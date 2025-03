La comunidad como antídoto

La comunidad como antídoto¿Cómo pueden las ideas creadas en las periferias del mundo ofrecer respuestas a la crisis contemporánea? Para revertir el epistemicidio, una obra de Editora Elefante propone reconstruir una utopía inspirada en perspectivas del Sur Global.Por Raissa Araujo Pacheco//outraspalavras.net/13/02/2025En este devenir histórico hubo –y hay– muchas formas de lucha y pensamiento con el objetivo de posibilitar una vida digna de ser vivida, justa e igualitaria.Lo que nos ha ofrecido la modernidad es un mundo de individuos atomizados, en el que se vende la idea de que las comunidades actuales son virtuales, donde estamos, cada uno, a kilómetros de los demás.En el libro En busca de comunidad: caminos de pensamiento crítico en el Sur global , publicado por Editora Elefante , el profesor de Ciencia Política de Unirio Fabrício Pereira da Silva investiga soluciones al malestar social, económico y ecológico, consecuencias de la expansión de esta modernidad, que nos afecta de forma generalizada.El autor asume este desafío, tejiendo una historia de conceptos y perspectivas teóricas creadas en las “periferias” del mundo, o lo que convencionalmente se ha llamado el Sur Global. Fabrício lo hace analizando el socialismo indoamericano de Mariátegui, los conceptos de negritud y ubuntu, los socialismos africanos del siglo XX, la idea del Buen Vivir (sumak kawsay/suma qamaña) y la Felicidad Nacional Bruta de Bután.Toda esta fortuna, para el autor, es capaz de enfrentar la “crisis de la modernidad, la crisis del marxismo occidental y de los proyectos socialistas en clave modernista”, a través de instrumentos que, lejos de ser copia y calco , surgen de la acción creadora del pueblo.Además, pretende revertir el “epistemicidio” y mostrar caminos posibles hacia una utopía que recupere las ideas de comunidad desarrolladas al margen del imperialismo, evitando la cancelación del futuro.Lea la presentación del libro a continuación. ¡Feliz lectura!PresentaciónLUCHA POR EL PASADONo hay futuro sin pasado. Sin pasado, sólo hay presente. Si existe un pasado, es muy probable que esté a punto de “prestarse a ser un instrumento de la clase dominante”, ese “enemigo que no ha dejado de vencer” (Benjamin, 1989, p. 180-1). Para reconstruir la utopía, cualquier utopía, es necesario “encender la chispa de la esperanza en el pasado”, porque “sin nostalgia del pasado no puede haber sueño de futuro” (Benjamin, 1989, p. 180-1). Sin luchar por el pasado, sin reconquistarlo, ni siquiera nuestros muertos estarán a salvo, y mucho menos los que vendrán. Así, para salvar a los muertos, a los vivos y a los que aún no han nacido, debemos luchar por el pasado para imaginar el futuro. Valorar y reinterpretar las tradiciones, llenar museos y momias de vida y esperanza. Para disputarlos, para quitárselos al enemigo, a aquel que no ha dejado de vencer.Este libro trata sobre los usos del pasado en conceptos e ideas producidas en la periferia global, que proyectan un futuro alternativo. La construcción de un pasado es una cuestión aún más urgente para los seres humanos periféricos. Esta persona vive bajo la amenaza constante de la anulación, es decir, de perder su historia, su identidad, su nación, su lugar en el mundo. O más bien, está siempre al borde de ser condenado a un único lugar en el mundo,definitivamente un lugar sin historia: el lugar periférico, al que, en el mejor de los casos, se le permite reproducir pastiches de la humanidad que emana del centro. A través de algunas paradas en estaciones que conforman un largo circuito, este libro explorará un tema recurrente: la construcción de pasados ​​en la periferia. Y lo hará a través de enfoques muy particulares: propuestas que alimenten el pensamiento crítico, que nutran alternativas de izquierda al capitalismo y la modernidad. Por cierto, “izquierda” será un concepto ampliamente utilizado en este libro, y siempre será entendido en asociación con la idea de más igualitarismo, sin hacer distinción entre sus versiones “más estrechas” (defensa de una alternativa sistémica al capitalismo) o “más amplias” (propuestas de reformas