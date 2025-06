Cosechas amargas: Campaña de denuncia y solidaridad con las personas trabajadoras migrantes sin derechos



FILM FRUTOS AMARGOS (THE PICKERS) “RECOLECTOR*S”

Cosechas amargas: Campaña de denuncia y solidaridadFILM FRUTOS AMARGOS (THE PICKERS) “RECOLECTOR*S”(Elke Sasse, Alemania 2024. 52’)Sitio web original : https://www.thepickers.de/ LOS RECOLECTORES es un viaje a los campos europeos donde se cultivan nuestras frutas y verduras: en el sur de Italia, Seydou, de Mali, recoge naranjas. No tiene contrato y le pagan por cada caja de naranjas que recoge. Vive en una cabaña que él mismo construyó en un asentamiento sin agua ni electricidad.Arándanos en Portugal, aceitunas en Grecia, fresas en España: más de dos millones de inmigrantes trabajan en los campos de Europa, la mayoría sin contrato ni salario mínimo, algunos sin papeles o con grandes deudas con los agentes de contratación que intermedian la explotación de mano de obra desprotegida.Frutos amargos: actividades de la campaña en EspañaNota aclaratoria:Lamentablemente la principal página web de la campaña se expresa en cuatro idiomas pero no han incluido el español (castellano), adjuntamos enlaces y el resultado de una traducción digital que creemos válida para ampliar la difusión sin fronteras.De la web patrocinadora de la campaña:Inspirada en el documental THE PICKERS (LOS RECOLECTORES) , esta campaña busca transformar el sistema alimentario europeo para acabar con la explotación de los trabajadores migrantes que recogen las frutas y verduras que consumimos a diario.La gira Meet THE PICKERS recorre Europa con la campaña, y a partir del 2 de junio, cualquiera puede organizar su propia proyección de “Meet THE PICKERS” para concienciar sobre este problema.Descubre cómo participar y organizar una proyección.Es necesario preguntarse si nuestros alimentos están libres de explotación: las leyes vigentes y las directrices de la ONU deberían proteger a los trabajadores migrantes en la agricultura. Sin embargo, estas normas aún no se aplican ni se hacen cumplir en todas partes.Por eso pedimos 10 garantías esenciales para los trabajadores migrantes:1. Respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los trabajadores.2. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, malos tratos, abusos, acoso y discriminación.3. Proporcionar un contrato de trabajo en un idioma que entiendan y que cumpla con las leyes de salario mínimo.4. Garantizar la seguridad laboral, el acceso a la atención sanitaria, los seguros, el saneamiento adecuado, el agua potable y alimentos asequibles y nutritivos.5. Ofrecer vivienda adecuada, accesible y no obligatoria.6. Informar a los trabajadores sobre sus derechos, permitirles afiliarse a sindicatos y promover su integración en las comunidades locales.7. Implementar mecanismos de denuncia eficaces y sin represalias que conduzcan a investigaciones y acciones correctivas.8. Eliminar a los traficantes de personas del sector y proteger a los trabajadores de las deudas causadas por comisiones ilegales de agencias intermediarias.9. Crear protocolos nacionales e internacionales para la migración estacional y de largo plazo, facilitando el proceso para trabajadores y empleadores.10. Condicionar los subsidios públicos al respeto de los derechos sociales, económicos y políticos de los trabajadores agrícolas.Conoce a “Recolector@s” THE PICKERS TourEn abril y mayo llevaremos la campaña de gira, construyendo nuestra red antes del lanzamiento más amplio de los eventos Meet THE PICKERS que comienzan el 2 de junio. La gira ayudará a las personas en Suiza, Italia, Austria, Alemania, Bélgica y Francia a aprender sobre THE PICKERS y hacer preguntas cruciales sobre la explotación de los trabajadores que recogen sus alimentos.El recorrido coincide con la temporada de naranjas y, para demostrar que la cosecha justa es posible y deseable, distribuiremos más de 3000 naranjas de producción justa a lo largo de la ruta. Nuestras naranjas provienen de SOS Rosarno, una realidad que aparece en la película, donde los trabajadores reciben un trato digno. (...)A partir del 2 de junio de 2025, en toda Europa podréis ver o proyectar la película THE PICKERS y sumaros a la reivindicación de una COSECHA JUSTA, para garantizar que nuestros alimentos estén libres de explotación.Si no puedes encontrar una proyección del film cerca de ti, ¿por qué no organizar uno?Contacte con el equipo de campaña:Organiza tu proyección¿Tienes acceso a un espacio para proyectar “The Pickers”? ¿Formas parte de alguna comunidad, activista o grupo social que debería ver este documental? ¿Podrías organizar una proyección con tus compañeros durante la hora de comer o después del trabajo?Las presentaciones del film THE PICKERS pueden ser de cualquier tipo y tamaño, y estamos aquí para apoyarle en cada etapa de la organización.Le proporcionaremos:-Una licencia de película gratuita (siempre que el evento sea gratuito para el público)-Una guía de proyección y debatepara ayudarle a organizar un evento eficaz-Una página de eventos en nuestro sitio web que puede incluir el registro para su proyección-Una plantilla de póster “Conoce a THE PICKERS” que se puede personalizar con tus propios detalles y logotipo.-Un kit de redes socialescon imágenes y plantillas.-Una nota de prensa que se adapte a tus necesidades-Nuestro apoyo durante todo el recorrido de las presentacionesFRUTOS AMARGOS (THE PICKERS) (*)(Elke Sasse, Alemania 2024. 52’)(*)Versión original con Subtítulos en castellanoContáctanos@thepickers.org@thepickers_itreenviado por enred_sinfronteras [at] riseup.net también editado y en difusión desde: