos derechos humanos auténticos, basados en los principios de autodeterminación, justicia social, democracia y transformación social radical.
Apoya y únete a la Red Global para el Avance de los Derechos Humanos Centrados en las Personas: bit.ly/GNPCHR
fuente: https://blackallianceforpeace.com/bapstatements/call-to-boycott-the-2026-world-cup
también editado y en difusión sin fronteras desde:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/06/13/llamamiento-a-boicotear-el-mundial-de-futbol-en-eeuu/
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=40064
https://barcelona.indymedia.org/newswire/display/537588
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
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enred_sinfronteras [at] riseup.net
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Contacto: communications [at] blackallianceforpeace.com
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El Proyecto Norte-Sur de la Alianza Negra por la Paz para los Derechos Humanos Centrados en las Personas (el Proyecto) planteó hace meses la cuestión de la inadecuación fundamental de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebre en Estados Unidos. El Proyecto argumentó que el historial de derechos humanos de Estados Unidos —incluidas las flagrantes acciones a nivel mundial que constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y complicidad en genocidio, junto con el abuso sistemático de los derechos humanos de migrantes, inmigrantes e incluso ciudadanos estadounidenses a nivel nacional mediante la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— hace que Estados Unidos no sea elegible para albergar los juegos.
El proyecto solicitó que el torneo se trasladara fuera de Estados Unidos, petición que fue ignorada. Ahora, a pocas semanas del inicio de los juegos, la Alianza Negra por la Paz y su proyecto de derechos humanos no tienen más remedio que pedir a la comunidad internacional que retire todo su apoyo a los juegos mediante un boicot internacional.
«Resulta indignante y obsceno que la FIFA permita que Estados Unidos —una nación que opera completamente al margen del derecho internacional y la moral internacional establecida— organice la Copa del Mundo mientras brinda apoyo material y político a un genocidio en curso; construye un régimen de terror interno a través de matones del ICE que golpean, asesinan y hacen desaparecer a personas en los vastos centros de detención de Estados Unidos; invade y captura a un presidente en ejercicio; ataca a Irán; e impone una crisis humanitaria en Cuba mediante tácticas de asedio criminales perfeccionadas por Israel en Gaza», declaró Ajamu Baraka, director del Proyecto Norte-Sur para los Derechos Humanos Centrados en las Personas.
BAP lo tiene claro: mientras Estados Unidos continúe sus brutales ataques contra la humanidad y la soberanía de los pueblos y naciones de todo el mundo en su afán por lograr la dominación total, seguirá siendo un anfitrión ilegítimo y peligroso para la Copa del Mundo.
Pero, aún más importante, creemos que es una necesidad moral rechazar cualquier intento de utilizar la Copa del Mundo como instrumento para normalizar la ilegalidad internacional, marginar la rendición de cuentas y profanar la memoria de las decenas de miles de víctimas de la criminalidad estadounidense en todo el mundo.
La coordinadora nacional de BAP, Erica Caines, entiende que esta es una postura controvertida que puede resultar difícil de comprender, incluso para quienes reconocen y se oponen a las políticas internas y exteriores de Estados Unidos. «Comprendemos la emoción y el orgullo de las naciones que se clasificaron y competirán en la Copa Mundial. Sin embargo, la participación en los juegos cuando se celebran en Estados Unidos no honra el deporte rey como debería celebrarse. Por el contrario, corre el riesgo de normalizar el genocidio, la represión interna, el militarismo y la muerte».
Precisamente por eso, la Alianza Negra por la Paz insiste firmemente en que el Mundial de este año —y Estados Unidos mismo— deben ser boicoteados. La conciencia y la coherencia política no exigen menos.
La agenda de dominación de Estados Unidos es clara, y por lo tanto, nuestra respuesta también debe serlo. No nos doblegaremos ante el imperialismo estadounidense ni ante ninguna de sus instituciones internacionales subordinadas, incluida la FIFA. Nuestra resistencia tiene fundamentos políticos y fundamenta nuestro firme compromiso de boicotear la Copa Mundial, boicotear a Estados Unidos y promover la lucha colectiva por los Derechos Humanos centrados en las personas.
BAP hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se una a nosotros en la lucha por unos derechos humanos auténticos, basados en los principios de autodeterminación, justicia social, democracia y transformación social radical.
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