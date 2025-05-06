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Indybay Feature
The fall of Richard M. Nixon a.k.a. Tricky Dick
Burglary At The Watergate Hotel Led To Nixon's Downfall!
The fall of Richard M. Nixon a.k.a. Tricky Dick
The fall of Richard M. Nixon may be a reminder of what is in store for the convicted felon President Donald J. Trump
By Lynda Carson - May 6, 2025
Many ears ago I resided in Wheaton, Illinois. Wheaton was also the same small town at the time where famed reporter Bob Woodward used to reside in the home owned by his father Judge Alfred Woodward, along with his sister named Wendy Woodward, near Northside Park.
Later, Bob Woodward got a job as a reporter working for the Washington Post, and left Wheaton behind in the dust.
I used to know Wendy Woodward years ago. I have been to a few parties of Wendy Woodward many years ago in the 70s while she still lived with her dad Alfred the judge near Northside Park, while her brother reporter Bob Woodward was in hot pursuit of Richard Nixon a.k.a. Tricky Dick. Bob Woodward also went to Central High School in Wheaton, which was the same high school that John and Jim Belushi went to. Those were some interesting times…
As it turned out, Wendy Woodward married my old friend and neighbor in Wheaton, Ken Heiden (nicknamed Scratch), who was the brother of Eugene Heiden a close friend of mine before he passed away. Eugene used to tell me some stories about hanging out with Bob Woodward, his brother Ken and Wendy Woodward, cruising around in a limo in Washington D.C. at times, after the Watergate scandal led to the fall of Richard M. Nixon.
The Fall Of Richard M. Nixon:
Reportedly around 51 years ago, https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon%27s_resignation_speech#: , “Richard Nixon's resignation speech was a national television address delivered from the Oval Office by U.S. president Richard Nixon the evening of August 8, 1974, during which Nixon announced his intention to resign the presidency the following day, August 9, 1974, due to the Watergate scandal.
Nixon's resignation was the culmination of what he referred to in his speech as the "long and difficult period of Watergate", a 1970s federal political scandal stemming from the break-in of the Democratic National Committee (DNC) headquarters at the Watergate Office Building by five men during the 1972 presidential election and the Nixon administration's subsequent attempts to cover up its involvement in the crime. Nixon ultimately lost much of his popular and political support as a result of Watergate. At the time of his resignation the next day, Nixon faced almost certain impeachment and removal from office.
According to his address, Nixon said he was resigning because "I have concluded that because of the Watergate matter I might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation would require." Nixon also stated his hope that, by resigning, "I will have hastened the start of that process of healing which is so desperately needed in America." Nixon acknowledged that some of his judgments "were wrong," and he expressed contrition, saying: "I deeply regret any injuries that may have been done in the course of the events that led to this decision." He made no explicit mention, however, of the articles of impeachment pending against him.
The following morning, August 9, Nixon submitted a signed letter of resignation to Secretary of State Henry Kissinger, becoming the only U.S. president to resign from office. Vice President Gerald Ford succeeded to the presidency upon Nixon's resignation.”
More about the fall of Richard M. Nixon, a.k.a. Tricky Dick may be found below…
Lynda Carson may be reached at newzland2 [at] gmail.com
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MEDIA REACTION TO LATEST WATERGATE DEVELOPMENTS
Date:
1974 August 7, 15:08 (Wednesday)
1. PARTY AND GOH DAILIES NEPSZABADSAG AND MAGYAR HIRLAP
REPORTED LATEST WATERGATE DEVELOPMENTS TODAY IN SHORT,
FACTUAL ARTICLES ONLY ON INSIDE PAGES AND NOT EMPHASIZED.
2. HUNGARIAN RADIO NEWS LED WITH WATERGATE TODAY WITH
FAIRLY OBJECTIVE WRAP-UP OF LATEST DEVELOPMENTS. LAST
NIGHT TV NEWS CARRIED NUMBER OF DETAILS ON LATEST EVENTS,
INCLUDING PRESIDENT'S STATEMENT OF AUGUST 5.
3. LIMITED CIRCULATION ECONOMIC DAILY VILAGGAZDASAG,
MAIN HEADLINE ON FRONT PAGE, BASED ON RISE IN NY STOCK
MARKET PRICES, WAS "STOCK MARKET VOTES AGAINST NIXON."
4. ENGLISH AND GERMAN LANGUAGE DAILY NEWS FRONTPAGED
SUBJECT WITH ENTIRELY DIFFERENT EMPHASIS IN DIFFERENT
LANGUAGE VERSIONS. ENGLISH ARTICLE SAID PRESIDENT HAD
ADMITTED WATERGATE INVOLVEMENT; GERMAN VERSION HIGHLIGHTED
PRESIDENT'S REITERATION HE WOULD NOT RESIGN.
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5. DUE TO STRIKINGLY DIFFERENT COVERAGE OF WATERGATE, IT
APPARENT THAT GOH POLICY LINE HAS NOT BEEN DECIDED UPON
OR IMPOSED ON REPORTING THE CURRENT DEVELOPMENTS. MEDIA
COVERAGE HAS GENERALLY BEEN OBJECTIVE, WITH BULK OF
MATERIAL TAKEN FROM U.S. NEWS AGENCIES.
PEDERSEN
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MEDIA REACTION - PRESIDENT'S STATEMENT
Date:
1974 August 7, 08:32 (Wednesday)
1. HONG KONG PAPERS AUGUST 7 GAVE PROMINENT AND EXTENSIVE
COVERAGE TO PRESIDENT NIXON'S AUGUST 5 STATEMENT AND THE
SUBSEQUENT CABINET MEETING. SEVERAL PUBLISHED EDITORIAL COMMENT.
2. BOTH ENGLISH-LANGUAGE MORNING DAILIES ACCORDED FRONTPAGE
HEADLINE PLAY TO THE CABINET MEETING AT WHICH PRESIDENT NIXON
ANNOUNCED HE WOULD NOT RESIGN. BOTH ALSO CARRIED NYTS ARTICLE
FILED BY LESLEY OELSNER FROM WASHINGTON.
3. THE LEFTWING PRESS ORIGINATED NO COMMENT. THE SEMI-OFFICIAL
WEN WEI PO RAN TWO REUTERS ITEMS ON LOWER SECOND PAGE, ONE
ABOUT THE PRESIDENT'S STATEMENT AND ITS REPERCUSSIONS AND THE
OTHER ABOUT THE CABINET MEETING. TA KUNG PAO ASSIGNED A FAIRLY
PROMINENT FRONT PAGE POSITION TO REPORTS OF THE CABINET MEETING,
MOUNTING PRESSURE FOR THE PRESIDENT'S RESIGNATION, ALLEGED
PREPARATIONS FOR A RESIGNATION SPEECH, AND CARRIED EXCERPTS FROM
NEW YORK TIMES AND WASHINGTON POST EDITORIALS SAYING NIXON'S FATE IS
SEALED AND HE IS AT THE ROAD'S END. THE TWO LESSER PRO-PRC
DAILIES FEATURED THE NEWS AS TOP INTERNATIONAL ITEM.
