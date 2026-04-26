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Palantir, un plan para forjar un Occidente tecnofascista
Palantir, un plan para forjar un Occidente tecnofascista
Mundo tecno-capital: El manifiesto de Palantir, un plan para forjar un Occidente tecnofascista
25/04/2026 Editor CT
//cctt.cl/
22 tesis para la dominación global.
El gigante tecnológico fundado por Peter Thiel y dirigido por Alex Karp acaba de publicar 22 tesis virales sobre el futuro de Estados Unidos y Occidente. Traducimos y comentamos línea por línea este texto que los ideólogos neorreaccionarios han calificado como «el plan para forjar un Occidente tecnofascista».
En la galaxia tecno-cesarista, el director general de Palantir ocupa una posición singular.
A diferencia de Peter Thiel, su socio y cofundador de Palantir, que desde 2009 pugna por la separación entre libertad y democracia, o de Curtis Yarvin, que teoriza explícitamente sobre un orden posdemocrático basado en la figura del director general-monarca, Alex Karp parece mantenerse ostensiblemente en el horizonte republicano, sin proponer ni una ruptura frontal ni una salida evidente del marco institucional estadounidense.
Su proyecto se presenta incluso como una «República tecnológica» —título de su libro publicado en febrero de 2025— y propone una reformulación interna del poder ante los nuevos retos del espacio digital y la rivalidad geopolítica.
La aparente moderación del líder de un coloso, que está reconfigurando en profundidad la relación entre el poder público y la capacidad militar en Estados Unidos, no debe llevarnos por mal camino.
Porque, tras el vocabulario republicano, se despliega una estrategia que puede resumirse en una fórmula: transformar el Estado en una filial de su propia infraestructura digital, vaciando así la soberanía de su dimensión democrática. El proyecto de Karp es claramente un posliberalismo tecnológico.
Nacida en 2003 de una inversión de In-Q-Tel —el fondo de capital riesgo de la CIA— y desarrollada en colaboración con sus analistas, Palantir ha invertido sistemáticamente la relación de fuerzas que la vio nacer. Su método, al que denomina «land and expand», consiste en penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto (una libra esterlina para el NHS durante la pandemia), para luego afianzar a sus ingenieros en la agencia cliente e imponer su ontología propietaria como estructura de datos, hasta hacer imposible cualquier extracción, lo que se conoce como «vendor lock-in».
Este contexto industrial debe tenerse en cuenta al leer este manifiesto, publicado en X el 18 de abril de 2026 por la cuenta oficial de Palantir1, que releva lo esencial [del libro] La República Tecnológica. Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (Crown Currency, 2025). El manifiesto – que se asemeja además extrañamente a un resumen del libro realizado por IA- presenta en 22 puntos, la visión tecnopolítica de su director general.
Más aún, las palabras de Alex Karp —doctor en filosofía, quien ha reivindicado en varias ocasiones una filiación con Jürgen Habermas y el pensamiento de la Escuela de Fráncfort— deben leerse con precaución. En palabras de Strauss, Karp mantiene en el nivel exotérico el lenguaje de la democracia, al tiempo que reserva a un registro implícito —esotérico— la determinación efectiva del contenido, es decir, una voluntad de reforma completa del Estado estadounidense.
Publicamos, por tanto, la traducción íntegra de este manifiesto, acompañada de un comentario que pretende restituir sus presuposiciones implícitas: las realidades industriales, los efectos políticos y la dimensión ideológica.
Para refutar a Karp, hay que leer lo que escribe, es decir, hacer explícito lo que el texto, por su propia construcción, se cuida de decir.
PALANTIR
I.
Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación.
Comentario de Miranda y Gressani: El patriotismo y la defensa nacional son ahora valores reivindicados por las grandes empresas del sector digital, cuando antes se trataba de representaciones casi tabúes. Se trata de una victoria hegemónica para Palantir, su director general, Alex Karp, y su principal financiador, Peter Thiel. Y es que, desde sus inicios, el gigante estadounidense se ha construido en contra de un consenso antimilitarista: creada en 2003 con capital inicial de In-Q-Tel (el fondo de inversión de la CIA), la empresa nunca ha tratado de ocultar su vocación militar: su herramienta estrella, Gotham, se utilizó ya en Irak y Afganistán para la detección de artefactos explosivos improvisados. Cabe destacar que el argumento de la «deuda» transforma un modelo de negocio (los contratos públicos representan más de la mitad de la facturación de Palantir) en una obligación moral.
Se trata también de un retorno a los orígenes de Silicon Valley, que surgió en la década de 1940 bajo el impulso del gobierno estadounidense, con fines militares. 2 De hecho, es a partir de esta idea que Karp abre su libro, The Technological Republic, 3 considerando que «Silicon Valley se ha descarriado»: «La dependencia inicial de Silicon Valley respecto al Estado-nación —y en particular del ejército estadounidense— ha quedado prácticamente en el olvido, borrada de la historia de la región como un hecho incómodo y discordante, en contradicción con la imagen que Silicon Valley tiene de sí misma, según la cual debe su éxito únicamente a su capacidad de innovación».
II.
Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone realmente nuestro mayor logro creativo, si no nuestro mayor logro como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también podría, a partir de ahora, limitar y coartar nuestro sentido de lo posible.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje retoma el argumento de Peter Thiel en Zero to One, 4 según el cual Silicon Valley ha abandonado el «progreso vertical» (zero to one) en favor del «progreso horizontal» (1 to n). El progreso vertical supone innovaciones radicales, que pasan por la creación de nuevos monopolios, mientras que el progreso horizontal equivale a conquistar cuotas de mercado en un espacio ya constituido. En este sentido, Thiel ya lamentaba los efectos perversos del smartphone, que empujaba a los ingenieros a desarrollar aplicaciones, en lugar de esforzarse por inventar tecnologías disruptivas. El smartphone encarna, para Thiel y Karp, el estancamiento disfrazado de innovación: «Los teléfonos inteligentes no solo nos distraen de nuestro entorno, sino también del hecho mismo de que este último está extrañamente anticuado: solo lo digital y la comunicación han experimentado cambios notables desde hace medio siglo». 5
Desde esta perspectiva, Palantir se presenta, por el contrario, como un progreso vertical: Thiel y Karp pretenden crear un nuevo monopolio, el de la vigilancia militar y civil generalizada. Este modelo supone una reforma total del funcionamiento del Estado, concebido como un modelo obsoleto.
III.
El correo electrónico gratuito no basta. La decadencia de una cultura o de una civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía.
