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Argentina: A 50 años del golpe, sigamos luchando por el ¡Nunca Más!
Marchamos en todo el país por Memoria, Verdad y Justicia, contra las políticas de la dictadura y su continuidad hoy.
Argentina, 24 Marzo 2026
A 50 años del golpe, sigamos luchando por el ¡Nunca Más!
Este 24 de marzo, marchamos en todo el país por Memoria, Verdad y Justicia, contra las políticas de la dictadura y su continuidad hoy. Revindicamos la lucha de lxs 30.000, levantando sus banderas y exigiendo ¡Nunca Más! al genocidio y la miseria planificada, a la deuda odiosa, el saqueo y toda forma de represión.
Detrás del golpe de Estado de 1976 había un plan empresarial-militar para reorganizar la matriz productiva de la economía, dejando atrás el proyecto de industrialización y poniendo el país al servicio de la especulación financiera, el saqueo extractivista y el sometimiento neocolonial. Contó con el apoyo del gobierno de EEUU, el FMI y la banca internacional.
Para cumplir con sus objetivos, detuvieron y desaparecieron a 30.000 compañerxs que soñaron, se organizaron y lucharon por un país para todxs. Y endeudaron el país de una manera ilegítima y fraudulenta. Deuda pública para comprar las armas del genocidio, para tapar los crímenes con un Mundial, para mandar a otros jóvenes a una guerra imposible en las Malvinas. Deuda pública, sobre todo, para subsidiar a los grandes grupos económicos y empresas transnacionales, estatizando sus deudas privadas, favoreciendo su fuga de capitales y reorganizando la economía a su favor.
Así lo denunció Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta Militar, apenas cumplido el primer año de la dictadura. Ante el “cuadro de exterminio” que describió, señaló que es en la política económica “dictada por el Fondo Monetario Internacional…, (donde) debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.” El desempleo, la reducción del 40% del salario real, niveles de precarización y de trabajo forzado “que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, con resultados fulminantes: “el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares.
El gobierno de Milei plantea hoy la continuidad de ese mismo plan dictatorial. Cuenta también con los mismos apoyos interesados de parte del gobierno de EEUU, el FMI y los grandes bancos, fondos y empresas, abocados todos a la especulación financiera, el extractivismo y el intervencionismo, la militarización y la guerra geopolítica.
Pero en estos 50 años, hemos podido constatar que es el pueblo unido, en las calles y en toda lucha que se impulsa, quien va abriendo caminos de justicia y Nunca Más. Por lo que llamamos a fortalecer la esperanza, unificando luchas para derrotar este sistema explotador y excluyente y construyendo juntxs derechos y dignidad para todxs y todo. Sigamos exigiendo:
· Apertura de los archivos de 1974 a 1983; continuidad de los juicios y castigo a todos los responsables; restitución de su identidad a lxs niñxs apropiadxs
· Fin del ajuste, el saqueo y los acuerdos con el FMI
· Suspensión de los pagos, investigación y reparación de los crímenes de la deuda
· Cese de la criminalización de la lucha social y libertad a lxs presxs por luchar.
¡30.000 detenidxs-desaparecidxs, Presentes! ¡Venceremos!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
fuente: https://dialogo2000.blogspot.com/2026/03/a-50-anos-del-golpe-sigamos-luchando.html
FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, NOS AUTOCONVOCAMOS HACIA UNA AMPLIA CAMPAÑA DE MOVILIZACIÓN POPULAR
FALLO DEL JUICIO POPULAR A LA DEUDA Y AL FMI: bit.ly/JuicioPopularDeudaFMI-Fallo
*¡No debemos- No pagamos! ¡Somos los pueblos los acreedores!*
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Piedras 730 – Tel.: +54(9)11-55690140
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A 50 años del golpe, sigamos luchando por el ¡Nunca Más!
Este 24 de marzo, marchamos en todo el país por Memoria, Verdad y Justicia, contra las políticas de la dictadura y su continuidad hoy. Revindicamos la lucha de lxs 30.000, levantando sus banderas y exigiendo ¡Nunca Más! al genocidio y la miseria planificada, a la deuda odiosa, el saqueo y toda forma de represión.
Detrás del golpe de Estado de 1976 había un plan empresarial-militar para reorganizar la matriz productiva de la economía, dejando atrás el proyecto de industrialización y poniendo el país al servicio de la especulación financiera, el saqueo extractivista y el sometimiento neocolonial. Contó con el apoyo del gobierno de EEUU, el FMI y la banca internacional.
Para cumplir con sus objetivos, detuvieron y desaparecieron a 30.000 compañerxs que soñaron, se organizaron y lucharon por un país para todxs. Y endeudaron el país de una manera ilegítima y fraudulenta. Deuda pública para comprar las armas del genocidio, para tapar los crímenes con un Mundial, para mandar a otros jóvenes a una guerra imposible en las Malvinas. Deuda pública, sobre todo, para subsidiar a los grandes grupos económicos y empresas transnacionales, estatizando sus deudas privadas, favoreciendo su fuga de capitales y reorganizando la economía a su favor.
Así lo denunció Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta Militar, apenas cumplido el primer año de la dictadura. Ante el “cuadro de exterminio” que describió, señaló que es en la política económica “dictada por el Fondo Monetario Internacional…, (donde) debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.” El desempleo, la reducción del 40% del salario real, niveles de precarización y de trabajo forzado “que no persisten ni en los últimos reductos coloniales”, con resultados fulminantes: “el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares.
El gobierno de Milei plantea hoy la continuidad de ese mismo plan dictatorial. Cuenta también con los mismos apoyos interesados de parte del gobierno de EEUU, el FMI y los grandes bancos, fondos y empresas, abocados todos a la especulación financiera, el extractivismo y el intervencionismo, la militarización y la guerra geopolítica.
Pero en estos 50 años, hemos podido constatar que es el pueblo unido, en las calles y en toda lucha que se impulsa, quien va abriendo caminos de justicia y Nunca Más. Por lo que llamamos a fortalecer la esperanza, unificando luchas para derrotar este sistema explotador y excluyente y construyendo juntxs derechos y dignidad para todxs y todo. Sigamos exigiendo:
· Apertura de los archivos de 1974 a 1983; continuidad de los juicios y castigo a todos los responsables; restitución de su identidad a lxs niñxs apropiadxs
· Fin del ajuste, el saqueo y los acuerdos con el FMI
· Suspensión de los pagos, investigación y reparación de los crímenes de la deuda
· Cese de la criminalización de la lucha social y libertad a lxs presxs por luchar.
¡30.000 detenidxs-desaparecidxs, Presentes! ¡Venceremos!
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
fuente: https://dialogo2000.blogspot.com/2026/03/a-50-anos-del-golpe-sigamos-luchando.html
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FALLO DEL JUICIO POPULAR A LA DEUDA Y AL FMI: bit.ly/JuicioPopularDeudaFMI-Fallo
*¡No debemos- No pagamos! ¡Somos los pueblos los acreedores!*
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