From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
México_Marcos: “la realidad versus lo superficial del Mundial”
El amor y el desamor según el futbol, “la realidad en México vs lo superficial del Mundial”: Marcos
El amor y el desamor según el futbol, “la realidad en México vs lo superficial del Mundial”: Marcos
27 mayo, 2026
En el reciente comunicado “El Amor y el Desamor según el futbol”, el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se refiero al mundial a propósito de su inauguración el próximo 11 de junio, Marcos afirmó que “el futbol, como casi todo, se debate entre el crimen y la resistencia, entre el autoritarismo y la rebeldía, entre el negocio y el juego, entre la barbarie y la nobleza”.
En su escrito reflexiona sobre como la “parafernalia (impuesta por la FIFA en alianza con todo el comercio que gira en torno al balompié” provoca un desastre urbano con la finalidad de “agradar a los turistas”, pero que deja “víctimas entre la población urbana, sin importar su clase social; la gentrificación; la limpieza estética (y étnica) de remover o “esconder” vendedores de artesanías (como en Chichén Itzá) y recuerdos del Mundial, y de otros seres que dan mal aspecto a la “Patria” (como maestros, madres buscadoras, campesinos, estudiantes del Poli, transportistas); y los esfuerzos, inútiles, por maquillar la realidad” subraya.
Añadió que “colectivos de Madres Buscadoras imponen ahora una realidad cruel a la impostura de un mundial de futbol patrocinado por refrescos de cola, botanas y bebidas alcohólicas, y por la trumpista FIFA -que pretende dar clases de moral y buenas costumbres-. Sobre anuncios y fotos de jugadores, las buscadoras acusan con las fotos de sus ausentes, justo como la realidad se impone al mundo virtual de la bebida de cola que patrocina la mañanera”.
“Entonces, sin pena alguna”, apunta “decretemos que la FIFA es culera, y punto. Y, como le dieron un premio al Trump, entonces 3 veces culera”. Subrayó que “el futbol puede tratar de ocultar crímenes, como en Argentina en 1978, pero también es donde, por ejemplo, el alemán, Paul Breitner, se niega a jugar como muestra de repudio a la Junta Militar de Videla.
Cuestiona ¿Hay clases sociales en el rodar de una pelota (ojo: marca Adidas)?… y apunta “el sistema ha convertido la definición de clase en el futbol, en algo mortal: si en los partidos ‘profesionales’ la disputa es entre cadenas televisoras, marcas de botanas y de bebidas embriagantes, en el futbol llanero o de barrio, las canchas de grava y lodo se han convertido en el espacio de lucha entre cárteles del crimen organizado y desorganizado (es decir, entre gobiernos de distintos partidos políticos y sus policías)”.
Aseveró que lo más importante de este mundial de futbol, ocurrirá fuera de los estadios, en las calles y en los campos, en las costas y en las montañas, donde se celebrará no el espectáculo, sino la memoria y la lucha, la resistencia y la rebeldía.
“Ahí están las madres buscadoras, allá el magisterio democrático, más acá las comunidades indígenas desplazadas por el crimen organizado, es decir, por los megaproyectos; en aquellas calles los estudiantes del Poli; y en todas partes, las víctimas en el campo del “bienestar”.
ver todos los enlaces de esta nota en: https://www.educaoaxaca.org/el-amor-y-el-desamor-segun-el-futbol-la-realidad-en-mexico-vs-lo-superficial-del-mundial-marcos/
Enlace Zapatista comunicado Un Tractor en Común y el Caso del Perico Loco. IV.- El Amor y el Desamor según el futbol |BBC “El balón vuelve a la cancha, ¿y nuestros desaparecidos?”: el “álbum mundialista” de víctimas buscadas por sus familiares en México | Animal Político “La pelota vuelve a casa, ¡¿y nuestros hijos cuándo?!”: activistas buscan visibilizar crisis de desaparecidos en México previo al Mundial
fuente: https://www.educaoaxaca.org/el-amor-y-el-desamor-segun-el-futbol-la-realidad-en-mexico-vs-lo-superficial-del-mundial-marcos/
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://www.facebook.com/enred.sinfronteras.50
enred_sinfronteras [at] riseup.net
27 mayo, 2026
En el reciente comunicado “El Amor y el Desamor según el futbol”, el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se refiero al mundial a propósito de su inauguración el próximo 11 de junio, Marcos afirmó que “el futbol, como casi todo, se debate entre el crimen y la resistencia, entre el autoritarismo y la rebeldía, entre el negocio y el juego, entre la barbarie y la nobleza”.
