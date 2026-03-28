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Indybay Feature
Francia_Marzo 2026: Semana anticolonial y antiracista
La Semana Anticolonial existe desde 2006 dentro de la red «Exit Colonialism», surgida tras la movilización contra la ley del 23 de febrero de 2005, que afirmaba que la colonización había tenido aspectos positivos. La red creció significativamente, reuniendo a cerca de 50 asociaciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
EL COLECTIVO ANTICOLONIAL Y ANTIRRACISTA
La Semana Anticolonial existe desde 2006 dentro de la red «Exit Colonialism», surgida tras la movilización contra la ley del 23 de febrero de 2005, que afirmaba que la colonización había tenido aspectos positivos. La red creció significativamente, reuniendo a cerca de 50 asociaciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
La Feria Anticolonial aspira a ser un punto de encuentro para la lucha anticolonial y antirracista. Representa un importante punto de reunión y da voz a quienes son silenciados durante todo el año, a quienes el capitalismo y el imperialismo buscan silenciar.
Durante un fin de semana, se realizan debates junto con proyecciones de películas, presentaciones de libros y exposiciones, invitando a autores, cineastas y activistas a los diversos stands de los colectivos involucrados en estas luchas.
Un evento unificador, como siempre, y en el corazón de nuestras luchas, que son más relevantes que nunca.
https://semaineanticoloniale.com/
.marche-des-solidarites [at] riseup.net
Semana Anticolonial y Antirracista 2026
Estados (en guerra) contra el pueblo.
La vigésima edición de la Semana Anticolonial y Antirracista tendrá lugar del 20 al 29 de marzo de 2026
Clausuraremos por todo lo alto con la Feria Anticolonial y Antirracista en La Parole Errante de Montreuil, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con dos días de debates, proyecciones, resistencia, encuentros y música, que reunirán a todas las organizaciones miembros del colectivo con numerosos invitados.
¡ Solo la lucha libera !
En un mundo de ruinas, marcado por la destrucción masiva y el yugo del fascismo, nuestras voces y nuestros cuerpos siempre se alzarán contra la depredación colonial: la depredación económica y cultural y la injerencia política. Bajo el capitalismo, los Estados se quitan la máscara abiertamente. Exhiben sin pudor su naturaleza racista, genocida, expansionista y ecocida.
Una concentración económica que promueva el imperialismo solo puede conducir a la supresión de todo aquello que sustenta la esperanza, la igualdad, la libre circulación, el libre asentamiento de los pueblos y la autodeterminación de los mismos.
Este año, seguiremos el hilo conductor común de los Estados que actualmente están en guerra: contra la juventud, contra los pueblos en lucha, contra la paz y contra los refugiados, migrantes o exiliados.
Sometidos, exterminados, reprimidos, reclutados a la fuerza o expulsados, libramos una batalla por una sociedad de justicia y paz, libre de explotación, colonialismo y racismo.
¡El sábado 22 de marzo de 2025 será un día de lucha ! Estamos organizando una gran marcha anticolonial y antirracista hacia la manifestación en París, sumándonos al llamado a una jornada mundial de acción contra el racismo y el fascismo en ciudades de todo el mundo, tanto del norte como del sur, y en torno a esta fecha, con motivo del Día Internacional contra el Racismo.
Más que nunca, la solidaridad y la lucha deben ser nuestras armas. Cada año, en el marco de la semana anticolonial y antirracista, queremos unirnos amplificando las diversas voces que impulsan la resistencia y la emancipación de nuestros territorios.
Nos movilizaremos para el Día Internacional contra el Fascismo y el Racismo, organizado por la Marcha de Solidaridad el sábado 14 de marzo: https://www.antiracisme-solidarite.org
A partir del 21 de marzo, les invitamos a unirse a nosotros en el CICP de París para el debate «¡Descolonicemos !», dedicado a los territorios bajo dominación francesa que luchan contra las bases militares.
Concluiremos por todo lo alto con la Feria Anticolonial y Antirracista en La Parole Errante, en Montreuil, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, durante dos días de debates, proyecciones, resistencia, encuentros y música, que reunirán a todas las organizaciones miembros del colectivo con numerosos invitados.
