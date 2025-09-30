From the Open-Publishing Calendar
Bolivia: Acciones y Alerta por la Global Flotilla Sumud
6:00 pm Hora Bolivia, 1:00 am Hora Sumud:
“ Estamos en alerta máxima, ya que nuestra Flotilla esta a 18 km (10 millas n.) de la zona de alto riesgo” ( tweet de la GSF)
3:30 pm hB, 10:30 pm hS:
Flotilla Sumut esta a 39 horas de Gaza y a 14 horas del lugar donde fue interceptado el barco Madleen de la Flotilla Libertad en Junio pasado. El Mundo en alerta.
Se acerca a 304 km de Gaza y a 112 km del punto donde fue interceptado el barco Madllen en junio pasado.
Dos Barcos se suman desde Turquia y Chipre
3:30 pm Bolivia, 10:30 pm Sumud :
La Global Flotilla Sumud navega cerca a 304 km de Gaza y ha entrado a la zona de riesgo a 112 km donde fue interceptado el barco Madleen de la Flotilla Libertad en Junio pasado.
La Flotilla Sumud avanza con la mirada de romper el bloqueo establecido por Israel y asi poder abrir un corredor humanitario a Gaza-Palestina; detener el genocidio y la hambruna a consecuencia de los ataques y bombardeos del ejército de Israel.
Sube la esperanza, pero también la inquietud. Para mitigarla en cada barquito de esta gran misión de solidaridad, el calor fraternal se rezuma de la música y cantos que fluyen sucesivos a relatos que se narran en el aire tibio y cálido del mediterráneo, sugieren las publicaciones en redes sociales de estos seres valientes, mujeres y hombres; jóvenes y veteranos, todos forjados en sus luchas por la justicia y la paz, los derechos humanos e indígenas y la ecología. Sus sentires nos hermanan por el sufrimiento del pueblo Palestino de Gaza. Hambre, llanto, vidas martirizadas por balas y bombas despiadadas. Terribles e intensos, pero igual de similares a los de nuestros pueblos de América Latina. Ecuador en resistencia indígena y popular, dieselazo. En consonancia en Argentina, Bolivia, Perú y el caribe.
La Flotilla Sumud, que significa resiliencia, está integrada por 45 barcos y 500 personas entre activistas, legisladores, periodistas, médicos y académicos de 40 países. Entre ellas Rima Hassan y Greta Thunberg que ya estuvieron en la flota Libertad en junio. La primera eurodiputada palestina de la Francia insumisa y la segunda, la famosa activista ambientalista.
Los organizadores de la “Flotilla Sumud del Magreb, la Coalición de la Flotilla de la Libertad , el Movimiento Global a Gaza y Sumud Nusantara se han unido bajo un objetivo común: romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio continuo del pueblo palestino”, manifiesta en su portal oficial de internet.
Desde Chipre y Turquia se unen dos barcos
Los barcos Sun Flower de Turquía y el Australe se unen a la Flotilla Sumud después de que zarparon cerca de la isla de Chipre y de Turquía. Ayer lunes un barco de Turquía asistió a 12 personas del barco Johnny M y fueron distribuidos en otras embarcaciones de la Flotilla.
Intervencion de Madleen en Junio
El barco Madleen de la Flotilla Libertad fue interceptado militarmente por Israel en la madrugada del 9 de junio, a 185.2 km de las costas de Gaza. Sus coordenadas Probables fueron (31.95236,32.3888). Se detuvieron a los 12 activistas entre ellas Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan de la Francia Insumisa que estuvo detenida por 4 dias.
Acciones en Bolivia por Gaza-Palestina y la Global Flotilla Sumud
A inicios de septiembre se reactivaron las acciones en apoyo a Gaza-Palestina y a la Global Flotilla Sumud en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija y en diferentes ciudades.
En Cochabamba cada viernes se desarrolla un mitin, después una marcha desde la plaza 14 de septiembre, en la jornada del 5 de septiembre tuvo una amplia participación de diversos colectivos y organizaciones.
La marcha recorrió hasta la plaza Colon y retorno a la plaza principal. Se presentaron Murales artísticos del colectivo Willka, Bordando Palestina realizo bordados referentes a la Solidaridad, la Coordinadora contra el Genocidio de Palestina hizo una muestra de fotografías del drama que están sufriendo los niños y la población civil en Gaza. En varios grupos los manifestantes hicieron barquitos de papel en adhesión a la Global Flotilla Sumud.
La cantante Cinthia Mamani
La cantante en redes sociales Cinthia Mamani (Cinthia Yemaya en Tik Tok) entono hoy una canción dedicada a Palestina.
Conversación Internacional entre Global Flotilla Sumud y Trabajadores de Sindicatos (En Redes Sociales)
Un ataque a Flotilla
Es un ataque a Gaza
Tocan a uno, tocan a Todos
30 de Septiembre 18:30 GMT+3