que generen más igualdad).Abordar el pasado desde la perspectiva del pensamiento de izquierda le otorga al tema una especificidad. De manera recurrente, y particularmente en el centro, los proyectos de izquierda fueron permeados por un futurismo tan exacerbado que llegó hasta negar el pasado y las tradiciones, en su búsqueda de un “hombre nuevo”. Sin embargo, algunos intelectuales y linajes han incluido el pasado precapitalista y premoderno en sus preocupaciones, como un elemento de esperanza, constituyendo, en sí mismos, una tradición al margen de la izquierda y del pensamiento crítico. Este tipo de reflexión (que aquí entenderemos como “romántica”) se expresó varias veces en la periferia, quizá con más frecuencia que en el centro. Es a estos “romanticismos de izquierda” concebidos desde la periferia a los que está dedicado el libro. Como toda propuesta de izquierda (de lo contrario no sería de izquierda), constituyen “futurismos”, no “pastismos”. Pero se trata de futurismos que buscan su inspiración sobre todo en el pasado y en lo que sobrevive de él en el presente.No es la intención de este libro analizar en profundidad todos los “casos” tratados en los siguientes capítulos. Esto ya se ha hecho con diferentes propósitos y con énfasis en distintos aspectos por autores debidamente indicados en cada etapa de la argumentación. Los conceptos, autores y debates aquí presentados son llevados a la discusión con el fin de contribuir a la construcción de un argumento general: la recurrencia de un tema que es precisamente la idea de comunidad como antídoto para superar los males del capitalismo/modernidad.El argumento central es que estos conceptos e ideas constituyen una tendencia recurrente desde al menos el siglo XIX en la periferia (cuando estaba más claramente constituida), como reacción a los avances acelerados de la modernidad en estas regiones. De este modo, forman parte del dilema “ser como el centro o ser como nosotros mismos” (Devés, 2017) que está en la base de la constitución del intelectual periférico. La búsqueda de comunidad (y de “lo propio”, de lo “original”) es un tema recurrente no sólo en la periferia, pero adquiere allí ese tono particular, que es relacional y en cierto sentido también reactivo al centro y a las diversas olas expansivas del capitalismo y la modernidad que emanan de él, es decir, a cada “epistemicidio” practicado por el centro (Santos, 2010a). La búsqueda de un pensamiento crítico periférico por parte de la comunidad produce conceptos e ideas que ya son “híbridos”, “fusiones” que son parte de la modernidad y de alguna manera incorporan sus valores. Pero pretenden transformarla y, en última instancia, superarla, apelando a valores “indígenas” que serían específicos de las trayectorias de sus pueblos.Un argumento secundario que recorre el libro es que habría una nueva ola de esta búsqueda de comunidad en la contemporaneidad, que se da en medio de un malestar (en la periferia y en el centro) generado por el avance de lo que puede caracterizarse como “presentismo” (Hartog, 2014), una forma de lidiar con el tiempo en la que el pasado pierde su función y el futuro solo puede entenderse como un horizonte catastrófico (Beck, 1998). Para François Hartog, es posible que estemos en un nuevo “régimen de historicidad”, opuesto al predominante en la modernidad, que estaba comandado por el futuro. Este nuevo régimen se viviría de dos maneras, dependiendo de la posición social ocupada. Para algunos es época de flujos, de aceleración, de movilidad, de proyectos.Para la gran mayoría (precariados, excluidos, inmigrantes, refugiados…) es un tiempo de “permanencia de lo transitorio, un presente en plena desaceleración, sin pasado […] y sin futuro real tampoco” (Hartog, 2014, p. 14). Así, el presentismo es “un horizonte abierto o cerrado: abierto a una aceleración y una movilidad cada vez mayores, cerrado a la supervivencia cotidiana y a un presente estancado” (Hartog, 2014, p. 14). Se puede sugerir (más allá de las intenciones originales de Hartog) que esta segunda dimensión del presentismo puede ser aún más recurrente en la periferia global (particularmente en sus propias periferias, pero también en las periferias que están invadiendo el