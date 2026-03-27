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Palestina: Continuidad de las masacres y el terrorismo institucionalizado sionista
Palestina: Continuidad de las masacres y el terrorismo institucionalizado sionista // Gaza: ¿Hay luz al final del túnel para Occidente?
Palestina: Continuidad de las masacres y el terrorismo institucionalizado sionista
Gaza: ¿Hay luz al final del túnel para Occidente?
Ya no habrá vida en la Franja de Gaza: ni casas, ni escuelas, ni hospitales reconstruidos, porque Israel no puede tolerar el recuerdo de lo que hizo. Igualmente brutales son la censura y el silencio ante el terror. ¿Acaso existe la redención mientras exista el sionismo?
Por Wolfgang Streetk
25 de marzo de 2026
//outraspalavras.net/
Libros utilizados por el autor: Didier Fassin, Abdicación moral: Cómo el mundo no logró detener la destrucción de Gaza, Londres, Verso, 2024, 128 págs. | Pankaj Mishra, El mundo después de Gaza, Londres, Fern Press, 2025, 292 págs.
¿Acaso la destrucción de Gaza y el exterminio de su sociedad terminarán antes de consumarse por completo? No, si el gobierno israelí, la mayoría de sus ciudadanos y Estados Unidos consiguen lo que quieren. Israel jamás hará las paces con el pueblo palestino, ni en Gaza, ni en Jerusalén, ni en Cisjordania.
Mientras haya palestinos entre el río y el mar, serán un obstáculo para Israel, y la misión no se cumplirá. De hecho, ahora, tras dos años de masacres y exterminio, la paz, cualesquiera que sean sus condiciones, no sería más que una catástrofe nacional para Israel, una derrota devastadora. La paz tendría que poner fin al bloqueo de Gaza, que se ha prolongado durante casi dos décadas, subvencionado por cuatro presidentes estadounidenses: Bush, Obama, Biden y Trump. Los habitantes de la Franja de Gaza tendrían que ser liberados de su prisión al aire libre, y se debería permitir la entrada a los visitantes. Saldrían a la luz muchas más imágenes de las que han surgido hasta ahora de un paisaje devastado, donde casas, escuelas, hospitales, iglesias y universidades sufrieron daños irreparables. Se contarían historias de niños sin padres, de padres sin hijos, de familias sin madres ni padres, de seres demacrados, hambrientos, lisiados de cuerpo y alma.
Se iniciarían investigaciones, y no solo por parte de la corrupta Autoridad Palestina pagada por Israel: se escucharían testigos, se registrarían recuerdos, se reconstruirían los hechos, se identificaría a los comandantes israelíes responsables de los peores crímenes y el genocidio dejaría de ser una abstracción legal. El Estado de Israel se convertiría finalmente en un Estado paria, como lo habría sido Alemania después de 1945, de no ser porque sus amigos estadounidenses necesitaban un aliado vasallo contra la Unión Soviética que también les sirviera para iniciar la Guerra de Corea. «Disfruten de la guerra, la paz será terrible», solían susurrar los alemanes entre sí al acercarse el final de la Segunda Guerra Mundial.
No se vislumbra el final. La pesadilla continuará, y se permitirá que continúe, mientras haya palestinos que se nieguen a ser gobernados por individuos como Netanyahu. Al momento de escribir estas líneas, Israel ha capturado más de la mitad de la Franja de Gaza, declarándola “zona de seguridad” tras despoblarla, amparándose en el acuerdo tácito del Consejo de Seguridad de la ONU: una primera entrega del sueño inmobiliario de la Organización Trump. Lo que quedó de la Franja fue aparentemente dividido en dos por el ejército israelí para mantenerla fragmentada hasta la llegada de la Junta de Paz, liderada por Trump, siendo la paz, en este caso, el objetivo de la limpieza étnica llevada a cabo por diversos medios. Mientras tanto, la masacre en Cisjordania continúa con el apoyo de una gran mayoría de ciudadanos israelíes, dejando miles de palestinos asesinados en los dos años de la guerra de Gaza por el ejército y los llamados colonos libres, que actúan con total impunidad, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, llenos de nostalgia por haber nacido demasiado tarde para participar en las guerras contra el pueblo palestino.
En cualquier caso, si algo sale mal, Israel es militarmente invencible, gracias al apoyo inquebrantable de Estados Unidos y Alemania, dado que cuenta con más de trescientos aviones de combate listos para la batalla (Hamás: ninguno), aproximadamente cincuenta helicópteros de ataque (Hamás: ninguno), el sistema de defensa aérea conocido como Cúpula de Hierro (Hamás: nada parecido), dos mil doscientos tanques de batalla (Hamás: ninguno) y al menos ciento setenta excavadoras Caterpillar D9 (Hamás: ninguna), transformando lo que erróneamente se llama guerra en una matanza de alta tecnología de un pueblo indefenso, que está siendo bombardeado hasta que retrocede a la Edad de Piedra. A esto hay que añadir la trinidad completa de la guerra nuclear convencional: misiles terrestres, toda la panoplia de aviones de combate, bombarderos y aeronaves de vigilancia, y submarinos nucleares suministrados por Alemania, todo ello complementado por la bomba de propaganda nuclear que consiste en acusaciones de antisemitismo, realmente eficaz, como demuestran Mishra y Fassin en los libros reseñados en este artículo, en las democracias del hemisferio norte, donde los partidarios locales de Israel la utilizan con frecuencia.
Con el respaldo inquebrantable de Estados Unidos, el gobierno israelí puede seguir adelante con lo que la mayoría de sus ciudadanos considera su tarea legítima: limpiar Gaza de su propia gente. Dos años después del inicio de la guerra, a finales de noviembre de 2025, según Statista , se habían reportado 69.185 gazatíes muertos (según información proporcionada por el gobierno de Hamás en Gaza, que no incluye a los incontables muertos enterrados bajo los escombros de las casas destruidas por los bombarderos y excavadoras israelíes) y 170.698 heridos[1]. Durante el mismo período, la información proporcionada por el gobierno israelí indica que, “tras el inicio de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza el 27 de octubre de 2023, 471 soldados israelíes cayeron en combate”, lo que representa menos de veinte muertes por mes y una proporción de bajas de 1:147 en relación con las causadas a la población palestina, un precio muy bajo que hace que la continuación de la guerra sea políticamente sostenible en Israel, aunque su final esté lejos. Según diversas estimaciones, Hamas, al que la prensa alemana se refiere estereotípicamente como un “grupo terrorista”, todavía tenía un contingente de entre 16.000 y 18.000 combatientes armados cuando se reveló el plan de paz de Trump, en comparación con los 20.000 o 30.000 que se cree que tenía cuando comenzaron los asesinatos[2].
Con o sin Trump, Israel no tiene motivos para aceptar ningún acuerdo que no sea la conquista definitiva de Palestina «de río a mar», tal como se contemplaba desde hace tiempo en el programa electoral del partido de Netanyahu. A diferencia de la antigua Yugoslavia, Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental no ven ningún «deber de protección» en Gaza —una célebre innovación estadounidense introducida en el derecho internacional en la década de 1990— más allá del deber de proteger a Israel de rendir cuentas por sus crímenes. Si la situación se vuelve insostenible para Israel, la élite israelí sabe que, para seguir matando, podría contar con que el mundo se aterrorizaría ante su «Opción Sansón»: el uso de su arsenal nuclear para asegurar que, si el Estado israelí tiene que caer, todos los demás Estados que lo rodean, en particular Irán y Líbano, y quizás también Egipto y Siria, la «zona gris» de Israel, tendrán que caer con él.
En el improbable caso de que sus aliados lo abandonen, por ejemplo, si continuar la guerra pone en peligro los intereses fundamentales de la clase que financia las campañas electorales estadounidenses, Israel podría sentirse como el gobierno alemán al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio cuenta de que su única opción era aferrarse a la esperanza de un milagro: «Hemos asumido una culpa tan enorme que solo podemos continuar; no hay vuelta atrás» (Heinrich Himmler, supuestamente a un diplomático noruego en abril de 1945). La diferencia, por supuesto, es que mientras Alemania en aquel entonces no tenía bombas nucleares, Israel sí.
Así pues, la destrucción continuará —física, institucional, social y moralmente— en un escenario que, a estas alturas, ya es casi irreparable. Si esta destrucción alguna vez termina, nadie sabrá cómo retirar los escombros que dejaron los bombardeos, ni cómo reconstruir las casas, los hospitales, las escuelas y universidades, las mezquitas y las iglesias, las calles y los puertos, las alcantarillas y los sistemas de agua. (Se podría llegar a los campos de golf y clubes campestres de Trump en helicóptero, mientras que la Junta de Paz, en colaboración con la Fundación Humanitaria de Gaza, podría llevar agua y alimentos a unos pocos afortunados). ¿Dónde vivirían, mientras tanto, los habitantes de Gaza? ¿Qué país, en nombre de la «comunidad internacional», organizaría primero el éxodo y luego el regreso, bajo la atenta mirada de las Fuerzas de Defensa de Israel y sus aliados estadounidenses? ¿Quién pagaría los orfanatos, los hogares para discapacitados, la atención médica para quienes enloquecieron en los búnkeres y mientras buscaban comida para sus familias? Los alemanes estarán ocupados durante años financiando su otra guerra, en Ucrania, mientras que sus aliados israelíes, por supuesto Estados Unidos, seguramente no contribuirán ni un solo centavo a todas estas reparaciones resultantes del genocidio.
Después de Gaza, por lo tanto, Gaza seguirá existiendo, al menos en el futuro previsible. Tanto Fassin como Mishra esperan más masacres, más desalojos, más hambrunas, tal vez con interrupciones ocasionales implementadas en clave de relaciones públicas, puntuadas por breves aperturas de las nuevas y más estrictas fronteras impuestas a Gaza para permitir la entrada de suministros suficientemente reducidos como para mantener a la población al borde de la inanición: todo este cruel juego, fingiendo misericordia, solo para volver a estrechar el asedio, acompañado de asesinatos en serie de agricultores y ganaderos por colonos compulsivos y homicidas en Cisjordania y la construcción de viviendas financiadas por Estados Unidos para colonos israelíes en Jerusalén Este (sin mencionar los relucientes hoteles Trump construidos en lugares pintorescos y fuertemente armados en Gaza, una vez limpiados de sus toscos habitantes), todo esto intercalado con ocasionales “pausas humanitarias” en beneficio de los gobiernos de Europa Occidental, arquitectos de lanzamientos aéreos de alimentos desde aviones de la Bundeswehr, para que los consumidores de noticias alemanes puedan estar seguros de que los habitantes de Gaza no tendrán que morir de hambre.