4. MOST RIGHTWING DAILIES GAVE THE NEWS EXTENSIVE FRONTPAGE
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COVERAGE. KUNG SHEUNG DAILY NEWS AND SING TAO JIH PAO
HEADLINES EMPHASIZED NIXON WILL NOT RESIGN. THE LATTER ALSO
RUNS A COMPARISON OF VARIOUS WATERGATE STATEMENTS MADE BY
THE PRESIDENT SINCE MAY 1973, POINTING TO DISCREPANCIES. THE
CONSERVATIVE WAH KIU YAT PO PLAYED UP TASS TREATMENT OF THE
DEVELOPMENT. THE KMT-RUN HONG KONG TIMES CARRIED THE NEWS
ON A FRONTPAGE TOPPED BY A LOCAL NEWS ITEM.
5. TREATMENT BY THE INDEPENDENT CHINESE-LANGUAGE PAPERS WAS
SIMILAR TO THAT BY THE RIGHTWING PRESS.
FOLLOWING ARE PERTINENT EDITORIAL COMMENTS:
6. THE ENGLISH SOUTH CHINA MORNING POST IN A LEAD EDITORIAL
ON MR. NIXON'S "LATEST GAMBIT" SAID: QUOTE
7. AS STAR OF THAT LONG-RUNNING MELODRAMA, THE WATERGATE
CAPER, RICHARD MILHOUS NIXON CONTINUES TO TURN IN AN AMAZING
PERFORMANCE.
8. AFTER NEARLY TWO YEARS, DURING WHICH EACH TWIST AND TURN OF
A TORTUOUS PLOT REVEALED NEW FACETS OF POLITICAL SKULDUGGERY IN
WASHINGTON UNDER THE NIXON ADMINISTRATION, IT SEEMED THERE
COULD BE NO SURPRISES LEFT.
9. NOW, MR. NIXON'S CONFESSION ON MONDAY THAT HE DIDN'T QUITE
TELL THE TRUTH -- NOT EVEN TO HIS DEFENDING LAWYERS -- THROWS
THE PENDING DEBATE ON IMPEACHMENT INTO THE MELTING POT.
10. IT IS NOT SO MUCH THE FEECT HIS LATEST STATEMENT WILL HAVE
ON HIS ENEMIES THAT MATTERS (THEY, AFTER ALL, HAVE MADE UP THEIR
MINDS AND WILL SE THIS NEW ADMISSION ONLY AS PROOF OF THEIR
CONVICTIONS), BUT WHAT WILL IT DO TO HIS FRIENDS?
11. MANY HAVE LOYALLY STOOOD BY HIM IN THE BELIEF THAT WHEN HE
MADE HIS PREVIOUS DECLARATIONS OF INNOCENCE HE WAS NOT ONLY
TELLING THE TRUTH, BUT TELLING THE WHOE TRUTH.
12. NOW, IN MR. NIXON'S OWN WORDS, HE SAYS THERE IS EVIDENCE
TO SHOW THAT SOME STATEMENTS RECORDED ON TAPES ARE "AT VARIANCE
WITH CERTAIN OF MY PREVIOUS STATEMENTS."...
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13. MR. NIXON BELIEVES THAT THE WHOLE PICTURE, "THE EVIDENCE...
IN ITS ENTIRETY," WILL DISCLOSE NO GROUNDS FOR IMPEACHMENT.
14. THE HOUSE OF REPRESENTATIVES WILL HAVE TO VOTE ON THE
QUESTION WITH THE MATERIAL THAT IT HAS IN ITS POSSESSION. THE
SENATE, IF MR. NIXON IS BELIEVED, WILL HAVE THE BENEFIT OF ALL THE
EVIDENCE.
15. THIS PUTS THE ONUS SQUARELY ON THE SENATE AND IT WILL BE
HERE, RATHER THAN IN THE HOUSE, THAT THE MOST CRUCIAL PART OF
WATERGATE DRAMA WILL BE ENACTED. UNQUOTE
16. SURPRISINGLY, THE USUALLY CAUSTIC ENGLISH HONGKONG STANDARD
MADE NO EDITORIAL COMMENT.
17. THE CONSERVATIVE WAH KIU YAT PO COMMENTED: QUOTE
18. ...NIXON'S...STATEMENT TELLS THE FOLLOWING POINTS: (1) NIXON
LIED AND MADE FALSE SWORN STATEMENTS. (2) NIXON WAS CLEARLY
AWARE OF THE SERIOUSNESS OF THE WATERGATE AFFAIR. (3) NIXON DID
NOT FRANKLY STUDY POSSIBLE SOLUTIONS WITH THE REPUBLICAN PARTY
OR WHITE HOUSE AIDES. (4) NIXON DOES NOT HAVE THE COURAGE TO
ASSUME RESPONSIBILITY FOR THE WATERGATE AFFAIR.
19. EVEN IF NIXON SHOULD WIN THE STRUGGLE IN THE SENATE AND
ESCAPE IMPEACHMENT OR REMOVAL FROM OFFICE, IT WOULD BE PITIFUL
AS WELL AS MEANINGLESS FOR HIM TO STAY ON AS PRESIDENT. ACTUALLY,
NIXON FAILED ON THE VERY DAY THE WATERGATE INCIDENT TOOK PLACE.
UNQUOTE
20. THE KMT-RUN HONG KONG TIMES SAID: QUOTE
21. ...HAD NIXON FRANKLY ADMITTED HIS MISTAKE AS SOON AS THE
CASE WAS BROUGHT TO THE OPEN...AND HANDLED IT ACCORDING TO
PROPER PROCEDURE, HE MIGHT HAVE WON THE UNDERSTANDING OF THE
AMERICAN PEOPLE... BUT THE GRADUAL UNFOLDING OF THE TRUTH HAS
SHOWN HIM AS THE TELLER OF MANY UNTRUTHS AT VARIANCE WITH EACH
OTHER. NOW HE HAS LOST NOT ONLY ALL HIS CREDIBILITY BUT ALSO THE
PEOPLE'S TRUST IN HIM... UNQUOTE
22. THE INDEPENDENT MING PO SAID: QUOTE
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23. ...THERE IS NO QUESTION THAT NIXON COMMITTED A GRAVE ERROR.
