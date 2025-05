Global Anti-Chevron Day in Richmond - A Call to Action from the Front Lines

Date:

Thursday, May 22, 2025

Time:

6:00 PM - 8:00 PM

Event Type:

Class/Workshop

Organizer/Author:

Oil & Gas Action Network

Email:

Location Details:

3939 Bissell Ave, Richmond, CA 94805 US

Global Anti-Chevron Day is an annual international day of action, uniting communities and activists worldwide to protest against Chevron Corporation's environmental and human rights record. Initiated in 2014 by the Union of People Affected by Texaco (UDAPT) in Ecuador, the day serves as a platform for those impacted by Chevron's operations to demand justice and accountability. El Día Mundial Anti-Chevron es una acción anual internacional que une a comunidades y activistas de todo el mundo para protestar contra el historial ambiental y de derechos humanos de la corporacion Chevron. Iniciado en 2014 por la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) en Ecuador, este día sirve de plataforma para que las personas afectadas por las operaciones de Chevron exijan justicia y responsabilidad corporativa.



As the Trump administration ramps up attacks on frontline communities and pushes to expand oil drilling, our movement is rising to fight back. Mientras la administración de Trump intensifica los ataques a las comunidades de primera línea y presiona para expandir la produccion petrolera, nuestro movimiento se levanta a luchar.



Join us for a powerful evening of resistance and solidarity with global communities confronting Chevron’s toxic legacy—from the Amazon rainforest to Richmond, from Palestine to Myanmar. Featuring special guest Donald Moncayo of Ecuador’s UDAPT (Union of People Affected by Texaco), this gathering will uplift frontline voices, expose corporate impunity, and build momentum to end fossil fuel extraction for good. Acompáñenos en una conmovedora velada de resistencia y solidaridad con las comunidades globales que confrontan el legado tóxico de Chevron, desde la selva amazónica hasta Richmond, desde Palestina hasta Myanmar. Con la participación especial de Donald Moncayo, de la UDAPT (Unión de Afectados por Texaco) desde Ecuador, este encuentro alzará la voz de quienes están en primera línea, expondrá la impunidad corporativa y generará impulso para acabar definitivamente con la extracción de combustibles fósiles.





Thursday, May 22 | 6–8pm

Ryse Center, 3939 Bissel Ave, Richmond, CA

Dinner provided | Solidarity guaranteed



Jueves, 22 de mayo | 18:00–20:00 h

Ryse Center, 3939 Bissel Ave, Richmond, CA

Cena incluida | Interpretacion al español





Speakers include / Presentadores incluyen:



Donald Moncayo – Ecuadorian environmental defender, UDAPT



Gayle McLaughlin – Former Mayor and Council member of Richmond



Isabella Zizi – Idle No More SF Bay, Indigenous Women of the Americas Defending Mother Earth Treaty, and Movement Rights



Win-Mon Kyi - Myanmar Student Union and All Burma Federation of Student Unions



Erin Angeles - League of Filipino Students



Nida Liftawiya - Arab Resource & Organizing Center



Halah Ahmed - Palestinian Feminist Collective



This is more than a panel—it's a conversation and a call to action. Communities confronting Chevron around the world are standing in solidarity. Show up and stand with them. Esto es más que un panel: es una conversación y un llamado a la acción. Las comunidades que se enfrentan a Chevron en todo el mundo se unen en solidaridad. ¡Únete y apóyalas!



SPACE IS LIMITED, so please let us know if you need to cancel. ESPACIO ES LIMITADO, asi que porfavor avisenos si debe de cancelar.



Also join us for a series of banner drops across the Bay Area on Weds May 21! Ademas, ven a soltar pancartas con nosotros el Miercoles 21 de mayo! Link to Global Actions Map