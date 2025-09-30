Bolivia: Acciones y Alerta por la Global Flotilla Sumud by Luis Gonzales Guardia

6:00 pm Hora Bolivia, 1:00 am Hora Sumud:

“ Estamos en alerta máxima, ya que nuestra Flotilla esta a 18 km (10 millas n.) de la zona de alto riesgo” ( tweet de la GSF)



3:30 pm hB, 10:30 pm hS:

Flotilla Sumut esta a 39 horas de Gaza y a 14 horas del lugar donde fue interceptado el barco Madleen de la Flotilla Libertad en Junio pasado. El Mundo en alerta.

Se acerca a 304 km de Gaza y a 112 km del punto donde fue interceptado el barco Madllen en junio pasado.



Dos Barcos se suman desde Turquia y Chipre