Aunque Fassin considera que la izquierda israelí está “aplastada e inaudible” (págs. 89 y ss.), que los países occidentales, atrapados en el hechizo de la propaganda antisemita de sus lobbies israelíes, continuarán “apoyando incondicionalmente al gobierno israelí”, y que “el líder verdaderamente popular Marwan Barghouti, considerado por muchos como un posible negociador y futuro presidente de la Autoridad Palestina […] y condenado a cinco cadenas perpetuas [cumplidas en campos de concentración israelíes] permanecerá encarcelado, mientras que ningún político israelí parece dispuesto a considerar la posibilidad de iniciar conversaciones” (pág. 90), Fassin, aun siendo consciente de todo este sombrío panorama, termina su libro, a pesar de su admirable y sobrio realismo, con un poema de un poeta palestino escrito “poco antes de morir, el 7 de diciembre de 2023, en un bombardeo selectivo contra el apartamento donde se había refugiado con su hermana, que también murió, al igual que su hermano y cuatro de sus sobrinos y sobrinas” (pág. 91)[3].
Por supuesto, Gaza no solo necesitaría reparaciones tras la tragedia de Gaza, sino que Israel también las necesitaría y, en consecuencia, tendría que aprender a dejar de ser un Estado asesino, aunque, a diferencia de Alemania en 1945, nadie sabe quién podría enseñarle a dejar de serlo ni cómo hacerlo. De hecho, tanto para Fassin como para Mishra, el genocidio israelí, tanto en Gaza como en los Territorios Ocupados, es también un desastre moral para Occidente en su conjunto, que dio origen a Israel pero no ha sabido, ni sabe, educarlo adecuadamente. El breve libro de Fassin, brillantemente escrito y admirablemente conciso (128 páginas), documenta y expone todo lo necesario para que los lectores vean más allá del doble discurso de los gobiernos occidentales y sus clases políticas. Fassin se centra en este discurso, es decir, en cómo se concibió este lenguaje tortuoso para producir consentimiento frente al crimen contra la humanidad por excelencia de nuestro tiempo, y en cómo se construyó dicho discurso para que la opinión pública y los ciudadanos occidentales no perciban ni sean conscientes de la matanza que se está produciendo en Gaza, ni del grado o la manera en que este crimen monstruoso les afecta.
El capítulo 1 recapitula el tratamiento que los relatos occidentales dieron al intento de Hamás, el 7 de octubre de 2023, de poner fin a dieciséis años de cautiverio colectivo; el capítulo 2 trata el uso estratégico del concepto de terrorismo; el capítulo 3 aborda el tema del genocidio (“Las palabras importan, especialmente cuando tienen resonancia histórica, significado político e implicaciones legales”, p. 26); y el capítulo 4 analiza cómo se “instrumentaliza” la memoria del antisemitismo alemán asesino para hacer innombrables los asesinatos y torturas indiscriminados perpetrados por Israel. El capítulo 5 detalla el aumento de la censura en lo que solían ser democracias liberales; el capítulo 6 describe el silencio de las voces públicas occidentales sobre los efectos de la deshumanización múltiple a la que está sometido el pueblo de Gaza por un cautiverio que se ha prolongado durante décadas; mientras que el capítulo 7 describe la sistemática ofuscación en el discurso occidental del propósito etnocolonialista de la ocupación israelí de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania; y el capítulo 8 resume lo que Fassin entiende por «abdicación moral»: la corrupción sistemática de las palabras hasta que resultan insuficientes para distinguir entre el bien y el mal. Aquí Fassin cita (p. 88) a Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso, quien observó cómo, en el transcurso de una destrucción cada vez más absurda, «incluso el significado habitual de las palabras en relación con los actos se modificó en las justificaciones a las que estos fueron sometidos». En opinión de Fassin, eminente antropólogo social y sociólogo, son precisamente “estas falsificaciones” las que “justifican [el imperativo] de que los científicos sociales, con humildad pero con determinación, hagan oír su verdad, por frágil que sea”.
En cuanto a Mishra, su libro también está muy bien documentado; véanse, en particular, los extensos capítulos sobre Alemania, «Del antisemitismo al filosemitismo», y sobre Estados Unidos, «La americanización del Holocausto». Pero lo más relevante es que Mishra se esfuerza por explicar a la opinión occidental blanca cómo los judíos, considerados durante mucho tiempo por los blancos como profundamente no blancos a todos los efectos prácticos, fueron invitados a unirse a sus torturadores cuando, después de 1945, transformaron Palestina en su Estado-nación, después de que estos exterminadores blancos intentaran en vano emular la blancura en Europa Occidental tratando a sus hermanos de Europa del Este como si fueran de color. Mishra sitúa la cooptación de los judíos dentro de la Herrenrasse blanca [raza dominante] y el apoyo económico y militar sin precedentes otorgado por esta última al Estado de Israel, no en un hipotético sentimiento de culpa por parte de los supremacistas blancos por lo que se les hizo a los judíos durante siglos, sino en la política de descolonización de las décadas de 1950 y 1960. Entonces, cuando la supremacía blanca estaba al borde del colapso, los blancos podían usar un aliado que les ayudara a frenar la marea anticolonial, especialmente en el Cercano Oriente; un aliado que, a diferencia de los colonos desacreditados, podía reclamar un derecho histórico y moral, por frágil que fuera, a vivir y dominar donde, como pueblo, se les había permitido buscar refugio después de tanto sufrimiento.
El libro de Mishra ofrece a los lectores occidentales una perspectiva de lo que los observadores del Sur Global ven y sienten al contemplar el absoluto desprecio con el que los colonos sionistas trataron y siguen tratando a aquellos a quienes arrebataron y siguen arrebatando sus tierras. Para Mishra, esto es indistinguible de cómo los colonos europeos en África mantuvieron a los africanos locales tras las vallas del apartheid y cómo se sintieron con derecho, en el continente norteamericano, a exterminar por completo a quienes se interponían en su camino y a quienes consideraban nativos americanos. Desde esta perspectiva, cualquier diferencia que pueda existir entre Gaza y el Holocausto es menos relevante, si acaso alguna, que el papel idéntico que desempeñan en la legitimación y defensa de la supremacía blanca. En los capítulos finales de su libro, Mishra, siguiendo los pasos de Edward Said, presenta un notable esbozo de la cosmovisión de lo que se ha denominado “teoría poscolonial”.
En su esencia reside la singular conquista y destrucción de sociedades no blancas tradicionales en todo el mundo por parte del imperialismo blanco, armado con tecnología militar superior y provisto de pruebas científicas bien conocidas de la inferioridad “racial” de sus semejantes de color, a quienes habían convencido de que no eran humanos en absoluto. (Al autor le hubiera gustado encontrar algunas referencias más al capitalismo, además del racismo, como fuerza motriz de la expansión occidental). La insistencia de Mishra en romper con la visión estrecha de la historia occidental estándar es impresionante por su erudición, particularmente en lo que respecta a cómo la historia y la prehistoria del antisemitismo y las posturas proisraelíes encajan en la era moderna de la globalización violenta, racista e imperialista. No es necesario aceptar todas las ramificaciones y exageraciones controvertidas de la teoría poscolonial, aunque este lector, hasta ahora vergonzosamente desinformado, no ha encontrado mucho que objetar en la aplicación que hace Mishra de ella al caso de Gaza, para reconocer que la teoría social en el mundo después de Gaza tendrá que incorporar algunos de sus temas e ideas centrales para ser creíble no solo moralmente, sino también académicamente.
Alemania, el segundo defensor más incondicional de Israel, podría ser, incluso más que Estados Unidos, un lugar idóneo para investigar la conversión occidental posterior a 1945 del antisemitismo al filosemitismo. Con su impasible ecuanimidad ante la crueldad desenfrenada, su estudiada ausencia de emoción moral, el gélido silencio de su clase política e intelectual, desde periodistas hasta profesores, desde cineastas y artistas hasta escritores, e incluso entre estudiantes que crecieron en Alemania y desean desarrollar su carrera allí, este país emerge una vez más como un caso extremo de desequilibrio político. Tanto Mishra como yo prestamos especial atención a la versión alemana de la «Israelmanía» estatal[4]. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Alemania en la actualidad aún requiere una comprensión profunda: la transición a un filosemitismo fanático identificado como anti-palestino, que mira hacia otro lado con la misma indiferencia moral de siempre, el mismo silencio oportunista, la misma cobardía despiadada. A continuación, abordaré algunos de los factores que creo que influyen en esta situación, con la esperanza de que se me perdone por usar los excelentes libros de Mishra y Fassin como pretexto para especular sobre algunas de las peculiaridades más aterradoras de mi país natal.
Notas sobre Gaza desde Alemania[5]
Alemania no es el único lugar donde las fuentes tradicionales de cohesión social, identidad colectiva y lealtad política se están debilitando en la era del neoliberalismo globalizado, socavando las instituciones heredadas de la política democrática de posguerra. La incertidumbre sobre la identidad colectiva y la seguridad económica se ha visto agravada por los altos niveles de inmigración, especialmente tras la apertura de las fronteras alemanas en 2015, fecha de nacimiento de Alternativa para Alemania (AfD) . En respuesta a la inmigración y al descontento que generó, pronto surgieron voces de centroderecha que abogaban por una insistencia más enérgica y una aplicación más firme de lo que, en la jerga de los asesores de imagen de la época, se denominaba Leitkultur alemana , es decir, la “cultura dominante” que definía la germanidad, la cual los inmigrantes debían respetar, si no interiorizar,
independientemente de si querían ser alemanes o preferían no serlo. Las listas provisionales de actitudes y prácticas esencialmente alemanas fueron cambiando, pero siempre incluyeron elementos que se esperaba que la comunidad musulmana considerara antiislámicos, desde niños que comían cerdo en el almuerzo escolar hasta mujeres que caminaban por las calles sin velo.
Las definiciones cada vez más autoritarias de la cultura dominante alemana también incluían la aceptación de una responsabilidad especial, incluso intergeneracional, en relación con el Holocausto, que planteaba un deber cívico derivado del mismo, incluido el apoyo al “derecho a existir” del Estado de Israel, independientemente de las fronteras que decidiera establecerse. Cuando, después del 7 de octubre de 2023, jóvenes inmigrantes, en particular estudiantes, con raíces en Oriente Medio, comenzaron a expresar públicamente su solidaridad con las víctimas de la ocupación israelí de Gaza, el gobierno alemán, en consonancia con el lobby nacionalista proisraelí , dejó claro que la cultura dominante alemana era vinculante no solo para los alemanes nativos, sino también para los inmigrantes, independientemente de su origen, y que esto se haría cumplir, si fuera necesario, con la ayuda de la policía y los tribunales. Como medida de precaución, el antisemitismo, tal como se define en la “definición operativa” de la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), fue declarado efectivamente inconstitucional por una resolución del Bundestag , que no es formalmente legislación y, por lo tanto, está fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional[6].
