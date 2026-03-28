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Enlaces de Red Latina sin fronteras 28.03.2026
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comunicaciones e información para la liberación
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El presente artículo forma parte de la recopilación de notas diversas entregadas en la edición de ENLACES de Red Latina sin fronteras 28.03.2026 cuyo sumario y enlace correspondiente se detalla al pie de la edición de la presente nota.
El principio del fin de la paz hemisférica
Por Rafael Bautista S.
10 marzo, 2026
Una vez que la tendencia principal
sigue un curso invariable
–en un determinado periodo de tiempo–
sólo la anticipación a las consecuencias
puede suspender la tendencia.
En el 2014, la CELAC proclamó a Latinoamérica como “zona de paz”; proclamación que afirmaba el compromiso de vocación democrática, defensa de los DD.HH. y la preponderancia de la diplomacia, reivindicando las resoluciones pacíficas por sobre toda apuesta ofensiva conducente a la guerra. Eso se terminó. Y los recientes acontecimiento lo están corroborando.
Primero, Honduras y Bolivia se apartan de “El Grupo de La Haya”, cuyo propósito era hacer prevalecer, según el derecho internacional, la defensa de Palestina y exigir a Israel la responsabilidad por la crisis en Gaza; lo cual señala un alineamiento explícito con la geopolítica del “Gran Israel”, promovida por Washington y el sionismo judeo-cristiano-anglosajón (es menester recordar que el proyecto sionista no es sólo regional –evocado hasta por Zelensky–, tampoco sólo de contención ante la expansión china conectada a Europa, vía el corredor geoestratégico que le brinda Irán, sino de demarcación ontológica de Occidente: el mundo, o es mío o no es de nadie).
Segundo, la condena implícita de varios países de la región contra Irán, llamando “injustificable” al recurso iraní del derecho a la defensa, cuando es el fuego gringo-sionista el que, unilateralmente, suspende las negociaciones (que, según el ministro de exteriores de Omán y principal mediador entre Irán y Estados Unidos Badr Al Busaidi –en medio de su consternación, mientras la lluvia de bombas caían sobre Irán, el 28 de febrero–, Teherán había aceptado comprometerse, por primera vez, a no acumular uranio enriquecido y a degradar el existente; es decir, había aceptado casi todas las exigencias de Washington y eso le comunicó al grupo liderado por el vicepresidente J. D. Vance, horas antes de que empezara el bombardeo).
Tercero (para redondear el asunto), la reunión que encabeza el presidente Trump, a la cual asisten la mayoría de mandatarios de Latinoamérica, este 7 de marzo en Mar-A-Lago y que ha denominado: “Shield of the Americas Summit”. Este encuentro no es uno más, sino que, ante el descrédito de la OEA y promoviendo las exequias de la CELAC, constituye una nueva Cumbre de las Americas que pretende sustituir la institucionalidad regional vigente (desde la creación de la OEA), por otra más dúctil a los propósitos de Washington.
Con un carácter decididamente más ofensivo, pasa a constituirse, ante la guerra desatada en el Medio Oriente, en un involucramiento nefasto para toda la región; sabiendo que, desde la eliminación de uno de los principales capos del narcotráfico en México, el secuestro del presidente Maduro, las medidas adoptadas contra Cuba y la amenaza abierta al gobierno mexicano, se dibuja un panorama enrarecido y preso de la incertidumbre creciente en la región, señalada en los índices bursátiles (que siempre manifiestan más que la política escenificada).
Trump hace prevalecer su política amenazante y es aquí donde entra en juego la estabilidad continental. Porque esta amenaza se deriva de la otra amenaza que Marco Rubio les hizo a los países europeones en la última “Conferencia de Seguridad de Munich”. Se trataba del lamento de un moribundo, un poderoso hecho a la víctima y lo peligroso que eso implica:
“El gran Imperio occidental ha entrado en declinación terminal, acelerada por revoluciones comunistas ateas y levantamientos anti-coloniales…, muchos creen que el dominio occidental ha llegado a su fin…, pero nuestros predecesores reconocerán que esa fue una opción que se rehusaron a aceptar. Eso es lo que el presidente Trump quiere y lo quiere hacer junto a ustedes… Queremos aliados que estén orgullosos de nuestra cultura y de ser herederos de una gran y noble civilización… No tenemos interés en ser administradores de semejante declive…, buscamos renovar la más grande civilización en la historia humana…, buscamos revitalizar una alianza que no se paralice por miedo alguno, como el cambio climático, la guerra, la tecnología… Nuestro único temor es la vergüenza de no dejar a nuestra nación más poderosa, orgullosa y opulenta”.
Es la reafirmación de la nueva Cruzada mundial que se inició con la declaración de guerra contra el terrorismo, el 2001, después del autoatentado a las torres gemelas. Es la descripción del cómo pretende ser la respuesta imperial ante su propia decadencia. El mundo entero es una amenaza para el Imperio; los pobres y los inmigrantes son una amenaza, por eso humilló en su cara deshonrada a los presidentes invitados a su propiedad de Mar-A-Lago: “no tengo interés en aprender su maldito idioma, ni tengo tiempo”.
El desprecio es colosal y reafirma lo que ya una vez dijo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson: “de Latinoamérica sólo nos interesa sus riquezas y que éstas no estén a disposición de China”. Sabe Washington y el Estado profundo que se iniciaba una lucha anti-colonial con la “primavera democrática” liderada por el comandante Hugo Chavez; que los procesos revolucionarios ya no eran sólo emancipatorios (locales y anti sistémicos) sino, acentuadamente, buscaban una transformación de las estructuras coloniales y dependientes y apuntaban a una liberación continental (cosa que los gobiernos progres no entendieron).
