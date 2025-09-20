Gaza Families Fundraiser at the San Jose Peace and Justice Center

Date:

Saturday, September 20, 2025

Time:

7:00 PM - 10:00 PM

Event Type:

Fundraiser

Organizer/Author:

DJ Di-¢ent

Location Details:

San Jose Peace & Justice Center, 48 S. 7th Street, San Jose CA 95112

DJ Di-¢ent, friends, family & comrades are inviting you to stand with Gazan families in Palestine during our fundraising benefit show at the San Jose Peace & Justice Center. Come express yourself, dance, mingle, learn, enjoy refreshments all in support and in solidarity for Gazan families being directly impacted by displacement, famine, and ailing physical & mental health due to the ongoing occupation and war atrocities they experience everyday. This event is free & open to the public. Please consider donating and share if you care.

================

DJ Di-¢ent, amigos, familiares y camaradas te invitan a apoyar a las familias de Gaza en Palestina durante nuestro espectáculo benéfico de recaudación de fondos en el Centro de Paz y Justicia de San José. Ven a expresarte, bailar, mezclarte, aprender, disfrutar de refrigerios, todo en apoyo y solidaridad con las familias de Gaza que se ven directamente afectadas por el desplazamiento, la hambruna y la mala salud física y mental debido a la ocupación en curso y las atrocidades de guerra que experimentan todos los días. Este evento es gratuito y abierto al público. Considere donar y compartir si le importa.