WE FEEL THAT HIS ATTEMPT TO COVER UP THE SCANDAL WAS AFTER ALL
QUITE HUMAN ALTHOUGH IT WAS VIOLATION OF THE LAW. IF YOU AND I
WERE IN THE SAME POSITION, MOST LIKELY WE TOO WOULD TRY TO REDUCE
THE MOUNTAIN INTO A MOLEHILL AND AVOID SENSATIONALIZATION. BUT
SINCE THE MATTER HAD BECOME A BIG ISSUE, THE BEST WAY WOULD
BE TO CONFESS HIS OWN MISTAKES, TELL THE TRUTH IN MAY LAST YEAR,
APOLOGIZE TO THE NATION AND ASK FOR FORGIVENESS...
24. NIXON'S ADMISSION MADE ONLY NOW HAS COME TOO LATE. EVEN
IF THE SENATE DOES NOT VOTE TO IMPEACH HIM, HE HAS LOST THE PUBLIC'S
CONFIDENCE AND CANNOT GO ON BEING THE PRESIDENT. UNQUOTE
25. THE INDEPENDENT SING PAO DAILY NEWS SAW THE NIXON CABINET
AS FACED BY A DIFFICULT DECISION OF WHETHER THE PRESIDENT SHOULD
REISNG. THE PAPER REMAKRED. QUOTE
26. IF HE DOES NOT RESIGN, WITH HIS SUPPORTERS ALL DESERTING HIM...
HE HAS LITTLE CHANCE OF SURVIVING THE LAST ROUND IN THE SENATE.
27. RESIGNATION, ON THE OTHER HAND, WOULD NOT ONLY MEAN PERSONAL
DEFEAT TO HIM BUT ALSO AFFECT THE FUTURE POSITION OF THE AMERICAN
PRESIDENCY, AS CONGRESS WOULD BE ABLE TO REMOVE THE PRESIDENT
AT WILL. UNQUOTE
IZENBERG
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JAPANESE PRESS REACTION TO PRESIDENT'S AUGUST 5 WATERGATE STATEMENT
Date:
1974 August 7, 09:17 (Wednesday)
SUMMARY: JAPANESE PRESS HAS GIVEN EXTENSIVE, BUT STRAIGHT-
FORWARD COVERAGE TO PRESIDENT'S AUGUST 5 STATEMENT RE
WATERGATE COVERUP. SO FAR THERE HAS BEEN ALMOST NO EDITORIAL
COMMENT, AND RENEWED SPECULATION ON IMPLICATIONS FOR JAPAN VISIT
HAVE BEEN MINIMAL. BASIC PRESS POSTURE HAS BEEN ONE OF WATCHFUL
WAITING AS EVENTS UNFOLD IN WASHINGTON. END SUMMARY.
1. JAPANESE NEWSPAPERS HAVE FRONT-PAGED PRESIDENT
NIXON'S MONDAY ANNOUNCEMENT THAT HE HAD EARLY KNOWLEDGE OF
WATERGATE COVERUP EFFORT. COVERAGE IN AFTERNOON PAPERS
AUGUST 6 AND MORNING EDITIONS AUGUST 7, WHILE SUBSTANTIAL, WAS
NOT NEARLY SO EXTENSIVE, HOWEVER, AS THAT OF JUDICIARY COMMITTEE
VOTE ON FIRST IMPEACHMENT ARTICLE. REPORTING HAS
BEEN STRAIGHT AND ESSENTIALLY SAME AS THAT BY MAJOR
WIRE SERVICES, HIGHLIGHTING PRESIDENT'S STATEMENT,
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REACTIONS BY CONGRESSIONAL LEADERS AND EDITORIAL RESPONSES
BY AMERICAN PAPERS.
2. SO FAR, ONLY ASAHI SIMBUN HAS OFFERED EDITORIAL
COMMENT, ALTHOUGH OTHER MAJOR DAILIES SEEM LIKELY TO FOLLOW
SUIT IN NEXT DAY OR TWO. THRUST OF EDITORIAL WAS THAT
PRESIDENT'S STATEMENT, BECAUSE IT HAD COME SO LATE, WOULD
ONLY WORK TO HIS POLITICAL DISADVANTAGE. EDITORIAL CONCLUDED
WITH SHOPWORN PHRASE THAT THIS WAS DIFFICULT TIME FOR
AMERICAN PEOPLE.
3. DESPITE PREOCCUPATION OF JAPANESE PRESS CORPS IN
RECENT MONTHS WITH QUESTION OF PRESIDENTIAL VISIT TO JAPAN,
LATEST NEWS OUT OF WASHINGTON HAS NOT TOUCHED OFF NEW ROUND
OF SPECULATION ON THAT SUBJECT. HOWEVER, AUGUST 7 TOKYO
SHIMBUN ARTICLE ON FOREIGN MINISTER KIMURA'S PLANNED VISIT
TO U.S. IN SEPTEMBER DID SAY VIEW IS WIDELY HELD IN
"GOVERNMENT CIRCLES" THAT IMPEACHMENT-RELATED DEVELOPMENTS
WILL MAKE IT EXTREMELY DIFFICULT FOR PRESIDENT TO COME TO JAPAN.
ARTICLE FURTHER SAYS THAT IF SUBJECT IS NOT RAISED IN
KIMURA'S SEPTEMBER TALKS WITH PRESIDENT OR SECRETARY KISSINGER,
PRESIDENTIAL TRIP TO JAPAN THIS YEAR IS "CERTAIN TO BE
SHELVED."
4. AS NOTED IN REFTEL, JAPANESE PRESS HANDLING OF
IMPEACHMENT QUESTION IN RECENT WEEKS HAS BEEN GENERALLY
EVEN-HANDED AND DETACHED. (SAME IS TRUE OF RADIO AND
TELEVISION.) SOME COMMENTATORS HAVE SUGGESTED JAPANESE
POLITICAL LEADERS SHOULD DRAW LESSON FROM EVENTS IN
WASHINGTON - IN ESSENCE THAT LEGISLATURE SHOULD MOVE TO
CHECK WHAT THEY PERCEIVE TO BE EXCESSES ON PART OF
EXECUTIVE, THEREBY INVIGORATING DEMOCRATIC PROCESS. AT
SAME TIME, NEITHER HAVE THEY OFFERED GRATUITOUS ADVICE TO
U.S. AS TO HOW IT SHOULD RESOLVE ITS PROBLEMS NOR HAVE THEY
TAKEN ADVANTAGE OF SITUATION TO CRITICIZE UNITED STATES.
OVERALL, BASIC POSTURE OF MEDIA (AND POLITICAL LEADERS AS WELL)
IS ONE OF WATCHFUL WAITING AS EVENTS UNFOLD IN CONGRESS.
