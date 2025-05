Beyond the Bridge Film - A Solution to HomelessnessPresented by Community Action Board and Housing for Health PartnershipJoin us for a FREE screening of Beyond the Bridge in Watsonville as part of a community-wide conversation to address housing and homelessness in Santa Cruz County. Learn how we can solve homelessness through comprehensive solutions—housing, supportive services, and tackling the root causes.Please RSVP below if you plan to attend.Wednesday, May 7 at 6 p.m.Doors at 5:30 p.m., film begins at 6 p.m.Green Valley Cinema1125 S Green Valley Rd, Watsonville, CA 95076#####Acompáñenos a esta proyección y forme parte de una comunitaria sobre vivienda y falta de vivienda en el condado de Santa Cruz. Conozca cómo podemos resolver esta problemática mediante soluciones integrales.La entrada es gratuita. ¡Regístrese y reserve su lugar hoy mismo!Miércoles, 7 de mayoPuertas abren a las 5:30, la película comienza a las 6 p.m.Green Valley Cinema, 1125 S Green Valley Road, WatsonvilleRSVP: https://mailchi.mp/santacruzcounty/beyond-the-bridge-event-2025