Para Trump y para toda la idiosincrasia anglo-sajona-sionista, un mundo compartido no es opción para un Imperio. El mundo, o es de ellos o no hay mundo para nadie. La más grande civilización (para ellos) es la mayor causante de genocidios en el mundo. Gaza y Abya Yala –desde 1492– dan testimonio de aquello. Por eso no es raro escuchar al senador Lindsey Graham decir que, las nuevas guerras se planifican en Israel. La aniquilación y el genocidio siguen siendo rentables para los negocios. El Imperio se expresa de ese modo: no le teme a la guerra, porque la provoca y la inicia, tampoco les teme a los verdaderos costos de su expansión civilizatoria, como la crisis climática, hídrica, energética, humanitaria, etc.; lo único que no admite es renunciar a su soberbia, al poder y su opulencia.
Mientras tanto, el primer ministro de Canada Mark Carney, se rehusó pública y oficialmente a las exigencias energéticas de Trump (la “oferta generosa” de Trump consistía, siempre y cuando “Canadá garantizaría la continuidad de las exportaciones de energía a Estados Unidos en los niveles actuales y a los precios actuales durante los próximos 10 años”, a suspender todos los aranceles a los bienes canadiense, no sufrir con sanciones contractuales y el intercambio total de inteligencia). Aún se desconoce la respuesta rusa a la propuesta de Trump de levantar las sanciones al petróleo ruso, como un modo de contención a la subida de precios del crudo a nivel mundial.
Más allá de las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconociendo el ofrecimiento de levantar parte de las sanciones contra Rusia, para reducir, de ese modo, el alza de los precios energéticos, Washington no hace sino confesar la inutilidad estratégica que representó el secuestro del presidente Maduro. Washington está lejos de vencer (a no ser pírricamente, hasta el propio ahogamiento económico y financiero) la guerra contra Irán; sobre todo cuando el gobierno persa decidió cerrar el estrecho de Ormuz, bloqueando el tránsito del 25% del petróleo y, si a ello, sumamos las amenazas de Ansar Allah (o hutíes de Yemen) del cierre del Estrecho de Bab al-Mandab, se paralizaría el 40% del suministro mundial de petróleo.
Las empresas de producción bélicas, como Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing, ya incrementaron el presupuesto de un nuevo arsenal de armamento de última generación y dejaron sentado que esto no será de modo inmediato. Irán acaba de transformar el concepto de la guerra y demostró que el poderío militar gringo y sionista es apenas un espejismo que, pese a su costo, a su agresividad y peligrosidad, no es ni eficaz ni eficiente en el nuevo concepto que diagrama las nuevas tácticas y estrategias militares del siglo XXI. Si los drones y los misiles hipersónicos iraníes (no los de última generación) son capaces de eludir los sistemas de defensa aérea Patriot, THAAD, Aegis SM3, los interceptores Aegis SM-2 y SM-6, el radar de alerta temprana mejorado AN/FPS-132 de Qatar (UEWR), etc., esto significa que la batería de fuego aéreo iraní tiene la capacidad de enceguecer a todo el sistema de defensa enemigo[1]. Por eso Irán fue primero por los radares y las bases militares gringas en Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etc.; ya que la estrategia iraní no se plantea un triunfo convencional sino el hacer que el mantener la presencia imperial sea tan insoportable, que la presión regional obligue a Washington e Israel, a ceder en sus pretensiones.
A nivel global, las consecuencias de esta guerra, lleva a un colapso de los mercados, debido al incremento de los precios del crudo, que multiplican los costos de producción de mercancías que, hoy en día, dependen, casi todos, de los derivados del petróleo. Esto podría conducir –de seguir la guerra– a la paralización de la producción global en días, si atendemos a los analistas financieros que calculan el incremento creciente del precio del barril (el índice del precio del Brent ya superó el límite de los 110 dólares por barril). El petróleo está en toda la cadena de suministros y la subida del crudo hace que se multipliquen los precios en toda la cadena económica global, lo cual provoca la desaceleración en la producción; y los mercados no esperan a que la escasez suceda, sino que la determinan en los precios cuando ya es inobjetable.
Si Irán triunfara, sería no sólo para frenar el proyecto sionista del Gran Israel sino para que los propios países del Medio Oriente ya no consientan la presencia del Imperio. Por eso, una vez que Trump repite la costumbre de Washington de supeditarse a la influencia del AIPAC[2] y del sionismo gringo-judeo-cristiano, se encuentra sin muchas opciones para seguir haciendo creíble el MAGA. Pero, el Imperio en decadencia, aún puede trasladar sus pérdidas y los costos de sus guerras futuras en su “backyard”. Eso es lo que se vislumbra en la reunión de Mar-A-Lago que, más que una confluencia, representa un alineamiento disciplinado para salvar al dólar, como literal arma de destrucción masiva.
Sin mucho ruido, porque también la permisividad de los gobiernos lo permite, los intereses de las burguesías locales han ido reconfigurándose según los intereses anglo-sionistas. Los propios gobiernos, como es el caso de Colombia o México (ciber espionaje por parte del software Pegasus, de procedencia israelí), han ido cediendo soberanía en todos los aspectos de tecnologías de impacto crítico y se hallan penetrados por la inteligencia del MOSAD (incluso más que la CIA); esto le resta a los Estados el control efectivo sobre su propia administración autónoma de información estratégica. Lo que es peor, les compromete en el nivel delicado de los secretos de Estado.
