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Líbano: Declaración de los Grupos de Resistencia Popular y Acción Comunitaria
Declaración de la Resistencia Popular y los Grupos de Acción Comunitaria en el Líbano tras la escalada de ataques por parte de la entidad ocupante el 2 de marzo de 2026.
Declaración de los Grupos de Resistencia Popular y Acción Comunitaria en el Líbano
10 de marzo
//athens.indymedia.org
Declaración de la Resistencia Popular y los Grupos de Acción Comunitaria en el Líbano tras la escalada de ataques por parte de la entidad ocupante el 2 de marzo de 2026.
Líbano
Nos acercamos al trigésimo mes de la guerra genocida en Líbano y Palestina, librada por la entidad sionista bajo los auspicios de Estados Unidos y con el pleno apoyo de una comunidad internacional cómplice de nuestra masacre e intento de aniquilación. En Palestina, Siria y Líbano, presenciamos, ante los ojos del mundo, la expansión de la ocupación en todas sus formas, mientras las naciones, incluidos nuestros propios gobiernos, conspiran para criminalizar el derecho de los pueblos a resistir y determinar su propio destino, en lugar de unirse para exigir responsabilidades a la ocupación y desarmarla, con el fin de derrocar y eliminar su sistema colonial expansionista. Estas prácticas no se limitan a Bilad al-Sham; más bien, constituyen un modelo despótico mediante el cual el imperio soberano busca criminalizar la resistencia y los movimientos de liberación política que se oponen al genocidio y protegen la Tierra.
Desde el 2 de marzo, y específicamente durante la semana pasada, la entidad sionista ha lanzado más de 2.500 ataques contra nuestro pueblo en el Líbano y ha proferido reiteradamente amenazas directas de asesinato en masa, desplazamiento forzado y exterminio colectivo contra más del 24,5% de la población libanesa, lo que equivale a un millón doscientas mil personas. Este ataque colonial ha provocado, hasta el momento, la muerte de más de 634 personas y heridas a más de 1.586. En medio de estos devastadores acontecimientos, los comités populares se están movilizando para garantizar las necesidades básicas de los desplazados y los directamente afectados; sin embargo, un gran número de personas obligadas a huir de sus hogares permanecen abandonadas en las calles, en medio de una clara negligencia gubernamental que se manifiesta en la incapacidad del gobierno para facilitar el movimiento de personas, proporcionar los refugios necesarios, adecuados y apropiados, y suministrar las necesidades básicas mínimas para apoyar la supervivencia y la resiliencia de nuestro pueblo.
Durante el período erróneamente denominado “tregua” —que solo se respetó unilateralmente (solo por Palestina y Líbano)— y que sentó las bases para la expansión de la ocupación, la entidad sionista llevó a cabo más de 15.000 ataques aéreos, terrestres y navales contra nosotros en Líbano, causando la muerte de 397 mártires y heridas a más de 1.102 personas. En este momento, y bajo las órdenes de los Estados Unidos de América, las prioridades del gobierno libanés se han centrado en atacar a la población de la resistencia, intentar desarmarla e imponer leyes que la privarían de sus recursos, patrimonio y datos personales, allanando así el camino para la toma del control por parte de corporaciones multinacionales, que son un instrumento clave de la ocupación.
.
Antes de la escalada actual, el ataque sionista contra el Líbano ya había cobrado la vida de más de 4.000 mártires, entre ellos 316 niños y 790 mujeres. Las mujeres y los niños representaban más de una cuarta parte de las víctimas, el 51% de las cuales eran jóvenes, mientras que 11 mártires eran periodistas, la mitad de los cuales fueron atacados mientras informaban. Con 222 trabajadores sanitarios muertos y otros 330 heridos, 158 ambulancias y 57 camiones de bomberos fueron bombardeados, y unas 90.076 instalaciones resultaron dañadas, 23.489 de las cuales fueron destruidas. Se atacaron bases militares libanesas, edificios municipales y hospitales (8 hospitales fueron clausurados por la fuerza y otros 38 resultaron dañados). El personal de la Defensa Civil y los municipios fueron atacados, en particular en el centro de la Defensa Civil en Baalbek (13 muertos), así como empleados y edificios municipales. Se estima que el número de detenidos libaneses asciende a 22 (11 de los cuales fueron capturados durante la invasión terrestre de 2024). La semana pasada, al comienzo de la actual escalada, Israel causó la muerte de 634 personas e hirió a más de 1.586. Más de 816.700 personas fueron desplazadas del sur, el valle de la Bekaa y los suburbios. Necesitan urgentemente refugio, alimentos, agua y otros servicios, dada la reticencia del Estado a proporcionar la asistencia necesaria.
