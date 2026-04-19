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Indybay Feature
Oakland Sin Fronteras: International Workers’ Day March & Resource Fair
Date:
Friday, May 01, 2026
Time:
2:00 PM - 6:00 PM
Event Type:
Party/Street Party
Organizer/Author:
Oakland Sin Fronteras
Location Details:
Fruitvale Plaza, 3401 E 12th St, Oakland
ENGLISH (Español abajo)
International Workers’ Day March & Resource Fair
2:00 pm – Fruitvale BART Plaza (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)
Oakland Sin Fronteras is a coalition that has a long-standing tradition of organizing recognition and celebration of International Workers’ Day (also known as May Day!) in Oakland.
While the United States is one of the few countries that doesn’t recognize May 1st as International Workers’ Day, each year our communities join millions of others across the world in uplifting working peoples’ struggles against the oppression and exploitation of peoples, lands, and nations. This year, we will continue that tradition and echo calls for the end to the violence of racism, imperialism, and capitalism. We also mark May 1st as a celebration of working people globally and their enduring struggles for justice, democracy, right relation to land, self-determination, and liberation.
We are committed to organizing and defending against the U.S. government’s racist and xenophobic attacks on immigrants that are tearing families and communities apart, particularly undocumented people. We stand against any travel restrictions or bans against refugees, Arabs, Muslims, and all migrants or visitors. Human rights and sanctuary for all from deportations and all forms of state violence!
Why a Resource Fair
From the increasing criminalization of houselessness, to city workers facing mass layoffs, to shameful inequalities in the cost of living, to disappearing funding for resource centers and social services vital to working people– profit-before-people policies and priorities have brought our beautiful city to a tipping point. Following our May 1st march, we will hold a resource fair by and for Oakland’s working communities. The resource fair will try to fill some of the gap confronting our communities, provide some services, and give people opportunity for further involvement aimed at changing our conditions.
We invite you to table as a part of the resource fair. Please share your knowledge, goods, services and other offerings with our community. If interested in tabling please indicate so in this form.
More Information
For more information or to get involved, email osfmayday [at] gmail.com.
In solidarity,
Oakland Sin Fronteras
(ESPAÑOL)
Marcha del Día Internacional de los Trabajadores y Feria de Recursos
2:00 p. m. – Plaza de Fruitvale BART (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)
¡Apoye las luchas de la clase trabajadora desde Oakland hasta Palestina!
Oakland Sin Fronteras es una coalición que tiene una larga tradición de organizar el reconocimiento y la celebración del Día Internacional de Trabajadores (¡también conocido como Primero de Mayo!) en Oakland.
Estados Unidos es uno de los pocos países que no reconoce el 1.º de mayo como el Día Internacional de Trabajadores; cada año comunidades se unen a millones de personas en todo el mundo para elevar las luchas de trabajaodores contra la opresión de pueblos, tierras y naciones. Este año continuaremos con esa tradición y haremos eco de los llamados al fin de la violencia del racismo, el imperialismo y el capitalismo. También conmemoramos el 1 de mayo como una celebración de trabajadores a nivel mundial y sus luchas duraderas por la justicia, la democracia, la relación correcta con la tierra, la autodeterminación y la liberación.
Este primero de mayo nos reuniremos en Oakland, en tierras indígenas ohlone, para mostrar nuestro apoyo a las luchas de la clase obrera aquí en casa y más allá. Marcharemos con particular urgencia en solidaridad con el pueblo palestino y atenderemos el llamado de la Federación General Palestina de Sindicatos de apoyar a Gaza el primero de mayo. Nos uniremos a trabajadores y pueblos de todo el país y del mundo pidiendo un alto el fuego inmediato y permanente a la guerra de Israel contra Gaza, y el fin inmediato de la complicidad de nuestro gobierno en el genocidio.
Estamos comprometidos a organizar y defendernos contra los ataques racistas y xenófobos del gobierno de los Estados Unidos contra inmigrantes que están destrozando a familias y comunidades, en particular a personas indocumentadas. Estamos en contra de cualquier restricción o prohibición de viajar contra los refugiades, árabes, musulmanes y todes migrantes o visitantes. ¡Derechos humanos y santuario para todes, desde deportaciones y toda forma de violencia estatal!
¿Por qué una feria de recursos?
Desde la creciente criminalización de las personas sin hogar, hasta los trabajadores urbanos que enfrentan despidos masivos, pasando por las vergonzosas desigualdades en el costo de vida y la desaparición de la financiación de centros de recursos y servicios sociales vitales para los trabajadores, las políticas y prioridades de priorizar las ganancias antes que las personas han traido a nuestra hermosa ciudad a un punto de inflexión. Antes de nuestra marcha del 1 de mayo, realizaremos una feria de recursos por y para las comunidades trabajadoras de Oakland. La feria de recursos intentará llenar algunas de las brechas que enfrentan nuestras comunidades, brindar algunos servicios y brindar a las personas la oportunidad de participar más para cambiar nuestras condiciones.
Lo invitamos a sentarse como parte de la feria de recursos. Comparta sus conocimientos, bienes, servicios y otras ofertas con nuestra comunidad. Si está interesade en presentar una propuesta, indíquelo en el siguiente formulario.