Comentario de Miranda y Gressani: La referencia de este extracto es directamente Habermas: «Como sugirió Jürgen Habermas, el hecho de que los dirigentes no cumplan las promesas implícitas o explícitas hechas al público puede provocar una crisis de legitimidad para un gobierno. Cuando las tecnologías emergentes, generadoras de riqueza, no sirven al interés general, a menudo surgen dificultades. En otras palabras, la decadencia de una cultura o una civilización, e incluso de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de garantizar el crecimiento económico y la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, la voluntad de las comunidades científicas y técnicas de acudir en ayuda de la nación ha sido vital, no solo para la legitimidad del sector privado, sino también para la perennidad de las instituciones políticas en todo Occidente». Esta frase resume la influencia straussiana presente en Peter Thiel y Alex Karp: una élite solo se legitima a través de la liberación —crecimiento, seguridad, poder—.
Cuando la gratuidad (Gmail, Instagram) es el único fruto visible del capitalismo cognitivo, la clase dirigente tecnológica merece su deslegitimación. La palabra «decadencia» no es anodina: delata el imaginario reaccionario en el que se mueve Karp, para quien la élite democrática es incompetente y corrupta y debe ser sustituida por una nueva élite más eficaz. En The Diversity Myth, 6 que Thiel coescribió con David Sacks (hoy enviado especial del presidente estadounidense para la IA y las criptomonedas), critica a Stanford desde el punto de vista de una élite que antepone la postura moral al resultado. 7 La tesis de Alex Karp sobre la jerga aclara este pasaje y el siguiente: la jerga —incluida la jerga progresista de Silicon Valley— es, para él, una estrategia agresiva de distinción social, que enmascara la ausencia de producción real.
IV.
Los límites del soft power, de la retórica brillante por sí sola, son hoy evidentes. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software.
Comentario de Miranda y Gressani: El eslogan interno de Palantir, «tu software es el sistema de armas»,Ver la página web de Palantir en X.» href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>8 pone de manifiesto la disolución de la frontera entre lo civil y lo militar, y se entiende a partir de la fórmula que resume la propuesta de valor de Palantir: «el hard power de este siglo se basará en el software». Las plataformas Gotham, Foundry y AIP se presentan como la infraestructura de un nuevo tipo de poder cinético. En concreto, esto significa la fusión, en tiempo real, de datos satelitales, datos procedentes de drones, inteligencia humana y logística, al servicio de un ciclo de selección de objetivos acelerado.
V.
La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin. Nuestros adversarios no se detendrán a enzarzarse en debates teatrales sobre las ventajas del desarrollo de tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad nacional y militar. Seguirán adelante.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta tesis pretende descalificar de antemano cualquier debate democrático sobre la IA militar al situarlo del lado de los «adversarios». Históricamente reacia a colaborar con la industria de la defensa, Silicon Valley ha estrechado considerablemente sus lazos con el Pentágono, con una clara aceleración desde enero de 2025. Bajo la nueva administración de Trump, de la que los gigantes tecnológicos son partidarios y miembros (desde OpenAI hasta Anduril, pasando por Palantir y Meta), la integración de la inteligencia artificial en los sistemas militares estadounidenses se acelera.
Este pasaje revela también claramente la mecánica retórica de cualquier forma de antiliberalismo tecnológico. La aceleración tecnológica se presenta como irrefutable, sobre todo porque estaría en el centro de una futura confrontación imperial con China.
VI.
El servicio militar debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos plantearnos seriamente alejarnos de una fuerza totalmente voluntaria y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el costo.
Comentario de Miranda y Gressani: A través de este pasaje, Karp pretende demostrar que su proyecto es verdaderamente republicano, es decir, que tiene como objetivo el bien común de toda la nación estadounidense. Esta postura es, por tanto, más moderada que las de Curtis Yarvin, cuyo formalismo pretende deshacerse de toda forma de legitimación republicana.
VII.
Si un marine estadounidense pide un mejor rifle, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software. Deberíamos ser capaces, como país, de seguir debatiendo la pertinencia de una acción militar en el extranjero sin dejar de ser inflexibles en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se pongan en peligro.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta postura se inscribe en una crítica recurrente a los ciclos de adquisición militar, considerados demasiado lentos y burocráticos: el tiempo de producción de un rifle —o de un software— se convierte en un indicador de soberanía operativa. La idea central es que la superioridad estratégica se basa menos en la perfección del material que en la rapidez de iteración, según una lógica tomada del desarrollo de software (build, deploy, update) aplicada al ámbito militar. Desde esta perspectiva, negarse a acelerar la producción equivaldría a exponer innecesariamente a los soldados, manteniendo una brecha entre las necesidades sobre el terreno y la capacidad industrial para responder a ellas.
VIII.
Los servidores públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados como el gobierno federal remunera a los servidores públicos, tendría dificultades para sobrevivir.
Comentario de Miranda y Gressani:Las posiciones de Karp van más allá de la retórica republicana para sumarse a las fantasías libertarias y neorreaccionarias de privatización del Estado. La burocracia pública se considera ineficaz y, por lo tanto, debe ser eliminada, como sugiere Curtis Yarvin con su plan RAGE (Retire All Government Employees), o el proyecto del DOGE (Department of Government Efficiency, cuyo objetivo inicial era reducir a la mitad el presupuesto federal). Karp defiende otro modelo para sustituir a esta burocracia: Palantir actúa como un parásito que, al hacerse más indispensable para el Estado que sus propios servicios, los condena a la desaparición.
IX.
Deberíamos mostrar mucha más indulgencia (gracia) hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de todo espacio de perdón —el rechazo de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana— podría dejarnos una galería de personajes al mando de los que nos arrepentiremos.
Comentario de Miranda y Gressani: Este llamado a la «gracia» se inscribe en el contexto de la lectura girardiana que Peter Thiel hace de la sociedad contemporánea: la «cancel culture» sería el retorno del mecanismo sacrificial, que produce chivos expiatorios para desactivar las rivalidades miméticas. Interpretada de esta manera, esta tesis protege estructuralmente a los grandes empresarios, a los dirigentes y a los fundadores, es decir, a aquellos que están «en el punto de mira».
X.
La psicologización de la política moderna nos desvía. Aquellos que recurren a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, que confían demasiado en su vida interior, encontrando su expresión en personas a las que quizá nunca lleguen a conocer, se sentirán decepcionados.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta crítica a la psicología y a la introspección, concebidas como formas débiles y decadentes, se ha convertido en un tópico de la derecha tecnológica estadounidense. El pasado mes de marzo, Marc Andreessen afirmaba con orgullo que no practicaba la introspección, para no estar volcado en el pasado, sino en la acción. En 2024, al criticar la contracultura hippie en el podcast de Joe Rogan, Thiel también se expresó en este sentido: «Hemos dejado de proyectarnos hacia el espacio lejano porque hemos empezado a volvernos hacia el espacio interior».
XI.
Nuestra sociedad tiene cada vez más prisa, y a menudo alegría, por la desaparición de sus enemigos. Derrotar a un adversario es un momento para hacer una pausa, no para regocijarse.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje reafirma la necesidad absoluta de la conflictividad. Se inscribe directamente en la línea de las posiciones de Thiel, que se apoyan en las tesis de Carl Schmitt y René Girard. En «El momento straussiano», «Le Moment straussien», 2007.» href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>9 Thiel recurre a estos dos pensadores para defender el relanzamiento político de Occidente frente al riesgo de estancamiento que implicaría la fantasía de una paz mundial.
