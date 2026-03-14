From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
100 Dibujos para Gaza
100 Dibujos para Gaza
Solidaridad sin fronteras
Solidaridad sin fronteras
100 Dibujos para Gaza
“Es casi nada, un dibujo. Pero llega a todos. Sin importar la edad ni el origen.” Con estas palabras, Jérôme Sié, caricaturista, presenta su colección de dibujos, publicada la semana pasada por Éditions Le Massot.
“Las imágenes que emergen son insoportables”, explicó Sié en la campaña de financiación colectiva que financió la publicación. “Nos dejan atónitos, impotentes, inútiles. Al mismo tiempo, las verdaderas voces de la paz son burladas, difamadas, brutalizadas. Ante esto, nosotros, caricaturistas, nos negamos a rendirnos. Porque si las palabras han perdido su significado, quizás el dibujo haya conservado el suyo. ¿Crear imágenes para representar otras imágenes? ¿Para describir una realidad que, sin embargo, nos salta a la vista? Esta es la paradoja de las caricaturas de prensa, que nos permiten apartarnos y estimular tanto la emoción como el intelecto.”
126 ilustradores y caricaturistas contribuyeron a la colección para condenar el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, apoyar a los periodistas presentes allí y denunciar el asesinato de más de 250 de ellos en los últimos dos años. Entre los colaboradores se encuentran figuras destacadas del cómic y la viñeta de prensa de todo el mundo, como Art Spiegelman y Joe Sacco, Altan, Aurel, Ben Jennings, Angel Boligán, Emil Ferris, Philippe Geluck, Marilena Nardi, Ann Telnaes (ganadora del Premio Pulitzer 2025), Willem Wozniak, así como los caricaturistas palestinos Mohammad Sabaneeh y Safaa Odah, entre muchos otros.
La colección ya está disponible en librerías. Todos los beneficios se donarán, a través del Sindicato de Periodistas Palestinos, a periodistas de Gaza y sus familias. “Porque ahora más que nunca, el mundo, así como Palestina, necesitan periodismo libre para frustrar las noticias falsas, la propaganda y la manipulación de nuestro tiempo”.
videos relacionados (francés):
https://youtu.be/6MihgRdXDcQ
https://www.facebook.com/letarnlibre/posts/-126-dessinateurs-et-dessinatrices-du-monde-entier-se-sont-unis-pour-soutenir-le/1491288583003853/
otros enlaces: https://es.ulule.com/100-dessins-pour-gaza/supporters/
fuente: https://hw4p.es/blog/100-dessins-pour-gaza-100-dibujos-para-gaza-100-drawings-for-gaza-fra-esp-eng
“Más de 100 dibujos para Gaza”: el dibujante Jérôme Sié ha recopilado dibujos de todo el mundo en un libro
Edith Lefranc
MIDI Libre
Jérôme Sié, ilustrador originario de Pignan (Hérault), es el autor del libro “100 Dibujos para Gaza”, publicado por Massot. Los beneficios de la venta del libro se donarán a la Unión de Periodistas Palestinos.
Lanzaste el libro “100 dibujos para Gaza”, que saldrá a la venta en librerías el 8 de enero. ¿Cuál fue tu enfoque?
Jérôme Sié impulsó un libro que reunió a más de cien dibujantes.Jérôme Sié impulsó un libro que reunió a más de cien dibujantes.
El verano pasado, estaba de vacaciones con mi familia en Pignan, cerca de Montpellier, mi ciudad natal, y como muchos otros, me horrorizaron las imágenes que vi de Gaza. Un territorio cerrado a los periodistas internacionales, sin prensa sobre el terreno, y la única forma de obtener información era a través de las redes sociales. ¡Estaba furioso! Conocía amigos que estaban tomando medidas, partiendo en flotillas, pero yo no tengo ese valor. Lo que sí sé hacer es dibujar. Hay muchos dibujantes a mi alrededor. Inicié el proyecto en agosto, y un mes después, estaba prácticamente terminado. De hecho, hay 126 dibujos, y podrían haber sido incluso más.