Entonces, los acontecimientos van configurando la apuesta que posee Washington en su baraja de opciones. Hacernos pagar su guerra y su fracaso, vía deuda, es lo de menos. El problema es la diseminación del conflicto como parte de la contención a China. Todos coinciden que la guerra contra Irán es, en realidad, una advertencia contra China. Irán constituye el eje de los corredores geoestratégicos, tanto de la conexión China-Europa, como de la ruta Norte-Sur que patrocina la Federación Rusa e integra al Asia.
La reciente remoción del presidente del Perú, tiene que ver con la pugna contra China en Sudamérica. Washington se resiste a convivir con otra potencia en su backyard. La presencia china representa la apertura de Sudamérica a la economía del siglo XXI, o sea, al pacífico. Eso haría sustituible a la geoeconomía del dólar. Tampoco las burguesías hegemónicas aceptarían aquello, porque el dólar no es sólo una moneda sino toda una religiosidad mundana que sirve piadosamente al Moloch de este tiempo que, en los “archivos Epstein”, se constata el proverbial sacrificio de niñas (lo mismo significa el genocidio en Gaza y el último bombardeo gringo-israelí a una escuela en Teherán. Eso el mundo pretende desconocer desde 1492, como fecha inaugural del mundo moderno).
Dolarizar toda la economía sudamericana es la primera medida que surgirá, como política de contención, de la “Cumbre del Escudo para las Américas”. Y ésta será la primera medida de capitulación monetaria que lo administrará la FED, por sobre nuestras soberanías estatales. Ahí se entiende la actualizada demonización del Estado por parte de los gobiernos alineados al dólar y la transición conceptual que entra en vigencia, una vez que las relaciones internacionales dejan de tener reglas convenidas: en un orden que abandona el respeto a la soberanía se impone un simple régimen global de garantías.
Pero la garantía no es gratis y lo oferta el mercado financiero; con el siguiente añadido: la deuda obligada lleva a la quiebra y la garantía consiste, no en superar la quiebra, sino en mantenerla en desmedro de los pobres (que cada vez serán más, por las medidas que se adopten para custodiar la quiebra).
Tal situación es un palpitante estado de guerra no declarado, de inflamación exponencial. Eso ya se está viviendo en algunos países de la región, de modo que la amenaza es inobjetable y la única garantía que brinda el Imperio, tampoco es solución alguna. En realidad, el escudo que se pretende instalar, significa colocar a nuestras economías como escudo exclusivo del dólar. Se hipoteca el destino mismo de nuestros países, sin posibilidad de integración a la economía del siglo XXI y nos confina a un subdesarrollo más crónico, cuya fisonomía es la guerra dispersa con capacidad de atravesar cordones fronterizos. Guerras civiles internas con irradiación transfronteriza. ¿Cómo se administra semejante escenografía?
El Imperio vende a nuestros países garantías transitorias pero saturadas de costos exponenciales. Latinoamérica no interesa como “zona de paz” sino pasa a ser el laboratorio de una nueva balcanización. Gaza es la imagen que se impone como el nuevo infierno en la tierra, en los términos de la doctrina “core and the gap”[3]. Por eso el senador Lindsey Graham decía que las nuevas guerras se planifican en Israel, añadiendo que “las leyes internacionales, son para los débiles”. La ingeniería neomalthusiana ya lo proclaman abiertamente las agendas globalistas de control de la población mundial (agendas patrocinadas y financiadas por grupos de poder –cuyos operadores aparecen curiosamente en los “archivos Epstein”– que sostienen económicamente a la ideología woke, el transhumanismo y las diversidades sexuales). El problema, para los billonarios, son siempre los sobrantes que vomita la gula del capital.
Ese es el contexto que vincula los intereses sionistas en Sudamérica. por eso, los “Acuerdos de Isaac”, anunciados por Milei y la Fundación Genesis en junio de 2025 que, supuestamente promueven la cooperación, el comercio, la tecnología e inteligencia, cumplen propósitos encubiertos, señalados ya como el “plan de captura sionista de Latinoamérica”; con Argentina a la cabeza de compromisos políticos y de seguridad al servicio de los planes sionistas que planean nuevas Gazas, donde se promueva el proyecto del Gran Israel. Incluso circula un nuevo mapa de todo el bloque de países proclives a los planes sionista en Sudamérica, incluido Brasil, por la fuerte presencia evangélica pro-sionista.
Cuando Trump, en la Cumbre de Mar-A-Lago, les dice a los presidentes que puede mandar un misil directo a la sala de estar del líder narco más importante de su país, está diciendo que puede hacer eso con cualquiera que se atreva a desobedecer. Por eso en la “Cumbre Escudo de las Américas”, se hace una pequeña pero significativa transición del concepto: ya no es la “guerra contra el terrorismo” que se desató el 2001 sino que es, ahora, como amenaza a Latinoamérica, la guerra contra el narco-terrorismo. Trump precisa de nuevas guerras para sostener la caída del orden unipolar. No para ganarlas precisamente, sino para diseminar la guerra como la nueva normalidad.
Esa es la amenaza. Y a los presidentes, a nombre de sus países, no les queda otra que aceptar las condiciones que se les imponga. Tal el grado de entreguismo, obediencia y sumisión absoluta de los representantes de las elites latinoamericanas; las verdaderas colonizadas y escandalosamente dependientes del Imperio. Por ello hasta se sonríen cuando Trump les dice que no le interesa aprender su maldito lenguaje.
Mas aún, el guion de la escalada bélica lo están cumpliendo, de modo oficial y comedidamente, los peones, como es el caso de la presidenta de Costa Rica, asegurando que “Mexico es un referente de a dónde no queremos llegar”. El lenguaje diplomático ya no será más el mismo, ante la ausencia de líderes legítimos, y desencadenará en enfrentamientos verbales cada vez más recurrentes, con las consecuencias que eso engendra.