Posteriormente, la Israelkritik [crítica a Israel], que durante un tiempo fue tolerada a regañadientes siempre que se limitara a los medios y no a los fines de la guerra israelí, pasó a ser generalmente redefinida como antisemita[7]. En efecto, esto convirtió el antiislamismo y, en particular, el antipalestinismo en una expresión bienvenida de antiantisemitismo, trazando una línea divisoria entre los alemanes buenos antiantisemitas y los malos antisemitas antialemanes, tuvieran o no pasaporte alemán. Esto no solo estableció una versión de la cultura cívica alemana casi canónica, marcada por el estándar de la Staatsraison , cuya adhesión puede ser y de hecho es comprobada mediante cuestionarios aplicados a quienes solicitan la ciudadanía alemana, sino que también alimenta el sentimiento antimusulmán y antiinmigración entre los votantes opuestos a la llegada de poblaciones migrantes, ya que promete hacer que la inmigración musulmana sea más difícil o menos atractiva, instrumentalizando efectivamente el Holocausto para reservar Deutschland den Deutschen (Alemania para los alemanes). Si bien esta versión de la cultura cívica alemana fue diseñada para atraer votantes a Alternativa para Alemania , en realidad ayudó a este partido a reemplazar el antiguo antisemitismo de la derecha alemana como elemento unificador social de una Volksgemeinschaft alemana con un nuevo antimusulmanismo, lo que permitió a este partido, independientemente de su discurso etnonacionalista, presentarse como un firme defensor de Israel y de la complicidad del Estado alemán con este país.
La alineación con un partido nacionalista como Alternativa para Alemania no es el único problema para la moral alemana a la hora de definir el apoyo a Israel en Gaza como una lucha contra el antisemitismo. Aquí entran en juego significados y ambigüedades más profundas que atormentan la conciencia colectiva alemana en su lucha entre los recuerdos de culpa y su anhelo de redención, que se lograría mediante la institucionalización de los primeros. En el centro de todo esto se encuentra el dogma de la singularidad, la incomparabilidad, del Holocausto, que constituye la contribución más trascendental del filósofo Jürgen Habermas a la cultura política alemana. La idea surgió durante el llamado Historikerstreit (el “debate de los historiadores”), cuando en 1986 Habermas, una figura prominente antes de la reunificación, atacó la afirmación, entonces planteada por el historiador Ernst Nolte, considerado cercano a la derecha burguesa y al nuevo canciller Helmut Kohl, de que el Rassenmord [asesinato racial] alemán de judíos europeos había sido de alguna manera una “reacción causal” de la burguesía alemana al Klassenmord [asesinato de clases] de los bolcheviques durante y después de la Revolución de Octubre[8]. En opinión de Habermas, al presentar el Holocausto como una simple masacre de Estado más del siglo XX, Nolte y quienes se aliaron con él minimizaron y trivializaron el crimen alemán con la intención de disminuir la importancia o negar la persistente culpabilidad de Alemania como país, para así allanar el camino a una política exterior alemana más nacionalista y segura de sí misma y abandonar su compromiso con la integración europea. Si el Holocausto no se considerara categóricamente diferente de otras políticas de exterminio que distintos países habían practicado y seguían practicando, el persistente sentimiento de culpa alemán, que presumiblemente sirvió después de la Segunda Guerra Mundial para deslegitimar cualquier pretensión de un “interés nacional” alemán, por no hablar del liderazgo alemán en Europa, podría desvanecerse, y la “cuestión alemana”, que había ocupado de forma tan destructiva el continente durante la primera mitad del siglo XX, volvería a convertirse en una realidad.
La prohibición de Habermas de hacer comparaciones pronto se convirtió en parte del conjunto de normas informales y formales que regulan el discurso político bienpensante en Alemania[9]. Hoy en día, no solo negar el Holocausto, sino también “menospreciarlo” ( verharmlosen ), es un delito en Alemania, según el artículo 130 del Código Penal, que trata sobre la Volksverhetzung (incitación pública al odio). El lenguaje, modificado repetidamente a lo largo de los años, es tan complejo que resulta prácticamente incomprensible para quienes no son juristas y solo inteligible para los propios juristas. Básicamente, el artículo 130 penaliza (a) la negación del Holocausto, (b) colocarlo en la misma categoría que otros delitos “normales”, negando así su singularidad, y (c) incitar al odio contra alguien acusándolo de cometer un acto similar al Holocausto. Como resultado de esta norma, cualquier comparación en la retórica política o la historiografía profesional con, por ejemplo, el exterminio de las dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 (que fueron dos para probar modelos competidores de bombas nucleares desarrolladas por los Estados Unidos para su uso original contra Alemania), con el prolongado bombardeo con napalm de campesinos vietnamitas, o con el bombardeo de Hamburgo (“Operación Gomorra”) en julio de 1943 por la fuerza aérea británica bajo el mando de “Bomber Harris”, no solo es moralmente frívolo en Alemania, lo cual bien puede ser el caso, sino también punible por ley, ya que podría reducir el Holocausto a un crimen contra la humanidad entre otros, lo que tal vez se deba a que se cree que esto de alguna manera legitimaría una supuesta inclinación alemana persistente hacia el asesinato en masa racista[10]. Por último, pero no menos importante, esta comparación puede constituir legalmente difamación, siendo los difamados aquellos cuyas acciones se comparan con el Holocausto, si son aliados de Alemania, y también puede constituir difamación antisemita si la parte comparada y por lo tanto difamada es el Estado de Israel[11].
En la vida intelectual normal, por supuesto, la comparación es la única forma de establecer empíricamente la naturaleza de algo, incluyendo su singularidad. Lo que está prohibido comparar se asigna, por lo tanto, a priori a su propia categoría, con N=1, regida por sus propias leyes y principios, particulares en lugar de universales, metafísicos en el sentido de que están más allá del alcance de las causalidades y teorías “físicas” de este mundo, lo que convierte su aplicación en un error categórico[12]. El tabú contra lo que en la jerga legal y política alemana actual se llama “relativización”[13] del Holocausto, que consiste en relacionarlo con otra cosa para entenderlo mejor —entendimiento en el sentido de verstehende Soziologie [14]— también se aplica al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, lo que hace que sea una blasfemia relacionar causalmente este ataque con una prehistoria que incluye, por ejemplo, dieciséis años de bloqueo y cientos de víctimas indefensas en el curso de lo que en la jerga militar israelí se llama “cortar el césped”[15], como descubrió Judith Butler cuando, en respuesta a su Relativierung , fue declarada antisemita en Alemania[16].
La prohibición de la «relativización» también puede utilizarse para justificar la negativa a aplicar el derecho internacional a la guerra librada por Israel contra Gaza y contra la población palestina en general, y de hecho, se utiliza ampliamente en Alemania con este fin. Si el Holocausto es incomparable, la reivindicación israelí-likudista de la totalidad de Palestina, que en última instancia es consecuencia del Holocausto, también debe serlo. Por consiguiente, los medios empleados por Israel para imponer esta reivindicación no pueden ser genocidas, puesto que un Estado solo puede ser acusado de genocidio si es un Estado como todos los demás, sujeto a las mismas normas. Israel, presentado como la redención del Holocausto, no puede estar sujeto a tales normas, y exigirle que las cumpla equivaldría a antisemitismo. Por lo tanto, un historiador israelí como Omer Bartov, que ha dedicado su vida a estudiar el genocidio en todas sus brutales formas, se arriesgaría a ser juzgado por antisemitismo e ir a prisión en Alemania si declarara públicamente que sus investigaciones han demostrado, como él mismo afirma con horror, que la guerra de Israel en Gaza es, de hecho, un caso de lo que él estudió, es decir, genocidio.
Un ejemplo de cómo, en la mentalidad alemana, el carácter único del Holocausto genera inmunidad para el Estado de Israel no solo frente a la desaprobación alemana, sino también frente al derecho internacional, es la declaración pública emitida por Jürgen Habermas, junto con otras tres personas, bajo el título “Principios de Solidaridad”, poco más de un mes después del 7 de octubre de 2023, cuando la destrucción israelí de Gaza ya estaba muy avanzada[17]. En ella, Habermas habla de un “ataque de Hamás que no puede ser superado en crueldad” (“den an Grausamkeit nicht zu überbietenden Angriff der Hamas”; en su propia traducción al inglés, la frase se traduce, presumiblemente por razones tácticas, como “Hamas’ unparalleled atrocity”), comparando a esta organización, aunque implícitamente, con la esfera nazi, de modo que lo que él llama “la respuesta de Israel” no puede ser tan “cruel” como la incitación de Hamás. A continuación, Habermas declara que la “represalia” está “justificada en principio” sin mencionar ninguna ley internacional que pudiera establecer límites a esta represalia, afirmando inmediatamente, de forma categórica, que “a pesar de toda preocupación por el destino de la población palestina”, una preocupación que no aparece en ningún lugar de sus “principios de solidaridad”, “los criterios de juicio desaparecen por completo cuando se atribuyen intenciones genocidas a las acciones de Israel”, ya que estas “de ninguna manera justifican las reacciones antisemitas, especialmente en Alemania” (¿y menos aún en otros lugares?).
Una vez identificada la atribución de intenciones genocidas como antisemitas, la declaración concluye: “Todos aquellos en nuestro país que han cultivado sentimientos y convicciones antisemitas bajo toda clase de pretextos y ahora ven una oportunidad propicia para expresarlos sin inhibiciones deben prestar atención a esto”.
De hecho, en ningún otro lugar se han llevado a cabo debates sobre si la masacre israelí en Gaza cumple con alguna definición legal de genocidio con la misma sofistería impasible que en Alemania, como si importara mucho si una matanza masiva, altamente tecnológica y profundamente asimétrica de una población indefensa y la destrucción sistemática de sus condiciones de vida materiales es técnicamente un genocidio o simplemente algo que lo roza.
El razonamiento abductivo simple —«si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato»— no penetra las fortificaciones del corazón de piedra alemán, protegido de las emociones por una extraña combinación de Sachlichkeit [ objetividad] y cobardía. Especialmente cuando lo que está en juego es la razón de Estado alemana , siempre habrá un abogado que emita una opinión experta tranquilizadora, por extraña que sea; en Alemania siempre ha habido abundancia de abogados sumisos. Un ejemplo de esto es una destacada académica especializada en derecho internacional,
codirectora de un instituto de investigación aún más prestigioso especializado en esta disciplina. Junto con otros juristas, representó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, donde el Estado alemán pareció argumentar, innecesariamente, siguiendo la línea de pensamiento de Habermas, que independientemente de lo que estuviera sucediendo en Gaza, no era ni podía ser un genocidio. Una de las razones por las que esto debía ser así fue argumentada posteriormente por esta académica en un artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung , en coautoría con un colega israelí.[18] El artículo afirmaba que, si bien era cierto que los principales ministros del gobierno israelí habían expresado públicamente su firme intención de exterminar a la población de Gaza mediante bombardeos y hambruna, debía tenerse en cuenta que el ejército israelí, que después de todo insiste en ser “el ejército más ético del mundo”, era conocido por rechazar órdenes que violaban el derecho humanitario de la guerra. Cito textualmente: “En la práctica, las tácticas de guerra y las operaciones específicas de Israel son determinadas casi exclusivamente por el ejército. Hay indicios (¡!) de que el ejército se toma muy en serio su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario.