Además de las masacres diarias y la destrucción de los medios de subsistencia de la población local, esta destrucción ambiental sistemática ha provocado la quema de aproximadamente 108.000 hectáreas debido a las bombas de fósforo y los devastadores ataques aéreos. Asimismo, más de 47.000 olivos centenarios han sido destruidos, quemados o robados, mientras que 1.340 hectáreas de olivares, 480 hectáreas de cítricos y 440 hectáreas de plantaciones de plátanos han resultado dañadas. Israel ha destruido veintiséis estaciones públicas de bombeo de agua, y las estaciones de bombeo de Al-Wazzani y Maysat han quedado fuera de servicio, dejando sin agua a 150.000 personas. Las pérdidas en el sector del agua y el riego se estiman actualmente entre 171 y 356 millones de dólares. Durante este período, el enemigo genocida destruyó 18 millones de metros cuadrados de bosques y arboledas y depositó diversas toxinas en el suelo mediante la fumigación con herbicidas y otros materiales bioquímicos desconocidos que destruyen el ecosistema y hacen que el suelo no sea apto para la agricultura durante muchos años.
Como de costumbre, las iniciativas populares y comunitarias han comenzado a movilizarse para ofrecer ayuda y solidaridad, ante la incapacidad del Estado para proporcionar lo necesario para la subsistencia de la población, sin mencionar el abominable sectarismo con el que algunos municipios tratan a los desplazados. Si bien reconocemos plenamente la inmensa importancia de desarrollar canales de ayuda mutua entre las personas, que contrarresten el sectarismo distorsionado que azota a la sociedad libanesa, no se puede pasar por alto el hecho de que la postura actual del gobierno no solo se alinea en su retórica con los dictados de las potencias coloniales pasadas y futuras, sino que también responde a ellos sin cuestionar ni preocuparse por el interés nacional y el derecho del pueblo libanés a resistir los ataques en curso, para proteger sus vidas y las de sus seres queridos, y para afirmar su derecho a vivir sin temor a un enemigo violento y salvaje que comete atrocidades con total impunidad.
Ahora, el enemigo se prepara para ocupar el Líbano, comenzando por el sur, el valle de Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que sufren las consecuencias de la destrucción y las masacres diarias. Esta operación forma parte de una feroz guerra contra Irán y su pueblo, librada por el enemigo sionista, en alianza con Estados Unidos, cuyo gobierno fascista declara diariamente su intención de controlar el mundo y de usar la violencia desmedida contra quienes no aceptan su liderazgo y supremacía racista, advirtiéndonos de un retorno a los peores tiempos del colonialismo y la opresión.
Esta guerra se desarrolla paralelamente a los esfuerzos por reestructurar la economía política del país de forma que se intensifiquen la dependencia y la desigualdad. La crisis económica y la devastación actual se están utilizando para acelerar la reestructuración neoliberal, la privatización de los recursos públicos y la transferencia de riqueza a manos de las élites nacionales y las corporaciones multinacionales.
En su primer año de mandato, el gobierno libanés, designado descaradamente por embajadas y enviados occidentales, comenzó a proponer una serie de leyes que saquearían los recursos del país, su patrimonio agrícola y su equilibrio ecológico en beneficio de las corporaciones multinacionales responsables del colapso de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Adoptó una política de castigo colectivo contra los habitantes de las zonas afectadas por la ocupación, privándolos de los recursos necesarios para la recuperación y la reconstrucción.
Su sometimiento a las potencias coloniales, al parecer, no terminará con la reciente decisión de criminalizar la resistencia, lo que equivale a criminalizar el derecho del pueblo a defenderse de las estructuras estatales, incluido el ejército, que incumplen sus deberes siguiendo las órdenes oficiales de las autoridades. Esta criminalización viene acompañada de una guerra mediática organizada que reproduce la propaganda israelí-estadounidense contra el derecho a la autodefensa y la autodeterminación, utilizando una retórica inaceptablemente racista, sectaria, clasista, excluyente y divisiva.