HODGSON
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MEDIA REACTION: WATERGATE
Date:
1974 August 8, 14:30 (Thursday)
FOLLOWING EDITORIAL APPEARED IN INDEPENDENT TRINIDAD EXPRESS
AUGUST 8. BLOCK QUOTES FOLLOW:
1. THERE WAS TALK IN THE AIR FROM WASHINGTON LAST NIGHT THAT
PRESIDENT NIXON WAS ON THE VERGE OF RESIGNATION--DESPITE HIS
CONSTANT REJECTION OF SUCH A COURSE.
2. WHETHER THE PRESIDENT LEAVES OFFICE VOLUNTARILY, OR HAS TO
DO SO BECAUSE HE IS IMPEACHED BY THE SENATE, THE END RESULT WILL
HAVE BEEN THE SAME--AN EXTRAORDINARY MANIFESTATION OF THE
DEMOCRATIC PROCESSES AND STRENGTHS OF THE AMERICAN SOCIETY, A
SOCIETY WHICH CONTAINS THE SORT OF CHECKS AND BALANCES THAT CAN
RESULT IN ITS OWN CHIEF OF STATE BEING REMOVED FROM OFFICE ON
THE BASIS OF THE PRESSURE OF POPULAR OPINION AND JUDICIAL INITIATIVE.
3. THERE ARE MANY WHO WILL WONDER WETHER THE WOLE SORDID
EXPOSE HAS BEEN WORTH THE HUMILIATION UPON THE OFFICE OF
PRESIDENT, WHICH IN THE UNITED STATES COMBINES BOTH THE POLITICAL
AND "MONARCHICAL" FUNCTIONS.
4. ANALYSTS HAVE ASKED WHETHER AMERICA'S ENEMIES MIGHT
NOT INTERPRET THE SHAME HEAPED UPON MR. NIXON'S HEAD AS A
SIGN THAT HIS AUTHORITY TO GOVERN HAS BEEN SEVERELY REDUCED
AND SEIZE THIS CHANCE TO MAKE MISCHIEF IN A WAY THAT WILL
EMBARRASS THE WEST.
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5. STILL OTHERS HAVE POSED THE QUESTION WHETHER THE ORGY OF
SELF ABASEMENT DEMANDED OF NIXON AND HIS WHITE HOUSE COLLEAGUES
WILL NOT SUCCEED IN SOURING THE AMERICAN PEOPLE'S RESPECT FOR
POLITICAL LEADERSHIP FOR A LONG TIME TO COME.
6. THESE QUESTIONS ARE ALL VALID AND DESERVE SERIOUS CONSI-
DERATION BUT, IN THE FINAL ANALYSIS, THEY ARE OVERSHADOWED BY
THE PRINCIPLE THAT HAS BEEN INVOKED IN THE WATERGATE AFFAIR FROM
THE START. THIS IS THAT A PRESIDENT, AND HIS POLITICAL CABINET,
MUST NOT USE THEIR POSITIONS OF POWER AND INFLUENCE TO SUBVERT
THE DEMOCRATIC PROCESS AND TO ENGAGE IN ACTIVITIES OF A
QUESTIONABLE MORAL AND CRIMINAL NATURE.
7. THE VIRTUE OF THE AMERICAN SYSTEM IS THAT SUCH VIOLATIONS
COME TO LIGHT. THEY DO SO BECAUSE THERE IS AN ACTIVE POLITICAL
OPPOSITION, A CONSTITUTIONAL PROCESS THAT IS HIGHLY RESPECTED, A
JUDICIARY THAT REGARDS ITSELF AS HAVING A SPECIAL RESPONSIBILITY
IN RELATION TO PRESIDENTIAL RECTITUDE AND A PRESS THAT HAS MORE
FREEDOM TO PROBE THAN ANYWHERE ELSE IN THE WORLD, BEING
UNINHIBITED BY SILLY LIBEL LAWS.
8. THERE ARE A NUMBER OF LESSONS IN WATERGATE AND ITS
AFTERMATH FROM WHICH WE IN TRINIDAD CAN LEARN. LET US
FERVENTLY HOPE WE DO SO.
MULLIGAN
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SOVIET MEDIA ON IMPEACHMENT
Date:
1974 August 8, 16:56 (Thursday)
1. BOTH IZVESTIYA AUGUST 7 AND PRAVDA AUGUST 8 PRINT
TWO TASS STORIES SIDE BY SIDE ON IMPEACHMENT QUESTION.
FIRST REPORTS STAEMENTS BY SECRETARIES SIMON, DENT,
AND KISSINGER AFTER EMERGENCY CABINET MEETING. SIMON
QUOTES PRESIDENT AS SAYING HE HAD PERFORMED NO ACTION WHICH
JUSTIFIED IMPEACHMENT. DENT EXPRESSED CABINET'S SUPPORT
OF PRESIDENT. KISSINGER EMPHASIZES BIPARTISAN, NATIONAL-
INTEREST BASIS OF U.S. FOREIGN POLICY. SECOND STORY
REPORTS AGREEMENT BY HOUSE LEADERSHIP TO HOLD IMPEACHMENT
DEBATE FROM AUGUST 19 TO 23 OR 24 AND EXPLAINS NUMBER
OF VOTES NEEDED IN HOUSE AND SENATE FOR IMPEACHMENT AND
CONVICTION. BOTH ARTICLES DEFINE IMPEACHMENT AS REMOVAL
FROM OFFICE (OTSTRANENIYE OT DOLZHNOSTI).
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2. IZVESTIYA, IN ADDITION, CARRIES LONG ARTICLE BY
CORRESPONDENT STURUA EXPLAINING IMPEACHMENT PROCESS,
SUPPOSEDLY IN ANSWER TO QUESTION SENT IN BY A LADY FROM
MINSK. STURUA QUOTES CONSTITUTION, REVIEWS CONGRESSIONAL
PROCEDURE AND HOSTORY, BUT DOES NOT COMMENT ON PRESIDENT
NIXON'S CASE. HE DOES RAISE QUESTION OF WHETHER
SENATE CONVICTION COULD BE APPEALED TO SUPREME COURT AND
ANSWERS BY QUOTING ATTIRNEY GENERAL SAXBE (IN U.S.
NEWS & WORLD REPORT INTERVIEW) AS SAYING NO, SINCE THIS
IS MATTER RESERVED EXCLUSIVELY FOR CONGRESS.
3. ENGLISH TASS AUGUST 8 SUMMARIZES STATEMENTS BY SENATORS
MANSFIELD AND SCOTT EXPRESSING SUPPORT FOR GOVERNMENT'S
FOREIGN POLICY REGARDLESS OF THE IMPEACHMENT QUESTION.
MANSFIELD IS QUOTED AS PLEDGING TO WORK FOR BIPARTISAN
SUPPORT FOR PRESENT FOREIGN POLICY, PARTICULARLY PURSUIT
OF DETENTE WITH THE SOVIET UNION.