Lo que a Washington le interesa es, sobre todo, contrarrestar la influencia china en la región y, para ella, detrás de su demagogia de cooperación, libertad seguridad y prosperidad regional, su agenda se enfoca en el control y la administración del narcotráfico y de la migración irregular, homologados en la fórmula –sin diferenciación delimitada– del narcoterrorismo, provocando lo opuesto a aquello que se dice garantizar: la seguridad regional.
Si la Cumbre se realiza antes de la visita de Trump a China es porque los acuerdos conducentes a frenar la influencia china, constituyan un modo de presión que presuma Trump ante el presidente Xi Jinping; condenando a nuestros países en la imposibilidad de contar con la inversión china en infraestructura, tan necesaria para la región. Ello conducirá a disputas de poder entre las oligarquías decadentes y obedientes al dólar y las nuevas elites económicas que dependen del comercio con China.
Aquí una digresión. En nuestro país, El Alto y la parte altiplánica, tienen la gran oportunidad de remediar y superar su postración económica, provocada por el favoritismo de gobiernos con fuerte presencia cruceña (oligarquía agroindustrial, maderera, soyera, hasta mediática), abriéndose al pacífico. Por eso era tan vital, en tiempos de Evo, de insistir en el proyecto de la bioceánica para hacer de Bolivia un corredor geoestratégico de conexión de dos grandes de la economía global y miembros del BRICS, como son Brasil y China. Pero la miopía geopolítica del “gobierno del cambio” nunca tomó en serio esa posibilidad.
El panorama es más que preocupante y a nuestros pueblos les toca tomar la iniciativa y, una vez más, levantar el espíritu abatido por la fractura del bloque popular (aquí y en todos los países cuyos gobiernos de izquierda tuvieron y traicionaron la confianza del pueblo). En Bolivia, hay que decirlo: las medidas del nuevo gobierno no son sólo inconstitucionales (a lo cual está acostumbrada la derecha) sino de traición a la patria, en todos los ámbitos. Este gobierno improvisado no gobierna, sólo es el portavoz de intereses nacionales y extranjeros que están apostando sus prerrogativas a costa de toda una nación, de su futuro, su presente y su pasado. No permitir la balcanización de nuestros países, pasa por la remoción de gobiernos que están hipotecando todo lo que nos queda.
La Paz, Chuquiago Marka, 9 de marzo de 2026
Rafael Bautista S. rafaelcorso [at] yahoo.com
Autor de:
El ángel de la Historia. Volumen II.
La disputa del arco sudamericano y la geopolítica del reseteo global. 2024
Dirige “el taller de la descolonización”
.
fuente: https://argentina.indymedia.org/2026/03/10/el-principio-del-fin-de-la-paz-hemisferica-por-rafael-bautista-s/
ENLACES de Red Latina sin fronteras 28.03.2026
comunicaciones e información para la liberación
enred_sinfronteras [at] riseup.net
también en:
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enlace a la edición completa: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/28/enlaces-de-red-latina-sin-fronteras-06-03-2026-2/
SUMARIO
Palestina:
‘La voz de Hind Rajab’: la película que el sionismo no quiere que veas
100 Dibujos para Gaza
Barbarie imperial-sionista: genocidio, guerra, saqueo
De Gaza a Irán: Francesca Albanese desenmascara el orden mundial neocolonial
El sublime objeto del genocidio. Escribir durante y después de la destrucción de Palestina
Solidaridad sin fronteras: Feministas por la liberación social y política palestina
Gaza: Fuerzas de ocupación sionistas provocan hambre tras el cierre fronterizo
Palestina_Gaza_Fátima Hassouna: Pon tu alma en la mano y anda
Palestina: Continuidad de las masacres y el terrorismo sionista
nuestrAmérica:
Argentina: A 50 años del golpe, sigamos luchando por el ¡Nunca Más!
Argentina: a 50 años del golpe de Estado. Memoria y lucha contra la impunidad
Argentina: La vida que el agua se lleva
Bolivia_Taller de la descolonización: El principio del fin de la paz hemisférica
Brasil: Más tierra fértil y menos eucalipto
Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita
Ecuador: se ha realizado el III Festival JUNTANZA por una comunicación comunitaria, popular y alternativa
México: CUIDAR, ENSEÑAR, LUCHAR. Conversaciones con la Magisteria Revoltosa
La caricatura del México pistolero y narco no es inocente…
Uruguay: A 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la vigencia de una voz compañera imprescindible
El hidrógeno verde reabre el debate ambiental en el río Uruguay
Wallmapu: memorias de mujeres mapuche familiares de detenidos desaparecidos
Wallmapu: «Desde el sur del mundo», una invitación a disputar el futuro
serie Tras las huellas del Che (2924)
Europa:
Asturias por la Paz y la Solidaridad entre Pueblos
Asturias Solidaria sin fronteras: Cimavilla con Palestina
Cárceles del Estado e$pañol_Pablo Hasél: «Prefiero salir más tarde de la prisión, pero sin haberles dado lo que quieren»
Andalucia: Marinaleda una utopía necesaria hacia la paz…
Francia_Marzo 2026: Semana anticolonial y antiracista
Francia_Marzo 2026: Semana anticolonial y antiracista
18 de marzo de 1871: El nacimiento de la Comuna de París
Franco Bifo Berardi: ¿Qué significa sionismo?
Franco Bifo Berardi: ¿Por qué poetas (en tiempos inhumanos)?
Otras notas:
De Epstein a Guatemala: cuando la impunidad es sistema, no excepción
8 de marzo de 2026: Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres
Psicoterapia desde una mirada feminista y anticapitalista
Censura y manipulación en la redes
La nueva máquina de guerra de la ultraderecha
Informe: Asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio
Totalitarismo y democracia / Capitalismo: Crimen perfecto o Emancipación
La convergencia ideológica de la nueva ola reaccionaria
El principio del fin de la paz hemisférica
Por Rafael Bautista S.