Llamada al asesinato de los enemigos: aquí se observa un eco directo de la teoría mimética de René Girard. El júbilo ante el enemigo derrotado es el momento en que la violencia se revela, y en que el grupo se recompone a costa del chivo expiatorio.
XII.
La era atómica llega a su fin. Una era de disuasión, la era atómica, llega a su fin, y una nueva era de disuasión, basada en la IA, está a punto de comenzar.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta es la tesis geopolítica central del libro y también una de las que tienen un mayor interés comercial. Palantir se posiciona como la infraestructura fundamental de un nuevo orden estratégico, recodificando la disuasión mediante la IA. Vuelve a tomar el control del espectro.
Esta idea también es recurrente en Peter Thiel, quien considera que la era atómica ha tendido una trampa a Occidente: la amenaza de la destrucción total (Armagedón) justifica la regulación de toda innovación (Anticristo). El fin de esta era atómica permitiría así relanzar la aceleración tecnológica (katechon).
XIII.
Ningún otro país, en la historia del mundo, ha impulsado más los valores progresistas que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país – para quienes no pertenecen a las élites hereditarias- que en cualquier otra nación del planeta.
Comentario de Miranda y Gressani:Karp, hijo de padre afroamericano y madre judía, encarna personalmente este relato meritocrático, que sin embargo se encuentra en el centro de la crisis estadounidense. En el plano retórico, este pasaje sirve para desarmar la crítica de la izquierda: no se puede rechazar la defensa de un país que es en sí mismo el vector de los valores progresistas; el progresismo queda así nacionalizado.
XIV.
El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Son demasiados los que han olvidado, o quizá dan por sentado, que en el mundo ha prevalecido casi un siglo de paz, sin conflictos militares entre grandes potencias. Al menos tres generaciones —miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos— nunca han conocido una guerra mundial.
Comentario de Miranda y Gressani: La tesis de la Pax Americana 10 es, evidentemente, controvertida: la paz entre las grandes potencias ha venido acompañada de guerras subsidiarias (Corea, Vietnam, América Latina, Medio Oriente), cuyo costo humano se cuenta por millones. El argumento sirve para naturalizar la hegemonía estadounidense como un bien público mundial más que como un proyecto hegemónico. Funciona sobre todo como premisa de lo siguiente: si la paz depende del poder estadounidense, entonces debilitar ese poder —mediante la negativa tecnológica a colaborar con el Pentágono— equivale a poner fin a la paz.
Este pasaje también sirve para sugerir la amenaza de un enfrentamiento imperial con China y, por lo tanto, para acelerar las inversiones en la industria de las tecnologías militares.
XV.
La neutralización de Alemania y Japón tras la guerra debe ser revertida. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva, por la que Europa paga hoy un alto precio. Un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, amenazará también con alterar el equilibrio de poderes en Asia.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta tesis tiene un gran peso político: Karp aboga por la remilitarización de las dos potencias derrotadas en 1945, en un contexto en el que varias figuras destacadas de la administración —J. D. Vance, Elon Musk— han pedido en repetidas ocasiones la normalización de la extrema derecha alemana y un reinicio. Cabe señalar, sin embargo, que, en la práctica, el movimiento ya ha comenzado: el Zeitenwende de Scholz en 2022, el presupuesto récord de defensa japonés para 2026, de 58.000 millones de dólares. Palantir tiene un interés directo en ello: la empresa ha abierto oficinas en Tokio y Fráncfort y firmó en 2024 una importante colaboración con la Bundeswehr.
XVI.
Deberíamos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado no ha sabido actuar. La cultura casi se burla del interés de Musk por las grandes narrativas, como si los multimillonarios debieran limitarse a quedarse en su ámbito, que consiste en enriquecerse… Cualquier curiosidad o interés auténtico por el valor de lo que ha creado se descarta esencialmente, o tal vez se esconde bajo un desprecio apenas velado.
La defensa de Elon Musk es aquí una autodefensa. Karp, Thiel y Musk comparten su pertenencia a la «mafia de PayPal» y la idea de que los emprendedores tecnológicos son una clase dirigente legítima para dirigir la sociedad. Thiel sistematiza esta postura en Zero to One: los monopolios creativos (SpaceX, Tesla, Palantir) benefician a todos porque pueden pensar a largo plazo, a diferencia de las empresas atrapadas en la competencia. Los multimillonarios visionarios se convierten en una categoría social productiva.
En Zero to One, Thiel llega incluso a identificar a los emprendedores geniales con «chivos expiatorios», es decir, con figuras a la vez odiadas y veneradas, que se distinguen así del resto de la humanidad para adquirir un estatus casi divino.
XVII.
Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta. Muchos políticos, en Estados Unidos, se han limitado básicamente a encogerse de hombros ante la delincuencia violenta, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema, o arriesgarse ante sus votantes o donantes en la búsqueda de soluciones y experiencias en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.
Comentario de Miranda y Gressani: Como reveló una investigación de The Verge, el contrato entre Nueva Orleans y Palantir (2012-2018) sirvió de laboratorio para la «policía predictiva» con una «risk assessment database», que se centraba en el 1% de la población. El ayuntamiento no había sido informado. La investigación de la ACLU concluyó que el programa amplificaba los sesgos raciales existentes en lugar de «salvar vidas». Una importante investigación de Richardson, Schultz y Crawford, Dirty data, bad predictions, 2019.»
href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>11 publicada en 2019, demostró que los sistemas predictivos se centran en la presencia policial más que en la delincuencia real: operan un bucle de retroalimentación que vigila en exceso los barrios ya de por sí sobrevigilados.
Este pasaje justifica el uso de Palantir con fines de seguridad interior. Vemos aquí la obsesión neorreaccionaria por el uso de tecnologías eficaces de gestión de la delincuencia frente a la impotencia del Estado democrático.
XVIII.
La exposición despiadada de la vida privada de los personajes públicos ahuyenta a demasiados talentos del servicio gubernamental. La arena pública —y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer otra cosa que enriquecerse— se ha vuelto tan implacable que la república se encuentra con una cantidad significativa de cascos vacíos e ineficaces, cuya ambición se perdonaría si hubiera la más mínima convicción verdadera escondida en su interior.
Comentario de Miranda y Gressani: La ironía de este pasaje es considerable cuando se lee a la luz del modelo de Palantir: la empresa construye precisamente la infraestructura que hace posible la «exposición despiadada» de cualquier vida, mediante la agregación de datos entre agencias que revende a los Estados. ImmigrationOS, según la documentación contractual de ICE, ofrece una «visibilidad casi en tiempo real» sobre las personas en proceso de deportación, cruzando expedientes de pasaportes, datos fiscales del IRS, lectura de matrículas y datos telefónicos. La tesis implícita es, por tanto, asimétrica: opacidad para los dirigentes, transparencia para los gobernados.
También se encuentra, de forma implícita, una crítica mordaz a la democracia liberal. La responsabilidad de los dirigentes ante la opinión pública sería una de las fuentes de la ineficacia del Estado, porque disuadiría a las élites de tomar decisiones impopulares pero necesarias.
XIX.
La prudencia que fomentamos involuntariamente en la vida pública es corrosiva. Quienes no dicen nada malo, a menudo no dicen gran cosa en absoluto.
Comentario de Miranda y Gressani: En Teoría de la acción comunicativa,12 Habermas distingue entre la acción estratégica, orientada al éxito, y la acción comunicativa, cuyo telos es la intercomprensión (Verständigung): en ella, los participantes coordinan sus acciones, no por cálculo egocéntrico, sino por la búsqueda de un acuerdo racionalmente motivado. La democracia habermassiana se basa, por tanto, en una deliberación racional sin coacción, estructurada por exigencias de justificación universalizables, basadas, sin embargo, en una ética de la discusión. Karp formula una crítica internalista: el objetivo de una deliberación corre el riesgo de producir formas vacías, un consenso sin conflictividad real. En otras palabras, donde Habermas ve una condición de posibilidad de la democracia, Karp sugiere una patología: un discurso «sin asperezas» que neutraliza lo social en lugar de estructurarlo.
XX.
La intolerancia hacia las creencias religiosas, omnipresente en ciertos círculos, debe combatirse. La intolerancia de las élites hacia las creencias religiosas es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos en su seno pretenden.
Comentario de Miranda y Gressani: Tesis importante en el ecosistema de Peter Thiel, cristiano declarado, que describe el progresismo como una religión secular privada de su fuente, y financia en gran medida la trayectoria de J. D. Vance, el primer vicepresidente católico de Estados Unidos. Karp, él mismo judío, adopta una postura menos teológica, pero simétrica: el secularismo militante de las élites es un cierre que se ignora a sí mismo.
XXI.
Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas serían ahora iguales. La crítica y los juicios de valor estarían prohibidos. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas, y, de hecho, ciertas subculturas […] han producido maravillas. Otras han resultado mediocres y, lo que es peor, regresivas y nocivas.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje revela una vez más el carácter antiliberal, incluso reaccionario, del proyecto de Karp. Este no se limita a afirmar un excepcionalismo estadounidense, sino que defiende claramente la existencia de desigualdades esenciales entre las culturas. En el contexto de la derecha estadounidense contemporánea, este pasaje es un dog whistle que sugiere la superioridad de la cultura blanca europea.
XXII.
Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sentido. Nosotros, en Estados Unidos, y más ampliamente en Occidente, hemos resistido durante el último medio siglo la definición de culturas nacionales en nombre de la inclusión. Pero ¿la inclusión en qué?
Comentario de Miranda y Gressani: Esta aparente inscripción enmascara un cambio más profundo. La tesis concluyente de Karp adopta la forma de un retorno a la «sustancia»: frente al multiculturalismo, hay que reintroducir la unidad cultural. Este retorno a la sustancia evoca sin duda el bien común, defendido por los posliberales católicos, como Adrian Vermeule. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, Karp se resiste a una interpretación estrictamente religiosa. Su proyecto es más bien el de un posliberalismo tecnológico, guiado por la eficacia y el poder, e inseparable de la perspectiva de una confrontación con China.
Notas al pie
«The Technological Republic, in brief», post en la cuenta de X de Palantir, 18 de abril de 2026.
Ver al respecto Margaret O’Mara, The Code: Silicon Valley and the Remaking of America, Nueva York, Penguin Press, 2019.
Alexander C. Karp con Nicholas W. Zamiska, The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, Crown Currency, 2025.
Peter Thiel con Blake Masters, Zero to One, Notes on Startups, or How to Build the Future, Crown Currency, 2014.
Ibid.
Peter Thiel con David Sacks, The Diversity Myth, Multiculturalism and the Politics of Intolerance at Stanford, The Independent Institute, 1995.
La tesis de Alex C. Karp se titula Aggression in der Lebenswelt, bajo la dirección de Karola Brede, publicada en 2002.
Ver la página web de Palantir en X.
Peter Thiel, «Le Moment straussien», 2007.
Gilford John Ikenberry, Power, Order, and Change in World Politics, Nueva York, Cambridge University Press, 2014.
Rashida Richardson, Jason M. Schultz, Kate Crawford, Dirty data, bad predictions, 2019.
Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 t. (1981).
Fuente: https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para/
https://cctt.cl/2026/04/25/mundo-tecno-capital-el-manifiesto-de-palantir/
Tecnofascismo: Entre la lógica del control y la política del miedo (Estado y Sociedad)
de Donatella di Cesare (Autor), Lara Cortés Fernández (Traductor)
Donatella Di Cesare, una de las filósofas más influyentes del pensamiento político europeo, diagnostica en Tecnofascismo la inédita forma de totalitarismo que amenaza hoy a las democracias: la alianza entre tecnocracia y etnocracia, entre la lógica del control y la política del miedo.
Un siglo después del nacimiento del fascismo, una nueva forma de totalitarismo avanza bajo el mando de la técnica y la ley del linaje.
Donatella Di Cesare traza en Tecnofascismo el mapa de un presente inquietante, donde la política ha cedido su lugar a la gestión técnica y la democracia se reduce a una fachada. En este nuevo orden social, la tecnocracia global y la etnocracia local se entrelazan: mientras una élite controla las redes del poder económico y digital, los pueblos son gobernados mediante la exclusión, el miedo y la apelación a la identidad.
Desde los laboratorios de biopolítica y la guerra hasta las fronteras donde se levantan muros étnicos, Di Cesare examina la deriva autoritaria que define a la nueva derecha mundial y, con su lucidez filosófica y su mirada política, revela cómo la democracia puede vaciarse desde dentro y convertirse en un régimen neototalitario que promete seguridad a cambio de libertad.
https://www.planetadelibros.com/libro-tecnofascismo/447004
https://www.amazon.es/s?i=digital-text&rh=p_27%3ADonatella%2Bdi%2BCesare
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/04/26/el-manifiesto-de-/
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras ARROBA riseup.net
25/04/2026 Editor CT
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22 tesis para la dominación global.
El gigante tecnológico fundado por Peter Thiel y dirigido por Alex Karp acaba de publicar 22 tesis virales sobre el futuro de Estados Unidos y Occidente. Traducimos y comentamos línea por línea este texto que los ideólogos neorreaccionarios han calificado como «el plan para forjar un Occidente tecnofascista».
En la galaxia tecno-cesarista, el director general de Palantir ocupa una posición singular.
A diferencia de Peter Thiel, su socio y cofundador de Palantir, que desde 2009 pugna por la separación entre libertad y democracia, o de Curtis Yarvin, que teoriza explícitamente sobre un orden posdemocrático basado en la figura del director general-monarca, Alex Karp parece mantenerse ostensiblemente en el horizonte republicano, sin proponer ni una ruptura frontal ni una salida evidente del marco institucional estadounidense.
Su proyecto se presenta incluso como una «República tecnológica» —título de su libro publicado en febrero de 2025— y propone una reformulación interna del poder ante los nuevos retos del espacio digital y la rivalidad geopolítica.
La aparente moderación del líder de un coloso, que está reconfigurando en profundidad la relación entre el poder público y la capacidad militar en Estados Unidos, no debe llevarnos por mal camino.
Porque, tras el vocabulario republicano, se despliega una estrategia que puede resumirse en una fórmula: transformar el Estado en una filial de su propia infraestructura digital, vaciando así la soberanía de su dimensión democrática. El proyecto de Karp es claramente un posliberalismo tecnológico.
Nacida en 2003 de una inversión de In-Q-Tel —el fondo de capital riesgo de la CIA— y desarrollada en colaboración con sus analistas, Palantir ha invertido sistemáticamente la relación de fuerzas que la vio nacer. Su método, al que denomina «land and expand», consiste en penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto (una libra esterlina para el NHS durante la pandemia), para luego afianzar a sus ingenieros en la agencia cliente e imponer su ontología propietaria como estructura de datos, hasta hacer imposible cualquier extracción, lo que se conoce como «vendor lock-in».
Este contexto industrial debe tenerse en cuenta al leer este manifiesto, publicado en X el 18 de abril de 2026 por la cuenta oficial de Palantir1, que releva lo esencial [del libro] La República Tecnológica. Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (Crown Currency, 2025). El manifiesto – que se asemeja además extrañamente a un resumen del libro realizado por IA- presenta en 22 puntos, la visión tecnopolítica de su director general.
Más aún, las palabras de Alex Karp —doctor en filosofía, quien ha reivindicado en varias ocasiones una filiación con Jürgen Habermas y el pensamiento de la Escuela de Fráncfort— deben leerse con precaución. En palabras de Strauss, Karp mantiene en el nivel exotérico el lenguaje de la democracia, al tiempo que reserva a un registro implícito —esotérico— la determinación efectiva del contenido, es decir, una voluntad de reforma completa del Estado estadounidense.
Publicamos, por tanto, la traducción íntegra de este manifiesto, acompañada de un comentario que pretende restituir sus presuposiciones implícitas: las realidades industriales, los efectos políticos y la dimensión ideológica.
Para refutar a Karp, hay que leer lo que escribe, es decir, hacer explícito lo que el texto, por su propia construcción, se cuida de decir.
PALANTIR
I.
Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación positiva de participar en la defensa de la nación.
Comentario de Miranda y Gressani: El patriotismo y la defensa nacional son ahora valores reivindicados por las grandes empresas del sector digital, cuando antes se trataba de representaciones casi tabúes. Se trata de una victoria hegemónica para Palantir, su director general, Alex Karp, y su principal financiador, Peter Thiel. Y es que, desde sus inicios, el gigante estadounidense se ha construido en contra de un consenso antimilitarista: creada en 2003 con capital inicial de In-Q-Tel (el fondo de inversión de la CIA), la empresa nunca ha tratado de ocultar su vocación militar: su herramienta estrella, Gotham, se utilizó ya en Irak y Afganistán para la detección de artefactos explosivos improvisados. Cabe destacar que el argumento de la «deuda» transforma un modelo de negocio (los contratos públicos representan más de la mitad de la facturación de Palantir) en una obligación moral.
Se trata también de un retorno a los orígenes de Silicon Valley, que surgió en la década de 1940 bajo el impulso del gobierno estadounidense, con fines militares. 2 De hecho, es a partir de esta idea que Karp abre su libro, The Technological Republic, 3 considerando que «Silicon Valley se ha descarriado»: «La dependencia inicial de Silicon Valley respecto al Estado-nación —y en particular del ejército estadounidense— ha quedado prácticamente en el olvido, borrada de la historia de la región como un hecho incómodo y discordante, en contradicción con la imagen que Silicon Valley tiene de sí misma, según la cual debe su éxito únicamente a su capacidad de innovación».
II.
Debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone realmente nuestro mayor logro creativo, si no nuestro mayor logro como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también podría, a partir de ahora, limitar y coartar nuestro sentido de lo posible.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje retoma el argumento de Peter Thiel en Zero to One, 4 según el cual Silicon Valley ha abandonado el «progreso vertical» (zero to one) en favor del «progreso horizontal» (1 to n). El progreso vertical supone innovaciones radicales, que pasan por la creación de nuevos monopolios, mientras que el progreso horizontal equivale a conquistar cuotas de mercado en un espacio ya constituido. En este sentido, Thiel ya lamentaba los efectos perversos del smartphone, que empujaba a los ingenieros a desarrollar aplicaciones, en lugar de esforzarse por inventar tecnologías disruptivas. El smartphone encarna, para Thiel y Karp, el estancamiento disfrazado de innovación: «Los teléfonos inteligentes no solo nos distraen de nuestro entorno, sino también del hecho mismo de que este último está extrañamente anticuado: solo lo digital y la comunicación han experimentado cambios notables desde hace medio siglo». 5
Desde esta perspectiva, Palantir se presenta, por el contrario, como un progreso vertical: Thiel y Karp pretenden crear un nuevo monopolio, el de la vigilancia militar y civil generalizada. Este modelo supone una reforma total del funcionamiento del Estado, concebido como un modelo obsoleto.
III.
El correo electrónico gratuito no basta. La decadencia de una cultura o de una civilización, y de hecho de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de generar crecimiento económico y seguridad para la ciudadanía.
Comentario de Miranda y Gressani: La referencia de este extracto es directamente Habermas: «Como sugirió Jürgen Habermas, el hecho de que los dirigentes no cumplan las promesas implícitas o explícitas hechas al público puede provocar una crisis de legitimidad para un gobierno. Cuando las tecnologías emergentes, generadoras de riqueza, no sirven al interés general, a menudo surgen dificultades. En otras palabras, la decadencia de una cultura o una civilización, e incluso de su clase dirigente, solo será perdonada si dicha cultura es capaz de garantizar el crecimiento económico y la seguridad de la ciudadanía. En este sentido, la voluntad de las comunidades científicas y técnicas de acudir en ayuda de la nación ha sido vital, no solo para la legitimidad del sector privado, sino también para la perennidad de las instituciones políticas en todo Occidente». Esta frase resume la influencia straussiana presente en Peter Thiel y Alex Karp: una élite solo se legitima a través de la liberación —crecimiento, seguridad, poder—.