Como en desastres anteriores, las comunidades desplazadas por la fuerza, la clase trabajadora, los pequeños agricultores y los pobres urbanos del Líbano soportan la aplastante carga de la guerra, el desplazamiento y la reconstrucción, mientras que las élites políticas y los agentes económicos buscan reorganizar la economía de manera que mantengan su poder o lo entreguen a la ocupación.
En este contexto, y basándonos en nuestra firme creencia en los derechos inherentes de los pueblos, incluido el derecho a la libre determinación y el derecho a la resistencia, así como en vista de los esfuerzos externos e internos para obligar a la sociedad a someterse y aceptar la hegemonía sionista en la región, nosotros, los grupos de resistencia popular y acción popular en el Líbano, proclamamos los siguientes principios:
El derecho de los pueblos a resistir y defender su territorio y soberanía, como derecho humano fundamental y natural, está consagrado y garantizado por convenios y tratados internacionales, en particular la Carta de las Naciones Unidas y los convenios relativos al derecho de los pueblos a la libre determinación. El ejercicio de este derecho por nuestra parte es una manifestación de estos principios jurídicos, que no están sujetos a interpretación ni anulación por ninguna parte.
Rechazamos categóricamente las políticas y presiones ejercidas por el régimen, que buscan limitar o eludir este derecho legítimo. La protección de la soberanía nacional no se logra mediante la retirada y la rendición, sino mediante el apego a la tierra y el derecho a la resistencia.
Afirmamos que el interés del pueblo libanés se basa en la liberación de la dependencia económica y política y en el esfuerzo por lograr un sistema económico y político independiente y solidario, que apunte a la justicia social estructural, en consonancia con el derecho de los habitantes del país a la autodeterminación y la soberanía sobre los recursos naturales.
Por lo tanto, lanzamos un clamor colectivo y un llamamiento urgente a los pueblos de la tierra, a todos los habitantes del Líbano y a los pueblos libres de todo el mundo, para que se movilicen de inmediato en apoyo de esta postura, confrontando al gobierno, al imperio y a la ocupación, documentando las violaciones y resistiendo el bloqueo informativo, así como las campañas de desinformación y mentiras a las que se somete a los pueblos de la tierra mientras ejercen su derecho a defender su tierra. Movilicémonos en todo el mundo para rechazar la automatización de los sistemas genocidas, unidos dondequiera que estemos, para derrocar el sistema expansionista y colonialista que busca dominar nuestro planeta. Organicemos acciones y protestas frente a las embajadas de los estados ocupantes y colaboradores para amplificar la voz de la resistencia popular, lanzando campañas de recolección de firmas para afirmar la solidaridad popular en el derecho a resistir y defender la tierra, en solidaridad con nuestros pueblos desplazados, y confrontando el ataque imperialista por todos los medios necesarios.
Y rechazando cualquier compromiso respecto a nuestro derecho a la autodeterminación, reafirmamos nuestro compromiso de continuar nuestra lucha de liberación, fortalecidos por la solidaridad internacionalista y el poder consciente del pueblo para proteger y recuperar lo que queda de la soberanía y la dignidad nacionales.
¡Ha llegado el momento de que los pueblos del mundo se liberen colectivamente del imperio y restauren la soberanía de todos los pueblos indígenas sobre nuestra Tierra común!
Beirut, 10 de marzo de 2026
Firmantes: Movimiento Agrícola en Líbano, Colectivo de Acción Socioeconómica (SEAC), Red Árabe por la Soberanía Alimentaria, Cartografía de la Oscuridad, Semilla en una Caja, Frente Palestina Libre, Tafkeek, Sikka Saida, Movimiento de Desarrollo, Deyer Men Dar, Red Árabe por la Soberanía Alimentaria, Red Siyada: por la soberanía popular sobre los sistemas y recursos alimentarios, Aatma, Comité Agrícola del Municipio de Bakhoun – Distrito Al-Miniyeh-Diniya, Bladi Khadra, Club Cultural del Sur – AUB, Movimiento Popular, Reunión Nacional de Entidades Agrícolas en Líbano, Observatorio de la Libertad y la Soberanía – Líbano; Partido Popular Democrático en Líbano; Campaña de Boicot a los Partidarios de “Israel” en Líbano; Coalición de Agroecología en Líbano
fuente: https://athens.indymedia.org/post/1640412/
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=38606
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
10 de marzo
//athens.indymedia.org
Declaración de la Resistencia Popular y los Grupos de Acción Comunitaria en el Líbano tras la escalada de ataques por parte de la entidad ocupante el 2 de marzo de 2026.