10 marzo, 2026
Una vez que la tendencia principal
sigue un curso invariable
–en un determinado periodo de tiempo–
sólo la anticipación a las consecuencias
puede suspender la tendencia.
En el 2014, la CELAC proclamó a Latinoamérica como “zona de paz”; proclamación que afirmaba el compromiso de vocación democrática, defensa de los DD.HH. y la preponderancia de la diplomacia, reivindicando las resoluciones pacíficas por sobre toda apuesta ofensiva conducente a la guerra. Eso se terminó. Y los recientes acontecimiento lo están corroborando.
Primero, Honduras y Bolivia se apartan de “El Grupo de La Haya”, cuyo propósito era hacer prevalecer, según el derecho internacional, la defensa de Palestina y exigir a Israel la responsabilidad por la crisis en Gaza; lo cual señala un alineamiento explícito con la geopolítica del “Gran Israel”, promovida por Washington y el sionismo judeo-cristiano-anglosajón (es menester recordar que el proyecto sionista no es sólo regional –evocado hasta por Zelensky–, tampoco sólo de contención ante la expansión china conectada a Europa, vía el corredor geoestratégico que le brinda Irán, sino de demarcación ontológica de Occidente: el mundo, o es mío o no es de nadie).
Segundo, la condena implícita de varios países de la región contra Irán, llamando “injustificable” al recurso iraní del derecho a la defensa, cuando es el fuego gringo-sionista el que, unilateralmente, suspende las negociaciones (que, según el ministro de exteriores de Omán y principal mediador entre Irán y Estados Unidos Badr Al Busaidi –en medio de su consternación, mientras la lluvia de bombas caían sobre Irán, el 28 de febrero–, Teherán había aceptado comprometerse, por primera vez, a no acumular uranio enriquecido y a degradar el existente; es decir, había aceptado casi todas las exigencias de Washington y eso le comunicó al grupo liderado por el vicepresidente J. D. Vance, horas antes de que empezara el bombardeo).
Tercero (para redondear el asunto), la reunión que encabeza el presidente Trump, a la cual asisten la mayoría de mandatarios de Latinoamérica, este 7 de marzo en Mar-A-Lago y que ha denominado: “Shield of the Americas Summit”. Este encuentro no es uno más, sino que, ante el descrédito de la OEA y promoviendo las exequias de la CELAC, constituye una nueva Cumbre de las Americas que pretende sustituir la institucionalidad regional vigente (desde la creación de la OEA), por otra más dúctil a los propósitos de Washington.
Con un carácter decididamente más ofensivo, pasa a constituirse, ante la guerra desatada en el Medio Oriente, en un involucramiento nefasto para toda la región; sabiendo que, desde la eliminación de uno de los principales capos del narcotráfico en México, el secuestro del presidente Maduro, las medidas adoptadas contra Cuba y la amenaza abierta al gobierno mexicano, se dibuja un panorama enrarecido y preso de la incertidumbre creciente en la región, señalada en los índices bursátiles (que siempre manifiestan más que la política escenificada).
Trump hace prevalecer su política amenazante y es aquí donde entra en juego la estabilidad continental. Porque esta amenaza se deriva de la otra amenaza que Marco Rubio les hizo a los países europeones en la última “Conferencia de Seguridad de Munich”. Se trataba del lamento de un moribundo, un poderoso hecho a la víctima y lo peligroso que eso implica:
“El gran Imperio occidental ha entrado en declinación terminal, acelerada por revoluciones comunistas ateas y levantamientos anti-coloniales…, muchos creen que el dominio occidental ha llegado a su fin…, pero nuestros predecesores reconocerán que esa fue una opción que se rehusaron a aceptar. Eso es lo que el presidente Trump quiere y lo quiere hacer junto a ustedes… Queremos aliados que estén orgullosos de nuestra cultura y de ser herederos de una gran y noble civilización… No tenemos interés en ser administradores de semejante declive…, buscamos renovar la más grande civilización en la historia humana…, buscamos revitalizar una alianza que no se paralice por miedo alguno, como el cambio climático, la guerra, la tecnología… Nuestro único temor es la vergüenza de no dejar a nuestra nación más poderosa, orgullosa y opulenta”.
Es la reafirmación de la nueva Cruzada mundial que se inició con la declaración de guerra contra el terrorismo, el 2001, después del autoatentado a las torres gemelas. Es la descripción del cómo pretende ser la respuesta imperial ante su propia decadencia. El mundo entero es una amenaza para el Imperio; los pobres y los inmigrantes son una amenaza, por eso humilló en su cara deshonrada a los presidentes invitados a su propiedad de Mar-A-Lago: “no tengo interés en aprender su maldito idioma, ni tengo tiempo”.
El desprecio es colosal y reafirma lo que ya una vez dijo la jefa del Comando Sur, Laura Richardson: “de Latinoamérica sólo nos interesa sus riquezas y que éstas no estén a disposición de China”. Sabe Washington y el Estado profundo que se iniciaba una lucha anti-colonial con la “primavera democrática” liderada por el comandante Hugo Chavez; que los procesos revolucionarios ya no eran sólo emancipatorios (locales y anti sistémicos) sino, acentuadamente, buscaban una transformación de las estructuras coloniales y dependientes y apuntaban a una liberación continental (cosa que los gobiernos progres no entendieron).
