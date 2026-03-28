Francia_Marzo 2026: Semana anticolonial y antiracista enred_sinfronteras [at] riseup.net) by reenvia Red Latina sin fronteras

La Semana Anticolonial existe desde 2006 dentro de la red «Exit Colonialism», surgida tras la movilización contra la ley del 23 de febrero de 2005, que afirmaba que la colonización había tenido aspectos positivos. La red creció significativamente, reuniendo a cerca de 50 asociaciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales.