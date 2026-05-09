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Vicente Araque Elvira: revolucionario del FRAP y sacerdote contra el fascismo
Vicente Araque Elvira: revolucionario del FRAP y sacerdote contra el fascismo
Vicente Araque Elvira es un luchador con mucho recorrido.
Vicente Araque fue miembro durante la primera parte de los años setenta del pasado siglo XX del PCE m-l (Partido Comunista de España marxista-leninista) y de su brazo armado, la organización FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Después de años de lucha y muchas pérdidas, fue detenido en septiembre de 1975 por la policía de la dictadura franquista por pertenecer al PCE m-l y al FRAP y ser uno de sus responsables de logística. Su labor consistía en dirigir células y recabar información sobre los objetivos: jueces, policías, guardias civiles y militares franquistas que cometían abusos contra los españoles.
Condenado y encarcelado, aguantó el tipo hasta ser amnistiado con la llegada de la democracia y luego se dedicó a otros menesteres, aunque nunca perdió su conciencia revolucionaria, un rasgo de su carácter que, más allá de su evolución política, es digno de admiración.
En el año 2001, Vicente Araque Elvira fue ordenado sacerdote en la Iglesia católica, después de pasar unos años de inquietudes espirituales y de realizar estudios teológicos. Y no defraudó, porque no traicionó a su conciencia. Con el mismo ardor que los antiguos teólogos de la Teología de la Liberación, apoyó reiteradamente el referéndum por la independencia de Cataluña del año 2017 y peleó contra los crímenes cometidos en Gaza, Palestina, por el Estado de Israel.
Su apoyo a la causa palestina hizo que encabezase en España, junto a unos pocos sacerdotes, la red de Sacerdotes contra el Genocidio, que organizase manifestaciones públicas contra los crímenes del Estado de Israel en la puerta de su parroquia de Sant Pacià (Sant Andreu, Barcelona) como la que se observa en la imagen de cabecera de este artículo o que sus misas se llevasen a cabo en un altar con la bandera palestina.
El sionismo y sus aliados ultras de VOX se han quejado de que este sacerdote de pasado y presente revolucionario no se calle y llame a las cosas por su nombre.
Los ultranacionalistas españoles, una especie paralela a los anteriores, han publicado despropósitos en webs como Dolça Catalunya en torno a Vicente Araque, ya que no les gusta ver la bandera palestina en el altar de la parroquia de Sant Pacià y sobre todo su apoyo al referéndum de independencia de Cataluña de 2017. El último ejemplo de esto es un artículo publicado en la web ultranacionalista española Dolça Catalunya: “Y esto?”.
Ver en el siguiente enlace: https://www.dolcacatalunya.com/2026/05/y-esto/
Los ultramontanos católicos de medios como Infovaticana le recriminaron en octubre de 2024 haber acogido en un encuentro ecuménico a la Iglesia Ortodoxa Apostólica Antioquena de España, calificada en prensa de secta ocultista que procede de obispos masones y rosacruces.
Ver en el siguiente enlace: https://infovaticana.com/2024/10/08/iglesia-ortodoxa-apostolica-antioquena-de-espana-la-secta-ocultista-y-el-arzobispado-barcelones
Parecen no enterarse que el encuentro ecuménico llevado a cabo en la parroquia de Sant Pacià contó con el beneplácito de los obispos de la capital catalana, Xavier Vilanova Pellisa y Juan José Omella.
A raíz de ese acto y de encontrarse la sede de la central de la masonería española liberal a escasos metros de la parroquia de Sant Pacià, en algunos medios, se ha venido comentando que algunos de los presentes fueron vistos en la entrada de esa sede el mismo día y que son masones. ¿Ser francmasón hace mejor o peor persona a alguien? Absurdo a estas alturas de la historia.
La francmasonería busca el perfeccionamiento de sus iniciados y nada tiene de extraño serlo para un obispo o un sacerdote de cualquier iglesia cristiana como ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Los tiempos de la dictadura franquista en que la masonería se asociaba al demonio y era perseguida por fortuna ya han pasado.