4. COMMENT. FAST BREAKING DEVELOPMENTS IN WASHINGTON HAVE
FINALLY FORCED SOVIET PRESS TO REPORT MORE THAN ADMINISTRATION
STATEMENTS. MEDIA HERE HAVE ALSO LAUNCHED EDUCATIONAL EFFORT,
DEFINING IMPEACHMENT AND EXPLAINING TO READERS ROUGHLY HOW
IT WORKS. SOVIET PUBLIC HAS NOT, HOWEVER, BEEN GIVEN ANY
INDICATION OF WODESPREAD PRESSURE ON PRESIDENT TO RESIGN.
SOVIET CONCERN WAS, HOWEVER, BETRAYED DURING CALL
AUGUST 8 ON MFA USA DIVISION DEPUTY DIRECTORY MIKHAYLOV,
WHO BROUGHT UP SOBJECT IN ORDER TO ASK IF PRESIDENT WAS
LIKELY TO RESIGN.
STOESSEL
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Fri, 09 Aug 1974
LETTER OF RESIGNATION BY PRESIDENT NIXON
Fri, 09 Aug 1974
PRESIDENTIAL RESIGNATION AND PRESIDENTIAL SUCESSION
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STATEMENT BY CHIEF CABINET SECRETARY NIKAIDO RE PRESIDENTIAL RESIGNATION
Date:
1974 August 9, 03:50 (Friday)
1. FOLLOWING IS UNOFFICIAL TRANSLATION OF STATEMENT
BY CHIEF CABINET SECRETARY NIKAIDO ISSUED AUGUST 9 IN
RESPONSE TO PRESIDENT'S RESIGNATION SPEECH:
BEGIN TEXT
2.WITH ANNOUNCEMENT TODAY OF PRESIDENT NIXON,
EXPRESSING HIS INTENTION TO RESIGN, MR. GERALD R. FORD
IS TO BECOME THIRTY-EIGHTH PRESIDENT OF UNITED
STATES OF AMERICA.
3. MR. FORD IS ASSUMING PRESIDENCY IN IMPORTANT
PERIOD FOR UNITED STATES OF AMERICA AND FOR WORLD
GOVERNMENT AND PEOPLE OF JAPAN PLACE GREAT EXPECTATIONS
ON SUPERB LEADERSHIP DEMONSTRATED BY HIM IN HIS
YEARS AS MINORITY LEADER OF THE HOUSE AND AS VICE PRESIDENT.
THERE IS, BASICALLY, NOT LIKELY TO BE MAJOR CHANGE IN
FOREIGN POLICY OF THE UNITED STATES, INCLUDING POLICIES
TOWARDS JAPAN, AND KEYNOTE OF MAINTENANCE AND
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DEVELOPMENT OF WORLDPEACE BASED ON THE IDEALS OF FREEDOM
AND DEMOCFACY IS EXPECTED TO CONTINUE. JAPAN, FOR ITS
PART, WISHES TO WORK TOWARDS FURTHERING OF FRIENDLY
AND COOPERATIVE RELATIONS WITH THE UNITED STATES AS BEFORE,
AND TO CONTRIBUTE, IN COOPRATION WITH THE UNITED STATES,
TO PEACE AND PROSPERITY OF WORLD.
4. OVER PERIOD OF ORE THAN FIVE AND A HALF YEARS
SINCE HIS ASSUMPTION OF PRESIDENCY IN JANUARY 1969,
MR. NIXON HAS MADE VALUABLE CONTRIBUTIONS TO PEACE
AND PROSPERITY OF WORLD THROUGH HIS POSITIVE FOREIGN
POLICIES BY WORKING TO STRENGTHEN UNITY OF FREE
WORLD AND BY OPENING WAY FOR DIALOGUES WITH SOCIALIST
COUNTRIES. HE HAS ALSO MADE GREAT EFFORTS TO STRENGTHEN
FRIENDLY AND COOPERATIVE RELATIONS BETWEEN JAPAN AND
UNITED STATES, AND HAS PLAYED A GREATROLE IN RESOLVING
PENDING PROBLEMS IN POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS
BETWEEN TWO COUNTRIES INCLUDING, NOTABLY, REVERSION
OF OKINAWA. ON OCCASION OF HIS ANNOUNCEMENT TODAY,
WE WISH TO RENEW OUR RESPECT TO MR. NIXON FOR HIS ACHIEVE-
MENTS. END TEXT
HODGSON
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GON STATEMENT ON RESIGNATION OF PRESIDENT NIXON
Date:
1974 August 9, 12:39 (Friday)
1. THE NETHERLANDS GOVERNMENT ISSUED THE FOLLOWING
STATEMENT AT 3:00 A.M. LOCAL TIME AUGUST 9 AFTER PRESIDENT
NIXON ANNOUNCED HIS RESIGNATION.
2. BEGIN TEXT: THE NETHERLANDS GOVERNMENT SYMPATHIZES
WITH THE AMERICAN PEOPLE TO WHOM THE ENFORCED
RESIGNATION OF ITS PRESIDENT IS AN EVENT OF VERY
SEVERE SIGNIFICANCE.
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3. NOW THAT THE RESIGNATION OF THE PRESIDENT OF THE
UNITED STATES HAS BECOME IRREVOCABLE, IT IS NOT THE
PERSON OF THE RESIGNED PRESIDENT THAT IS IMPORTANT.
OF IMPORTANCE IS THE DEMOCRATIC PROCESS THAT HAS CAUSED
THIS RESIGNATION. A PROCESS WHICH HAD AT STAKE THE
EQUALITY OF RIGHTS BEFORE THE LAW OF EVERY CITIZEN.
4. THE RESULT OF THIS PROCESS CONFIRMS THE IRREPLACEABLE
SIGNIFICANCE OF DEMOCRACY AS A SYSTEM OF GOVERNMENT.
ONE MAY HOPE THAT THE UNITED STATES AFTER, AND BECAUSE
OF, THIS PAINFUL EPISODE, WILL BE ABLE TO FULFILL ITS
RESPONSIBLE TASK IN WORLD POLITICS ON THE BASIS OF
REGAINED CONSTITUTIONAL BALANCE. END TEXT.
GOULD
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SOME POLITICAL REACTION TO PRESIDENT NIXON'S RESIGNATION
Date:
1974 August 9, 16:46 (Friday)
1. GOVERNING MAYOR SCHUETZ TOLD PRESS THAT PRESIDENT
NIXON'S RESIGNATION DID NOT CHANGE IN ANY WAY CONFIDENCE
AND FRIENDSHIP BETWEEN BERLINERS AND THEIR AMERICAN PRO-
TECTING POWER. RESIGNATION OF U.S. PRESIDENT, HE SAID, WAS
SIGNIFICANT EVENT IN U.S. DOMESTIC POLICY. HOWEVER, IT
WOULD NOT, THE BERLIN SENAT WAS CONVINCED, AFFECT CLEAR AND
FIRM U.S. ATTITUDE ON ALL BERLIN MATTERS.