En su escrito reflexiona sobre como la “parafernalia (impuesta por la FIFA en alianza con todo el comercio que gira en torno al balompié” provoca un desastre urbano con la finalidad de “agradar a los turistas”, pero que deja “víctimas entre la población urbana, sin importar su clase social; la gentrificación; la limpieza estética (y étnica) de remover o “esconder” vendedores de artesanías (como en Chichén Itzá) y recuerdos del Mundial, y de otros seres que dan mal aspecto a la “Patria” (como maestros, madres buscadoras, campesinos, estudiantes del Poli, transportistas); y los esfuerzos, inútiles, por maquillar la realidad” subraya.
Añadió que “colectivos de Madres Buscadoras imponen ahora una realidad cruel a la impostura de un mundial de futbol patrocinado por refrescos de cola, botanas y bebidas alcohólicas, y por la trumpista FIFA -que pretende dar clases de moral y buenas costumbres-. Sobre anuncios y fotos de jugadores, las buscadoras acusan con las fotos de sus ausentes, justo como la realidad se impone al mundo virtual de la bebida de cola que patrocina la mañanera”.
“Entonces, sin pena alguna”, apunta “decretemos que la FIFA es culera, y punto. Y, como le dieron un premio al Trump, entonces 3 veces culera”. Subrayó que “el futbol puede tratar de ocultar crímenes, como en Argentina en 1978, pero también es donde, por ejemplo, el alemán, Paul Breitner, se niega a jugar como muestra de repudio a la Junta Militar de Videla.
Cuestiona ¿Hay clases sociales en el rodar de una pelota (ojo: marca Adidas)?… y apunta “el sistema ha convertido la definición de clase en el futbol, en algo mortal: si en los partidos ‘profesionales’ la disputa es entre cadenas televisoras, marcas de botanas y de bebidas embriagantes, en el futbol llanero o de barrio, las canchas de grava y lodo se han convertido en el espacio de lucha entre cárteles del crimen organizado y desorganizado (es decir, entre gobiernos de distintos partidos políticos y sus policías)”.
Aseveró que lo más importante de este mundial de futbol, ocurrirá fuera de los estadios, en las calles y en los campos, en las costas y en las montañas, donde se celebrará no el espectáculo, sino la memoria y la lucha, la resistencia y la rebeldía.
“Ahí están las madres buscadoras, allá el magisterio democrático, más acá las comunidades indígenas desplazadas por el crimen organizado, es decir, por los megaproyectos; en aquellas calles los estudiantes del Poli; y en todas partes, las víctimas en el campo del “bienestar”.
ver todos los enlaces de esta nota en: https://www.educaoaxaca.org/el-amor-y-el-desamor-segun-el-futbol-la-realidad-en-mexico-vs-lo-superficial-del-mundial-marcos/
Enlace Zapatista comunicado Un Tractor en Común y el Caso del Perico Loco. IV.- El Amor y el Desamor según el futbol |BBC “El balón vuelve a la cancha, ¿y nuestros desaparecidos?”: el “álbum mundialista” de víctimas buscadas por sus familiares en México | Animal Político “La pelota vuelve a casa, ¡¿y nuestros hijos cuándo?!”: activistas buscan visibilizar crisis de desaparecidos en México previo al Mundial
fuente: https://www.educaoaxaca.org/el-amor-y-el-desamor-segun-el-futbol-la-realidad-en-mexico-vs-lo-superficial-del-mundial-marcos/
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
https://www.facebook.com/enred.sinfronteras.50
enred_sinfronteras [at] riseup.net
For more information: https://www.educaoaxaca.org/el-amor-y-el-d...
Add Your Comments
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!
Get Involved
If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.
Publish
Publish your stories and upcoming events on Indybay.
Topics
More
Search Indybay's Archives Advanced Search
► ▼ IMC Network