Vicente Araque Elvira: revolucionario del FRAP y sacerdote contra el fascismo

Vicente Araque Elvira: revolucionario del FRAP y sacerdote contra el fascismo

Foto:



Vicente Araque Elvira a la derecha y una concentración a favor de Palestina en la entrada de su parroquia de Sant Pacià, Sant Andreu, Barcelona, a la izquierda.