¡ Solo la lucha libera ! PROGRAMA SEMANAL :https://semaineanticoloniale.com/
Viernes, 20 de marzo
Le Maltais Rouge 40 rue de Malte ( distrito 11 ) – 19:00
¿Qué queda de los intereses franceses en África ?
Presentación del informe Survie sobre los intereses económicos franceses en África.
En el Musée Sauvage (5, rue Pierre Guienne, Argenteuil) – De 19:00 a 22:00 h.
Inauguración de la exposición La Minga – Una voz de los trópicos. Espectáculo y música en directo.
En el cine Apollo de Pontault-Combault (77) a las 20:30 h:
Proyección y debate de «Voyages en têtes étrangères» (2022), largometraje de Antonio Amaral.
Esta película de ficción se realizó en colaboración con el CSP75 , el CSP20e y el CSP Montreuil.
https://imagefantome.com/voyages-en-tetes-etrangeres
Sábado, 21 de marzo
Place de la République (París) – 14:00 h ¡NO A LA ANEXIÓN, INDEPENDENCIA
PARA KANAKY ! Manifestación nacional convocada por el Colectivo de Solidaridad Kanaky y la Célula de Movilización de París para Kanaky .
En el CICP ( distrito 11 ) – 18:30 h.
Inauguración de la Semana Anticolonial y Antirracista . ¡Descolonizar ! – NO a la militarización de las últimas colonias bajo dominio francés: Córcega, Kanaky, Bretaña, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, Guadalupe y Martinica.
Domingo, 22 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ), de 15:30 a 18:30:
60 años de departamentalización: ¿Continuidad del sistema colonial en Reunión ?
Evento propuesto por Ka-Ubuntu.
En Cin’Hoche en Bagnolet (93) – 18:00 h
Proyección de Bamako de Abderrahmane Sissako seguida de un debate con el historiador panafricano Amzat Boukari-Yabara y el colectivo estudiantil Afrinalco – una proyección presentada por el Festival de Cine Decolonial.
Sinopsis : En el patio de una casa perteneciente a una pareja que atraviesa un amargo divorcio, un extraño tribunal celebra un juicio inusual: los acusados son el Banco Mundial y el FMI , instituciones consideradas responsables de los problemas económicos que enfrentan las naciones africanas.
Lunes, 23 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00:
Encuentro con jóvenes de Siloé, un barrio obrero de Cali, Colombia.
» Descolonizando el pensamiento «. Entrelazando el conocimiento, las artes y las emociones de los territorios colonizados.
Un encuentro con:
Diana Ruiz, oceanógrafa y entusiasta del arte.
María Camila Cifuentes, Curadora de Arte
Artista de la ciudad de Siloé Cali (nombre por confirmar).
Organizado por Ciudadanías por la paz de Colombia
Martes, 24 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00 h.
Proyección del documental Nuestras Madres como Patrimonio.
Sinopsis : A través de las historias entrelazadas de muyahidines (mujeres combatientes) y sus hijas, Nuestras Madres como Patrimonio revive la memoria de la Guerra de Independencia de Argelia y examina los silencios que rodean la participación de las mujeres.
Miércoles, 25 de marzo
En el CICP (día 11 ) – 19:00 h.
Proyección/Debate “ La rebelión zapatista y el internacionalismo del siglo XXI ” – por CSPCL . Proyección del documental Los sueños que compartimos de Valentina Leduc Navarro.
En el cine L’Archipel de París ( distrito 10 ) – 20:00 h.
Proyección de «Occupations» de Kei Pritzker y Michael T. Workman, seguida de un debate con estudiantes de la ENS y la Sorbona que participaron en las ocupaciones universitarias, así como con activistas del Colectivo Dioxina de Vietnam. Esta proyección es una iniciativa del Festival de Cine Decolonial.
Sinopsis : «Occupations» es un documental innovador que narra la ocupación de Gaza organizada por la Universidad de Columbia en Nueva York y la movilización estudiantil internacional que desencadenó. La película ilustra la pasión, la resistencia y los desafíos que enfrentaron los estudiantes que lo arriesgaron todo para exigir justicia.
