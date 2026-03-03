From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
Rise Up Singing St. Patrick’s Dinner
Date:
Saturday, March 07, 2026
Time:
4:00 PM - 7:00 PM
Event Type:
Party/Street Party
Organizer/Author:
Karen Kaplan
Email:
Phone:
(831) 335-3342
Location Details:
Quaker Meeting House
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
Saturday, March 7, 2026, 4 - 7:30 PM
Rise Up Singing St. Patrick’s Dinner
Wear Green, Eat Green & Get Lucky!
Quaker Meeting House
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
Free Parking & Overflow Parking at Santa Cruz Church 637 Pacheco Avenue (next door)
MAP: https://shorturl.at/XRb9g
4:00 - 6:00 PM: Song Circle Led by Ted Merrill
6:00 - 7:30 PM: Dinner – Main Dish Provided by Maren Hurn
🍀 $5 donation & healthy food dishes are appreciated. 🍀
*VOLUNTEERS ARE NEEDED at 3:30 PM for setup & cleanup after dinner.
Please Bring “Rise Up Singing” and “Rise Again” songbooks & instruments. (optional) Extra songbooks are available to borrow.
INVITE FRIENDS!
Rise Up Singing St. Patrick’s Dinner
Wear Green, Eat Green & Get Lucky!
Quaker Meeting House
225 Rooney Street, Santa Cruz, CA 95065
Free Parking & Overflow Parking at Santa Cruz Church 637 Pacheco Avenue (next door)
MAP: https://shorturl.at/XRb9g
4:00 - 6:00 PM: Song Circle Led by Ted Merrill
6:00 - 7:30 PM: Dinner – Main Dish Provided by Maren Hurn
🍀 $5 donation & healthy food dishes are appreciated. 🍀
*VOLUNTEERS ARE NEEDED at 3:30 PM for setup & cleanup after dinner.
Please Bring “Rise Up Singing” and “Rise Again” songbooks & instruments. (optional) Extra songbooks are available to borrow.
INVITE FRIENDS!
Added to the calendar on Tue, Mar 3, 2026 5:19PM
Add Your Comments
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!
Get Involved
If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.
Publish
Publish your stories and upcoming events on Indybay.
Topics
More
Search Indybay's Archives Advanced Search
► ▼ IMC Network