2. REACTION AMONG BERLIN OFFICIALS CAN BE DESCRIBED AS
MIXTURE OF SORROW, AS BERLINERS HAVE GREAT ADMIRATION FOR
FOREIGN POLICY ACCOMPLISHMENTS OF THE NIXON ADMINISTRATION,
AND RELIEF THAT LONG AGONY OF WATERGATE PROCESS HAS COME TO
AN END. BERLINERS WHO DEPEND ON U.S. FOR THEIR
SECURITY AND FREEDON. HAD BEEN PARTICULARLY CONCERNED
THAT PREOCCUPATION WITH WATERGATE WOULD WEAKEN U.S. POSTURE
IN THE WORLD.
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3. BERLIN PRESS EDITORIALS WERE POSITIVE AND REFLECTED
ATTITUDE OF BERLIN PUBLIC DESCRIBED ABOVE. INDEPENDENT
TAGESSPIEGEL SAID THAT RESIGNATION SHOWED THAT EVEN FOREIGN
POLICY SUCCESS AND WORLDWIDE APPROVAL WOULD NOT SUFFICE
TO MAINTAIN MAN IN LEADERSHIP POSITION IF HE MISUSED
POWER AND SURROUNDED HIMSELF WITH MEN WHO DID NOT RESPECT
LAW. INDEPENDENT DIE WELT EXPRESSED CONFIDENCE THAT AMERICAN
DEMOCRATIC INSTITUTIONS REMAINED INTACT, AND SAID "EVEN
THE MIGHTIEST MAN IN THE WORLD CAN BE OVERTHROWN WITHOUT
REVOLUTION, SIMPLY BY FORCE OF OUR INSTITUTIONS." BERLINER
ZEITUNG NOTED THAT BERLIN HAD ALWAYS BEEN ON GOOD TERMS
WITH NIXON AND EXPRESSED BERLINS APPRECIATION FOR HIS
EFFORTS ON ITS BEHALF. INDEPENDENT TABLOID DER ABEND
CALLED NIXON RESIGNATION EXAMPLE FOR GERMANS ALSO.
THEME OF DER ABEND EDITORIAL WAS THAT AMERICAN CAN APPROACH
ITS 200TH BIRTHDAY WITH PRIDE AS IT HAD REMAINED TRUETO
ITS INSTITUTIONS AND THAT RICHARD NIXON WAS FORCED TO
RESIGN BECAUSE HE VIOLATED PRINCIPLES OF CONSTITUTION
AND MISUSED HIS POWER.
4. IN COURSE OF CONVERSATION WITH POLAD ON OTHER SUBJECTS, SOVIET
EMBASSY COUNSELLER RODIN EXPRESSED "PERSONAL REGRET" OVER
PRESIDENT NIXON'S RESIGNATION. HE SAID INTERNAL POLITICS
IN US WAS NOT HIS BUSINESS, BUT EXCELLENT PERSONAL RELATION-
SHIP HAD DEVELOPED BETWEEN SOVIET LEADERSHIP AND PRESIDENT.
POLAD CALLED ATTENTION TO FACT THAT A MAJOR PART OF
PRESIDENT'S RESIGNATION MESSAGE HAD BEEN DEVOTED TO
IMPORTANCE OF SUSTAINING THRUST OF FOREIGN POLICY DIRECTED
AT GOAL OF WORLD PEACE, AND VICE PRESIDENT HAD ALSO
EMPHASIZED NEED FOR CONTINUITY IN FOREIGN AFFAIRS, UNDER-
SCORING POINT WITH ANNOUNCEMENT SECRETARY KISSINGER HAD
AGREED TO REMAIN ON. RODIN SAID SOVIET UNION OF COURSE
HOPE FOR CONTINUED COOPERATION WITH US, BUT RETURNED TO
SUBJECT ON WAY OUT OF BUILDING, WITH RENEWED "PERSONAL"
VIEW THAT IT WAS REGRETTABLE, WHATEVER THE REASONS, THAT
LEADER WELL KNOWN TO AND UNDERSTOOD BY SOVIETS HAD HAD TO
LEAVE OFFICE.
KLEIN
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PRESS REACTION TO PRESIDENT NIXON'S RESIGNATION AND ASSUMPTION OF PRESIDENCY BY GERALD FORD
Date:
1974 August 9, 19:20 (Friday)
SUMMARY: FRENCH PRESS REACTION TO THE RESIGNATION HAS
BEEN GENERALLY MILD, STRESSING THE PERSONAL TRAGEDY OF
PRESIDENT NIXON, THE GREAT STRENGTH MANIFESTED BY
AMERICAN INSTITUTIONS AND THE CONTINUITY OF U.S. FOREIGN
POLICY ASSURED BY THE MAINTENANCE IN OFFICE OF SECRETARY
KISSINGER. COMMENT ON PRESIDENT FORD HAS BEEN
RESTRAINED AND HAS FOCUSED ON THE THEME OF AN ORDINARY
MAN, A GOOD MAN, SUDDENLY FACED WITH VAST RESPONSIBILI-
TIES. ALMOST ALL OF THE PRESS HAS MADE THE
OBVIOUS COMPARISON TO THE LATE PRESIDENT TRUMAN. END
SUMMARY
1. REACTION TO THE RESIGNATION.
(A) THE TRAGIC FLAWS: JEAN D'ORMESSON IN FIGARO
CALLED PRESIDENT NIXON'S DEMISE "A MODERN TRAGEDY",
WHICH NEVERTHELESS COULD SERVE AS A LESSON IN DEMOCRACY.
HE ASKS WHETHER THE U.S. WILL TURN INWARD TO LICK ITS
WOUNDS, OR NOW THAT THE EXPIATION IS ACCOMPLISHED, WILL
RECOVER ITS GOOD HEALTH. L'AURORE OBSERVES THAT
PRESIDENT NIXON WAS BOTH AN AUTHORITATIVE MAN AND A
LONER WHO AGONIZED IN PRIVATE OVER HIS RESIGNATION UNTIL
THE SECRETARY OF STATE STRUCK THE PROPER TONE BY
CONVINCING HIM THAT HIS ACHIEVEMENTS WOULD SURVIVE
BEYOND WATERGATE. THE MOST SCATHING VIEW OF THE
RESIGNATION COMES FROM LE MONDE'S CHIEF EDITOR ANDRE
FONTAINE WHO OBSERVES THAT "WITHOUT THE GREAT NEED FOR
TRUTH AND PURITY WHICH AT PRESENT IS TOUCHING AMERICANS
TO THE CORE, THEY WOULD NOT HAVE CHASED FROM THE WHITE
HOUSE THE MAN WHO HAS CONSISTENTLY LIED TO THEM FOR
YEARS". CITING LINCOLN'S DICTUM ABOUT FOOLING ALL OF
THE PEOPLE ALL OF THE TIME, FONTAINE NOTES THAT "RICHARD
NIXON FALLS FOR HAVING FORGOTTEN THIS WISE PRECEPT."