Cuando la gratuidad (Gmail, Instagram) es el único fruto visible del capitalismo cognitivo, la clase dirigente tecnológica merece su deslegitimación. La palabra «decadencia» no es anodina: delata el imaginario reaccionario en el que se mueve Karp, para quien la élite democrática es incompetente y corrupta y debe ser sustituida por una nueva élite más eficaz. En The Diversity Myth, 6 que Thiel coescribió con David Sacks (hoy enviado especial del presidente estadounidense para la IA y las criptomonedas), critica a Stanford desde el punto de vista de una élite que antepone la postura moral al resultado. 7 La tesis de Alex Karp sobre la jerga aclara este pasaje y el siguiente: la jerga —incluida la jerga progresista de Silicon Valley— es, para él, una estrategia agresiva de distinción social, que enmascara la ausencia de producción real.
IV.
Los límites del soft power, de la retórica brillante por sí sola, son hoy evidentes. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para imponerse exige algo más que un llamado moral. Exige hard power, y el hard power de este siglo se basará en el software.
Comentario de Miranda y Gressani: El eslogan interno de Palantir, «tu software es el sistema de armas»,Ver la página web de Palantir en X.» href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>8 pone de manifiesto la disolución de la frontera entre lo civil y lo militar, y se entiende a partir de la fórmula que resume la propuesta de valor de Palantir: «el hard power de este siglo se basará en el software». Las plataformas Gotham, Foundry y AIP se presentan como la infraestructura de un nuevo tipo de poder cinético. En concreto, esto significa la fusión, en tiempo real, de datos satelitales, datos procedentes de drones, inteligencia humana y logística, al servicio de un ciclo de selección de objetivos acelerado.
V.
La cuestión no es si se fabricarán armas basadas en la IA, sino quién las fabricará y con qué fin. Nuestros adversarios no se detendrán a enzarzarse en debates teatrales sobre las ventajas del desarrollo de tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad nacional y militar. Seguirán adelante.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta tesis pretende descalificar de antemano cualquier debate democrático sobre la IA militar al situarlo del lado de los «adversarios». Históricamente reacia a colaborar con la industria de la defensa, Silicon Valley ha estrechado considerablemente sus lazos con el Pentágono, con una clara aceleración desde enero de 2025. Bajo la nueva administración de Trump, de la que los gigantes tecnológicos son partidarios y miembros (desde OpenAI hasta Anduril, pasando por Palantir y Meta), la integración de la inteligencia artificial en los sistemas militares estadounidenses se acelera.
Este pasaje revela también claramente la mecánica retórica de cualquier forma de antiliberalismo tecnológico. La aceleración tecnológica se presenta como irrefutable, sobre todo porque estaría en el centro de una futura confrontación imperial con China.
VI.
El servicio militar debería ser un deber universal. Como sociedad, deberíamos plantearnos seriamente alejarnos de una fuerza totalmente voluntaria y solo librar la próxima guerra si todos compartimos el riesgo y el costo.
Comentario de Miranda y Gressani: A través de este pasaje, Karp pretende demostrar que su proyecto es verdaderamente republicano, es decir, que tiene como objetivo el bien común de toda la nación estadounidense. Esta postura es, por tanto, más moderada que las de Curtis Yarvin, cuyo formalismo pretende deshacerse de toda forma de legitimación republicana.
VII.
Si un marine estadounidense pide un mejor rifle, deberíamos fabricarlo; y lo mismo ocurre con el software. Deberíamos ser capaces, como país, de seguir debatiendo la pertinencia de una acción militar en el extranjero sin dejar de ser inflexibles en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se pongan en peligro.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta postura se inscribe en una crítica recurrente a los ciclos de adquisición militar, considerados demasiado lentos y burocráticos: el tiempo de producción de un rifle —o de un software— se convierte en un indicador de soberanía operativa. La idea central es que la superioridad estratégica se basa menos en la perfección del material que en la rapidez de iteración, según una lógica tomada del desarrollo de software (build, deploy, update) aplicada al ámbito militar. Desde esta perspectiva, negarse a acelerar la producción equivaldría a exponer innecesariamente a los soldados, manteniendo una brecha entre las necesidades sobre el terreno y la capacidad industrial para responder a ellas.
VIII.
Los servidores públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que remunerara a sus empleados como el gobierno federal remunera a los servidores públicos, tendría dificultades para sobrevivir.
Comentario de Miranda y Gressani:Las posiciones de Karp van más allá de la retórica republicana para sumarse a las fantasías libertarias y neorreaccionarias de privatización del Estado. La burocracia pública se considera ineficaz y, por lo tanto, debe ser eliminada, como sugiere Curtis Yarvin con su plan RAGE (Retire All Government Employees), o el proyecto del DOGE (Department of Government Efficiency, cuyo objetivo inicial era reducir a la mitad el presupuesto federal). Karp defiende otro modelo para sustituir a esta burocracia: Palantir actúa como un parásito que, al hacerse más indispensable para el Estado que sus propios servicios, los condena a la desaparición.
IX.
Deberíamos mostrar mucha más indulgencia (gracia) hacia quienes se han sometido a la vida pública. La erradicación de todo espacio de perdón —el rechazo de toda tolerancia hacia las complejidades y contradicciones de la psique humana— podría dejarnos una galería de personajes al mando de los que nos arrepentiremos.
Comentario de Miranda y Gressani: Este llamado a la «gracia» se inscribe en el contexto de la lectura girardiana que Peter Thiel hace de la sociedad contemporánea: la «cancel culture» sería el retorno del mecanismo sacrificial, que produce chivos expiatorios para desactivar las rivalidades miméticas. Interpretada de esta manera, esta tesis protege estructuralmente a los grandes empresarios, a los dirigentes y a los fundadores, es decir, a aquellos que están «en el punto de mira».
X.
La psicologización de la política moderna nos desvía. Aquellos que recurren a la arena política para alimentar su alma y su sentido del yo, que confían demasiado en su vida interior, encontrando su expresión en personas a las que quizá nunca lleguen a conocer, se sentirán decepcionados.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta crítica a la psicología y a la introspección, concebidas como formas débiles y decadentes, se ha convertido en un tópico de la derecha tecnológica estadounidense. El pasado mes de marzo, Marc Andreessen afirmaba con orgullo que no practicaba la introspección, para no estar volcado en el pasado, sino en la acción. En 2024, al criticar la contracultura hippie en el podcast de Joe Rogan, Thiel también se expresó en este sentido: «Hemos dejado de proyectarnos hacia el espacio lejano porque hemos empezado a volvernos hacia el espacio interior».
XI.