¿Todos te dijeron que sí?
En última instancia, todos compartíamos el mismo deseo de actuar. Establecí una línea editorial, un estilo gráfico. Necesitábamos caricaturistas de prensa, pero también ilustradores de libros infantiles, dibujantes de cómics, novelistas gráficos; en resumen, no podíamos ser etnocéntricos, no podíamos conformarnos con nuestra cultura de caricaturas de prensa francesa, un tanto conflictiva. Y eso es lo que me gusta del resultado, lo que me parece poderoso: este sentido de humanidad, en todos los sentidos de la palabra.
Tu libro contiene 126 dibujos, presentados en orden alfabético, con esta genialidad: ¡empiezas con Art Spiegelman y Joe Sacco!
Sí, tenemos artistas verdaderamente geniales. ¡Ni siquiera me lo habría imaginado! Estas tres páginas de cómics, una colaboración entre dos artistas, son increíblemente impactantes. Art Spiegelman, el creador de Maus , y Joe Sacco, el inventor del cómic de reportaje, dibujaron estas páginas para The New York Review of Books. También fueron publicadas en Francia por la revista Le 1 y The Guardian. Estas páginas, junto con algunos bocetos, se exhiben actualmente en la Galería Martel de París. Ambos artistas asistieron a la inauguración y pude entregarles nuestro libro. Entre los dibujantes estadounidenses, también tenemos un dibujo de Ann Telnaes, ganadora del Premio Pulitzer, uno de cuyos dibujos que representa a Jeff Bezos, dueño de The Washington Post, inclinándose ante Trump, fue censurado por el periódico, del que ella ya no trabaja. Es un gran honor tenerlo.
También publicáis dibujos de periodistas palestinos…
¡Era esencial! Contar con quienes están sobre el terreno. Preferiblemente en Cisjordania, en lugar de en Gaza, por supuesto, donde ya nadie puede trabajar. De hecho, tenemos dibujos de Abbas, Safaa y Mohamed Sabaaneh. Este último estará en Lyon en marzo para la conferencia de prensa sobre caricaturas. Las ganancias del libro se destinarán a la PJS, la Unión de Periodistas Palestinos, que cuenta con el apoyo de la UNESCO y es miembro de la Federación Internacional de Periodistas. 250 periodistas han muerto y 530 han resultado heridos en este conflicto; es una cifra enorme. Los caricaturistas han renunciado a sus derechos y la editorial, Massot, donará las ganancias. Son 5 € de los 23 € del precio de venta al público, a pesar de que comenzamos con una campaña de financiación colectiva, que recaudó 12 € por libro.
Por parte francesa, tenemos los grandes nombres de Le Canard Enchaîné, pero también algunas obras de dibujantes que ya han fallecido…
Sí, un dibujo de Siné en particular, de 1982. Hace más de 40 años, los caricaturistas de prensa ya daban testimonio de la violencia del conflicto. Otro es un trabajo de la caricaturista belga Cécile Bertrand, fallecida hace dos años. Este dibujo data de 2009 (Nota del editor: muestra una bala disparada por un soldado israelí que atraviesa a un palestino con los brazos en alto, así como la paloma de la paz que estaba detrás de él) . Quería mostrar que todo esto no empezó el 7 de octubre de 2023.
100 dibujos para Gaza, ediciones Massot, 126 páginas, 23 euros.
fuente: https://www.midilibre.fr/2026/01/11/plus-de-100-dessins-pour-gaza-le-dessinateur-jerome-sie-a-rassemble-dans-un-livre-des-dessins-du-monde-entier-13141244.php
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
también en difusión desde:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/14/100-dibujos-para-gaza/
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=38349
“Es casi nada, un dibujo. Pero llega a todos. Sin importar la edad ni el origen.” Con estas palabras, Jérôme Sié, caricaturista, presenta su colección de dibujos, publicada la semana pasada por Éditions Le Massot.