Además, las actividades del ejército israelí no están determinadas únicamente por las órdenes de sus generales. Un elemento característico de la cultura de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es la amplia discreción que se concede a los comandantes y a los soldados de menor rango. Un ataque contra infraestructura civil está sujeto a una cadena de aprobaciones, pero, de hecho, la decisión final recae en los soldados sobre el terreno”[19].
La guerra de Israel contra el pueblo de Gaza (para Habermas, simplemente una «población») ha dejado y sigue dejando ruinas por doquier, sin duda en la propia Gaza, donde se estima que tan solo retirar los escombros llevará una década o más, pero también en Israel, cuyos ciudadanos ya han comenzado a abandonar el país en masa. Lo mismo ocurre con los países que siguen ayudando a Israel a perpetrar y legitimar su genocidio en Gaza, países en los que sería urgente restaurar un sentido de integridad pública y moralidad política, mientras aún sea posible; y con las instituciones del derecho internacional, que serán tan necesarias ahora que el mundo aspira a un nuevo orden multipolar[20]. Se escribirán y deben escribirse muchos más libros sobre el «mundo después de Gaza». Pero sea cual sea ese mundo, cuando tal vez se materialice, Gaza siempre formará parte de él, como las colonias y la economía esclavista de la Ilustración, como Auschwitz y Varsovia, como Hiroshima y Nagasaki, como Vietnam y todos esos otros lugares de asesinatos en masa a gran escala que tan a menudo nos hacen desesperar de nosotros mismos.
Notas
[1] El 25 de noviembre de 2025, la Sociedad Max Planck, la principal red institucional no universitaria de Alemania dedicada a la investigación básica, publicó en su sitio web un estudio realizado por su Instituto de Investigación Demográfica («Gaza: un estudio revela una pérdida de vidas sin precedentes y una caída en la esperanza de vida»). Utilizando técnicas de estimación sofisticadas, el equipo de investigación concluyó que «el número actual de muertes violentas [por la guerra de Gaza] probablemente supera las 100 000», con estimaciones que oscilan entre 100 000 y 112 000 (Gómez-Ugarte et al., 2025). El estudio y el hecho de que la Sociedad Max Planck obviamente no pudiera evitar publicar este informe son aún más relevantes si se tiene en cuenta que esta institución despidió a un profesor visitante australiano en octubre de 2023 por expresar en privado su satisfacción por la fuga de la prisión al aire libre dirigida por Hamás en Gaza.
[2] Parece justificado concluir, dada su notable resistencia, que Hamás sigue gozando de un amplio apoyo entre la población de Gaza. El 30 de octubre de 2025, el Frankfurter Allgemeine Zeitung informó sobre una encuesta realizada entre los habitantes de Gaza, con una impresionante sofisticación metodológica, según la cual el apoyo popular a Hamás aumentó durante los dos años de la campaña genocida israelí («Die Hamas bleibt unter Palästinenser stärkste Kraft», p. 5). Por ejemplo, el estudio encontró que el 69 por ciento de la población palestina de Gaza y Cisjordania estaba en contra del desarme de Hamás (87 por ciento en Cisjordania y 55 por ciento en la Franja de Gaza); solo el 29 por ciento en general estaba a favor del desarme.
[3] Barghouti no figuraba entre los dos mil palestinos liberados el 13 de octubre de 2015 de la “detención administrativa” impuesta por Israel, es decir, de la situación de encarcelamiento indefinido sin juicio, contemplada en la primera fase del “Plan de Paz” de Trump. Por supuesto, el Plan no prevé ningún papel para el enemigo, salvo que entregue sus armas y, por lo tanto, permita que las Fuerzas de Defensa de Israel lo maten.
[4] Sobre el mismo tema, véase Andersen et al. (2024), della Porta (2024; 2025a, 2025b), Friese (2024), Gysi (2016), Kundnani (2025) y Tübner-Hansen (2024a y 2025b).
[5] Como me di cuenta después de terminar este manuscrito, gran parte de lo que digo aquí coincide con el reciente ensayo de Omer Bartov, “Wir haben nichts gewusst”, Berlin Review, 10 de octubre de 2025.
[6] Una mera resolución del Bundestag no es, técnicamente, más que una declaración, lo que significa que no es jurídicamente vinculante para nadie. Sin embargo, dado el funcionamiento de la política alemana, en particular mediante el mecanismo de la obediencia previa, en la práctica funciona como si fuera una legislación formal, que no está sujeta a revisión judicial. Sobre la «fabricación burocrática del consentimiento» (Chomsky) por parte del tribunal alemán, véase mi artículo sobre la Bundesamt für Verfassungsschutz [Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución] publicado en la London Review of Books (2024).
[7] Si la definición de la IHRA confirma este extremo es discutible, pero irrelevante: las instituciones públicas y las organizaciones privadas alemanas lo interpretan de esta manera y exigen a los ciudadanos que hagan lo mismo.
[8] Para una compilación en inglés de los textos centrales del “debate de los historiadores”, véase Knowlton y Cates (1993).
[9] Para una perspectiva interesante sobre “Habermas como el pensador étnico por excelencia”, véase Irfan Ahmad (2025). También desde una perspectiva “poscolonial”, véase Saffari y Shabani (2025).
[10] Mencionar a otras víctimas de la maquinaria de exterminio nazi-alemana al mismo tiempo que el Holocausto está permitido por ley, pero no se hace en un entorno social educado. La cultura de la memoria alemana, hasta el día de hoy, simplemente no toma en cuenta a los 2,8 millones de civiles polacos no judíos que fueron asesinados bajo la ocupación alemana, además de los 3 millones de judíos polacos. (Esta es una de las razones por las que las relaciones entre Alemania y Polonia son tan malas hasta el día de hoy, a pesar de que ambos países son miembros de la Unión Europea). La situación es aún peor con respecto a los 13-15 millones de ciudadanos no combatientes de la Unión Soviética (de los cuales 2,7 millones son considerados judíos) que fueron asesinados por la Wehrmacht y las SS detrás de la línea del frente, y los aproximadamente 4 millones de soldados del Ejército Rojo que murieron en campos de prisioneros de guerra alemanes (más de la mitad de todos los prisioneros de guerra soviéticos) y como mano de obra esclava empleada en fábricas alemanas. Cuando Alemania conmemora el genocidio nazi, algo que hace varias veces al año, conmemora exclusivamente el Holocausto, que es lo primero que viene a la mente de la ciudadanía, una circunstancia que, de una manera francamente extraña, acaba por disminuir la dimensión única y horripilante de la matanza indiscriminada perpetrada por los nazis alemanes.
[11] No hay datos sobre con qué frecuencia se invoca el artículo 130 en los procedimientos penales, pero para cumplir su propósito, puede ser suficiente con que simplemente exista.
[12] De hecho, un sacrilegio. Las connotaciones religiosas son evidentes. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, la respuesta fue «Yo soy el que soy», es decir, Dios es único en su especie. De esto se deriva la prohibición de imitar a Dios, es decir, de hacer algo que pretenda ser como él, aunque nada puede serlo. El incumplimiento de este mandato constituye un crimen de lesa majestad: «Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso». El pensamiento del Bienpensante alemán insiste en que el Holocausto es y seguirá siendo el crimen humano supremo por excelencia, que no conoce competencia alguna.
[13] Relativierung, como en: “den Holocaust relativieren”: relativizar en contraposición a absolutizar en el sentido de separar del contexto o singularizar, que es lo que se requiere.
[14] Comúnmente conocida como sociología interpretativa.
[15] Término técnico utilizado por el ejército israelí para referirse al asesinato sistemático de personas en Gaza sospechosas de ser o convertirse en líderes de un futuro levantamiento, utilizando misiles de precisión, drones o bombardeos selectivos.
[16] Sin embargo, no es un delito punible colocar la fuga de la prisión de Hamas del 7 de octubre de 2023 en la misma categoría que el Holocausto, algo que los políticos y periodistas israelíes y alemanes hacen constantemente cuando describen estereotípicamente el 7 de octubre como “el mayor asesinato en masa de judíos desde el Holocausto”, convirtiéndolo en un asesinato de judíos al estilo nazi simplemente porque eran judíos.
[17] “Principios de solidaridad”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de noviembre de 2023.
[18] “Angriff auf Israel: Was heißt hier Genozid?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30 de enero de 2024.
[19] Traducción propia. Compárese esto con los numerosos informes de prensa internacional sobre las atrocidades cometidas por las Fuerzas de Defensa de Israel, incluyendo la tortura sistemática de prisioneros, algunos de los cuales cita Fassin, cap. 4, pp. 37-45. Cada día aparecen más, incluyendo videos grabados por soldados de sus masacres y exhibidos con orgullo en TikTok. En este contexto, vale la pena destacar el artículo publicado en The New Yorker el 25 de abril de 2025, sobre abogados militares estadounidenses que colaboran con el departamento legal de las FDI para aprender a rebajar los estándares actuales del derecho internacional humanitario. Véase Colin Jones, «¿Qué está permitido legalmente en la guerra? Cómo los abogados militares estadounidenses ven la invasión israelí de Gaza —y la reacción pública ante ella— como un ensayo general para un posible conflicto con una potencia extranjera como China». Aparentemente, la intención de los estadounidenses es aprender de las FDI cómo argumentar «que las leyes de la guerra son mucho más permisivas de lo que muchos [abogados] y la opinión pública parecen apreciar». Según el artículo, «Gaza no solo parece un ensayo general para el tipo de combate al que podrían enfrentarse los soldados estadounidenses», cuya ejecución satisfactoria requeriría normas legales menos estrictas, sino que también podría servir como «una prueba de la tolerancia de la opinión pública estadounidense ante los niveles de muerte y destrucción que conlleva este tipo de guerra». Lo que viene a la mente aquí no es tanto China como un país como Venezuela, objetivo de una invasión estadounidense lanzada para erradicar a los «narcoterroristas».
[20] Sin embargo, la aprobación por parte de la ONU del “Plan de Paz” de Trump para Palestina es un precedente terrible.
fuente: https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/gaza-luz-no-fim-do-tunel-para-o-ocidente/
también en:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/26/palestina-continuidad-de-las-masacres-y-el-terrorismo-gazasionista/
reenviado por Red Latina sin fronteras
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Gaza: ¿Hay luz al final del túnel para Occidente?
