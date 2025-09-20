top
Palestine
Palestine
Indybay
Indybay
protest cheer
indybay menu
category menu
publish menu
Indybay
Regions
Indybay Regions North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area North Coast Central Valley North Bay East Bay South Bay San Francisco Peninsula Santa Cruz IMC - Independent Media Center for the Monterey Bay Area California United States International Americas Haiti Iraq Palestine Afghanistan
Topics
Newswire
Features
Home
About
Contact
Subscribe
Calendar
Publish
Donate
From the Open-Publishing Calendar
From the Open-Publishing Newswire
Indybay Feature
View events for the week of 9/20/2025
Palestine South Bay

Gaza Families Fundraiser at the San Jose Peace and Justice Center

San Jose Peace &amp; Justice Center, 48 S. 7th Street, San Jose CA 95112
original image (1072x1429)
iCal feed icon Import event into your personal calendar
Date:
Saturday, September 20, 2025
Time:
7:00 PM - 10:00 PM
Event Type:
Fundraiser
Organizer/Author:
DJ Di-¢ent
Location Details:
San Jose Peace & Justice Center, 48 S. 7th Street, San Jose CA 95112
DJ Di-¢ent, friends, family & comrades are inviting you to stand with Gazan families in Palestine during our fundraising benefit show at the San Jose Peace & Justice Center. Come express yourself, dance, mingle, learn, enjoy refreshments all in support and in solidarity for Gazan families being directly impacted by displacement, famine, and ailing physical & mental health due to the ongoing occupation and war atrocities they experience everyday. This event is free & open to the public. Please consider donating and share if you care.
================
DJ Di-¢ent, amigos, familiares y camaradas te invitan a apoyar a las familias de Gaza en Palestina durante nuestro espectáculo benéfico de recaudación de fondos en el Centro de Paz y Justicia de San José. Ven a expresarte, bailar, mezclarte, aprender, disfrutar de refrigerios, todo en apoyo y solidaridad con las familias de Gaza que se ven directamente afectadas por el desplazamiento, la hambruna y la mala salud física y mental debido a la ocupación en curso y las atrocidades de guerra que experimentan todos los días. Este evento es gratuito y abierto al público. Considere donar y compartir si le importa.
Added to the calendar on Thu, Sep 18, 2025 2:45PM
Add Your Comments
Support Independent Media
We are 100% volunteer and depend on your participation to sustain our efforts!

Donate

$165.00 donated
in the past month

Get Involved

If you'd like to help with maintaining or developing the website, contact us.

Publish

Publish your stories and upcoming events on Indybay.

Regions
North Coast
Central Valley
North Bay
East Bay
San Francisco
Peninsula
Santa Cruz
California
US
International
Topics
Animal Lib
Anti-War
Arts + Action
Drug War
Education
En Español
Environment
Global Justice
Government
Health/Housing
Immigrant
Media
Labor
LGBTI / Queer
Police State
Racial Justice
Womyn
International
Americas
Haiti
Iraq
Afghanistan
More
FAQ
Make Media
Get Involved
Photo Gallery
Feature Archives
Fault Lines
Links
Search Indybay's Archives
Advanced Search
IMC Network
© 2000–2025 San Francisco Bay Area Independent Media Center. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by the SF Bay Area IMC.
Disclaimer | Copyright Policy | Privacy | Contact | Source Code