“Las imágenes que emergen son insoportables”, explicó Sié en la campaña de financiación colectiva que financió la publicación. “Nos dejan atónitos, impotentes, inútiles. Al mismo tiempo, las verdaderas voces de la paz son burladas, difamadas, brutalizadas. Ante esto, nosotros, caricaturistas, nos negamos a rendirnos. Porque si las palabras han perdido su significado, quizás el dibujo haya conservado el suyo. ¿Crear imágenes para representar otras imágenes? ¿Para describir una realidad que, sin embargo, nos salta a la vista? Esta es la paradoja de las caricaturas de prensa, que nos permiten apartarnos y estimular tanto la emoción como el intelecto.”
126 ilustradores y caricaturistas contribuyeron a la colección para condenar el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, apoyar a los periodistas presentes allí y denunciar el asesinato de más de 250 de ellos en los últimos dos años. Entre los colaboradores se encuentran figuras destacadas del cómic y la viñeta de prensa de todo el mundo, como Art Spiegelman y Joe Sacco, Altan, Aurel, Ben Jennings, Angel Boligán, Emil Ferris, Philippe Geluck, Marilena Nardi, Ann Telnaes (ganadora del Premio Pulitzer 2025), Willem Wozniak, así como los caricaturistas palestinos Mohammad Sabaneeh y Safaa Odah, entre muchos otros.
La colección ya está disponible en librerías. Todos los beneficios se donarán, a través del Sindicato de Periodistas Palestinos, a periodistas de Gaza y sus familias. “Porque ahora más que nunca, el mundo, así como Palestina, necesitan periodismo libre para frustrar las noticias falsas, la propaganda y la manipulación de nuestro tiempo”.
videos relacionados (francés):
https://youtu.be/6MihgRdXDcQ
https://www.facebook.com/letarnlibre/posts/-126-dessinateurs-et-dessinatrices-du-monde-entier-se-sont-unis-pour-soutenir-le/1491288583003853/
otros enlaces: https://es.ulule.com/100-dessins-pour-gaza/supporters/
fuente: https://hw4p.es/blog/100-dessins-pour-gaza-100-dibujos-para-gaza-100-drawings-for-gaza-fra-esp-eng
“Más de 100 dibujos para Gaza”: el dibujante Jérôme Sié ha recopilado dibujos de todo el mundo en un libro
Edith Lefranc
MIDI Libre
Jérôme Sié, ilustrador originario de Pignan (Hérault), es el autor del libro “100 Dibujos para Gaza”, publicado por Massot. Los beneficios de la venta del libro se donarán a la Unión de Periodistas Palestinos.
Lanzaste el libro “100 dibujos para Gaza”, que saldrá a la venta en librerías el 8 de enero. ¿Cuál fue tu enfoque?
Jérôme Sié impulsó un libro que reunió a más de cien dibujantes.Jérôme Sié impulsó un libro que reunió a más de cien dibujantes.
El verano pasado, estaba de vacaciones con mi familia en Pignan, cerca de Montpellier, mi ciudad natal, y como muchos otros, me horrorizaron las imágenes que vi de Gaza. Un territorio cerrado a los periodistas internacionales, sin prensa sobre el terreno, y la única forma de obtener información era a través de las redes sociales. ¡Estaba furioso! Conocía amigos que estaban tomando medidas, partiendo en flotillas, pero yo no tengo ese valor. Lo que sí sé hacer es dibujar. Hay muchos dibujantes a mi alrededor. Inicié el proyecto en agosto, y un mes después, estaba prácticamente terminado. De hecho, hay 126 dibujos, y podrían haber sido incluso más.
¿Todos te dijeron que sí?