Ya no habrá vida en la Franja de Gaza: ni casas, ni escuelas, ni hospitales reconstruidos, porque Israel no puede tolerar el recuerdo de lo que hizo. Igualmente brutales son la censura y el silencio ante el terror. ¿Acaso existe la redención mientras exista el sionismo?
Por Wolfgang Streetk
25 de marzo de 2026
//outraspalavras.net/
Libros utilizados por el autor: Didier Fassin, Abdicación moral: Cómo el mundo no logró detener la destrucción de Gaza, Londres, Verso, 2024, 128 págs. | Pankaj Mishra, El mundo después de Gaza, Londres, Fern Press, 2025, 292 págs.
¿Acaso la destrucción de Gaza y el exterminio de su sociedad terminarán antes de consumarse por completo? No, si el gobierno israelí, la mayoría de sus ciudadanos y Estados Unidos consiguen lo que quieren. Israel jamás hará las paces con el pueblo palestino, ni en Gaza, ni en Jerusalén, ni en Cisjordania.
Mientras haya palestinos entre el río y el mar, serán un obstáculo para Israel, y la misión no se cumplirá. De hecho, ahora, tras dos años de masacres y exterminio, la paz, cualesquiera que sean sus condiciones, no sería más que una catástrofe nacional para Israel, una derrota devastadora. La paz tendría que poner fin al bloqueo de Gaza, que se ha prolongado durante casi dos décadas, subvencionado por cuatro presidentes estadounidenses: Bush, Obama, Biden y Trump. Los habitantes de la Franja de Gaza tendrían que ser liberados de su prisión al aire libre, y se debería permitir la entrada a los visitantes. Saldrían a la luz muchas más imágenes de las que han surgido hasta ahora de un paisaje devastado, donde casas, escuelas, hospitales, iglesias y universidades sufrieron daños irreparables. Se contarían historias de niños sin padres, de padres sin hijos, de familias sin madres ni padres, de seres demacrados, hambrientos, lisiados de cuerpo y alma.
Se iniciarían investigaciones, y no solo por parte de la corrupta Autoridad Palestina pagada por Israel: se escucharían testigos, se registrarían recuerdos, se reconstruirían los hechos, se identificaría a los comandantes israelíes responsables de los peores crímenes y el genocidio dejaría de ser una abstracción legal. El Estado de Israel se convertiría finalmente en un Estado paria, como lo habría sido Alemania después de 1945, de no ser porque sus amigos estadounidenses necesitaban un aliado vasallo contra la Unión Soviética que también les sirviera para iniciar la Guerra de Corea. «Disfruten de la guerra, la paz será terrible», solían susurrar los alemanes entre sí al acercarse el final de la Segunda Guerra Mundial.
No se vislumbra el final. La pesadilla continuará, y se permitirá que continúe, mientras haya palestinos que se nieguen a ser gobernados por individuos como Netanyahu. Al momento de escribir estas líneas, Israel ha capturado más de la mitad de la Franja de Gaza, declarándola “zona de seguridad” tras despoblarla, amparándose en el acuerdo tácito del Consejo de Seguridad de la ONU: una primera entrega del sueño inmobiliario de la Organización Trump. Lo que quedó de la Franja fue aparentemente dividido en dos por el ejército israelí para mantenerla fragmentada hasta la llegada de la Junta de Paz, liderada por Trump, siendo la paz, en este caso, el objetivo de la limpieza étnica llevada a cabo por diversos medios. Mientras tanto, la masacre en Cisjordania continúa con el apoyo de una gran mayoría de ciudadanos israelíes, dejando miles de palestinos asesinados en los dos años de la guerra de Gaza por el ejército y los llamados colonos libres, que actúan con total impunidad, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, llenos de nostalgia por haber nacido demasiado tarde para participar en las guerras contra el pueblo palestino.
En cualquier caso, si algo sale mal, Israel es militarmente invencible, gracias al apoyo inquebrantable de Estados Unidos y Alemania, dado que cuenta con más de trescientos aviones de combate listos para la batalla (Hamás: ninguno), aproximadamente cincuenta helicópteros de ataque (Hamás: ninguno), el sistema de defensa aérea conocido como Cúpula de Hierro (Hamás: nada parecido), dos mil doscientos tanques de batalla (Hamás: ninguno) y al menos ciento setenta excavadoras Caterpillar D9 (Hamás: ninguna), transformando lo que erróneamente se llama guerra en una matanza de alta tecnología de un pueblo indefenso, que está siendo bombardeado hasta que retrocede a la Edad de Piedra. A esto hay que añadir la trinidad completa de la guerra nuclear convencional: misiles terrestres, toda la panoplia de aviones de combate, bombarderos y aeronaves de vigilancia, y submarinos nucleares suministrados por Alemania, todo ello complementado por la bomba de propaganda nuclear que consiste en acusaciones de antisemitismo, realmente eficaz, como demuestran Mishra y Fassin en los libros reseñados en este artículo, en las democracias del hemisferio norte, donde los partidarios locales de Israel la utilizan con frecuencia.
Con el respaldo inquebrantable de Estados Unidos, el gobierno israelí puede seguir adelante con lo que la mayoría de sus ciudadanos considera su tarea legítima: limpiar Gaza de su propia gente. Dos años después del inicio de la guerra, a finales de noviembre de 2025, según Statista , se habían reportado 69.185 gazatíes muertos (según información proporcionada por el gobierno de Hamás en Gaza, que no incluye a los incontables muertos enterrados bajo los escombros de las casas destruidas por los bombarderos y excavadoras israelíes) y 170.698 heridos[1]. Durante el mismo período, la información proporcionada por el gobierno israelí indica que, “tras el inicio de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza el 27 de octubre de 2023, 471 soldados israelíes cayeron en combate”, lo que representa menos de veinte muertes por mes y una proporción de bajas de 1:147 en relación con las causadas a la población palestina, un precio muy bajo que hace que la continuación de la guerra sea políticamente sostenible en Israel, aunque su final esté lejos. Según diversas estimaciones, Hamas, al que la prensa alemana se refiere estereotípicamente como un “grupo terrorista”, todavía tenía un contingente de entre 16.000 y 18.000 combatientes armados cuando se reveló el plan de paz de Trump, en comparación con los 20.000 o 30.000 que se cree que tenía cuando comenzaron los asesinatos[2].
Con o sin Trump, Israel no tiene motivos para aceptar ningún acuerdo que no sea la conquista definitiva de Palestina «de río a mar», tal como se contemplaba desde hace tiempo en el programa electoral del partido de Netanyahu. A diferencia de la antigua Yugoslavia, Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental no ven ningún «deber de protección» en Gaza —una célebre innovación estadounidense introducida en el derecho internacional en la década de 1990— más allá del deber de proteger a Israel de rendir cuentas por sus crímenes. Si la situación se vuelve insostenible para Israel, la élite israelí sabe que, para seguir matando, podría contar con que el mundo se aterrorizaría ante su «Opción Sansón»: el uso de su arsenal nuclear para asegurar que, si el Estado israelí tiene que caer, todos los demás Estados que lo rodean, en particular Irán y Líbano, y quizás también Egipto y Siria, la «zona gris» de Israel, tendrán que caer con él.
En el improbable caso de que sus aliados lo abandonen, por ejemplo, si continuar la guerra pone en peligro los intereses fundamentales de la clase que financia las campañas electorales estadounidenses, Israel podría sentirse como el gobierno alemán al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dio cuenta de que su única opción era aferrarse a la esperanza de un milagro: «Hemos asumido una culpa tan enorme que solo podemos continuar; no hay vuelta atrás» (Heinrich Himmler, supuestamente a un diplomático noruego en abril de 1945). La diferencia, por supuesto, es que mientras Alemania en aquel entonces no tenía bombas nucleares, Israel sí.
Así pues, la destrucción continuará —física, institucional, social y moralmente— en un escenario que, a estas alturas, ya es casi irreparable. Si esta destrucción alguna vez termina, nadie sabrá cómo retirar los escombros que dejaron los bombardeos, ni cómo reconstruir las casas, los hospitales, las escuelas y universidades, las mezquitas y las iglesias, las calles y los puertos, las alcantarillas y los sistemas de agua. (Se podría llegar a los campos de golf y clubes campestres de Trump en helicóptero, mientras que la Junta de Paz, en colaboración con la Fundación Humanitaria de Gaza, podría llevar agua y alimentos a unos pocos afortunados). ¿Dónde vivirían, mientras tanto, los habitantes de Gaza? ¿Qué país, en nombre de la «comunidad internacional», organizaría primero el éxodo y luego el regreso, bajo la atenta mirada de las Fuerzas de Defensa de Israel y sus aliados estadounidenses? ¿Quién pagaría los orfanatos, los hogares para discapacitados, la atención médica para quienes enloquecieron en los búnkeres y mientras buscaban comida para sus familias? Los alemanes estarán ocupados durante años financiando su otra guerra, en Ucrania, mientras que sus aliados israelíes, por supuesto Estados Unidos, seguramente no contribuirán ni un solo centavo a todas estas reparaciones resultantes del genocidio.
Después de Gaza, por lo tanto, Gaza seguirá existiendo, al menos en el futuro previsible. Tanto Fassin como Mishra esperan más masacres, más desalojos, más hambrunas, tal vez con interrupciones ocasionales implementadas en clave de relaciones públicas, puntuadas por breves aperturas de las nuevas y más estrictas fronteras impuestas a Gaza para permitir la entrada de suministros suficientemente reducidos como para mantener a la población al borde de la inanición: todo este cruel juego, fingiendo misericordia, solo para volver a estrechar el asedio, acompañado de asesinatos en serie de agricultores y ganaderos por colonos compulsivos y homicidas en Cisjordania y la construcción de viviendas financiadas por Estados Unidos para colonos israelíes en Jerusalén Este (sin mencionar los relucientes hoteles Trump construidos en lugares pintorescos y fuertemente armados en Gaza, una vez limpiados de sus toscos habitantes), todo esto intercalado con ocasionales “pausas humanitarias” en beneficio de los gobiernos de Europa Occidental, arquitectos de lanzamientos aéreos de alimentos desde aviones de la Bundeswehr, para que los consumidores de noticias alemanes puedan estar seguros de que los habitantes de Gaza no tendrán que morir de hambre.