NEITHER COMMUNIST L'HUMANITE NOR CENTER-LEFT QUOTIDIEN
DE PARIS CARRIES EXTENSIVE COMMENT ON PRESIDENT NIXON --
BOTH STATE THAT THE INSTITUTIONAL EFFECTS OF THE
RESIGNATION ARE MORE IMPORTANT THAN THE PERSON OF
RICHARD NIXON.
(B) SUMMING UP THE ACHIEVEMENTS: MOST OF THE
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PARIS PRESS PAY TRIBUTE TO NIXON'S SOLID ACHIEVEMENTS
IN THE REALM OF FOREIGN AFFAIRS. FIGARO SAYS THAT WHEN
THE DUST OF WATERGATE HAS SETTLED, HISTORIANS MAY WELL
RANK NIXON AMONG "THE GREATEST PRESIDENTS IN THE HISTORY
OF AMERICA" FOR IT WAS HE WHO EXTRACTED AMERICA FROM
VIETNAM, "INVENTED KISSINGER," AND WHO INITIATED
RAPPROCHEMENTS WITH CHINA, THE SOVIET UNION AND IN THE
MIDDLE EAST. L'AURORE'S PHILIPPE VERNERT STATES THAT
NIXON MIGHT DISAPPEAR BUT HIS WORK GOES ON; PERHAPS
HIS LAST SERVICE TO THE NATION WILL HAVE BEEN THAT IN
OVERCOMING ITS MOST SERIOUS CRISIS SINCE THE CIVIL WAR,
THE AMERICAN PEOPLE WILL HAVE ONCE AGAIN PROVEN ITS
WORTH TO ITSELF. JEAN D'ORMESSON (FIGARO) SAYS THAT
EVEN IF RICHARD NIXON IS REALLY THE CRIMINAL DESCRIBED
BY HIS ADVERSARIES, BY HIS ACHIEVEMENTS HE WILL NEVER-
THELESS HAVE BEEN ABLE TO SHAKE THE UNIVERSE AS MUCH
AS LINCOLN OR WASHINGTON AND SURELY A LOT MORE THAN
TALLEYRAND OR MAZARIN. D'ORMESSON CONCLUDES THAT THE
RESIGNATION IS ONE OF THE RESULTS OF A "COLLISION OF
PURITAN MORALITY, WORLD POLITICS AND OUR FAMOUS 'MASS
MEDIA.'"
2. THE FRENCH PERCEPTION OF PRESIDENT FORD.
ALMOST ALL THE DAILIES SKETCH PRESIDENT FORD AS
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AN UNKNOWN QUANTITY -- LE MONDE CALLS HIM "THE UNKNOWN
FROM MICHIGAN" -- BUT ONE WHICH IS LIKELY TO CONTINUE
NIXON'S FOREIGN POLICY. LIBERALLY QUOTING THE AMERICAN
PRESS, FRENCH PAPERS CHARACTERIZE PRESIDENT FORD AS A
GOOD MAN, A TEAM PLAYER, BUT LACKING A FIRST-CLASS MIND
AND THE WILLINGNESS TO INITIATE NEW POLICIES. THE
QUOTIDIEN DE PARIS SAYS "FORD WILL NOT BE INCOMPETENT,
NO MORE SO THAN TRUMAN WAS" WHEN HE SUCCEEDED FDR.
DESCRIBING FORD AS "A PRESIDENT IN SPITE OF HIMSELF",
L'AURORE CLAIMS THAT BEFORE HIS CHOICE AS VICE PRESIDENT
LATE LAST YEAR HE WAS CONSIDERED IN WASHINGTON TO BE
SLOWLY ON HIS WAY TO RETIREMENT. L'AURORE CONTINUES
THAT TEAM SPIRIT WILL NOW ENTER THE WHITE HOUSE IN PLACE
OF THE MENTALITY OF THE "LONER" WHO IS LEAVING IT, AND
FURTHER OPINES THAT AFTER YEARS OF SCANDAL AND VIETNAM
TRAUMA, AFTER "THE EGGHEADS OF KENNEDY, THE NOUVEAUX
RICHES OF JOHNSON AND THE PRUSSIANS AND FLORENTINES OF
NIXON", THE WHITE HOUSE WILL UNDOUBTEDLY RECOVER A
PEACEFULNESS WHICH MAY BE A BIT PONDEROUS BUT WHICH IS, ABOVE
ALL, HEALING. FIGARO, IN A FULL PAGE BIOGRAPHICAL ESSAY,
TRACES PRESIDENT FORD'S BACKGROUND AND DESCRIBES HIM
(IN ENGLISH) AS "MR. CLEAN," A MAN ABOVE CRITICISM.
FIGARO DESCRIBES FORD'S ATHLETIC PROWESS AND NOTES THAT
HE IS MADE OF THE STUFF OF A "GOOD COACH". FINALLY,
FIGARO RECALLS THE SKEPTICISM THAT GREETED THE ACCESSION
TO THE WHITE HOUSE OF HARRY TRUMAN, AND NOTES THAT AT
TRUMAN'S BURIAL LAST YEAR HE WAS PRAISED AS ONE OF THE
GREATEST AMERICAN PRESIDENTS. ALL THE MAJOR PARIS
DAILIES (WITH EXCEPTION OF HUMANITE) AGREE THAT FORD'S
ANNOUNCEMENT THAT KISSINGER WOULD CONTINUE AS SECRETARY
OF STATE BETOKENS WELCOME CONTINUITY IN AMERICAN FOREIGN
POLICY.
3. THE INSTITUTIONAL EFFECTS.
ALMOST ALL THE PRESS VOIC SATISFACTION THAT
AMERICAN INSTITUTIONS EMERGE STRENGTHENED FROM THE
WATERGATE ORDEAL. MANY FRENCH DAILIES INSTRUCT THEIR
READERS IN WATERGATE'S CONSTITUTIONAL COMPLEXITIES;
FIGARO DEDICATES AN ENTIRE ARTICLE TO AN EXPLANATION OF
THE WORKINGS OF THE 25TH AMENDMENT. QUOTIDIEN DE PARIS
SOUNDS A COMMON NOTE IN OBSERVING THAT THE FATE OF
PAGE 03
DEMOCRACY WAS MORE AT STAKE IN THE WATERGATE CRISIS THAN
THE FATE OF A SINGLE MAN. "THE PROBLEM, PRECISELY, WAS
TO KNOW WHICH COUNTS MORE, INSTITUTIONS OR MEN.