En última instancia, todos compartíamos el mismo deseo de actuar. Establecí una línea editorial, un estilo gráfico. Necesitábamos caricaturistas de prensa, pero también ilustradores de libros infantiles, dibujantes de cómics, novelistas gráficos; en resumen, no podíamos ser etnocéntricos, no podíamos conformarnos con nuestra cultura de caricaturas de prensa francesa, un tanto conflictiva. Y eso es lo que me gusta del resultado, lo que me parece poderoso: este sentido de humanidad, en todos los sentidos de la palabra.
Tu libro contiene 126 dibujos, presentados en orden alfabético, con esta genialidad: ¡empiezas con Art Spiegelman y Joe Sacco!
Sí, tenemos artistas verdaderamente geniales. ¡Ni siquiera me lo habría imaginado! Estas tres páginas de cómics, una colaboración entre dos artistas, son increíblemente impactantes. Art Spiegelman, el creador de Maus , y Joe Sacco, el inventor del cómic de reportaje, dibujaron estas páginas para The New York Review of Books. También fueron publicadas en Francia por la revista Le 1 y The Guardian. Estas páginas, junto con algunos bocetos, se exhiben actualmente en la Galería Martel de París. Ambos artistas asistieron a la inauguración y pude entregarles nuestro libro. Entre los dibujantes estadounidenses, también tenemos un dibujo de Ann Telnaes, ganadora del Premio Pulitzer, uno de cuyos dibujos que representa a Jeff Bezos, dueño de The Washington Post, inclinándose ante Trump, fue censurado por el periódico, del que ella ya no trabaja. Es un gran honor tenerlo.
También publicáis dibujos de periodistas palestinos…
¡Era esencial! Contar con quienes están sobre el terreno. Preferiblemente en Cisjordania, en lugar de en Gaza, por supuesto, donde ya nadie puede trabajar. De hecho, tenemos dibujos de Abbas, Safaa y Mohamed Sabaaneh. Este último estará en Lyon en marzo para la conferencia de prensa sobre caricaturas. Las ganancias del libro se destinarán a la PJS, la Unión de Periodistas Palestinos, que cuenta con el apoyo de la UNESCO y es miembro de la Federación Internacional de Periodistas. 250 periodistas han muerto y 530 han resultado heridos en este conflicto; es una cifra enorme. Los caricaturistas han renunciado a sus derechos y la editorial, Massot, donará las ganancias. Son 5 € de los 23 € del precio de venta al público, a pesar de que comenzamos con una campaña de financiación colectiva, que recaudó 12 € por libro.
Por parte francesa, tenemos los grandes nombres de Le Canard Enchaîné, pero también algunas obras de dibujantes que ya han fallecido…
Sí, un dibujo de Siné en particular, de 1982. Hace más de 40 años, los caricaturistas de prensa ya daban testimonio de la violencia del conflicto. Otro es un trabajo de la caricaturista belga Cécile Bertrand, fallecida hace dos años. Este dibujo data de 2009 (Nota del editor: muestra una bala disparada por un soldado israelí que atraviesa a un palestino con los brazos en alto, así como la paloma de la paz que estaba detrás de él) . Quería mostrar que todo esto no empezó el 7 de octubre de 2023.
100 dibujos para Gaza, ediciones Massot, 126 páginas, 23 euros.
fuente: https://www.midilibre.fr/2026/01/11/plus-de-100-dessins-pour-gaza-le-dessinateur-jerome-sie-a-rassemble-dans-un-livre-des-dessins-du-monde-entier-13141244.php
reenviado por Red Latina sin fronteras
https://mastodon.bida.im/@RedLatinasinfronteras
enred_sinfronteras [at] riseup.net
también en difusión desde:
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2026/03/14/100-dibujos-para-gaza/
https://publicar.argentina.indymedia.org/?p=38349
For more information: https://redlatinasinfronteras.wordpress.co...
Add Your Comments
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!
Get Involved
If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.
Publish
Publish your stories and upcoming events on Indybay.
Topics
More
Search Indybay's Archives Advanced Search
► ▼ IMC Network