Aunque Fassin considera que la izquierda israelí está “aplastada e inaudible” (págs. 89 y ss.), que los países occidentales, atrapados en el hechizo de la propaganda antisemita de sus lobbies israelíes, continuarán “apoyando incondicionalmente al gobierno israelí”, y que “el líder verdaderamente popular Marwan Barghouti, considerado por muchos como un posible negociador y futuro presidente de la Autoridad Palestina […] y condenado a cinco cadenas perpetuas [cumplidas en campos de concentración israelíes] permanecerá encarcelado, mientras que ningún político israelí parece dispuesto a considerar la posibilidad de iniciar conversaciones” (pág. 90), Fassin, aun siendo consciente de todo este sombrío panorama, termina su libro, a pesar de su admirable y sobrio realismo, con un poema de un poeta palestino escrito “poco antes de morir, el 7 de diciembre de 2023, en un bombardeo selectivo contra el apartamento donde se había refugiado con su hermana, que también murió, al igual que su hermano y cuatro de sus sobrinos y sobrinas” (pág. 91)[3].
Por supuesto, Gaza no solo necesitaría reparaciones tras la tragedia de Gaza, sino que Israel también las necesitaría y, en consecuencia, tendría que aprender a dejar de ser un Estado asesino, aunque, a diferencia de Alemania en 1945, nadie sabe quién podría enseñarle a dejar de serlo ni cómo hacerlo. De hecho, tanto para Fassin como para Mishra, el genocidio israelí, tanto en Gaza como en los Territorios Ocupados, es también un desastre moral para Occidente en su conjunto, que dio origen a Israel pero no ha sabido, ni sabe, educarlo adecuadamente. El breve libro de Fassin, brillantemente escrito y admirablemente conciso (128 páginas), documenta y expone todo lo necesario para que los lectores vean más allá del doble discurso de los gobiernos occidentales y sus clases políticas. Fassin se centra en este discurso, es decir, en cómo se concibió este lenguaje tortuoso para producir consentimiento frente al crimen contra la humanidad por excelencia de nuestro tiempo, y en cómo se construyó dicho discurso para que la opinión pública y los ciudadanos occidentales no perciban ni sean conscientes de la matanza que se está produciendo en Gaza, ni del grado o la manera en que este crimen monstruoso les afecta.
El capítulo 1 recapitula el tratamiento que los relatos occidentales dieron al intento de Hamás, el 7 de octubre de 2023, de poner fin a dieciséis años de cautiverio colectivo; el capítulo 2 trata el uso estratégico del concepto de terrorismo; el capítulo 3 aborda el tema del genocidio (“Las palabras importan, especialmente cuando tienen resonancia histórica, significado político e implicaciones legales”, p. 26); y el capítulo 4 analiza cómo se “instrumentaliza” la memoria del antisemitismo alemán asesino para hacer innombrables los asesinatos y torturas indiscriminados perpetrados por Israel. El capítulo 5 detalla el aumento de la censura en lo que solían ser democracias liberales; el capítulo 6 describe el silencio de las voces públicas occidentales sobre los efectos de la deshumanización múltiple a la que está sometido el pueblo de Gaza por un cautiverio que se ha prolongado durante décadas; mientras que el capítulo 7 describe la sistemática ofuscación en el discurso occidental del propósito etnocolonialista de la ocupación israelí de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania; y el capítulo 8 resume lo que Fassin entiende por «abdicación moral»: la corrupción sistemática de las palabras hasta que resultan insuficientes para distinguir entre el bien y el mal. Aquí Fassin cita (p. 88) a Tucídides sobre la Guerra del Peloponeso, quien observó cómo, en el transcurso de una destrucción cada vez más absurda, «incluso el significado habitual de las palabras en relación con los actos se modificó en las justificaciones a las que estos fueron sometidos». En opinión de Fassin, eminente antropólogo social y sociólogo, son precisamente “estas falsificaciones” las que “justifican [el imperativo] de que los científicos sociales, con humildad pero con determinación, hagan oír su verdad, por frágil que sea”.
En cuanto a Mishra, su libro también está muy bien documentado; véanse, en particular, los extensos capítulos sobre Alemania, «Del antisemitismo al filosemitismo», y sobre Estados Unidos, «La americanización del Holocausto». Pero lo más relevante es que Mishra se esfuerza por explicar a la opinión occidental blanca cómo los judíos, considerados durante mucho tiempo por los blancos como profundamente no blancos a todos los efectos prácticos, fueron invitados a unirse a sus torturadores cuando, después de 1945, transformaron Palestina en su Estado-nación, después de que estos exterminadores blancos intentaran en vano emular la blancura en Europa Occidental tratando a sus hermanos de Europa del Este como si fueran de color. Mishra sitúa la cooptación de los judíos dentro de la Herrenrasse blanca [raza dominante] y el apoyo económico y militar sin precedentes otorgado por esta última al Estado de Israel, no en un hipotético sentimiento de culpa por parte de los supremacistas blancos por lo que se les hizo a los judíos durante siglos, sino en la política de descolonización de las décadas de 1950 y 1960. Entonces, cuando la supremacía blanca estaba al borde del colapso, los blancos podían usar un aliado que les ayudara a frenar la marea anticolonial, especialmente en el Cercano Oriente; un aliado que, a diferencia de los colonos desacreditados, podía reclamar un derecho histórico y moral, por frágil que fuera, a vivir y dominar donde, como pueblo, se les había permitido buscar refugio después de tanto sufrimiento.
El libro de Mishra ofrece a los lectores occidentales una perspectiva de lo que los observadores del Sur Global ven y sienten al contemplar el absoluto desprecio con el que los colonos sionistas trataron y siguen tratando a aquellos a quienes arrebataron y siguen arrebatando sus tierras. Para Mishra, esto es indistinguible de cómo los colonos europeos en África mantuvieron a los africanos locales tras las vallas del apartheid y cómo se sintieron con derecho, en el continente norteamericano, a exterminar por completo a quienes se interponían en su camino y a quienes consideraban nativos americanos. Desde esta perspectiva, cualquier diferencia que pueda existir entre Gaza y el Holocausto es menos relevante, si acaso alguna, que el papel idéntico que desempeñan en la legitimación y defensa de la supremacía blanca. En los capítulos finales de su libro, Mishra, siguiendo los pasos de Edward Said, presenta un notable esbozo de la cosmovisión de lo que se ha denominado “teoría poscolonial”.
En su esencia reside la singular conquista y destrucción de sociedades no blancas tradicionales en todo el mundo por parte del imperialismo blanco, armado con tecnología militar superior y provisto de pruebas científicas bien conocidas de la inferioridad “racial” de sus semejantes de color, a quienes habían convencido de que no eran humanos en absoluto. (Al autor le hubiera gustado encontrar algunas referencias más al capitalismo, además del racismo, como fuerza motriz de la expansión occidental). La insistencia de Mishra en romper con la visión estrecha de la historia occidental estándar es impresionante por su erudición, particularmente en lo que respecta a cómo la historia y la prehistoria del antisemitismo y las posturas proisraelíes encajan en la era moderna de la globalización violenta, racista e imperialista. No es necesario aceptar todas las ramificaciones y exageraciones controvertidas de la teoría poscolonial, aunque este lector, hasta ahora vergonzosamente desinformado, no ha encontrado mucho que objetar en la aplicación que hace Mishra de ella al caso de Gaza, para reconocer que la teoría social en el mundo después de Gaza tendrá que incorporar algunos de sus temas e ideas centrales para ser creíble no solo moralmente, sino también académicamente.
Alemania, el segundo defensor más incondicional de Israel, podría ser, incluso más que Estados Unidos, un lugar idóneo para investigar la conversión occidental posterior a 1945 del antisemitismo al filosemitismo. Con su impasible ecuanimidad ante la crueldad desenfrenada, su estudiada ausencia de emoción moral, el gélido silencio de su clase política e intelectual, desde periodistas hasta profesores, desde cineastas y artistas hasta escritores, e incluso entre estudiantes que crecieron en Alemania y desean desarrollar su carrera allí, este país emerge una vez más como un caso extremo de desequilibrio político. Tanto Mishra como yo prestamos especial atención a la versión alemana de la «Israelmanía» estatal[4]. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Alemania en la actualidad aún requiere una comprensión profunda: la transición a un filosemitismo fanático identificado como anti-palestino, que mira hacia otro lado con la misma indiferencia moral de siempre, el mismo silencio oportunista, la misma cobardía despiadada. A continuación, abordaré algunos de los factores que creo que influyen en esta situación, con la esperanza de que se me perdone por usar los excelentes libros de Mishra y Fassin como pretexto para especular sobre algunas de las peculiaridades más aterradoras de mi país natal.
Notas sobre Gaza desde Alemania[5]
Alemania no es el único lugar donde las fuentes tradicionales de cohesión social, identidad colectiva y lealtad política se están debilitando en la era del neoliberalismo globalizado, socavando las instituciones heredadas de la política democrática de posguerra. La incertidumbre sobre la identidad colectiva y la seguridad económica se ha visto agravada por los altos niveles de inmigración, especialmente tras la apertura de las fronteras alemanas en 2015, fecha de nacimiento de Alternativa para Alemania (AfD) . En respuesta a la inmigración y al descontento que generó, pronto surgieron voces de centroderecha que abogaban por una insistencia más enérgica y una aplicación más firme de lo que, en la jerga de los asesores de imagen de la época, se denominaba Leitkultur alemana , es decir, la “cultura dominante” que definía la germanidad, la cual los inmigrantes debían respetar, si no interiorizar,
independientemente de si querían ser alemanes o preferían no serlo. Las listas provisionales de actitudes y prácticas esencialmente alemanas fueron cambiando, pero siempre incluyeron elementos que se esperaba que la comunidad musulmana considerara antiislámicos, desde niños que comían cerdo en el almuerzo escolar hasta mujeres que caminaban por las calles sin velo.
Las definiciones cada vez más autoritarias de la cultura dominante alemana también incluían la aceptación de una responsabilidad especial, incluso intergeneracional, en relación con el Holocausto, que planteaba un deber cívico derivado del mismo, incluido el apoyo al “derecho a existir” del Estado de Israel, independientemente de las fronteras que decidiera establecerse. Cuando, después del 7 de octubre de 2023, jóvenes inmigrantes, en particular estudiantes, con raíces en Oriente Medio, comenzaron a expresar públicamente su solidaridad con las víctimas de la ocupación israelí de Gaza, el gobierno alemán, en consonancia con el lobby nacionalista proisraelí , dejó claro que la cultura dominante alemana era vinculante no solo para los alemanes nativos, sino también para los inmigrantes, independientemente de su origen, y que esto se haría cumplir, si fuera necesario, con la ayuda de la policía y los tribunales. Como medida de precaución, el antisemitismo, tal como se define en la “definición operativa” de la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), fue declarado efectivamente inconstitucional por una resolución del Bundestag , que no es formalmente legislación y, por lo tanto, está fuera de la jurisdicción del Tribunal Constitucional[6].
