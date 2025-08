Brasil: Entrevista a João Pedro Stédile (MST) Julio 2025

Brasil: Entrevista a João Pedro Stédile (MST) Julio 2025“El capitalismo destruye la naturaleza, nuestra lucha es global”Entrevista del equipo de Fréquence Populaire (Francia) durante la Cumbre de los BRICS en Río (2025) https://x.com/FPopMedia En el marco del Consejo Popular de los BRICS organizado durante la cumbre de Río, conocimos a João Pedro Stédile, líder histórico del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, el mayor movimiento campesino del mundo. En una densa entrevista de 15 minutos, Stédile analiza: – la lucha de 40 años del MST por la reforma agraria, – la dominación de 50 multinacionales sobre la agricultura mundial, – el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que describe como “veneno legal”, – la exportación de pesticidas prohibidos en Europa a Brasil, – y la necesidad de una movilización popular mundial por la soberanía alimentaria. “Europa prohíbe los pesticidas en casa, pero nos los vende. Luego importa nuestros productos contaminados”. “Ganamos tierras para 400.000 familias, pero perdimos a más de 1.500 compañeros”. “Los líderes no emergen de reuniones oficiales, sino de luchas de base”. La masacre de Eldorado dos Carajás (1996), donde 19 activistas del MST fueron ejecutados por la policía, sigue siendo el símbolo sangriento de la represión contra los movimientos sociales en Brasil. Este crimen de Estado impune encarna la violencia de un sistema territorial heredado del colonialismo y consolidado por el neoliberalismo.Capítulos clave de la entrevista:00:00 – Presentación de João Pedro Stédile y el MST00:38 – Reforma agraria, ecología y resistencia a las multinacionales01:50 – El MST en una estrategia internacional: CLOC y La Vía Campesina03:10 – El libre comercio como máquina de guerra contra los pequeños agricultores04:30 – Acuerdo UE-Mercosur: dumping, pesticidas y muerte programada06:10 – La violencia de los grandes terratenientes y el Estado contra el MST08:00 – Bayer, Syngenta, Basf: el colonialismo tóxico de las empresas europeas10:15 – Soberanía alimentaria: producir para los pueblos, no para exportar12:30 – Los liderazgos populares nacen de las luchas, no de las instituciones14:10 – Llamado a la unidad popular global contra el capitalismo destructivoVideo: https://youtu.be/xvOJOq4zbXI Transcripción parcial:Es para mí un gran honor entrevistar hoy a João Pedro Stedile, quien es uno de los líderes de MST, que es uno de los los movimientos sociales más grandes del mundo actual.No nos gusta ese tipo de calificación. Lo que hacemos es nuestra obligación de organizar a los pobres de campo para que luchen por la Reforma Agraria, para una vida mejor. Y ahora también luchamos en defensa de la naturaleza ante los delitos ambientales. A lo largo de estos 40 años de vida del movimiento, perdimos muchos compañeros, pero continuamos la lucha y conquistamos tierras para 400.000 familias. Esa es nuestra medida. Pero no queremos compararnos con cualquiera.-Sí, pero el movimiento de los sin tierra es una Inspiración en todo el mundo. Aún más hoy con los tratados de libre comercio. Por ejemplo Europa, con todos los campesinos en cualquier parte del mundo están sufriendo mucho. Los pequeños, no la agroindustria. Pero los pequeños están sufriendo y precisamente la lucha que comenzó en Brasil, hoy en día está exportando lentamente para los otros condenados de la tierra. (…)João Pedro Stedile -Un poco de historia:El MST se desarrolló coincidiendo con un cambio que existe en el capitalismo en todo el mundo en los últimos 30 años, al qué se le colocó la etiqueta de neoliberalismo. En la práctica, era el dominio del capital, empresas financieras y multinacionales sobre la agricultura en todo el mundo. Hoy, 50 empresas controlan todo el mercado del mundo agrícola, ya sea de insumos o de las materias primas. Y esto entonces obligó a los movimientos campesinos también a intercionalizar su intercambio de formas de lucha. Y el MST contribuyó y ayudó a articular. Primero nos constituimos en América Latina con una coordinación de organizaciones campesinas llamadas CLOC. Y en todo el mundo en la Vía Campesina, que hoy agrupa a los movimientos campesinos de más de 100 países. Así que, nuestro camino para enfrentar el capitalismo mundial, denunciar los crímenes de las multinacionales, luchar por la agricultura agroecológica, es a través de la Vía Campesina que articula este esfuerzo, que cada movimiento en cada país busca hacer. Y nosotros modestamente intentamos hacer esta pelea aquí en Brasil también.-¿Qué puedes responder? Porque hoy hay un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que preocupa mucho a los pequeños campesinos en Francia, en Alemania, en España, porque ven una llegada del monstruo de los negocios y tienen la impresión de que van a ser aplastados. Y lo importante es que sepa que no es el pequeño campesino brasileño, quien es el peligro. ¿Qué puedes decirles?El Acuerdo del Mercosur con la Unión Europea es una de las últimas expresiones del libre comercio defendido por el neoliberalismo. El gobierno brasileño y Mercosul no discutieron con nadie aquí en Brasil, ni en el Cono Sur. Estamos completamente en contra de este acuerdo. Este acuerdo sólo beneficia a la corporaciones transnacionales que controlan los productos agrícolas y de hecho, inundarán Europa con precios más bajos. Ni siquiera pagarán impuestos aquí en Brasil, ni en Europa.Y va a beneficiar a la industria alemana le beneficiará porque quiere vender productos en Brasil sin pagar impuestos aquí en Brasil. Así que será un desastre. No sé de que manera Itamaraty convenció a Lula para que fuera portavoz de este acuerdo perjudicial, especialmente para los campesinos de América del Sur y para la industria brasileña. Tendrá un gran impacto. Por eso nosotros siempre que podemos en todo los espacios donde alzamos la voz, decimos claramente que estamos en contra y nos movilizaremos para que no haya acuerdo. Así siempre nos emocionamos mucho cuando vemos que los tractores de Europa salen a las calles y hacen movilizaciones y lucha. Sigan así en lucha, porque en la historia de la humanidad todos los logros sociales dependían de las luchas de masas. Y si no luchamos, no podremos barrer los intereses de los capitalistas que sólo quieren aumentar sus ganancias.-Es importante que hables de lucha, porque en Brasil esta lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores de la tierra no fue hecha sin sangre. Desafortunadamente, muchos dirigentes del MST fueron asesinados. Se produjo la masacre de El Dorado dos Carajás, que todavía está ahí presente porque hay total impunidad en relación a quién cometió este delito. ¿Y qué crees que aún podríamos hacer precisamente esta lucha que lo que hacemos, lo cual es legítimo, puede hacer para prescindir precisamente de esta violencia del otro lado.Bueno, el capitalista y el terrateniente siempre han sido violentos en toda la historia de la humanidad y continuarán violentos porque saben que es una injusticia, lo cual es una iniquidad. Tienen propiedad privada de 100.000 ha, de 1000 ha, de 10.000 hectáreas. Porque la tierra no es fruto del trabajo es un regalo de la naturaleza. Fue el capitalismo industrial que inventó la propiedad privada en el siglo XIX. Así pues, la propiedad privada de la tierra es una excrecencia, es una gran injusticia y tienen que garantizar este derecho a la propiedad privada con violencia, la violencia de sus guardias, la violencia del estado burgués.Y esto continuará. Sin embargo, tienen una contradicción: no producen comida para el pueblo, no dan trabajo para el pueblo. Por lo tanto, la gran propiedad de la tierra también es antisocial, antiprogreso, antihumanitaria.Y lo que representamos, mirando el futuro, es que si en el pasado el centro de nuestra lucha era enfrentar al terrateniente y lograr la distribución de la tierra, ahora necesitamos expandir el horizonte y también defender la naturaleza.Porque si no defendemos la naturaleza, no combatimos la deforestación, no promovemos la reforestación, no defendemos los manantiales y el agua, se arriesga la vida del ser humano en este planeta. Que ya están muriendo muchos personas debido al desequilibrio, el clima cambia cada día en todo el mundo.Y más allá, para defender la naturaleza, tenemos que defender la producción de alimentos saludables, la producción de alimentos sin pesticidas. Porque los alimentos con pesticidas dejan de ser alimento, pasan a ser un producto contaminado. Eso causará cáncer y causará mucho sufrimiento y muertes en millones de personas.Entonces, tenemos que construir una gran alianza de América Latina con Europa para que nos ayuden a combatir los pesticidas, porque todas las grandes fábricas de pesticidas son empresas europeas: Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, que están inundando la agricultura en todo el mundo con sus venenos. Muchos de ellos, que han sido prohibidos allí en Europa gracias a la movilización de la sociedad. Ahora sin embargo, estas empresas venden lo que está prohibido allí, lo venden aquí en Brasil, venden en Argentina, venden en toda América Latina.Entonces, creo que nuestra lucha internacional tiene que ser enfocada ahora en defensa de la naturaleza, en defensa del agua, en la lucha por una alimentación saludable. contra los pesticidas, porque el gran terrateniente que produce mercancías, no tiene solución a estos problemas. Él no puede producir soja a gran escala, maíz, algodón sin utilizar uso intensivo de venemos. Así que, el futuro de la humanidad dependerá de la agricultura familiar en el que los agricultores, quien trabajen la tierra puedan producir comida sana sin venenos.