Vicente Araque es ejemplar. Le diría, con todo el afecto: “No te rindas. Venceremos”.
Vicente Araque fue miembro durante la primera parte de los años setenta del pasado siglo XX del PCE m-l (Partido Comunista de España marxista-leninista) y de su brazo armado, la organización FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
Después de años de lucha y muchas pérdidas, fue detenido en septiembre de 1975 por la policía de la dictadura franquista por pertenecer al PCE m-l y al FRAP y ser uno de sus responsables de logística. Su labor consistía en dirigir células y recabar información sobre los objetivos: jueces, policías, guardias civiles y militares franquistas que cometían abusos contra los españoles.
Condenado y encarcelado, aguantó el tipo hasta ser amnistiado con la llegada de la democracia y luego se dedicó a otros menesteres, aunque nunca perdió su conciencia revolucionaria, un rasgo de su carácter que, más allá de su evolución política, es digno de admiración.
En el año 2001, Vicente Araque Elvira fue ordenado sacerdote en la Iglesia católica, después de pasar unos años de inquietudes espirituales y de realizar estudios teológicos. Y no defraudó, porque no traicionó a su conciencia. Con el mismo ardor que los antiguos teólogos de la Teología de la Liberación, apoyó reiteradamente el referéndum por la independencia de Cataluña del año 2017 y peleó contra los crímenes cometidos en Gaza, Palestina, por el Estado de Israel.
Su apoyo a la causa palestina hizo que encabezase en España, junto a unos pocos sacerdotes, la red de Sacerdotes contra el Genocidio, que organizase manifestaciones públicas contra los crímenes del Estado de Israel en la puerta de su parroquia de Sant Pacià (Sant Andreu, Barcelona) como la que se observa en la imagen de cabecera de este artículo o que sus misas se llevasen a cabo en un altar con la bandera palestina.
El sionismo y sus aliados ultras de VOX se han quejado de que este sacerdote de pasado y presente revolucionario no se calle y llame a las cosas por su nombre.
Los ultranacionalistas españoles, una especie paralela a los anteriores, han publicado despropósitos en webs como Dolça Catalunya en torno a Vicente Araque, ya que no les gusta ver la bandera palestina en el altar de la parroquia de Sant Pacià y sobre todo su apoyo al referéndum de independencia de Cataluña de 2017. El último ejemplo de esto es un artículo publicado en la web ultranacionalista española Dolça Catalunya: “Y esto?”.
Ver en el siguiente enlace: https://www.dolcacatalunya.com/2026/05/y-esto/
Los ultramontanos católicos de medios como Infovaticana le recriminaron en octubre de 2024 haber acogido en un encuentro ecuménico a la Iglesia Ortodoxa Apostólica Antioquena de España, calificada en prensa de secta ocultista que procede de obispos masones y rosacruces.
Ver en el siguiente enlace: https://infovaticana.com/2024/10/08/iglesia-ortodoxa-apostolica-antioquena-de-espana-la-secta-ocultista-y-el-arzobispado-barcelones
Parecen no enterarse que el encuentro ecuménico llevado a cabo en la parroquia de Sant Pacià contó con el beneplácito de los obispos de la capital catalana, Xavier Vilanova Pellisa y Juan José Omella.
A raíz de ese acto y de encontrarse la sede de la central de la masonería española liberal a escasos metros de la parroquia de Sant Pacià, en algunos medios, se ha venido comentando que algunos de los presentes fueron vistos en la entrada de esa sede el mismo día y que son masones. ¿Ser francmasón hace mejor o peor persona a alguien? Absurdo a estas alturas de la historia.
La francmasonería busca el perfeccionamiento de sus iniciados y nada tiene de extraño serlo para un obispo o un sacerdote de cualquier iglesia cristiana como ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Los tiempos de la dictadura franquista en que la masonería se asociaba al demonio y era perseguida por fortuna ya han pasado.
Vicente Araque es ejemplar. Le diría, con todo el afecto: “No te rindas. Venceremos”.
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