Posteriormente, la Israelkritik [crítica a Israel], que durante un tiempo fue tolerada a regañadientes siempre que se limitara a los medios y no a los fines de la guerra israelí, pasó a ser generalmente redefinida como antisemita[7]. En efecto, esto convirtió el antiislamismo y, en particular, el antipalestinismo en una expresión bienvenida de antiantisemitismo, trazando una línea divisoria entre los alemanes buenos antiantisemitas y los malos antisemitas antialemanes, tuvieran o no pasaporte alemán. Esto no solo estableció una versión de la cultura cívica alemana casi canónica, marcada por el estándar de la Staatsraison , cuya adhesión puede ser y de hecho es comprobada mediante cuestionarios aplicados a quienes solicitan la ciudadanía alemana, sino que también alimenta el sentimiento antimusulmán y antiinmigración entre los votantes opuestos a la llegada de poblaciones migrantes, ya que promete hacer que la inmigración musulmana sea más difícil o menos atractiva, instrumentalizando efectivamente el Holocausto para reservar Deutschland den Deutschen (Alemania para los alemanes). Si bien esta versión de la cultura cívica alemana fue diseñada para atraer votantes a Alternativa para Alemania , en realidad ayudó a este partido a reemplazar el antiguo antisemitismo de la derecha alemana como elemento unificador social de una Volksgemeinschaft alemana con un nuevo antimusulmanismo, lo que permitió a este partido, independientemente de su discurso etnonacionalista, presentarse como un firme defensor de Israel y de la complicidad del Estado alemán con este país.
La alineación con un partido nacionalista como Alternativa para Alemania no es el único problema para la moral alemana a la hora de definir el apoyo a Israel en Gaza como una lucha contra el antisemitismo. Aquí entran en juego significados y ambigüedades más profundas que atormentan la conciencia colectiva alemana en su lucha entre los recuerdos de culpa y su anhelo de redención, que se lograría mediante la institucionalización de los primeros. En el centro de todo esto se encuentra el dogma de la singularidad, la incomparabilidad, del Holocausto, que constituye la contribución más trascendental del filósofo Jürgen Habermas a la cultura política alemana. La idea surgió durante el llamado Historikerstreit (el “debate de los historiadores”), cuando en 1986 Habermas, una figura prominente antes de la reunificación, atacó la afirmación, entonces planteada por el historiador Ernst Nolte, considerado cercano a la derecha burguesa y al nuevo canciller Helmut Kohl, de que el Rassenmord [asesinato racial] alemán de judíos europeos había sido de alguna manera una “reacción causal” de la burguesía alemana al Klassenmord [asesinato de clases] de los bolcheviques durante y después de la Revolución de Octubre[8]. En opinión de Habermas, al presentar el Holocausto como una simple masacre de Estado más del siglo XX, Nolte y quienes se aliaron con él minimizaron y trivializaron el crimen alemán con la intención de disminuir la importancia o negar la persistente culpabilidad de Alemania como país, para así allanar el camino a una política exterior alemana más nacionalista y segura de sí misma y abandonar su compromiso con la integración europea. Si el Holocausto no se considerara categóricamente diferente de otras políticas de exterminio que distintos países habían practicado y seguían practicando, el persistente sentimiento de culpa alemán, que presumiblemente sirvió después de la Segunda Guerra Mundial para deslegitimar cualquier pretensión de un “interés nacional” alemán, por no hablar del liderazgo alemán en Europa, podría desvanecerse, y la “cuestión alemana”, que había ocupado de forma tan destructiva el continente durante la primera mitad del siglo XX, volvería a convertirse en una realidad.
La prohibición de Habermas de hacer comparaciones pronto se convirtió en parte del conjunto de normas informales y formales que regulan el discurso político bienpensante en Alemania[9]. Hoy en día, no solo negar el Holocausto, sino también “menospreciarlo” ( verharmlosen ), es un delito en Alemania, según el artículo 130 del Código Penal, que trata sobre la Volksverhetzung (incitación pública al odio). El lenguaje, modificado repetidamente a lo largo de los años, es tan complejo que resulta prácticamente incomprensible para quienes no son juristas y solo inteligible para los propios juristas. Básicamente, el artículo 130 penaliza (a) la negación del Holocausto, (b) colocarlo en la misma categoría que otros delitos “normales”, negando así su singularidad, y (c) incitar al odio contra alguien acusándolo de cometer un acto similar al Holocausto. Como resultado de esta norma, cualquier comparación en la retórica política o la historiografía profesional con, por ejemplo, el exterminio de las dos ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 (que fueron dos para probar modelos competidores de bombas nucleares desarrolladas por los Estados Unidos para su uso original contra Alemania), con el prolongado bombardeo con napalm de campesinos vietnamitas, o con el bombardeo de Hamburgo (“Operación Gomorra”) en julio de 1943 por la fuerza aérea británica bajo el mando de “Bomber Harris”, no solo es moralmente frívolo en Alemania, lo cual bien puede ser el caso, sino también punible por ley, ya que podría reducir el Holocausto a un crimen contra la humanidad entre otros, lo que tal vez se deba a que se cree que esto de alguna manera legitimaría una supuesta inclinación alemana persistente hacia el asesinato en masa racista[10]. Por último, pero no menos importante, esta comparación puede constituir legalmente difamación, siendo los difamados aquellos cuyas acciones se comparan con el Holocausto, si son aliados de Alemania, y también puede constituir difamación antisemita si la parte comparada y por lo tanto difamada es el Estado de Israel[11].
En la vida intelectual normal, por supuesto, la comparación es la única forma de establecer empíricamente la naturaleza de algo, incluyendo su singularidad. Lo que está prohibido comparar se asigna, por lo tanto, a priori a su propia categoría, con N=1, regida por sus propias leyes y principios, particulares en lugar de universales, metafísicos en el sentido de que están más allá del alcance de las causalidades y teorías “físicas” de este mundo, lo que convierte su aplicación en un error categórico[12]. El tabú contra lo que en la jerga legal y política alemana actual se llama “relativización”[13] del Holocausto, que consiste en relacionarlo con otra cosa para entenderlo mejor —entendimiento en el sentido de verstehende Soziologie [14]— también se aplica al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, lo que hace que sea una blasfemia relacionar causalmente este ataque con una prehistoria que incluye, por ejemplo, dieciséis años de bloqueo y cientos de víctimas indefensas en el curso de lo que en la jerga militar israelí se llama “cortar el césped”[15], como descubrió Judith Butler cuando, en respuesta a su Relativierung , fue declarada antisemita en Alemania[16].
La prohibición de la «relativización» también puede utilizarse para justificar la negativa a aplicar el derecho internacional a la guerra librada por Israel contra Gaza y contra la población palestina en general, y de hecho, se utiliza ampliamente en Alemania con este fin. Si el Holocausto es incomparable, la reivindicación israelí-likudista de la totalidad de Palestina, que en última instancia es consecuencia del Holocausto, también debe serlo. Por consiguiente, los medios empleados por Israel para imponer esta reivindicación no pueden ser genocidas, puesto que un Estado solo puede ser acusado de genocidio si es un Estado como todos los demás, sujeto a las mismas normas. Israel, presentado como la redención del Holocausto, no puede estar sujeto a tales normas, y exigirle que las cumpla equivaldría a antisemitismo. Por lo tanto, un historiador israelí como Omer Bartov, que ha dedicado su vida a estudiar el genocidio en todas sus brutales formas, se arriesgaría a ser juzgado por antisemitismo e ir a prisión en Alemania si declarara públicamente que sus investigaciones han demostrado, como él mismo afirma con horror, que la guerra de Israel en Gaza es, de hecho, un caso de lo que él estudió, es decir, genocidio.
Un ejemplo de cómo, en la mentalidad alemana, el carácter único del Holocausto genera inmunidad para el Estado de Israel no solo frente a la desaprobación alemana, sino también frente al derecho internacional, es la declaración pública emitida por Jürgen Habermas, junto con otras tres personas, bajo el título “Principios de Solidaridad”, poco más de un mes después del 7 de octubre de 2023, cuando la destrucción israelí de Gaza ya estaba muy avanzada[17]. En ella, Habermas habla de un “ataque de Hamás que no puede ser superado en crueldad” (“den an Grausamkeit nicht zu überbietenden Angriff der Hamas”; en su propia traducción al inglés, la frase se traduce, presumiblemente por razones tácticas, como “Hamas’ unparalleled atrocity”), comparando a esta organización, aunque implícitamente, con la esfera nazi, de modo que lo que él llama “la respuesta de Israel” no puede ser tan “cruel” como la incitación de Hamás. A continuación, Habermas declara que la “represalia” está “justificada en principio” sin mencionar ninguna ley internacional que pudiera establecer límites a esta represalia, afirmando inmediatamente, de forma categórica, que “a pesar de toda preocupación por el destino de la población palestina”, una preocupación que no aparece en ningún lugar de sus “principios de solidaridad”, “los criterios de juicio desaparecen por completo cuando se atribuyen intenciones genocidas a las acciones de Israel”, ya que estas “de ninguna manera justifican las reacciones antisemitas, especialmente en Alemania” (¿y menos aún en otros lugares?).
Una vez identificada la atribución de intenciones genocidas como antisemitas, la declaración concluye: “Todos aquellos en nuestro país que han cultivado sentimientos y convicciones antisemitas bajo toda clase de pretextos y ahora ven una oportunidad propicia para expresarlos sin inhibiciones deben prestar atención a esto”.
De hecho, en ningún otro lugar se han llevado a cabo debates sobre si la masacre israelí en Gaza cumple con alguna definición legal de genocidio con la misma sofistería impasible que en Alemania, como si importara mucho si una matanza masiva, altamente tecnológica y profundamente asimétrica de una población indefensa y la destrucción sistemática de sus condiciones de vida materiales es técnicamente un genocidio o simplemente algo que lo roza.
El razonamiento abductivo simple —«si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato»— no penetra las fortificaciones del corazón de piedra alemán, protegido de las emociones por una extraña combinación de Sachlichkeit [ objetividad] y cobardía. Especialmente cuando lo que está en juego es la razón de Estado alemana , siempre habrá un abogado que emita una opinión experta tranquilizadora, por extraña que sea; en Alemania siempre ha habido abundancia de abogados sumisos. Un ejemplo de esto es una destacada académica especializada en derecho internacional,
codirectora de un instituto de investigación aún más prestigioso especializado en esta disciplina. Junto con otros juristas, representó a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, donde el Estado alemán pareció argumentar, innecesariamente, siguiendo la línea de pensamiento de Habermas, que independientemente de lo que estuviera sucediendo en Gaza, no era ni podía ser un genocidio. Una de las razones por las que esto debía ser así fue argumentada posteriormente por esta académica en un artículo publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung , en coautoría con un colega israelí.[18] El artículo afirmaba que, si bien era cierto que los principales ministros del gobierno israelí habían expresado públicamente su firme intención de exterminar a la población de Gaza mediante bombardeos y hambruna, debía tenerse en cuenta que el ejército israelí, que después de todo insiste en ser “el ejército más ético del mundo”, era conocido por rechazar órdenes que violaban el derecho humanitario de la guerra. Cito textualmente: “En la práctica, las tácticas de guerra y las operaciones específicas de Israel son determinadas casi exclusivamente por el ejército. Hay indicios (¡!) de que el ejército se toma muy en serio su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario.
