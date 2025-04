MAY DAY MARCHENGLISH (Español abajo)International Workers’ Day March & Resource Fair3:00pm – Fruitvale BART Plaza (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)Info (no need to RSVP/register): https://www.mobilize.us/mayday/event/778546/ Oakland Sin Fronteras is a coalition that has a long-standing tradition of organizing recognition and celebration of International Workers’ Day (also known as May Day!) in Oakland.While the United States is one of the few countries that doesn’t recognize May 1st as International Workers’ Day, each year our communities join millions of others across the world in uplifting working peoples’ struggles against the oppression and exploitation of peoples, lands, and nations. This year, we will continue that tradition and echo calls for the end to the violence of racism, imperialism, and capitalism. We also mark May 1st as a celebration of working people globally and their enduring struggles for justice, democracy, right relation to land, self-determination, and liberation.This May Day we will gather in Oakland on Indigenous Ohlone land to show our support for working class struggles here at home, and beyond. We will march with particular urgency in solidarity with the Palestinian people and heed the call from the Palestinian General Federation of Trade Unions to stand with Gaza on May Day. We will join workers and peoples across the country and the world calling for an immediate and permanent ceasefire to Israel’s war against Gaza, and for an immediate end to our government’s complicity in genocide.Why a Resource FairFrom the increasing criminalization of houselessness, to city workers facing mass layoffs, to shameful inequalities in the cost of living, to disappearing funding for resource centers and social services vital to working people– profit-before-people policies and priorities have brought our beautiful city to a tipping point. Following our May 1st March, we will hold a resource fair by and for Oakland’s working communities. The resource fair will try to fill some of the gap confronting our communities, provide some services, and give people opportunity for further involvement aimed at changing our conditions.We invite you to table as a part of the resource fair. Please share your knowledge, goods, services and other offerings with our community. If interested in tabling please indicate so in this form.More Information For more information or to get involved email oaklandmayday [at] googlegroups.com In Solidarity,Oakland Sin Fronteras_______________________________________________________________MARCHA por la Dia Internacional de los Trabajadores(ESPAñOL)Marcha del Dia Internacional de los Trabajadores y Feria de Recursos3:00pm – Plaza de Fruitvale BART (3401 E 12th St, Oakland, CA 94601)Más información aquí. No es necesario registrarse. https://www.mobilize.us/mayday/event/778546/ Apoye las luchas de la clase trabajadora desde Oakland hasta Palestina!Oakland Sin Fronteras es una coalicion que tiene una larga tradicion de organizar el reconocimiento y la celebracion de Dia Internacional de los Trabajadores (tambien conocido como Primero de Mayo!) en Oakland.Estados Unidos es el uno de los poco pais que no reconoce el 1ro de Mayo como el Dia Internacional de los Trabajadores, cada año comunidades se unen a millones de personas en todo el mundo para elevar las luchas de los trabajaodores contra la opresion de pueblos, tierras y naciones. Este año continuaremos con esa trandicion y haremos eco de los llamados al fen de la violencia del racismo, el imperialismo y el capitalismo. Tambien conmemorames el 1 de Mayo como una celebracion de los tabajadores a nivel mundial y sus luchas duraderas por la justicia, la democracia, la relacion correcta con la tierra, la autodetermincion y la liberacion.Este Primero de Mato nos reuniremos en Oakland, el tierras indigenas Ohlone, para mostrar nuestro apoyo a las luchas de la clases obrera aqui en casa y mas alla. Marcharemos con particular urgencia en solidaridad con el pueblo Palestino y atenderemos el llamado de la Federacion General Palestina de Sindicatos de apoyoar a Gaza el Primero de Mayo. Nos uniremos a los trabajadores y pueblos de todo el pais y del mundo pidiendo un alto el fuego inmediato y permanente a la guerra de israel contra Gaza, y el fin inmediato de la complicidad de nuestro gobierno en el genocidio.El 1ro de Mayo es el Dia Internacional de les Trabajadores en todo el mundo para elevar las luchas y la solidaridad de los trabajadores a traves de todas las fronteras y reconocer y continuar la lucha historica contra la opresion y la desigualdad economica y social. Este Primero de Mayo nos reuniremos en Oakland, en la tierra indigena Ohlone, para mostrar nuestro apoyo a las luchas de la clase trabajadora aqui en casa y al pueblo palestino frente al gencidio en el extranjero.Porque una feria de recursosDesde la creciente criminalizacion de las personas sin hogar, hasta los trabajadores urbanos que enfrentan despidos masivos, pasando por las vergonzosas desigualdades en el costo de vida, y la desaparicion de la financiacion de centros de recursos y servicios sociales vitales para los trabajadores, las politicas y prioridades de priorizar las genancias antes que las personas han traido a nuestros hermosos ciudad a un punto de inflexion. Despues de nuestra marcha del 1 de Mayo, realizaremos una feria de recursos por y para las comunidades trabajadoras de Oakland. La feria de recursos intentara llenar algunas de las brechas que enfrentan nuestras comunidades, brindar algunos servicios y brindar a las personas la oportunidad de participar mas para cambiar nuestras condiciones.Lo invitamos a sentarse como parte de la feria de recursos. Comparta sus conocimientos, bienes, servicios y otras ofertas con nuestra comunidad. Si esta interesado en presentar una propuesta, induquelo en el siguiente formulario.Mas informacionPara obtener mas informacion o para participar, envie un correo electronico a oaklandmayday [at] googlegroups.com En SolidaridadOakland Sin Fronteras