Jueves, 26 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00 h
Proyección / Debate: Mayotte, una isla bajo dominación. Documental producido por el Collectif Action Judiciaire ( CAJ ) con la presencia de uno de los directores.
Sinopsis : En diciembre de 2024, el archipiélago de las Comoras es azotado por el ciclón Chido, que devasta la isla de Mayotte, arrasando en pocas horas las precarias viviendas donde viven 100.000 personas. Si bien la crisis climática amplificó la fuerza del ciclón, por sí sola no explica la magnitud de la destrucción. Desde 1975, Francia ha separado a Mayotte del resto de las Comoras, y un largo proceso de despojo colonial ha transformado la isla en un departamento francés de ultramar, marcado por la pobreza extrema, la desigualdad y la represión estatal.
Viernes, 27 de marzo
Pixel Theatre, 18 rue Championnet (distrito 18 de París) – 16:30 h.
El murmullo de la Última Cena:
Un relato susurrado por tres ex prisioneros de la Operación TRISULA (Indonesia, 1968-1969).
La Red de Indonesia trabaja para compartir una parte de la historia de Indonesia.
Proyección con la presencia de Daniel Rudi Haryanto.
La Régulière, 43 rue Myrha (París, distrito 18 ) – De 19:00 a 21:00.
Encuentro con los colaboradores del número 2 de la revista Dissidente.
Dissidente es una revista antirracista y feminista que busca reunir, confrontar y dialogar con quienes impulsan el antirracismo y el feminismo en Francia en la actualidad.
Domingo, 29 de marzo
El LUXY – Cine Municipal de Ivry-sur-Seine –
Proyección a las 17:00 de EL CASO ABDALLAH , seguida de un encuentro con el director, Pierre Carles, moderado por el Colectivo Tsedek .
Sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo
Salón anticolonial y antirracista en La Parole Errante mañana (Montreuil) de 11:00 a 21:00.
fuente: https://paris-luttes.info/semaine-anticoloniale-et-20582?lang=fr
también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/28/francia_marzo-2026-semana-anticolonial-y-antiracista/
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
La Semana Anticolonial existe desde 2006 dentro de la red «Exit Colonialism», surgida tras la movilización contra la ley del 23 de febrero de 2005, que afirmaba que la colonización había tenido aspectos positivos. La red creció significativamente, reuniendo a cerca de 50 asociaciones y organizaciones tanto nacionales como internacionales.
La Feria Anticolonial aspira a ser un punto de encuentro para la lucha anticolonial y antirracista. Representa un importante punto de reunión y da voz a quienes son silenciados durante todo el año, a quienes el capitalismo y el imperialismo buscan silenciar.
Durante un fin de semana, se realizan debates junto con proyecciones de películas, presentaciones de libros y exposiciones, invitando a autores, cineastas y activistas a los diversos stands de los colectivos involucrados en estas luchas.
Un evento unificador, como siempre, y en el corazón de nuestras luchas, que son más relevantes que nunca.
https://semaineanticoloniale.com/
.marche-des-solidarites [at] riseup.net
Semana Anticolonial y Antirracista 2026
Estados (en guerra) contra el pueblo.
La vigésima edición de la Semana Anticolonial y Antirracista tendrá lugar del 20 al 29 de marzo de 2026
Clausuraremos por todo lo alto con la Feria Anticolonial y Antirracista en La Parole Errante de Montreuil, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con dos días de debates, proyecciones, resistencia, encuentros y música, que reunirán a todas las organizaciones miembros del colectivo con numerosos invitados.
¡ Solo la lucha libera !
En un mundo de ruinas, marcado por la destrucción masiva y el yugo del fascismo, nuestras voces y nuestros cuerpos siempre se alzarán contra la depredación colonial: la depredación económica y cultural y la injerencia política. Bajo el capitalismo, los Estados se quitan la máscara abiertamente. Exhiben sin pudor su naturaleza racista, genocida, expansionista y ecocida.