Para Trump y para toda la idiosincrasia anglo-sajona-sionista, un mundo compartido no es opción para un Imperio. El mundo, o es de ellos o no hay mundo para nadie. La más grande civilización (para ellos) es la mayor causante de genocidios en el mundo. Gaza y Abya Yala –desde 1492– dan testimonio de aquello. Por eso no es raro escuchar al senador Lindsey Graham decir que, las nuevas guerras se planifican en Israel. La aniquilación y el genocidio siguen siendo rentables para los negocios. El Imperio se expresa de ese modo: no le teme a la guerra, porque la provoca y la inicia, tampoco les teme a los verdaderos costos de su expansión civilizatoria, como la crisis climática, hídrica, energética, humanitaria, etc.; lo único que no admite es renunciar a su soberbia, al poder y su opulencia.
Mientras tanto, el primer ministro de Canada Mark Carney, se rehusó pública y oficialmente a las exigencias energéticas de Trump (la “oferta generosa” de Trump consistía, siempre y cuando “Canadá garantizaría la continuidad de las exportaciones de energía a Estados Unidos en los niveles actuales y a los precios actuales durante los próximos 10 años”, a suspender todos los aranceles a los bienes canadiense, no sufrir con sanciones contractuales y el intercambio total de inteligencia). Aún se desconoce la respuesta rusa a la propuesta de Trump de levantar las sanciones al petróleo ruso, como un modo de contención a la subida de precios del crudo a nivel mundial.
Más allá de las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, reconociendo el ofrecimiento de levantar parte de las sanciones contra Rusia, para reducir, de ese modo, el alza de los precios energéticos, Washington no hace sino confesar la inutilidad estratégica que representó el secuestro del presidente Maduro. Washington está lejos de vencer (a no ser pírricamente, hasta el propio ahogamiento económico y financiero) la guerra contra Irán; sobre todo cuando el gobierno persa decidió cerrar el estrecho de Ormuz, bloqueando el tránsito del 25% del petróleo y, si a ello, sumamos las amenazas de Ansar Allah (o hutíes de Yemen) del cierre del Estrecho de Bab al-Mandab, se paralizaría el 40% del suministro mundial de petróleo.
Las empresas de producción bélicas, como Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Boeing, ya incrementaron el presupuesto de un nuevo arsenal de armamento de última generación y dejaron sentado que esto no será de modo inmediato. Irán acaba de transformar el concepto de la guerra y demostró que el poderío militar gringo y sionista es apenas un espejismo que, pese a su costo, a su agresividad y peligrosidad, no es ni eficaz ni eficiente en el nuevo concepto que diagrama las nuevas tácticas y estrategias militares del siglo XXI. Si los drones y los misiles hipersónicos iraníes (no los de última generación) son capaces de eludir los sistemas de defensa aérea Patriot, THAAD, Aegis SM3, los interceptores Aegis SM-2 y SM-6, el radar de alerta temprana mejorado AN/FPS-132 de Qatar (UEWR), etc., esto significa que la batería de fuego aéreo iraní tiene la capacidad de enceguecer a todo el sistema de defensa enemigo[1]. Por eso Irán fue primero por los radares y las bases militares gringas en Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etc.; ya que la estrategia iraní no se plantea un triunfo convencional sino el hacer que el mantener la presencia imperial sea tan insoportable, que la presión regional obligue a Washington e Israel, a ceder en sus pretensiones.
A nivel global, las consecuencias de esta guerra, lleva a un colapso de los mercados, debido al incremento de los precios del crudo, que multiplican los costos de producción de mercancías que, hoy en día, dependen, casi todos, de los derivados del petróleo. Esto podría conducir –de seguir la guerra– a la paralización de la producción global en días, si atendemos a los analistas financieros que calculan el incremento creciente del precio del barril (el índice del precio del Brent ya superó el límite de los 110 dólares por barril). El petróleo está en toda la cadena de suministros y la subida del crudo hace que se multipliquen los precios en toda la cadena económica global, lo cual provoca la desaceleración en la producción; y los mercados no esperan a que la escasez suceda, sino que la determinan en los precios cuando ya es inobjetable.
Si Irán triunfara, sería no sólo para frenar el proyecto sionista del Gran Israel sino para que los propios países del Medio Oriente ya no consientan la presencia del Imperio. Por eso, una vez que Trump repite la costumbre de Washington de supeditarse a la influencia del AIPAC[2] y del sionismo gringo-judeo-cristiano, se encuentra sin muchas opciones para seguir haciendo creíble el MAGA. Pero, el Imperio en decadencia, aún puede trasladar sus pérdidas y los costos de sus guerras futuras en su “backyard”. Eso es lo que se vislumbra en la reunión de Mar-A-Lago que, más que una confluencia, representa un alineamiento disciplinado para salvar al dólar, como literal arma de destrucción masiva.
Sin mucho ruido, porque también la permisividad de los gobiernos lo permite, los intereses de las burguesías locales han ido reconfigurándose según los intereses anglo-sionistas. Los propios gobiernos, como es el caso de Colombia o México (ciber espionaje por parte del software Pegasus, de procedencia israelí), han ido cediendo soberanía en todos los aspectos de tecnologías de impacto crítico y se hallan penetrados por la inteligencia del MOSAD (incluso más que la CIA); esto le resta a los Estados el control efectivo sobre su propia administración autónoma de información estratégica. Lo que es peor, les compromete en el nivel delicado de los secretos de Estado.
Entonces, los acontecimientos van configurando la apuesta que posee Washington en su baraja de opciones. Hacernos pagar su guerra y su fracaso, vía deuda, es lo de menos. El problema es la diseminación del conflicto como parte de la contención a China. Todos coinciden que la guerra contra Irán es, en realidad, una advertencia contra China. Irán constituye el eje de los corredores geoestratégicos, tanto de la conexión China-Europa, como de la ruta Norte-Sur que patrocina la Federación Rusa e integra al Asia.
