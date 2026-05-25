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Barcelona: Amazon factura millones y regatea céntimos a quienes trabajan…
Barcelona: Amazon factura millones y regatea céntimos a quienes trabajan… Basta Ya de agresión explotadora!
Barcelona: Amazon factura millones y regatea céntimos a quienes trabajan…
Te escribimos hoy desde Afroféminas porque la lucha contra la precariedad laboral y el racismo estructural van de la mano. En el centro logístico Amazon BCN1 de Barcelona, una parte muy significativa de la plantilla está compuesta por personas racializadas; personas que sostienen los ritmos más duros y los turnos más invisibles.
Además, la presidenta de la Plataforma Sindical Independiente en este centro es Dayana Catá, activista y antigua colaboradora de nuestra comunidad. Única mujer negra del Estado a la cabeza de un sindicato.
Por eso, no podemos ponernos de perfil. Nos sumamos como altavoz para difundir la denuncia pública que el sindicato acaba de lanzar contra la multinacional. Es un caso flagrante de cómo las grandes corporaciones maximizan beneficios a costa de exprimir a los eslabones más vulnerables de la clase trabajadora.
Te adjuntamos la nota de prensa completa. En ella se detalla cómo Amazon pretende cerrar un acuerdo ofreciendo apenas 0,32 céntimos más por hora a quienes sacrifican su salud y conciliación trabajando noches y fines de semana.
¿Nos ayudas a que esto se conozca?
Equipo Afroféminas
http://www.afrofeminas.com
NOTA DE PRENSA
Amazon BCN1: la multinacional que factura miles de millones regatea céntimos a quienes trabajan noches y fines de semana
Mientras Amazon continúa batiendo récords de beneficios a nivel mundial y se mantiene entre las cinco empresas con mayor capitalización del planeta, en su centro logístico BCN1 de Barcelona la realidad para la plantilla es muy distinta: la empresa pretende cerrar un acuerdo de “Weekend Premium” ofreciendo apenas 0,32 céntimos más por hora para quienes sacrifican su vida personal trabajando noches, sábados y domingos.
La negociación actual ha destapado una realidad difícil de justificar: una multinacional con recursos prácticamente ilimitados intentando ahorrar a costa de las condiciones laborales de su propia plantilla.
Desde la Plataforma Sindical Independiente denunciamos que la propuesta de la empresano solo es insuficiente, sino que además pretende incluir cláusulas que empeoran lascondiciones laborales recogidas en el Convenio Colectivo de Logística y Transporte deBarcelona.
La plantilla lleva años sosteniendo ritmos de trabajo extremos, turnos nocturnos, fines desemana permanentes y una disponibilidad constante que afecta directamente a la salud, laconciliación familiar y la vida social de miles de personas trabajadoras.Sin embargo, la respuesta de la empresa es clara: más flexibilidad para Amazon, menosderechos para la plantilla.Frente a eso, la parte social ha presentado una propuesta realista, viable y ajustada a las necesidades actuales del centro.
No se pide nada extraordinario:
● Que el trabajo en fin de semana se retribuya de forma justa.● Que la nocturnidad se cobre íntegramente.
● Que se respeten las rotaciones.
● Que no existan límites que obliguen a trabajar los fines de semana.● Y que cualquier acuerdo final sea votado democráticamente por toda la plantilla.
Lo que está ocurriendo en BCN1 simboliza perfectamente el choque entre dos mundos:
Por un lado, una de las empresas más poderosas del planeta intentando maximizar beneficios incluso cuando hablamos de céntimos por hora.
Por otro lado, una plantilla que únicamente reclama condiciones justas después de años sosteniendo la operativa del centro logístico más importante del país.
La imagen es clara: David contra Goliat.
Pero esta vez Goliat no lleva armadura. Lleva hojas de cálculo, cláusulas abusivas y propuestas que buscan precarizar todavía más el trabajo de fin de semana.
La plantilla de BCN1 no está pidiendo privilegios. Está defendiendo algo mucho más básico: dignidad, respeto al convenio y condiciones laborales acordes al esfuerzo que exige Amazon cada día.
Desde Plataforma Sindical Independiente seguiremos defendiendo un acuerdo justo y denunciando públicamente cualquier intento de empeorar derechos laborales bajo la excusa de la negociación.
Porque detrás de cada paquete entregado hay personas trabajadoras que merecen mucho más que 0,32 céntimos por hora.
fuente:
https://globalsolidaritet1987.blogspot.com/2026/05/barcelona-amazon-factura-millones-y.html
https://www.afrofeminas.com
difusión solidaria; globalsolid [at] proton.me
Te escribimos hoy desde Afroféminas porque la lucha contra la precariedad laboral y el racismo estructural van de la mano. En el centro logístico Amazon BCN1 de Barcelona, una parte muy significativa de la plantilla está compuesta por personas racializadas; personas que sostienen los ritmos más duros y los turnos más invisibles.
Además, la presidenta de la Plataforma Sindical Independiente en este centro es Dayana Catá, activista y antigua colaboradora de nuestra comunidad. Única mujer negra del Estado a la cabeza de un sindicato.
Por eso, no podemos ponernos de perfil. Nos sumamos como altavoz para difundir la denuncia pública que el sindicato acaba de lanzar contra la multinacional. Es un caso flagrante de cómo las grandes corporaciones maximizan beneficios a costa de exprimir a los eslabones más vulnerables de la clase trabajadora.
Te adjuntamos la nota de prensa completa. En ella se detalla cómo Amazon pretende cerrar un acuerdo ofreciendo apenas 0,32 céntimos más por hora a quienes sacrifican su salud y conciliación trabajando noches y fines de semana.
¿Nos ayudas a que esto se conozca?
Equipo Afroféminas
http://www.afrofeminas.com
NOTA DE PRENSA
Amazon BCN1: la multinacional que factura miles de millones regatea céntimos a quienes trabajan noches y fines de semana
Mientras Amazon continúa batiendo récords de beneficios a nivel mundial y se mantiene entre las cinco empresas con mayor capitalización del planeta, en su centro logístico BCN1 de Barcelona la realidad para la plantilla es muy distinta: la empresa pretende cerrar un acuerdo de “Weekend Premium” ofreciendo apenas 0,32 céntimos más por hora para quienes sacrifican su vida personal trabajando noches, sábados y domingos.
La negociación actual ha destapado una realidad difícil de justificar: una multinacional con recursos prácticamente ilimitados intentando ahorrar a costa de las condiciones laborales de su propia plantilla.
Desde la Plataforma Sindical Independiente denunciamos que la propuesta de la empresano solo es insuficiente, sino que además pretende incluir cláusulas que empeoran lascondiciones laborales recogidas en el Convenio Colectivo de Logística y Transporte deBarcelona.
La plantilla lleva años sosteniendo ritmos de trabajo extremos, turnos nocturnos, fines desemana permanentes y una disponibilidad constante que afecta directamente a la salud, laconciliación familiar y la vida social de miles de personas trabajadoras.Sin embargo, la respuesta de la empresa es clara: más flexibilidad para Amazon, menosderechos para la plantilla.Frente a eso, la parte social ha presentado una propuesta realista, viable y ajustada a las necesidades actuales del centro.
No se pide nada extraordinario:
● Que el trabajo en fin de semana se retribuya de forma justa.● Que la nocturnidad se cobre íntegramente.
● Que se respeten las rotaciones.
● Que no existan límites que obliguen a trabajar los fines de semana.● Y que cualquier acuerdo final sea votado democráticamente por toda la plantilla.
Lo que está ocurriendo en BCN1 simboliza perfectamente el choque entre dos mundos:
Por un lado, una de las empresas más poderosas del planeta intentando maximizar beneficios incluso cuando hablamos de céntimos por hora.
Por otro lado, una plantilla que únicamente reclama condiciones justas después de años sosteniendo la operativa del centro logístico más importante del país.
La imagen es clara: David contra Goliat.
Pero esta vez Goliat no lleva armadura. Lleva hojas de cálculo, cláusulas abusivas y propuestas que buscan precarizar todavía más el trabajo de fin de semana.
La plantilla de BCN1 no está pidiendo privilegios. Está defendiendo algo mucho más básico: dignidad, respeto al convenio y condiciones laborales acordes al esfuerzo que exige Amazon cada día.
Desde Plataforma Sindical Independiente seguiremos defendiendo un acuerdo justo y denunciando públicamente cualquier intento de empeorar derechos laborales bajo la excusa de la negociación.
Porque detrás de cada paquete entregado hay personas trabajadoras que merecen mucho más que 0,32 céntimos por hora.
fuente:
https://globalsolidaritet1987.blogspot.com/2026/05/barcelona-amazon-factura-millones-y.html
https://www.afrofeminas.com
difusión solidaria; globalsolid [at] proton.me
For more information: https://globalsolidaritet1987.blogspot.com...
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