Una concentración económica que promueva el imperialismo solo puede conducir a la supresión de todo aquello que sustenta la esperanza, la igualdad, la libre circulación, el libre asentamiento de los pueblos y la autodeterminación de los mismos.
Este año, seguiremos el hilo conductor común de los Estados que actualmente están en guerra: contra la juventud, contra los pueblos en lucha, contra la paz y contra los refugiados, migrantes o exiliados.
Sometidos, exterminados, reprimidos, reclutados a la fuerza o expulsados, libramos una batalla por una sociedad de justicia y paz, libre de explotación, colonialismo y racismo.
¡El sábado 22 de marzo de 2025 será un día de lucha ! Estamos organizando una gran marcha anticolonial y antirracista hacia la manifestación en París, sumándonos al llamado a una jornada mundial de acción contra el racismo y el fascismo en ciudades de todo el mundo, tanto del norte como del sur, y en torno a esta fecha, con motivo del Día Internacional contra el Racismo.
Más que nunca, la solidaridad y la lucha deben ser nuestras armas. Cada año, en el marco de la semana anticolonial y antirracista, queremos unirnos amplificando las diversas voces que impulsan la resistencia y la emancipación de nuestros territorios.
Nos movilizaremos para el Día Internacional contra el Fascismo y el Racismo, organizado por la Marcha de Solidaridad el sábado 14 de marzo: https://www.antiracisme-solidarite.org
A partir del 21 de marzo, les invitamos a unirse a nosotros en el CICP de París para el debate «¡Descolonicemos !», dedicado a los territorios bajo dominación francesa que luchan contra las bases militares.
Concluiremos por todo lo alto con la Feria Anticolonial y Antirracista en La Parole Errante, en Montreuil, el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, durante dos días de debates, proyecciones, resistencia, encuentros y música, que reunirán a todas las organizaciones miembros del colectivo con numerosos invitados.
¡ Solo la lucha libera ! PROGRAMA SEMANAL :https://semaineanticoloniale.com/
Viernes, 20 de marzo
Le Maltais Rouge 40 rue de Malte ( distrito 11 ) – 19:00
¿Qué queda de los intereses franceses en África ?
Presentación del informe Survie sobre los intereses económicos franceses en África.
En el Musée Sauvage (5, rue Pierre Guienne, Argenteuil) – De 19:00 a 22:00 h.
Inauguración de la exposición La Minga – Una voz de los trópicos. Espectáculo y música en directo.
En el cine Apollo de Pontault-Combault (77) a las 20:30 h:
Proyección y debate de «Voyages en têtes étrangères» (2022), largometraje de Antonio Amaral.
Esta película de ficción se realizó en colaboración con el CSP75 , el CSP20e y el CSP Montreuil.
https://imagefantome.com/voyages-en-tetes-etrangeres
Sábado, 21 de marzo
Place de la République (París) – 14:00 h ¡NO A LA ANEXIÓN, INDEPENDENCIA
PARA KANAKY ! Manifestación nacional convocada por el Colectivo de Solidaridad Kanaky y la Célula de Movilización de París para Kanaky .
En el CICP ( distrito 11 ) – 18:30 h.
Inauguración de la Semana Anticolonial y Antirracista . ¡Descolonizar ! – NO a la militarización de las últimas colonias bajo dominio francés: Córcega, Kanaky, Bretaña, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, Guadalupe y Martinica.
Domingo, 22 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ), de 15:30 a 18:30:
60 años de departamentalización: ¿Continuidad del sistema colonial en Reunión ?
Evento propuesto por Ka-Ubuntu.
En Cin’Hoche en Bagnolet (93) – 18:00 h
Proyección de Bamako de Abderrahmane Sissako seguida de un debate con el historiador panafricano Amzat Boukari-Yabara y el colectivo estudiantil Afrinalco – una proyección presentada por el Festival de Cine Decolonial.
Sinopsis : En el patio de una casa perteneciente a una pareja que atraviesa un amargo divorcio, un extraño tribunal celebra un juicio inusual: los acusados son el Banco Mundial y el FMI , instituciones consideradas responsables de los problemas económicos que enfrentan las naciones africanas.