Líbano
Nos acercamos al trigésimo mes de la guerra genocida en Líbano y Palestina, librada por la entidad sionista bajo los auspicios de Estados Unidos y con el pleno apoyo de una comunidad internacional cómplice de nuestra masacre e intento de aniquilación. En Palestina, Siria y Líbano, presenciamos, ante los ojos del mundo, la expansión de la ocupación en todas sus formas, mientras las naciones, incluidos nuestros propios gobiernos, conspiran para criminalizar el derecho de los pueblos a resistir y determinar su propio destino, en lugar de unirse para exigir responsabilidades a la ocupación y desarmarla, con el fin de derrocar y eliminar su sistema colonial expansionista. Estas prácticas no se limitan a Bilad al-Sham; más bien, constituyen un modelo despótico mediante el cual el imperio soberano busca criminalizar la resistencia y los movimientos de liberación política que se oponen al genocidio y protegen la Tierra.
Desde el 2 de marzo, y específicamente durante la semana pasada, la entidad sionista ha lanzado más de 2.500 ataques contra nuestro pueblo en el Líbano y ha proferido reiteradamente amenazas directas de asesinato en masa, desplazamiento forzado y exterminio colectivo contra más del 24,5% de la población libanesa, lo que equivale a un millón doscientas mil personas. Este ataque colonial ha provocado, hasta el momento, la muerte de más de 634 personas y heridas a más de 1.586. En medio de estos devastadores acontecimientos, los comités populares se están movilizando para garantizar las necesidades básicas de los desplazados y los directamente afectados; sin embargo, un gran número de personas obligadas a huir de sus hogares permanecen abandonadas en las calles, en medio de una clara negligencia gubernamental que se manifiesta en la incapacidad del gobierno para facilitar el movimiento de personas, proporcionar los refugios necesarios, adecuados y apropiados, y suministrar las necesidades básicas mínimas para apoyar la supervivencia y la resiliencia de nuestro pueblo.
Durante el período erróneamente denominado “tregua” —que solo se respetó unilateralmente (solo por Palestina y Líbano)— y que sentó las bases para la expansión de la ocupación, la entidad sionista llevó a cabo más de 15.000 ataques aéreos, terrestres y navales contra nosotros en Líbano, causando la muerte de 397 mártires y heridas a más de 1.102 personas. En este momento, y bajo las órdenes de los Estados Unidos de América, las prioridades del gobierno libanés se han centrado en atacar a la población de la resistencia, intentar desarmarla e imponer leyes que la privarían de sus recursos, patrimonio y datos personales, allanando así el camino para la toma del control por parte de corporaciones multinacionales, que son un instrumento clave de la ocupación.
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Antes de la escalada actual, el ataque sionista contra el Líbano ya había cobrado la vida de más de 4.000 mártires, entre ellos 316 niños y 790 mujeres. Las mujeres y los niños representaban más de una cuarta parte de las víctimas, el 51% de las cuales eran jóvenes, mientras que 11 mártires eran periodistas, la mitad de los cuales fueron atacados mientras informaban. Con 222 trabajadores sanitarios muertos y otros 330 heridos, 158 ambulancias y 57 camiones de bomberos fueron bombardeados, y unas 90.076 instalaciones resultaron dañadas, 23.489 de las cuales fueron destruidas. Se atacaron bases militares libanesas, edificios municipales y hospitales (8 hospitales fueron clausurados por la fuerza y otros 38 resultaron dañados). El personal de la Defensa Civil y los municipios fueron atacados, en particular en el centro de la Defensa Civil en Baalbek (13 muertos), así como empleados y edificios municipales. Se estima que el número de detenidos libaneses asciende a 22 (11 de los cuales fueron capturados durante la invasión terrestre de 2024). La semana pasada, al comienzo de la actual escalada, Israel causó la muerte de 634 personas e hirió a más de 1.586. Más de 816.700 personas fueron desplazadas del sur, el valle de la Bekaa y los suburbios. Necesitan urgentemente refugio, alimentos, agua y otros servicios, dada la reticencia del Estado a proporcionar la asistencia necesaria.
