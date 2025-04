Love Our Earth Festival in Menlo Park

Date:

Saturday, April 26, 2025

Time:

11:00 AM - 2:00 PM

Event Type:

Party/Street Party

Organizer/Author:

350.org, Acterra, City of Menlo Park, more

Location Details:

Belle Haven Community Campus

100 Terminal Avenue

Menlo Park, CA 94025

EARTH DAY WEEKEND: Love Our Earth Festival in Menlo Park



Date and time: Saturday, April 26 at 11am - 2pm



Location: Belle Haven Community Campus 100 Terminal Avenue, Menlo Park, CA 94025



Join us for a day of environmental education, family-friendly activities, and community celebration. This cherished annual event brings together local organizations, environmental experts, and community members to promote sustainability and environmental stewardship.



Free activities will include:



Interactive environmental education exhibits

Local vendors

Children's activities and crafts

Live entertainment

Food trucks featuring local plant based cuisine

Tree planting

T-shirt screenprinting (bring one from home!)



Sponsored by 350 Silicon Valley, Acterra, City of East Palo Alto, City of Menlo Park,

Menlo Spark, and Peninsula Clean Energy.



Getting to the Belle Haven Community Campus





If you are able to, we encourage you to walk, bike, carpool, or take public transit to the event. Parking will be extremely limited on site.



Info for taking public transit:



Check out the SamTrans How to Ride page for information on taking the bus.

Check out the Caltrain How to Ride page for information on taking the train.

In addition, SamTrans Ride Plus offers on-demand public transit for Belle Haven and East Palo Alto.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

en español



Únase a nosotros para un día de educación ambiental, actividades para toda la familia, un mercado a base de plantas y celebración comunitaria. Este apreciado evento anual reúne a organizaciones locales, expertos en medio ambiente y miembros de la comunidad para promover la sostenibilidad y la administración ambiental.



Las actividades gratuitas incluirán:



Exhibiciones interactivas de educación ambiental

Vendedores locales

Actividades y manualidades para niñosEntretenimiento en vivo

Camiones de comida con cocina local basada en plantas

Plantación de árboles



El Festival 2025 es una colaboración de 350 Silicon Valley, Acterra, de las ciudades de East Palo Alto y Menlo Park, Menlo Spark, y Peninsula Clean Energy.





Cómo llegar al Campus Comunitario de Belle Haven



Si le es posible, le recomendamos caminar, ir en bicicleta, compartir coche o usar el transporte público para llegar al evento. El estacionamiento será muy limitado.



Información sobre el transporte público:



Consulte la página "Cómo viajar" de SamTrans para obtener información sobre cómo tomar el autobús.



Consulte la página "Cómo viajar" de Caltrain para obtener información sobre cómo tomar el tren.



Además, SamTrans Ride Plus ofrece transporte público a demanda para Belle Haven y East Palo Alto.