Lunes, 23 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00:
Encuentro con jóvenes de Siloé, un barrio obrero de Cali, Colombia.
» Descolonizando el pensamiento «. Entrelazando el conocimiento, las artes y las emociones de los territorios colonizados.
Un encuentro con:
Diana Ruiz, oceanógrafa y entusiasta del arte.
María Camila Cifuentes, Curadora de Arte
Artista de la ciudad de Siloé Cali (nombre por confirmar).
Organizado por Ciudadanías por la paz de Colombia
Martes, 24 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00 h.
Proyección del documental Nuestras Madres como Patrimonio.
Sinopsis : A través de las historias entrelazadas de muyahidines (mujeres combatientes) y sus hijas, Nuestras Madres como Patrimonio revive la memoria de la Guerra de Independencia de Argelia y examina los silencios que rodean la participación de las mujeres.
Miércoles, 25 de marzo
En el CICP (día 11 ) – 19:00 h.
Proyección/Debate “ La rebelión zapatista y el internacionalismo del siglo XXI ” – por CSPCL . Proyección del documental Los sueños que compartimos de Valentina Leduc Navarro.
En el cine L’Archipel de París ( distrito 10 ) – 20:00 h.
Proyección de «Occupations» de Kei Pritzker y Michael T. Workman, seguida de un debate con estudiantes de la ENS y la Sorbona que participaron en las ocupaciones universitarias, así como con activistas del Colectivo Dioxina de Vietnam. Esta proyección es una iniciativa del Festival de Cine Decolonial.
Sinopsis : «Occupations» es un documental innovador que narra la ocupación de Gaza organizada por la Universidad de Columbia en Nueva York y la movilización estudiantil internacional que desencadenó. La película ilustra la pasión, la resistencia y los desafíos que enfrentaron los estudiantes que lo arriesgaron todo para exigir justicia.
Jueves, 26 de marzo
En el CICP ( distrito 11 ) – 19:00 h
Proyección / Debate: Mayotte, una isla bajo dominación. Documental producido por el Collectif Action Judiciaire ( CAJ ) con la presencia de uno de los directores.
Sinopsis : En diciembre de 2024, el archipiélago de las Comoras es azotado por el ciclón Chido, que devasta la isla de Mayotte, arrasando en pocas horas las precarias viviendas donde viven 100.000 personas. Si bien la crisis climática amplificó la fuerza del ciclón, por sí sola no explica la magnitud de la destrucción. Desde 1975, Francia ha separado a Mayotte del resto de las Comoras, y un largo proceso de despojo colonial ha transformado la isla en un departamento francés de ultramar, marcado por la pobreza extrema, la desigualdad y la represión estatal.
Viernes, 27 de marzo
Pixel Theatre, 18 rue Championnet (distrito 18 de París) – 16:30 h.
El murmullo de la Última Cena:
Un relato susurrado por tres ex prisioneros de la Operación TRISULA (Indonesia, 1968-1969).
La Red de Indonesia trabaja para compartir una parte de la historia de Indonesia.
Proyección con la presencia de Daniel Rudi Haryanto.
La Régulière, 43 rue Myrha (París, distrito 18 ) – De 19:00 a 21:00.
Encuentro con los colaboradores del número 2 de la revista Dissidente.
Dissidente es una revista antirracista y feminista que busca reunir, confrontar y dialogar con quienes impulsan el antirracismo y el feminismo en Francia en la actualidad.
Domingo, 29 de marzo
El LUXY – Cine Municipal de Ivry-sur-Seine –
Proyección a las 17:00 de EL CASO ABDALLAH , seguida de un encuentro con el director, Pierre Carles, moderado por el Colectivo Tsedek .
Sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo
Salón anticolonial y antirracista en La Parole Errante mañana (Montreuil) de 11:00 a 21:00.
fuente: https://paris-luttes.info/semaine-anticoloniale-et-20582?lang=fr
también editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/28/francia_marzo-2026-semana-anticolonial-y-antiracista/
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