Además de las masacres diarias y la destrucción de los medios de subsistencia de la población local, esta destrucción ambiental sistemática ha provocado la quema de aproximadamente 108.000 hectáreas debido a las bombas de fósforo y los devastadores ataques aéreos. Asimismo, más de 47.000 olivos centenarios han sido destruidos, quemados o robados, mientras que 1.340 hectáreas de olivares, 480 hectáreas de cítricos y 440 hectáreas de plantaciones de plátanos han resultado dañadas. Israel ha destruido veintiséis estaciones públicas de bombeo de agua, y las estaciones de bombeo de Al-Wazzani y Maysat han quedado fuera de servicio, dejando sin agua a 150.000 personas. Las pérdidas en el sector del agua y el riego se estiman actualmente entre 171 y 356 millones de dólares. Durante este período, el enemigo genocida destruyó 18 millones de metros cuadrados de bosques y arboledas y depositó diversas toxinas en el suelo mediante la fumigación con herbicidas y otros materiales bioquímicos desconocidos que destruyen el ecosistema y hacen que el suelo no sea apto para la agricultura durante muchos años.
Como de costumbre, las iniciativas populares y comunitarias han comenzado a movilizarse para ofrecer ayuda y solidaridad, ante la incapacidad del Estado para proporcionar lo necesario para la subsistencia de la población, sin mencionar el abominable sectarismo con el que algunos municipios tratan a los desplazados. Si bien reconocemos plenamente la inmensa importancia de desarrollar canales de ayuda mutua entre las personas, que contrarresten el sectarismo distorsionado que azota a la sociedad libanesa, no se puede pasar por alto el hecho de que la postura actual del gobierno no solo se alinea en su retórica con los dictados de las potencias coloniales pasadas y futuras, sino que también responde a ellos sin cuestionar ni preocuparse por el interés nacional y el derecho del pueblo libanés a resistir los ataques en curso, para proteger sus vidas y las de sus seres queridos, y para afirmar su derecho a vivir sin temor a un enemigo violento y salvaje que comete atrocidades con total impunidad.
Ahora, el enemigo se prepara para ocupar el Líbano, comenzando por el sur, el valle de Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut, que sufren las consecuencias de la destrucción y las masacres diarias. Esta operación forma parte de una feroz guerra contra Irán y su pueblo, librada por el enemigo sionista, en alianza con Estados Unidos, cuyo gobierno fascista declara diariamente su intención de controlar el mundo y de usar la violencia desmedida contra quienes no aceptan su liderazgo y supremacía racista, advirtiéndonos de un retorno a los peores tiempos del colonialismo y la opresión.
Esta guerra se desarrolla paralelamente a los esfuerzos por reestructurar la economía política del país de forma que se intensifiquen la dependencia y la desigualdad. La crisis económica y la devastación actual se están utilizando para acelerar la reestructuración neoliberal, la privatización de los recursos públicos y la transferencia de riqueza a manos de las élites nacionales y las corporaciones multinacionales.
En su primer año de mandato, el gobierno libanés, designado descaradamente por embajadas y enviados occidentales, comenzó a proponer una serie de leyes que saquearían los recursos del país, su patrimonio agrícola y su equilibrio ecológico en beneficio de las corporaciones multinacionales responsables del colapso de los sistemas alimentarios a nivel mundial. Adoptó una política de castigo colectivo contra los habitantes de las zonas afectadas por la ocupación, privándolos de los recursos necesarios para la recuperación y la reconstrucción.
Su sometimiento a las potencias coloniales, al parecer, no terminará con la reciente decisión de criminalizar la resistencia, lo que equivale a criminalizar el derecho del pueblo a defenderse de las estructuras estatales, incluido el ejército, que incumplen sus deberes siguiendo las órdenes oficiales de las autoridades. Esta criminalización viene acompañada de una guerra mediática organizada que reproduce la propaganda israelí-estadounidense contra el derecho a la autodefensa y la autodeterminación, utilizando una retórica inaceptablemente racista, sectaria, clasista, excluyente y divisiva.