AMERICA HAS ANSWERED. SHE CHOOSES HER INSTITUTIONS AND
SHE HAS NEVER DESERVED THEM SO MUCH." ANDRE FONTAINE
(LE MONDE) SAYS THAT ALTHOUGH NO ONE REALIZED IT ANY
MORE AND NO ONE WANTED TO BELIEVE IT, "THERE IS STILL
AT LEAST ONE NATION ON THIS EARTH WHERE THE LAW IS UN-
DENIABLY STRONGER THAN MEN, WHERE JUDGES ONLY RECENTLY
NAMED BY A PRESIDENT ARE CAPABLE OF ISSUING INDICTMENTS
AGAINST HIM AND WHERE A PARTY CAN PREFER THE
DEMONSTRATION OF JUSTICE TO THE MAINTENANCE IN
POWER OF ONE OF ITS OWN." HE SOUNDS, HOWEVER, A
CAUTIONARY NOTE IN SAYING THAT THE WATERGATE CRISIS
HAS LEFT "PROFOUND WOUNDS IN THE BODY OF AMERICA AND
IN THAT PART OF THE WORLD WHICH SHE DOMINATES."
L'HUMANITE, AS EXPECTED, TAKES A DIFFERENT TACK, OBSERV-
ING THAT THE FALL FIRST OF AGNEW AND THEN OF NIXON IS TO
BE EXPECTED IN A CORRUPT REGIME WHERE THE DOLLAR RULES.
HUMANITE GOES ON TO SAY THAT THE UNITED STATES IS
HARDLY AN ADMIRABLE EXAMPLE OF DEMOCRACY WHEN ITS PRES-
IDENT AND THE MAN WHOM HE WILL NAME VICE PRESIDENT
WERE NOT ELECTED BY THE PEOPLE OR THEIR REPRESENTATIVES.
STONE
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NIXON RESIGNATION: SUMMARY OF PRESS REACTION
Date:
1974 August 9, 20:02 (Friday)
1. MORNING PAPERS HEADLINED RESIGNATION AND DEVOTED UP TO EIGHT
MORE PAGES TO WIRE SERVICE COVERAGE INCLUDING BACKGROUND OF
THE CRISIS, NIXON'S SPEECH, BIOS OF GERALD FORD, VICE PRESIDENTIAL
SPECULATION AND FOREIGN POLICY IMPLICATIONS OF THE CHANGEOVER.
2. EDITORIAL COMMENT HIGHLIGHTS A FEELING OF KINSIHP WITH THE
PEOPLE OF THE U.S.AND OUR SYSTEM OF GOVERNMENT. EL DIA THUS
EDITORIALIZES "AND ABOVE ALL WE REALIZE THAT WE HAVE MUCH IN
COMMON WITH THE SPIRIT OF THIS (IMPEACHMENT) PROCESS. WHILE
SOME WANT TO EXPLOIT RESENTMENTS BETWEEN THE SUPERDEVELOPED AND
UNDERDEVELOPED COUNTRIES, THE MORA DRAMA OF THE GOVERNED AND
THEIR GOVERNMENTS IS EXACTLY THE SAME....GOOD LUCK TO THE PEOPLE
OF THE UNITED STATES IN THIS HOUR OF AFFLICTION."
3. A TRIUMPH OFR DEMOCRACY AND THE U.S. WAS SEEN BY EL PAIS
WHICH SIAD "THE PRESIDENT OF A COUNTRY HAS FALLEN IN A WAVE OF
SCANDAL AND EMBARRASSMENT.BUT FEW TIMES BEFORE HAS THAT COUNTRY
PROJECTED TO THE WORLD SUCH AN EXEMPLARY IMAGE". FURTHER, "THE
UNITED STATESHAS WON, THROUGH THIS CONSTITUTIONAL AFFIRMATION, IN
ONE OF THE MOST DIFFICULT TRIALS OF ITS HISTORY, A BATTLE THAT GIVES
IT PRESTIGE NOT BY BEING THE FIRST TO UNRAVEL THE SECRET OF THE ATOM,
THE FIRST IN MILITARY POWER, THE FIRST IN MANY TECHNICAL FIELDS, THE
PAGE 02
FIRST TO PUT A MAN ON THE MOON, BUT WITH THE
PRESTIGE OF A COUNTRY
WITH A CONSTITUTION WHICH NO ATTACK, CRISIS, CONVULSION OR COLLAPSE
CAN INJURE." AND EL DIA, "THER IS NO DOCTRINE IN THE UNIVERSE NOR
ANY TYPE OF ANTIIMPERIALISM WHICH ALLOWS ONE TO SHRUG ONES SHOULDERS
BEFORE THE MAJESTY OF THIS INSTITUTIONAL SYSTEM...WHICH TOPPLED A
PRESIDENT FOR VIOLATING SOME ARTICLES OF THE CONSTITUTION,
BUT WHICH RESOLVED THS IN A REFLEXIVE AND REGULATED LEGAL MANNER."
4. COMMENT. THESE HIGHLY POLITIZED, PARTY-ORIENTATED NEWSPAPERS
MUST HAVE TAKEN SUSTENANCE IN SEEING THE CONSTITUTIONAL SYSTEM WE
ENJOY SURVIVE A SERIOUS CRISIS. ADD TO THIS THE ROLE
OF THE PRESS IN THE UNFOLDING OF THE WATERGAGE AFFAIR AND IT IS NOT
DIFFICULT TO FATHOM THE OPINIONS EXPRESSED HERE BY EDITORS WHOSE
FREEDOM OF EXPRESSION IS SEVERELY LIMITED. THE OPINIONS EXPRESSED
ARE GENUINE BUT ALSO MAY BE AN OBLIQUE COMMENT ON THE STATE OF
AFFAIRS IN URUGUAY, AS MAY HAVE BEEN THE RESOUNDING DISAPPROVAL VOICED
UPON THE PERUVIAN GOVERNMENT'S TAKEOVEROF THE PRESS SOME DAYS AGO.
SIRACUSA
Sat, 10 Aug 1974
NCNA COVERAGE OF PRESIDENT NIXON'S RESIGNATION
Sat, 10 Aug 1974
MEDIA REACTION: RESIGNATION AND SWEARING-IN
Sat, 10 Aug 1974
RESIGNATION OF PRESIDENT NIXON
Sat, 10 Aug 1974
MEDIA REACTION TO RESIGNATION OF RICHARD NIXON AND ELEVATION OF GERALD FORD TO THE PRESIDENCY
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