La reciente remoción del presidente del Perú, tiene que ver con la pugna contra China en Sudamérica. Washington se resiste a convivir con otra potencia en su backyard. La presencia china representa la apertura de Sudamérica a la economía del siglo XXI, o sea, al pacífico. Eso haría sustituible a la geoeconomía del dólar. Tampoco las burguesías hegemónicas aceptarían aquello, porque el dólar no es sólo una moneda sino toda una religiosidad mundana que sirve piadosamente al Moloch de este tiempo que, en los “archivos Epstein”, se constata el proverbial sacrificio de niñas (lo mismo significa el genocidio en Gaza y el último bombardeo gringo-israelí a una escuela en Teherán. Eso el mundo pretende desconocer desde 1492, como fecha inaugural del mundo moderno).
Dolarizar toda la economía sudamericana es la primera medida que surgirá, como política de contención, de la “Cumbre del Escudo para las Américas”. Y ésta será la primera medida de capitulación monetaria que lo administrará la FED, por sobre nuestras soberanías estatales. Ahí se entiende la actualizada demonización del Estado por parte de los gobiernos alineados al dólar y la transición conceptual que entra en vigencia, una vez que las relaciones internacionales dejan de tener reglas convenidas: en un orden que abandona el respeto a la soberanía se impone un simple régimen global de garantías.
Pero la garantía no es gratis y lo oferta el mercado financiero; con el siguiente añadido: la deuda obligada lleva a la quiebra y la garantía consiste, no en superar la quiebra, sino en mantenerla en desmedro de los pobres (que cada vez serán más, por las medidas que se adopten para custodiar la quiebra).
Tal situación es un palpitante estado de guerra no declarado, de inflamación exponencial. Eso ya se está viviendo en algunos países de la región, de modo que la amenaza es inobjetable y la única garantía que brinda el Imperio, tampoco es solución alguna. En realidad, el escudo que se pretende instalar, significa colocar a nuestras economías como escudo exclusivo del dólar. Se hipoteca el destino mismo de nuestros países, sin posibilidad de integración a la economía del siglo XXI y nos confina a un subdesarrollo más crónico, cuya fisonomía es la guerra dispersa con capacidad de atravesar cordones fronterizos. Guerras civiles internas con irradiación transfronteriza. ¿Cómo se administra semejante escenografía?
El Imperio vende a nuestros países garantías transitorias pero saturadas de costos exponenciales. Latinoamérica no interesa como “zona de paz” sino pasa a ser el laboratorio de una nueva balcanización. Gaza es la imagen que se impone como el nuevo infierno en la tierra, en los términos de la doctrina “core and the gap”[3]. Por eso el senador Lindsey Graham decía que las nuevas guerras se planifican en Israel, añadiendo que “las leyes internacionales, son para los débiles”. La ingeniería neomalthusiana ya lo proclaman abiertamente las agendas globalistas de control de la población mundial (agendas patrocinadas y financiadas por grupos de poder –cuyos operadores aparecen curiosamente en los “archivos Epstein”– que sostienen económicamente a la ideología woke, el transhumanismo y las diversidades sexuales). El problema, para los billonarios, son siempre los sobrantes que vomita la gula del capital.
Ese es el contexto que vincula los intereses sionistas en Sudamérica. por eso, los “Acuerdos de Isaac”, anunciados por Milei y la Fundación Genesis en junio de 2025 que, supuestamente promueven la cooperación, el comercio, la tecnología e inteligencia, cumplen propósitos encubiertos, señalados ya como el “plan de captura sionista de Latinoamérica”; con Argentina a la cabeza de compromisos políticos y de seguridad al servicio de los planes sionistas que planean nuevas Gazas, donde se promueva el proyecto del Gran Israel. Incluso circula un nuevo mapa de todo el bloque de países proclives a los planes sionista en Sudamérica, incluido Brasil, por la fuerte presencia evangélica pro-sionista.
Cuando Trump, en la Cumbre de Mar-A-Lago, les dice a los presidentes que puede mandar un misil directo a la sala de estar del líder narco más importante de su país, está diciendo que puede hacer eso con cualquiera que se atreva a desobedecer. Por eso en la “Cumbre Escudo de las Américas”, se hace una pequeña pero significativa transición del concepto: ya no es la “guerra contra el terrorismo” que se desató el 2001 sino que es, ahora, como amenaza a Latinoamérica, la guerra contra el narco-terrorismo. Trump precisa de nuevas guerras para sostener la caída del orden unipolar. No para ganarlas precisamente, sino para diseminar la guerra como la nueva normalidad.
Esa es la amenaza. Y a los presidentes, a nombre de sus países, no les queda otra que aceptar las condiciones que se les imponga. Tal el grado de entreguismo, obediencia y sumisión absoluta de los representantes de las elites latinoamericanas; las verdaderas colonizadas y escandalosamente dependientes del Imperio. Por ello hasta se sonríen cuando Trump les dice que no le interesa aprender su maldito lenguaje.
Mas aún, el guion de la escalada bélica lo están cumpliendo, de modo oficial y comedidamente, los peones, como es el caso de la presidenta de Costa Rica, asegurando que “Mexico es un referente de a dónde no queremos llegar”. El lenguaje diplomático ya no será más el mismo, ante la ausencia de líderes legítimos, y desencadenará en enfrentamientos verbales cada vez más recurrentes, con las consecuencias que eso engendra.