-Lo que dijiste es importante, porque ahora en Francia hay un debate, porque hay una ley para regresar a la reutilización de pesticidas, usando el argumento de la competencia del país que lo utiliza; países de América Latina u otros países. Diciéndonos que seamos competitivos, que tenemos que usar también los pesticidas. En lugar de convencer a otros países de no utilizarlo, vamos a volver al veneno.Me imagino que el lobby de estas grandes empresas que ya he mencionado, Bayer, BASF…Y para los que no lo recuerdan, Bayer desciende de otra empresa madre que fue quien fabricó el gas letal para matar a millones de personas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial.Este lobby para aumentar los agrotóxicos es simplemente para obtener ganancias para estas empresas y no les importa que destruyan el suelo, porque el veneno es peor que el fuego. El veneno mata biodiversidad y mata la fertilidad y contamina las aguas y contamina productos, en este caso alimentos. Entonces tenemos que hacer una pelea para que esto no prospere en cada uno de nuestros países. (...)-Por ejemplo, en Francia, en el caso particular, desde Francia, llegamos a que muchos agricultores terminan abandonando sus producciones si no reciben subsidio, porque hay muchos suicidios. Un granjero se suicida todos los días. Porque ni siquiera pueden garantizarle un salario mínimo, porque es empujado a tomar un préstamo para comprar tractor, etc. Y hoy a veces es más les dan más línea de crédito para poner panel solar o de energía de viento. Produce leche o cereales o cosas así. Así que terminan abandonándolo todo porque no son masoquistas y en cierto modo formados y nadie quiere trabajar como un esclavo y perder dinero cada mes para intentar hacer lo mismo. (…)-Aquí en Brasil también tenemos que la tasa de suicidios de agricultores es muy alta, pero en nuestro caso se concentra en la producción de tabaco, porque allí se usa un veneno que tiene consecuencias neurológicas, que conducen a la depresión y con la depresión suicidarse.En la India también hay un fenómeno similar. Hay muchos suicidios en la India por razones sociales. Que la gente agricultora no pueden pagar los préstamos y luego están avergonzados. Y se suicidan. Y por eso tenemos que hacer una lucha mundial. En cada país tener un proyecto de desarrollo, garantizar la soberanía alimentaria. Es esta teoría la que Vía Campesina defiende, incluso por enfrentar a la FAO y a los gobiernos locales. Los gobiernos locales hablan sobre seguridad en comida, que es un término creado por la FAO. La seguridad es obligación del gobierno de distribuir alimentos, pero eso no basta. Nosotros con Vía Campesina defendemos la soberanía alimentaria, que significa lo siguiente: cada país, cada personaa deben tener el derecho y el deber de producir todos los alimentos que necesita. La historia de la humanidad es ésta.Los pueblos siempre han producido sus propios alimentos. El capitalismo y ahora las multinacionales crearon esta locura de estandarizar la cocina de todos. Hoy en día es todo a base de soja, maíz, trigo y arroz. Cuando en el pasado teníamos nuestra cocina basada en decenas, cientos de vegetales y eso dio riqueza y salud en la energía que precisamos.Necesitamos debatir en cada uno de los países, ya sea en Francia, en Rusia, en China, en Brasil, la idea de Soberanía Alimentaria. Y con eso, tenemos un proyecto para defender nuestra gente. Necesitamos tener gobiernos que asuman la responsabilidad y el compromiso con los pueblos. Gobiernos populares y no gobiernos que son verdaderos títeres del capital como en Europa, o incluso aquí en América Latina.Cada vez más los temas agrícolas se refieren a toda la sociedad. La cuestión de los pesticidas y la soberanía, la alimentación no es un problema campesino sólo porque algunos se suicidan. Es un problema de la sociedad. Y sólo será se resolverá si toda la sociedad se concientiza sobre esta lucha contra pesticidas, contra la deforestación, contra el cambio climático.Muchas gracias. Como dije, es un honor entrevistarlo. Creo que será muy inspirador para el campesinado en Francia, porque sabemos que les faltan lideres de la tierra, se sienten un poco perdidos, sin dirección. La política se centra en problemas urbanos y deja el componente de la agricultura aparte. Solo cuando hay una manifestación, el gobierno tira algo de dinero para tranquilizar, pero no resuelve el problema. Y lo que dijiste sobre la soberanía alimentaria, precisamente un combate que tenemos en nuestro canal. Siempre insistimos en esto y es que es diferente de la seguridad alimentaria. Te agradezco mucho porque cumplimos todos los puntos que nos planteamos y hemos estado defendiendo durante años.-Me alegro de tu batalla en este campo, para traer conocimiento, traer información y espero que tu canal anime a que los agricultores de Francia que luchan, a realizar una movilización masiva, incluso si ahora no tenemos líderes, que den unidad a los movimientos, pero la los líderes sólo surgirán a través de la lucha. Los líderes no surgirán de una reunión de negociación con el Gobierno. Los líderes nacen de la confianza que la gente puso sobre ellos durante la pelea. Así que, luchemos para poder mejorar la condiciones de vida y tener un futuro mejor para nuestra gente. Muchas gracias por tu espacio.