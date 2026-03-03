top
Santa Cruz IMC
Santa Cruz IMC
Indybay
Indybay
protest cheer
indybay menu
category menu
publish menu
Indybay
Regions
Indybay Regions North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area California United States International Americas Haiti Iraq Palestine Afghanistan
Topics
Newswire
Features
Home
About
Contact
Subscribe
Calendar
Publish
Donate
From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
View events for the week of 3/7/2026
Santa Cruz Indymedia Arts + Action

Rise Up Singing St. Patrick’s Dinner

Quaker Meeting House 225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
original image (1275x1650)
iCal feed icon Import event into your personal calendar
Date:
Saturday, March 07, 2026
Time:
4:00 PM - 7:00 PM
Event Type:
Party/Street Party
Organizer/Author:
Karen Kaplan
Email:
Phone:
(831) 335-3342
Location Details:
Quaker Meeting House
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
Saturday, March 7, 2026, 4 - 7:30 PM
Rise Up Singing St. Patrick’s Dinner
Wear Green, Eat Green & Get Lucky!
Quaker Meeting House
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065

Free Parking & Overflow Parking at Santa Cruz Church 637 Pacheco Avenue (next door)

MAP: https://shorturl.at/XRb9g

4:00 - 6:00 PM: Song Circle Led by Ted Merrill
6:00 - 7:30 PM: Dinner – Main Dish Provided by Maren Hurn
🍀 $5 donation & healthy food dishes are appreciated. 🍀

*VOLUNTEERS ARE NEEDED at 3:30 PM for setup & cleanup after dinner.

Please Bring “Rise Up Singing” and “Rise Again” songbooks & instruments. (optional) Extra songbooks are available to borrow.

INVITE FRIENDS!
Added to the calendar on Tue, Mar 3, 2026 5:19PM
Add Your Comments
Support Independent Media
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!

Donate

$205.00 donated
in the past month

Get Involved

If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.

Publish

Publish your stories and upcoming events on Indybay.

Regions
North Coast
Central Valley
North Bay
East Bay
South Bay
San Francisco
Peninsula
California
US
International
Topics
Animal Lib
Anti-War
Drug War
Education
En Español
Environment
Global Justice
Government
Health/Housing
Immigrant
Media
Labor
LGBTI / Queer
Police State
Racial Justice
Womyn
International
Americas
Haiti
Iraq
Palestine
Afghanistan
More
FAQ
Make Media
Get Involved
Photo Gallery
Feature Archives
Fault Lines
Links
Search Indybay's Archives
Advanced Search
IMC Network
© 2000–2026 San Francisco Bay Area Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the SF Bay Area IMC.
Disclaimer | Copyright Policy | Privacy | Contact | Source Code