centro), profundizando ese horizonte cerrado, esa ausencia completa de perspectivas —más allá de posibles proyectos individuales de emprendimiento (neopentecostal o mundano) o proyecciones de liberación post-mortem—.En resumen, este libro contiene un argumento diacrónico general: los fenómenos aquí estudiados muestran un cierto patrón relacionado con la expansión de la modernidad, particularmente en las periferias. Hay también otro argumento, más específico, que es sincrónico: estos fenómenos se han repetido ahora y han cobrado renovado interés. Para ello, el libro se centra en los antecedentes de esa tradición crítica desde el siglo XIX, y en conceptos que ganaron circulación, a grandes rasgos, entre finales del siglo XX y principios del XXI, mostrando el potencial de ese tipo de reflexión para la reanudación de las utopías en nuestro presente “presentista”, reanudación que es condición de nuestra propia supervivencia como especie.Todas las propuestas aquí presentadas tienen la noción de comunidad en su núcleo y ofrecen proyectos futuros basados ​​en ella. Por diversas razones —según el autor, la actualidad, el momento histórico— un proyecto para un futuro determinado implica el rescate, la preservación o la profundización de un sentido de comunidad (y sus traducciones materiales) que tiene sus raíces en el pasado (hasta cierto punto todavía presente) de un pueblo, una región, una etnia, una religión. Este proyecto puede comenzar como una expresión local, pero eventualmente expandirse e incluso asumir un potencial “universal”, sirviendo como una contribución original de ese grupo particular a la (re)constitución de una humanidad más justa y armoniosa en simbiosis con la naturaleza. En estos enfoques periféricos, la comunidad adquiere incluso más significados que en perspectivas similares producidas en el centro. Si en todos ellos la comunidad se opone a la modernidad, al capitalismo, a la deshumanización, al individualismo, al consumismo, al desencanto del mundo, a la destrucción de la naturaleza, en los enfoques periféricos se presenta además como un antídoto contra el centro, el Norte, la metrópoli, el Imperio, los países desarrollados, el Primer Mundo, Occidente —con el que se confunden todos esos males—.Este libro es en gran medida una historia de conceptos periféricos que recorren temas similares. Una de sus principales motivaciones es demostrar que, a lo largo del tiempo, hay temas recurrentes en la periferia que se inspiran en el pasado para proyectar la emancipación. Pero ésta no es la única intención del libro, pues se intercala con otras dos propuestas, menos explícitas y más “militantes” (a falta de una expresión mejor). Una de ellas es presentar la riqueza del pensamiento periférico, especialmente de los proyectos periféricos emancipadores, de una intelectualidad crítica, de una izquierda “no occidental” que (refiriéndose a Mariátegui) no debe ser una “calca y copia”, sino una “creación heroica”. Con esto quiero destacar, defender y preservar ciertos conocimientos que sistemáticamente están sufriendo “epistemicidio”. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para superar la “monocultura del conocimiento” —en referencia a Boa-ventura de Sousa Santos (2010a)— que plaga nuestro mundo, nuestras academias y nuestra izquierda. Otra propuesta del libro es intentar una modesta reflexión sobre el tiempo, destacando (para quienes, como este autor, están formados en un cierto “futurismo”) que el pasado puede nutrir proyectos de futuro. Así, es inevitable cuestionar el tiempo histórico de la modernidad, del “progreso”, de la “evolución”, de la “aceleración”, del “ir siempre hacia adelante”. Pero es posible plantear esta pregunta sin caer en el “presentismo”, si lo que necesitamos es precisamente volver a tener futuro. Y sin refugiarse en ningún “atraso” como supuesta alternativa. En medio de las sucesivas crisis del capitalismo, una pandemia, la erosión de las democracias y el agotamiento del planeta, el pasado nos sirve para proyectar nuevos futuros, mientras aún estamos a tiempo.El libro está estructurado de la siguiente manera:El capítulo 1 (“La apuesta por la comunidad”) presenta algunos debates centrales que sustentan los argumentos aquí desarrollados. Más