top
Palestine
Palestine
Indybay
Indybay
protest cheer
indybay menu
category menu
publish menu
Indybay
Regions
Indybay Regions North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area California United States International Americas Haiti Iraq Palestine Afghanistan
Topics
Newswire
Features
Home
About
Contact
Subscribe
Calendar
Publish
Donate
From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
Palestine International Global Justice & Anti-Capitalism Labor & Workers Racial Justice

The Bondi Attack in Australia, Repression, Imperialism & the Working Class

by LVP
Mon, Dec 29, 2025 9:31PM
The Bondi attack on the Jewish community in Australia has led to massive repression and an effort to shut down all opposition to the genocide in Gaza. Davey Heller who is a writer and unionist spoke about these attaks and Austrlian working class history.
Australian Heatlhcare Workers Rally For Palestine
original image (1024x768)
The Bondi attack on the Jewish community in Australia has led to massive attacks on democratic rights with the banning of rallies and marches to shutdown support against the genocide in Gaza.

Davey Heller writes journal called Class Conscious, is a unionist and talks about this development and the struggles in the unions and against imperialism in Australia.

This interview was done on 12/26/25

Additional Media:

The War On Palestinians ZIM Line MUA Dockers & Labor Action With MUA Sydney Sec. Paul Keating https://youtu.be/ZT7SOvcyjHQ

Anti-AUKUS US Nuke Base Rally In SF-No US Nukes In Australia & Stop US Drive For War
https://youtu.be/SzAJr_0SzvA

Support Rally In San Francisco Against US Nuke Base At Australian Port
https://countercurrents.org/2023/05/aussies-say-no-to-nuclear-sub-base-at-port-kembla/?swcfpc=1

Australia May Day MUA Marchers - Port Kembla #MayDay23-Stop The US Nuke Base and The US, UK Australia War Drive
https://www.youtube.com/watch?v=Nwp44Aog3P4

Labor, AUKUS, The US War Drive & The US Nuke Base In Australia
https://youtu.be/j_mfgCUXB40

WAWAN - Wollongong Against War and Nukes
https://www.facebook.com/WollongongAgainstWarandNukes?comment_id=Y29tbWVudDo2MjYwNDEyNDYwMTMxMjNfMTg0NjA3MDA3OTEyMjA2OA%3D%3D

Photos Of May 6 Action In SF Against Aukus and US Nuke Base In Austraila
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=nuze.ink&set=a.2139429499585349

Australia Unions march against nuclear subs, citing health risks over jobs
https://www.youtube.com/watch?v=RgL307PMWMY&t=101s

Class Conscious Journal
http://www.classconscious.org

WorkWeek
https://soundcloud.com/workweek-radio
Labor Video Project
http://www.labormedia.net
For more information: https://youtu.be/t444thKUvSg
§Australian Union Bureaucrats Tell Workers To Stop Protesting Genocide
by LVP
Mon, Dec 29, 2025 9:31PM
sm_australia_union_leaders_no_more_palestine_protests_.jpg
original image (3645x1906)
Some Australian union bureaucrats are telling the workers to stop protesting against the genocide in Gaza using the the Bondi massacre as justification.
https://youtu.be/t444thKUvSg
§Australian Healthcare Workers Rally
by LVP
Mon, Dec 29, 2025 9:31PM
australia_palestine-murdered-journalists.png.webp
Hundreds of thousand of Australian workers have rallied for Palestine and the Australian Zionists and government want to shut it down.
https://youtu.be/t444thKUvSg
Add Your Comments
Support Independent Media
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!

Donate

$110.00 donated
in the past month

Get Involved

If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.

Publish

Publish your stories and upcoming events on Indybay.

Regions
North Coast
Central Valley
North Bay
East Bay
South Bay
San Francisco
Peninsula
Santa Cruz
California
US
Topics
Animal Lib
Anti-War
Arts + Action
Drug War
Education
En Español
Environment
Government
Health/Housing
Immigrant
Media
LGBTI / Queer
Police State
Womyn
International
Americas
Haiti
Iraq
Afghanistan
More
FAQ
Make Media
Get Involved
Photo Gallery
Feature Archives
Fault Lines
Links
Search Indybay's Archives
Advanced Search
IMC Network
© 2000–2025 San Francisco Bay Area Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the SF Bay Area IMC.
Disclaimer | Copyright Policy | Privacy | Contact | Source Code