Lo que a Washington le interesa es, sobre todo, contrarrestar la influencia china en la región y, para ella, detrás de su demagogia de cooperación, libertad seguridad y prosperidad regional, su agenda se enfoca en el control y la administración del narcotráfico y de la migración irregular, homologados en la fórmula –sin diferenciación delimitada– del narcoterrorismo, provocando lo opuesto a aquello que se dice garantizar: la seguridad regional.
Si la Cumbre se realiza antes de la visita de Trump a China es porque los acuerdos conducentes a frenar la influencia china, constituyan un modo de presión que presuma Trump ante el presidente Xi Jinping; condenando a nuestros países en la imposibilidad de contar con la inversión china en infraestructura, tan necesaria para la región. Ello conducirá a disputas de poder entre las oligarquías decadentes y obedientes al dólar y las nuevas elites económicas que dependen del comercio con China.
Aquí una digresión. En nuestro país, El Alto y la parte altiplánica, tienen la gran oportunidad de remediar y superar su postración económica, provocada por el favoritismo de gobiernos con fuerte presencia cruceña (oligarquía agroindustrial, maderera, soyera, hasta mediática), abriéndose al pacífico. Por eso era tan vital, en tiempos de Evo, de insistir en el proyecto de la bioceánica para hacer de Bolivia un corredor geoestratégico de conexión de dos grandes de la economía global y miembros del BRICS, como son Brasil y China. Pero la miopía geopolítica del “gobierno del cambio” nunca tomó en serio esa posibilidad.
El panorama es más que preocupante y a nuestros pueblos les toca tomar la iniciativa y, una vez más, levantar el espíritu abatido por la fractura del bloque popular (aquí y en todos los países cuyos gobiernos de izquierda tuvieron y traicionaron la confianza del pueblo). En Bolivia, hay que decirlo: las medidas del nuevo gobierno no son sólo inconstitucionales (a lo cual está acostumbrada la derecha) sino de traición a la patria, en todos los ámbitos. Este gobierno improvisado no gobierna, sólo es el portavoz de intereses nacionales y extranjeros que están apostando sus prerrogativas a costa de toda una nación, de su futuro, su presente y su pasado. No permitir la balcanización de nuestros países, pasa por la remoción de gobiernos que están hipotecando todo lo que nos queda.
La Paz, Chuquiago Marka, 9 de marzo de 2026
Rafael Bautista S. rafaelcorso [at] yahoo.com
Autor de:
El ángel de la Historia. Volumen II.
La disputa del arco sudamericano y la geopolítica del reseteo global. 2024
Dirige “el taller de la descolonización”
.
fuente: https://argentina.indymedia.org/2026/03/10/el-principio-del-fin-de-la-paz-hemisferica-por-rafael-bautista-s/
ENLACES de Red Latina sin fronteras 28.03.2026
comunicaciones e información para la liberación
enred_sinfronteras [at] riseup.net
también en:
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enlace a la edición completa: https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/28/enlaces-de-red-latina-sin-fronteras-06-03-2026-2/
SUMARIO
Palestina:
‘La voz de Hind Rajab’: la película que el sionismo no quiere que veas
100 Dibujos para Gaza
Barbarie imperial-sionista: genocidio, guerra, saqueo
De Gaza a Irán: Francesca Albanese desenmascara el orden mundial neocolonial
El sublime objeto del genocidio. Escribir durante y después de la destrucción de Palestina
Solidaridad sin fronteras: Feministas por la liberación social y política palestina
Gaza: Fuerzas de ocupación sionistas provocan hambre tras el cierre fronterizo
Palestina_Gaza_Fátima Hassouna: Pon tu alma en la mano y anda
Palestina: Continuidad de las masacres y el terrorismo sionista
nuestrAmérica:
Argentina: A 50 años del golpe, sigamos luchando por el ¡Nunca Más!
Argentina: a 50 años del golpe de Estado. Memoria y lucha contra la impunidad
Argentina: La vida que el agua se lleva
Bolivia_Taller de la descolonización: El principio del fin de la paz hemisférica
Brasil: Más tierra fértil y menos eucalipto
Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita
Ecuador: se ha realizado el III Festival JUNTANZA por una comunicación comunitaria, popular y alternativa
México: CUIDAR, ENSEÑAR, LUCHAR. Conversaciones con la Magisteria Revoltosa
La caricatura del México pistolero y narco no es inocente…
Uruguay: A 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la vigencia de una voz compañera imprescindible
El hidrógeno verde reabre el debate ambiental en el río Uruguay
Wallmapu: memorias de mujeres mapuche familiares de detenidos desaparecidos
Wallmapu: «Desde el sur del mundo», una invitación a disputar el futuro
serie Tras las huellas del Che (2924)
Europa:
Asturias por la Paz y la Solidaridad entre Pueblos
Asturias Solidaria sin fronteras: Cimavilla con Palestina
Cárceles del Estado e$pañol_Pablo Hasél: «Prefiero salir más tarde de la prisión, pero sin haberles dado lo que quieren»
Andalucia: Marinaleda una utopía necesaria hacia la paz…
Francia_Marzo 2026: Semana anticolonial y antiracista
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18 de marzo de 1871: El nacimiento de la Comuna de París
Franco Bifo Berardi: ¿Qué significa sionismo?
Franco Bifo Berardi: ¿Por qué poetas (en tiempos inhumanos)?
Otras notas:
De Epstein a Guatemala: cuando la impunidad es sistema, no excepción
8 de marzo de 2026: Declaración de la Marcha Mundial de las Mujeres
Psicoterapia desde una mirada feminista y anticapitalista
Censura y manipulación en la redes
La nueva máquina de guerra de la ultraderecha
Informe: Asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio
Totalitarismo y democracia / Capitalismo: Crimen perfecto o Emancipación
La convergencia ideológica de la nueva ola reaccionaria
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