Nueva Flota Libertad de 9 barcos navegan a Gaza

by Luis Gonzales Guardia
Fri, Oct 3, 2025 5:13AM
Crear dos tres muchas Flotas Libertad.
Un barco se llama Neruda en homenaje al célebre poeta latinoamericano.
[ Accion por Palestina. Cochabamba. Plaza Principal 17:00]
Barco Conciencia (Conscience)
original image (1200x675)
Una segunda ola de 9 barcos de la Flota Libertad avanza hacia Gaza, después que la Flota Sumud fue intervenida por las Fuerzas militares de Israel este miércoles. La nueva gran misión humanitaria en una acción no violenta y pacifista busca romper el bloqueo de Israel a Gaza y poner fin al Genocidio.

Thomas Becker, amigo de Bolivia, viaja en el barco Consciencie, abogado de las victimas de la masacre de Sacaba y Senkata el 2019, y de la masacre en la guerra del gas del 2003. Denuncio como “ilegal y criminal” la intercepción de la Flota Sumud desplegada por las Fuerzas de Israel. Considero que “Israel no tiene jurisdicción fuera de su territorio. Es una violación de la ley internacional. Pero lo más grave es el genocidio en Gaza. Nunca hemos visto algo similar: más periodistas asesinados que en todas las guerras del último siglo, más médicos muertos, más trabajadores humanitarios atacados”.

En la Flota Libertad navegan barcos de la Flota “Mil Madleen por Gaza” que zarparon el sábado 27 de septiembre desde Catania en Italia y el barco de Fredom Flotilla con 92 tripulantes que partio desde Otranto (Lecce) el martes 30 a las 18:00 GMT, la Flota Libertad este jueves 2 de octubre navegaba al sur de la isla griega de Creta y el viernes ya estaría delante de la isla.

El programa “Contextos Salvajes” conducido por Ricardo Bajo dio un reportaje sobre el tema
( emitido los jueves de 15.00 a 16.00 y repris a las 23.30). Puedes verlo en esta dirección:
( https://www.youtube.com/watch?v=yjxJ-QkcrwU )

Luis Gonzales Guardia



Flotilla libertad youtube live :
https://www.youtube.com/live/kyISIcKg_CI
Tracker de Geo referencia:
https://thousandmadleens.fr/tracker/


Correo: inti [at] riseup.net
Blog: http://simpleyheretico.blogspot.com
Twitter: @luis_gonzalesg
Facebook: http://www.facebook.com/luisfergonzalesguardia
Página: http://www.facebook.com/simpleyheretico/?fref=nf


Nueve Barcos de la Flota Libertad y 1000 Madleen por Gaza

1.
Abd Elkarim Eid
(Thaï)
sailing

2.
Alaa Al-Najjar
(King Julian)
sailing

3.
Anas Al Sharif
(Fouka)
sailing

4.
Conscience
sailing

5.
Gaza Sunbird
(Neruda)
sailing

6.
Leïla Khaled
(Tadzio)
sailing

7.
Milad
(Algol)
sailing

8.
Soul of My Soul
sailing

9.
Umm Saad
(Maiden)
sailing


§Activistas del Barco Conciencia de Flota Libertad
Activistas del Barco Conciencia de Flota Libertad (Img Desc)
original image (1913x855)
§Barco Conciencia
Barco Conciencia
original image (502x527)
§Thomas Becker en Barco Conciencia
Thomas Becker en Barco Conciencia
original image (1906x954)
§Thomas Becker en Barco Conciencia
Thomas Becker en Barco Conciencia