Como en desastres anteriores, las comunidades desplazadas por la fuerza, la clase trabajadora, los pequeños agricultores y los pobres urbanos del Líbano soportan la aplastante carga de la guerra, el desplazamiento y la reconstrucción, mientras que las élites políticas y los agentes económicos buscan reorganizar la economía de manera que mantengan su poder o lo entreguen a la ocupación.
En este contexto, y basándonos en nuestra firme creencia en los derechos inherentes de los pueblos, incluido el derecho a la libre determinación y el derecho a la resistencia, así como en vista de los esfuerzos externos e internos para obligar a la sociedad a someterse y aceptar la hegemonía sionista en la región, nosotros, los grupos de resistencia popular y acción popular en el Líbano, proclamamos los siguientes principios:
El derecho de los pueblos a resistir y defender su territorio y soberanía, como derecho humano fundamental y natural, está consagrado y garantizado por convenios y tratados internacionales, en particular la Carta de las Naciones Unidas y los convenios relativos al derecho de los pueblos a la libre determinación. El ejercicio de este derecho por nuestra parte es una manifestación de estos principios jurídicos, que no están sujetos a interpretación ni anulación por ninguna parte.
Rechazamos categóricamente las políticas y presiones ejercidas por el régimen, que buscan limitar o eludir este derecho legítimo. La protección de la soberanía nacional no se logra mediante la retirada y la rendición, sino mediante el apego a la tierra y el derecho a la resistencia.
Afirmamos que el interés del pueblo libanés se basa en la liberación de la dependencia económica y política y en el esfuerzo por lograr un sistema económico y político independiente y solidario, que apunte a la justicia social estructural, en consonancia con el derecho de los habitantes del país a la autodeterminación y la soberanía sobre los recursos naturales.
Por lo tanto, lanzamos un clamor colectivo y un llamamiento urgente a los pueblos de la tierra, a todos los habitantes del Líbano y a los pueblos libres de todo el mundo, para que se movilicen de inmediato en apoyo de esta postura, confrontando al gobierno, al imperio y a la ocupación, documentando las violaciones y resistiendo el bloqueo informativo, así como las campañas de desinformación y mentiras a las que se somete a los pueblos de la tierra mientras ejercen su derecho a defender su tierra. Movilicémonos en todo el mundo para rechazar la automatización de los sistemas genocidas, unidos dondequiera que estemos, para derrocar el sistema expansionista y colonialista que busca dominar nuestro planeta. Organicemos acciones y protestas frente a las embajadas de los estados ocupantes y colaboradores para amplificar la voz de la resistencia popular, lanzando campañas de recolección de firmas para afirmar la solidaridad popular en el derecho a resistir y defender la tierra, en solidaridad con nuestros pueblos desplazados, y confrontando el ataque imperialista por todos los medios necesarios.
Y rechazando cualquier compromiso respecto a nuestro derecho a la autodeterminación, reafirmamos nuestro compromiso de continuar nuestra lucha de liberación, fortalecidos por la solidaridad internacionalista y el poder consciente del pueblo para proteger y recuperar lo que queda de la soberanía y la dignidad nacionales.
¡Ha llegado el momento de que los pueblos del mundo se liberen colectivamente del imperio y restauren la soberanía de todos los pueblos indígenas sobre nuestra Tierra común!
Beirut, 10 de marzo de 2026
Firmantes: Movimiento Agrícola en Líbano, Colectivo de Acción Socioeconómica (SEAC), Red Árabe por la Soberanía Alimentaria, Cartografía de la Oscuridad, Semilla en una Caja, Frente Palestina Libre, Tafkeek, Sikka Saida, Movimiento de Desarrollo, Deyer Men Dar, Red Árabe por la Soberanía Alimentaria, Red Siyada: por la soberanía popular sobre los sistemas y recursos alimentarios, Aatma, Comité Agrícola del Municipio de Bakhoun – Distrito Al-Miniyeh-Diniya, Bladi Khadra, Club Cultural del Sur – AUB, Movimiento Popular, Reunión Nacional de Entidades Agrícolas en Líbano, Observatorio de la Libertad y la Soberanía – Líbano; Partido Popular Democrático en Líbano; Campaña de Boicot a los Partidarios de “Israel” en Líbano; Coalición de Agroecología en Líbano
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