The Bondi Attack in Australia, Repression, Imperialism & the Working Class
The Bondi attack on the Jewish community in Australia has led to massive repression and an effort to shut down all opposition to the genocide in Gaza. Davey Heller who is a writer and unionist spoke about these attaks and Austrlian working class history.
The Bondi attack on the Jewish community in Australia has led to massive attacks on democratic rights with the banning of rallies and marches to shutdown support against the genocide in Gaza.
Davey Heller writes journal called Class Conscious, is a unionist and talks about this development and the struggles in the unions and against imperialism in Australia.
This interview was done on 12/26/25
Additional Media:
The War On Palestinians ZIM Line MUA Dockers & Labor Action With MUA Sydney Sec. Paul Keating https://youtu.be/ZT7SOvcyjHQ
Anti-AUKUS US Nuke Base Rally In SF-No US Nukes In Australia & Stop US Drive For War
https://youtu.be/SzAJr_0SzvA
Support Rally In San Francisco Against US Nuke Base At Australian Port
https://countercurrents.org/2023/05/aussies-say-no-to-nuclear-sub-base-at-port-kembla/?swcfpc=1
Australia May Day MUA Marchers - Port Kembla #MayDay23-Stop The US Nuke Base and The US, UK Australia War Drive
https://www.youtube.com/watch?v=Nwp44Aog3P4
Labor, AUKUS, The US War Drive & The US Nuke Base In Australia
https://youtu.be/j_mfgCUXB40
WAWAN - Wollongong Against War and Nukes
https://www.facebook.com/WollongongAgainstWarandNukes?comment_id=Y29tbWVudDo2MjYwNDEyNDYwMTMxMjNfMTg0NjA3MDA3OTEyMjA2OA%3D%3D
Photos Of May 6 Action In SF Against Aukus and US Nuke Base In Austraila
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nuze.ink&set=a.2139429499585349
Australia Unions march against nuclear subs, citing health risks over jobs
https://www.youtube.com/watch?v=RgL307PMWMY&t=101s
Class Conscious Journal
http://www.classconscious.org
WorkWeek
https://soundcloud.com/workweek-radio
Labor Video Project
http://www.labormedia.net
For more information: https://youtu.be/t444thKUvSg