Además, las actividades del ejército israelí no están determinadas únicamente por las órdenes de sus generales. Un elemento característico de la cultura de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es la amplia discreción que se concede a los comandantes y a los soldados de menor rango. Un ataque contra infraestructura civil está sujeto a una cadena de aprobaciones, pero, de hecho, la decisión final recae en los soldados sobre el terreno”[19].
La guerra de Israel contra el pueblo de Gaza (para Habermas, simplemente una «población») ha dejado y sigue dejando ruinas por doquier, sin duda en la propia Gaza, donde se estima que tan solo retirar los escombros llevará una década o más, pero también en Israel, cuyos ciudadanos ya han comenzado a abandonar el país en masa. Lo mismo ocurre con los países que siguen ayudando a Israel a perpetrar y legitimar su genocidio en Gaza, países en los que sería urgente restaurar un sentido de integridad pública y moralidad política, mientras aún sea posible; y con las instituciones del derecho internacional, que serán tan necesarias ahora que el mundo aspira a un nuevo orden multipolar[20]. Se escribirán y deben escribirse muchos más libros sobre el «mundo después de Gaza». Pero sea cual sea ese mundo, cuando tal vez se materialice, Gaza siempre formará parte de él, como las colonias y la economía esclavista de la Ilustración, como Auschwitz y Varsovia, como Hiroshima y Nagasaki, como Vietnam y todos esos otros lugares de asesinatos en masa a gran escala que tan a menudo nos hacen desesperar de nosotros mismos.
Notas
[1] El 25 de noviembre de 2025, la Sociedad Max Planck, la principal red institucional no universitaria de Alemania dedicada a la investigación básica, publicó en su sitio web un estudio realizado por su Instituto de Investigación Demográfica («Gaza: un estudio revela una pérdida de vidas sin precedentes y una caída en la esperanza de vida»). Utilizando técnicas de estimación sofisticadas, el equipo de investigación concluyó que «el número actual de muertes violentas [por la guerra de Gaza] probablemente supera las 100 000», con estimaciones que oscilan entre 100 000 y 112 000 (Gómez-Ugarte et al., 2025). El estudio y el hecho de que la Sociedad Max Planck obviamente no pudiera evitar publicar este informe son aún más relevantes si se tiene en cuenta que esta institución despidió a un profesor visitante australiano en octubre de 2023 por expresar en privado su satisfacción por la fuga de la prisión al aire libre dirigida por Hamás en Gaza.
[2] Parece justificado concluir, dada su notable resistencia, que Hamás sigue gozando de un amplio apoyo entre la población de Gaza. El 30 de octubre de 2025, el Frankfurter Allgemeine Zeitung informó sobre una encuesta realizada entre los habitantes de Gaza, con una impresionante sofisticación metodológica, según la cual el apoyo popular a Hamás aumentó durante los dos años de la campaña genocida israelí («Die Hamas bleibt unter Palästinenser stärkste Kraft», p. 5). Por ejemplo, el estudio encontró que el 69 por ciento de la población palestina de Gaza y Cisjordania estaba en contra del desarme de Hamás (87 por ciento en Cisjordania y 55 por ciento en la Franja de Gaza); solo el 29 por ciento en general estaba a favor del desarme.
[3] Barghouti no figuraba entre los dos mil palestinos liberados el 13 de octubre de 2015 de la “detención administrativa” impuesta por Israel, es decir, de la situación de encarcelamiento indefinido sin juicio, contemplada en la primera fase del “Plan de Paz” de Trump. Por supuesto, el Plan no prevé ningún papel para el enemigo, salvo que entregue sus armas y, por lo tanto, permita que las Fuerzas de Defensa de Israel lo maten.
[4] Sobre el mismo tema, véase Andersen et al. (2024), della Porta (2024; 2025a, 2025b), Friese (2024), Gysi (2016), Kundnani (2025) y Tübner-Hansen (2024a y 2025b).
[5] Como me di cuenta después de terminar este manuscrito, gran parte de lo que digo aquí coincide con el reciente ensayo de Omer Bartov, “Wir haben nichts gewusst”, Berlin Review, 10 de octubre de 2025.
[6] Una mera resolución del Bundestag no es, técnicamente, más que una declaración, lo que significa que no es jurídicamente vinculante para nadie. Sin embargo, dado el funcionamiento de la política alemana, en particular mediante el mecanismo de la obediencia previa, en la práctica funciona como si fuera una legislación formal, que no está sujeta a revisión judicial. Sobre la «fabricación burocrática del consentimiento» (Chomsky) por parte del tribunal alemán, véase mi artículo sobre la Bundesamt für Verfassungsschutz [Oficina Federal Alemana para la Protección de la Constitución] publicado en la London Review of Books (2024).
[7] Si la definición de la IHRA confirma este extremo es discutible, pero irrelevante: las instituciones públicas y las organizaciones privadas alemanas lo interpretan de esta manera y exigen a los ciudadanos que hagan lo mismo.
[8] Para una compilación en inglés de los textos centrales del “debate de los historiadores”, véase Knowlton y Cates (1993).
[9] Para una perspectiva interesante sobre “Habermas como el pensador étnico por excelencia”, véase Irfan Ahmad (2025). También desde una perspectiva “poscolonial”, véase Saffari y Shabani (2025).
[10] Mencionar a otras víctimas de la maquinaria de exterminio nazi-alemana al mismo tiempo que el Holocausto está permitido por ley, pero no se hace en un entorno social educado. La cultura de la memoria alemana, hasta el día de hoy, simplemente no toma en cuenta a los 2,8 millones de civiles polacos no judíos que fueron asesinados bajo la ocupación alemana, además de los 3 millones de judíos polacos. (Esta es una de las razones por las que las relaciones entre Alemania y Polonia son tan malas hasta el día de hoy, a pesar de que ambos países son miembros de la Unión Europea). La situación es aún peor con respecto a los 13-15 millones de ciudadanos no combatientes de la Unión Soviética (de los cuales 2,7 millones son considerados judíos) que fueron asesinados por la Wehrmacht y las SS detrás de la línea del frente, y los aproximadamente 4 millones de soldados del Ejército Rojo que murieron en campos de prisioneros de guerra alemanes (más de la mitad de todos los prisioneros de guerra soviéticos) y como mano de obra esclava empleada en fábricas alemanas. Cuando Alemania conmemora el genocidio nazi, algo que hace varias veces al año, conmemora exclusivamente el Holocausto, que es lo primero que viene a la mente de la ciudadanía, una circunstancia que, de una manera francamente extraña, acaba por disminuir la dimensión única y horripilante de la matanza indiscriminada perpetrada por los nazis alemanes.
[11] No hay datos sobre con qué frecuencia se invoca el artículo 130 en los procedimientos penales, pero para cumplir su propósito, puede ser suficiente con que simplemente exista.
[12] De hecho, un sacrilegio. Las connotaciones religiosas son evidentes. Cuando Moisés le preguntó a Dios su nombre, la respuesta fue «Yo soy el que soy», es decir, Dios es único en su especie. De esto se deriva la prohibición de imitar a Dios, es decir, de hacer algo que pretenda ser como él, aunque nada puede serlo. El incumplimiento de este mandato constituye un crimen de lesa majestad: «Porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso». El pensamiento del Bienpensante alemán insiste en que el Holocausto es y seguirá siendo el crimen humano supremo por excelencia, que no conoce competencia alguna.
[13] Relativierung, como en: “den Holocaust relativieren”: relativizar en contraposición a absolutizar en el sentido de separar del contexto o singularizar, que es lo que se requiere.
[14] Comúnmente conocida como sociología interpretativa.
[15] Término técnico utilizado por el ejército israelí para referirse al asesinato sistemático de personas en Gaza sospechosas de ser o convertirse en líderes de un futuro levantamiento, utilizando misiles de precisión, drones o bombardeos selectivos.
[16] Sin embargo, no es un delito punible colocar la fuga de la prisión de Hamas del 7 de octubre de 2023 en la misma categoría que el Holocausto, algo que los políticos y periodistas israelíes y alemanes hacen constantemente cuando describen estereotípicamente el 7 de octubre como “el mayor asesinato en masa de judíos desde el Holocausto”, convirtiéndolo en un asesinato de judíos al estilo nazi simplemente porque eran judíos.
[17] “Principios de solidaridad”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13 de noviembre de 2023.
[18] “Angriff auf Israel: Was heißt hier Genozid?”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 30 de enero de 2024.
[19] Traducción propia. Compárese esto con los numerosos informes de prensa internacional sobre las atrocidades cometidas por las Fuerzas de Defensa de Israel, incluyendo la tortura sistemática de prisioneros, algunos de los cuales cita Fassin, cap. 4, pp. 37-45. Cada día aparecen más, incluyendo videos grabados por soldados de sus masacres y exhibidos con orgullo en TikTok. En este contexto, vale la pena destacar el artículo publicado en The New Yorker el 25 de abril de 2025, sobre abogados militares estadounidenses que colaboran con el departamento legal de las FDI para aprender a rebajar los estándares actuales del derecho internacional humanitario. Véase Colin Jones, «¿Qué está permitido legalmente en la guerra? Cómo los abogados militares estadounidenses ven la invasión israelí de Gaza —y la reacción pública ante ella— como un ensayo general para un posible conflicto con una potencia extranjera como China». Aparentemente, la intención de los estadounidenses es aprender de las FDI cómo argumentar «que las leyes de la guerra son mucho más permisivas de lo que muchos [abogados] y la opinión pública parecen apreciar». Según el artículo, «Gaza no solo parece un ensayo general para el tipo de combate al que podrían enfrentarse los soldados estadounidenses», cuya ejecución satisfactoria requeriría normas legales menos estrictas, sino que también podría servir como «una prueba de la tolerancia de la opinión pública estadounidense ante los niveles de muerte y destrucción que conlleva este tipo de guerra». Lo que viene a la mente aquí no es tanto China como un país como Venezuela, objetivo de una invasión estadounidense lanzada para erradicar a los «narcoterroristas».
[20] Sin embargo, la aprobación por parte de la ONU del “Plan de Paz” de Trump para Palestina es un precedente terrible.
fuente: https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/gaza-luz-no-fim-do-tunel-para-o-ocidente/
también en:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/26/palestina-continuidad-de-las-masacres-y-el-terrorismo-gazasionista/
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
For more information: https://publicar.argentina.indymedia.org/?...
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