específicamente, destaca las lecturas que inspiraron estas páginas. Además, aborda dos momentos fundadores de las reflexiones aquí analizadas: el debate sobre la comunidad en los diálogos entre el populismo ruso y Karl Marx, y el uso del tema en la obra de José Carlos Mariátegui.El capítulo 2 (“La invención de la negritud”) analiza el concepto de negritud como creación del “Atlántico Negro”, a partir de los trabajos de Léopold Sédar Senghor y Aimé Césaire, así como de sus críticos, y cuestiona la posible relevancia del concepto en la actualidad.El capítulo 3 (“El comunalismo en las descolonizaciones africanas: los socialismos africanos como búsqueda de lo propio”) aborda los llamados “socialismos africanos” de los procesos descolonizadores del continente, en particular las propuestas desarrolladas por Kwame Nkrumah, Julius Nyerere y el mencionado Senghor, quienes defendieron (con argumentos algo distintos a los de la negritud) el potencial del comunalismo africano como base para proyectos socialistas alternativos.En los tres capítulos siguientes se discuten conceptos que han cobrado relevancia en la época contemporánea.El capítulo 4 (“Ubuntu: la esencia africana revisitada”) trata del concepto de ubuntu, sus diferentes usos, su expansión global y cómo retoma argumentos presentes en las ideas negras presentadas anteriormente.El capítulo 5 (“El comunalismo en las refundaciones andinas del siglo XXI: sumak kawsay/suma qamaña”) presenta el desarrollo del concepto que podría traducirse (mal) como “Vivir Bien” o “Buen Vivir”. El capítulo propone una tipología de los diferentes usos del término y señala sus potencialidades.El capítulo 6 (“La felicidad nacional bruta y su insospechado potencial transformador”) busca investigar el papel de este concepto como unificador del Estado butanés y de la identidad nacional, y su potencial para asumir (particularmente desde su expansión global) usos incluso revolucionarios, sobre todo como una poderosa crítica de las nociones hegemónicas de “crecimiento”, “desarrollo” y “progreso”. Finalmente, en la conclusión (“La búsqueda incesante de la comunidad”) se retoman argumentos anteriores, con el fin de sistematizar algunas conclusiones que sí son “abiertas”. Apunta más hacia proyectos futuros y proyectos futuros, en lugar de intentar agotar cualquiera de los temas tratados aquí.Estas páginas son el resultado de casi una década de investigación, trabajo de campo, diálogos con colegas de diferentes partes del mundo y presentaciones y publicaciones de algunos de los resultados preliminares. Los principales agradecimientos se dan a la Escuela de Ciencias Políticas (ecp) y al Programa de Postgrado en Ciencias Políticas (ppgcp) de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio). En años de colapso de la democracia brasileña y de continuos y violentos ataques a la universidad, a los científicos, a los intelectuales, a la cultura y al conocimiento, sólo fue posible continuar con este proyecto gracias al ambiente fraternal proporcionado por colegas y estudiantes de esa institución. El ecp y el ppgcp de Unirio son esa flor que sigue insistiendo en brotar del barro. Quisiera agradecer especialmente a todos los becarios de iniciación científica, profesores ayudantes y estudiantes de pregrado y postgrado. No puedo nombrarlos a todos, pero ustedes saben cuánto contribuyeron.[…]ACERCA DEL AUTORFabricio Pereira da Silva es profesor de ciencia política de pregrado y posgrado en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (Unirio) y de la maestría en estudios latinoamericanos contemporáneos de la Universidad de la República (Udelar), en Uruguay. Es doctor en ciencia política por el Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro (Iuperj) y realizó una pasantía postdoctoral en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile (Usach). Es coorganizador de Os futuros de Darcy Ribeiro (Elefante, 2022) y autor de Democracias errantes: reflexiones sobre experiencias participativas en América Latina (Ponteio, 2015) y América Latina en su laberinto: democracia y autoritarismo en el siglo XXI (Ponteio, 2019), además de varios artículos sobre teoría política, política latinoamericana y pensamiento latinoamericano y africano.