Más información
Para obtener más información o para participar, envíe un correo electrónico a osfmayday [at] gmail.com.
En solidaridad
Oakland Sin Fronteras
International Workers’ Day March & Resource Fair
2:00 pm – Fruitvale BART Plaza (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)
Oakland Sin Fronteras is a coalition that has a long-standing tradition of organizing recognition and celebration of International Workers’ Day (also known as May Day!) in Oakland.
While the United States is one of the few countries that doesn’t recognize May 1st as International Workers’ Day, each year our communities join millions of others across the world in uplifting working peoples’ struggles against the oppression and exploitation of peoples, lands, and nations. This year, we will continue that tradition and echo calls for the end to the violence of racism, imperialism, and capitalism. We also mark May 1st as a celebration of working people globally and their enduring struggles for justice, democracy, right relation to land, self-determination, and liberation.
We are committed to organizing and defending against the U.S. government’s racist and xenophobic attacks on immigrants that are tearing families and communities apart, particularly undocumented people. We stand against any travel restrictions or bans against refugees, Arabs, Muslims, and all migrants or visitors. Human rights and sanctuary for all from deportations and all forms of state violence!
Why a Resource Fair
From the increasing criminalization of houselessness, to city workers facing mass layoffs, to shameful inequalities in the cost of living, to disappearing funding for resource centers and social services vital to working people– profit-before-people policies and priorities have brought our beautiful city to a tipping point. Following our May 1st march, we will hold a resource fair by and for Oakland’s working communities. The resource fair will try to fill some of the gap confronting our communities, provide some services, and give people opportunity for further involvement aimed at changing our conditions.
We invite you to table as a part of the resource fair. Please share your knowledge, goods, services and other offerings with our community. If interested in tabling please indicate so in this form.
More Information
For more information or to get involved, email osfmayday [at] gmail.com.
In solidarity,
Oakland Sin Fronteras
(ESPAÑOL)
Marcha del Día Internacional de los Trabajadores y Feria de Recursos
2:00 p. m. – Plaza de Fruitvale BART (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)
¡Apoye las luchas de la clase trabajadora desde Oakland hasta Palestina!
Oakland Sin Fronteras es una coalición que tiene una larga tradición de organizar el reconocimiento y la celebración del Día Internacional de Trabajadores (¡también conocido como Primero de Mayo!) en Oakland.
Estados Unidos es uno de los pocos países que no reconoce el 1.º de mayo como el Día Internacional de Trabajadores; cada año comunidades se unen a millones de personas en todo el mundo para elevar las luchas de trabajaodores contra la opresión de pueblos, tierras y naciones. Este año continuaremos con esa tradición y haremos eco de los llamados al fin de la violencia del racismo, el imperialismo y el capitalismo. También conmemoramos el 1 de mayo como una celebración de trabajadores a nivel mundial y sus luchas duraderas por la justicia, la democracia, la relación correcta con la tierra, la autodeterminación y la liberación.
Este primero de mayo nos reuniremos en Oakland, en tierras indígenas ohlone, para mostrar nuestro apoyo a las luchas de la clase obrera aquí en casa y más allá. Marcharemos con particular urgencia en solidaridad con el pueblo palestino y atenderemos el llamado de la Federación General Palestina de Sindicatos de apoyar a Gaza el primero de mayo. Nos uniremos a trabajadores y pueblos de todo el país y del mundo pidiendo un alto el fuego inmediato y permanente a la guerra de Israel contra Gaza, y el fin inmediato de la complicidad de nuestro gobierno en el genocidio.
Estamos comprometidos a organizar y defendernos contra los ataques racistas y xenófobos del gobierno de los Estados Unidos contra inmigrantes que están destrozando a familias y comunidades, en particular a personas indocumentadas. Estamos en contra de cualquier restricción o prohibición de viajar contra los refugiades, árabes, musulmanes y todes migrantes o visitantes. ¡Derechos humanos y santuario para todes, desde deportaciones y toda forma de violencia estatal!
¿Por qué una feria de recursos?
Desde la creciente criminalización de las personas sin hogar, hasta los trabajadores urbanos que enfrentan despidos masivos, pasando por las vergonzosas desigualdades en el costo de vida y la desaparición de la financiación de centros de recursos y servicios sociales vitales para los trabajadores, las políticas y prioridades de priorizar las ganancias antes que las personas han traido a nuestra hermosa ciudad a un punto de inflexión. Antes de nuestra marcha del 1 de mayo, realizaremos una feria de recursos por y para las comunidades trabajadoras de Oakland. La feria de recursos intentará llenar algunas de las brechas que enfrentan nuestras comunidades, brindar algunos servicios y brindar a las personas la oportunidad de participar más para cambiar nuestras condiciones.
Lo invitamos a sentarse como parte de la feria de recursos. Comparta sus conocimientos, bienes, servicios y otras ofertas con nuestra comunidad. Si está interesade en presentar una propuesta, indíquelo en el siguiente formulario.
Más información
Para obtener más información o para participar, envíe un correo electrónico a osfmayday [at] gmail.com.
En solidaridad
Oakland Sin Fronteras
For more information: https://oaklandsinfronteras.wordpress.com/
Added to the calendar on Sun, Apr 19, 2026 10:35AM
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