Nuestra sociedad tiene cada vez más prisa, y a menudo alegría, por la desaparición de sus enemigos. Derrotar a un adversario es un momento para hacer una pausa, no para regocijarse.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje reafirma la necesidad absoluta de la conflictividad. Se inscribe directamente en la línea de las posiciones de Thiel, que se apoyan en las tesis de Carl Schmitt y René Girard. En «El momento straussiano», «Le Moment straussien», 2007.» href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>9 Thiel recurre a estos dos pensadores para defender el relanzamiento político de Occidente frente al riesgo de estancamiento que implicaría la fantasía de una paz mundial.
Llamada al asesinato de los enemigos: aquí se observa un eco directo de la teoría mimética de René Girard. El júbilo ante el enemigo derrotado es el momento en que la violencia se revela, y en que el grupo se recompone a costa del chivo expiatorio.
XII.
La era atómica llega a su fin. Una era de disuasión, la era atómica, llega a su fin, y una nueva era de disuasión, basada en la IA, está a punto de comenzar.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta es la tesis geopolítica central del libro y también una de las que tienen un mayor interés comercial. Palantir se posiciona como la infraestructura fundamental de un nuevo orden estratégico, recodificando la disuasión mediante la IA. Vuelve a tomar el control del espectro.
Esta idea también es recurrente en Peter Thiel, quien considera que la era atómica ha tendido una trampa a Occidente: la amenaza de la destrucción total (Armagedón) justifica la regulación de toda innovación (Anticristo). El fin de esta era atómica permitiría así relanzar la aceleración tecnológica (katechon).
XIII.
Ningún otro país, en la historia del mundo, ha impulsado más los valores progresistas que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto. Pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país – para quienes no pertenecen a las élites hereditarias- que en cualquier otra nación del planeta.
Comentario de Miranda y Gressani:Karp, hijo de padre afroamericano y madre judía, encarna personalmente este relato meritocrático, que sin embargo se encuentra en el centro de la crisis estadounidense. En el plano retórico, este pasaje sirve para desarmar la crítica de la izquierda: no se puede rechazar la defensa de un país que es en sí mismo el vector de los valores progresistas; el progresismo queda así nacionalizado.
XIV.
El poder estadounidense ha hecho posible una paz extraordinariamente prolongada. Son demasiados los que han olvidado, o quizá dan por sentado, que en el mundo ha prevalecido casi un siglo de paz, sin conflictos militares entre grandes potencias. Al menos tres generaciones —miles de millones de personas, sus hijos y ahora sus nietos— nunca han conocido una guerra mundial.
Comentario de Miranda y Gressani: La tesis de la Pax Americana 10 es, evidentemente, controvertida: la paz entre las grandes potencias ha venido acompañada de guerras subsidiarias (Corea, Vietnam, América Latina, Medio Oriente), cuyo costo humano se cuenta por millones. El argumento sirve para naturalizar la hegemonía estadounidense como un bien público mundial más que como un proyecto hegemónico. Funciona sobre todo como premisa de lo siguiente: si la paz depende del poder estadounidense, entonces debilitar ese poder —mediante la negativa tecnológica a colaborar con el Pentágono— equivale a poner fin a la paz.
Este pasaje también sirve para sugerir la amenaza de un enfrentamiento imperial con China y, por lo tanto, para acelerar las inversiones en la industria de las tecnologías militares.
XV.
La neutralización de Alemania y Japón tras la guerra debe ser revertida. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva, por la que Europa paga hoy un alto precio. Un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, amenazará también con alterar el equilibrio de poderes en Asia.
Comentario de Miranda y Gressani: Esta tesis tiene un gran peso político: Karp aboga por la remilitarización de las dos potencias derrotadas en 1945, en un contexto en el que varias figuras destacadas de la administración —J. D. Vance, Elon Musk— han pedido en repetidas ocasiones la normalización de la extrema derecha alemana y un reinicio. Cabe señalar, sin embargo, que, en la práctica, el movimiento ya ha comenzado: el Zeitenwende de Scholz en 2022, el presupuesto récord de defensa japonés para 2026, de 58.000 millones de dólares. Palantir tiene un interés directo en ello: la empresa ha abierto oficinas en Tokio y Fráncfort y firmó en 2024 una importante colaboración con la Bundeswehr.
XVI.
Deberíamos aplaudir a quienes intentan construir allí donde el mercado no ha sabido actuar. La cultura casi se burla del interés de Musk por las grandes narrativas, como si los multimillonarios debieran limitarse a quedarse en su ámbito, que consiste en enriquecerse… Cualquier curiosidad o interés auténtico por el valor de lo que ha creado se descarta esencialmente, o tal vez se esconde bajo un desprecio apenas velado.
La defensa de Elon Musk es aquí una autodefensa. Karp, Thiel y Musk comparten su pertenencia a la «mafia de PayPal» y la idea de que los emprendedores tecnológicos son una clase dirigente legítima para dirigir la sociedad. Thiel sistematiza esta postura en Zero to One: los monopolios creativos (SpaceX, Tesla, Palantir) benefician a todos porque pueden pensar a largo plazo, a diferencia de las empresas atrapadas en la competencia. Los multimillonarios visionarios se convierten en una categoría social productiva.
En Zero to One, Thiel llega incluso a identificar a los emprendedores geniales con «chivos expiatorios», es decir, con figuras a la vez odiadas y veneradas, que se distinguen así del resto de la humanidad para adquirir un estatus casi divino.
XVII.
Silicon Valley debe desempeñar un papel en la lucha contra la delincuencia violenta. Muchos políticos, en Estados Unidos, se han limitado básicamente a encogerse de hombros ante la delincuencia violenta, abandonando cualquier esfuerzo serio por abordar el problema, o arriesgarse ante sus votantes o donantes en la búsqueda de soluciones y experiencias en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas.
Comentario de Miranda y Gressani: Como reveló una investigación de The Verge, el contrato entre Nueva Orleans y Palantir (2012-2018) sirvió de laboratorio para la «policía predictiva» con una «risk assessment database», que se centraba en el 1% de la población. El ayuntamiento no había sido informado. La investigación de la ACLU concluyó que el programa amplificaba los sesgos raciales existentes en lugar de «salvar vidas». Una importante investigación de Richardson, Schultz y Crawford, Dirty data, bad predictions, 2019.»
href=»https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para;>11 publicada en 2019, demostró que los sistemas predictivos se centran en la presencia policial más que en la delincuencia real: operan un bucle de retroalimentación que vigila en exceso los barrios ya de por sí sobrevigilados.
Este pasaje justifica el uso de Palantir con fines de seguridad interior. Vemos aquí la obsesión neorreaccionaria por el uso de tecnologías eficaces de gestión de la delincuencia frente a la impotencia del Estado democrático.
XVIII.
La exposición despiadada de la vida privada de los personajes públicos ahuyenta a demasiados talentos del servicio gubernamental. La arena pública —y los ataques superficiales y mezquinos contra quienes se atreven a hacer otra cosa que enriquecerse— se ha vuelto tan implacable que la república se encuentra con una cantidad significativa de cascos vacíos e ineficaces, cuya ambición se perdonaría si hubiera la más mínima convicción verdadera escondida en su interior.
Comentario de Miranda y Gressani: La ironía de este pasaje es considerable cuando se lee a la luz del modelo de Palantir: la empresa construye precisamente la infraestructura que hace posible la «exposición despiadada» de cualquier vida, mediante la agregación de datos entre agencias que revende a los Estados. ImmigrationOS, según la documentación contractual de ICE, ofrece una «visibilidad casi en tiempo real» sobre las personas en proceso de deportación, cruzando expedientes de pasaportes, datos fiscales del IRS, lectura de matrículas y datos telefónicos. La tesis implícita es, por tanto, asimétrica: opacidad para los dirigentes, transparencia para los gobernados.
También se encuentra, de forma implícita, una crítica mordaz a la democracia liberal. La responsabilidad de los dirigentes ante la opinión pública sería una de las fuentes de la ineficacia del Estado, porque disuadiría a las élites de tomar decisiones impopulares pero necesarias.
XIX.
La prudencia que fomentamos involuntariamente en la vida pública es corrosiva. Quienes no dicen nada malo, a menudo no dicen gran cosa en absoluto.
Comentario de Miranda y Gressani: En Teoría de la acción comunicativa,12 Habermas distingue entre la acción estratégica, orientada al éxito, y la acción comunicativa, cuyo telos es la intercomprensión (Verständigung): en ella, los participantes coordinan sus acciones, no por cálculo egocéntrico, sino por la búsqueda de un acuerdo racionalmente motivado. La democracia habermassiana se basa, por tanto, en una deliberación racional sin coacción, estructurada por exigencias de justificación universalizables, basadas, sin embargo, en una ética de la discusión. Karp formula una crítica internalista: el objetivo de una deliberación corre el riesgo de producir formas vacías, un consenso sin conflictividad real. En otras palabras, donde Habermas ve una condición de posibilidad de la democracia, Karp sugiere una patología: un discurso «sin asperezas» que neutraliza lo social en lugar de estructurarlo.
XX.
La intolerancia hacia las creencias religiosas, omnipresente en ciertos círculos, debe combatirse. La intolerancia de las élites hacia las creencias religiosas es quizás uno de los signos más reveladores de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos en su seno pretenden.
Comentario de Miranda y Gressani: Tesis importante en el ecosistema de Peter Thiel, cristiano declarado, que describe el progresismo como una religión secular privada de su fuente, y financia en gran medida la trayectoria de J. D. Vance, el primer vicepresidente católico de Estados Unidos. Karp, él mismo judío, adopta una postura menos teológica, pero simétrica: el secularismo militante de las élites es un cierre que se ignora a sí mismo.
XXI.
Algunas culturas han producido avances vitales; otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas serían ahora iguales. La crítica y los juicios de valor estarían prohibidos. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas, y, de hecho, ciertas subculturas […] han producido maravillas. Otras han resultado mediocres y, lo que es peor, regresivas y nocivas.
Comentario de Miranda y Gressani: Este pasaje revela una vez más el carácter antiliberal, incluso reaccionario, del proyecto de Karp. Este no se limita a afirmar un excepcionalismo estadounidense, sino que defiende claramente la existencia de desigualdades esenciales entre las culturas. En el contexto de la derecha estadounidense contemporánea, este pasaje es un dog whistle que sugiere la superioridad de la cultura blanca europea.
XXII.
Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y sin sentido. Nosotros, en Estados Unidos, y más ampliamente en Occidente, hemos resistido durante el último medio siglo la definición de culturas nacionales en nombre de la inclusión. Pero ¿la inclusión en qué?
Comentario de Miranda y Gressani: Esta aparente inscripción enmascara un cambio más profundo. La tesis concluyente de Karp adopta la forma de un retorno a la «sustancia»: frente al multiculturalismo, hay que reintroducir la unidad cultural. Este retorno a la sustancia evoca sin duda el bien común, defendido por los posliberales católicos, como Adrian Vermeule. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, Karp se resiste a una interpretación estrictamente religiosa. Su proyecto es más bien el de un posliberalismo tecnológico, guiado por la eficacia y el poder, e inseparable de la perspectiva de una confrontación con China.
Notas al pie
«The Technological Republic, in brief», post en la cuenta de X de Palantir, 18 de abril de 2026.
Ver al respecto Margaret O’Mara, The Code: Silicon Valley and the Remaking of America, Nueva York, Penguin Press, 2019.
Alexander C. Karp con Nicholas W. Zamiska, The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West, Crown Currency, 2025.
Peter Thiel con Blake Masters, Zero to One, Notes on Startups, or How to Build the Future, Crown Currency, 2014.
Ibid.
Peter Thiel con David Sacks, The Diversity Myth, Multiculturalism and the Politics of Intolerance at Stanford, The Independent Institute, 1995.
La tesis de Alex C. Karp se titula Aggression in der Lebenswelt, bajo la dirección de Karola Brede, publicada en 2002.
Ver la página web de Palantir en X.
Peter Thiel, «Le Moment straussien», 2007.
Gilford John Ikenberry, Power, Order, and Change in World Politics, Nueva York, Cambridge University Press, 2014.
Rashida Richardson, Jason M. Schultz, Kate Crawford, Dirty data, bad predictions, 2019.
Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, 2 t. (1981).
Fuente: https://legrandcontinent.eu/es/2026/04/21/el-manifiesto-de-palantir-para/
https://cctt.cl/2026/04/25/mundo-tecno-capital-el-manifiesto-de-palantir/
Tecnofascismo: Entre la lógica del control y la política del miedo (Estado y Sociedad)
de Donatella di Cesare (Autor), Lara Cortés Fernández (Traductor)
Donatella Di Cesare, una de las filósofas más influyentes del pensamiento político europeo, diagnostica en Tecnofascismo la inédita forma de totalitarismo que amenaza hoy a las democracias: la alianza entre tecnocracia y etnocracia, entre la lógica del control y la política del miedo.
Un siglo después del nacimiento del fascismo, una nueva forma de totalitarismo avanza bajo el mando de la técnica y la ley del linaje.
Donatella Di Cesare traza en Tecnofascismo el mapa de un presente inquietante, donde la política ha cedido su lugar a la gestión técnica y la democracia se reduce a una fachada. En este nuevo orden social, la tecnocracia global y la etnocracia local se entrelazan: mientras una élite controla las redes del poder económico y digital, los pueblos son gobernados mediante la exclusión, el miedo y la apelación a la identidad.
Desde los laboratorios de biopolítica y la guerra hasta las fronteras donde se levantan muros étnicos, Di Cesare examina la deriva autoritaria que define a la nueva derecha mundial y, con su lucidez filosófica y su mirada política, revela cómo la democracia puede vaciarse desde dentro y convertirse en un régimen neototalitario que promete seguridad a cambio de libertad.
https://www.planetadelibros.com/libro-tecnofascismo/447004
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