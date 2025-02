Trump, McKinley, and US imperialism in Asia by Joseph Scalice

February marks the 126th anniversary of the beginning of the Philippine-American War. The conflict crushed the fledgling Philippine republic and reduced a nation of more than 7 million people to an American colony. The United States stepped onto the world stage as an imperialist power at the dawn of the twentieth century, caked with the blood of hundreds of thousands of Filipinos.

๐ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ง๐ญ ๐ฉ๐š๐ ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ž๐ฐ ๐˜๐จ๐ซ๐ค ๐„๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ง๐  ๐‰๐จ๐ฎ๐ซ๐ง๐š๐ฅ, ๐Ÿ" ๐Œ๐š๐ฒ ๐Ÿ๐Ÿ—๐ŸŽ๐Ÿ: โ€œ๐Š๐ข๐ฅ๐ฅ ๐„๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ๐จ๐ง๐ž ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐"๐ž๐ง.โ€ ๐๐จ๐ญ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ญ ๐ญ๐ก๐ž ๐›๐š๐ฅ๐ ๐ž๐š๐ ๐ฅ๐ž ๐ก๐š๐ฌ ๐›๐ž๐ž๐ง ๐ซ๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ ๐›๐ฒ ๐š ๐ฏ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž.



The American president responsible for setting the United States down the path of imperialist conquest was William McKinley. The Republican Party candidate for President in 1896, McKinley ran on a platform of high tariffs to promote the interests of American corporations. His campaign was the first in US history to run with massive financial support from major capitalist interests.



In his second inaugural address on January 20, President Donald Trump called McKinley a โ€œgreat president,โ€ and announced that he was reimposing McKinleyโ€™s name on Mt. Denali, the highest peak in North America. Trump has repeatedly praised McKinley and clearly sees the long dead president as a model. Trump hailed McKinley as a president of tariffs and a โ€œnatural businessmanโ€ who made possible the construction of the Panama Canal under his successor Theodore Roosevelt.



Trumpโ€™s admiration for McKinley is apt. Trump speaks openly of colonizing Gaza, of the territorial annexation of Greenland and Panama, and wields tariffs as an instrument of economic warfare to browbeat rival powers into submission to the dictates of American capitalism. The presidency of McKinley was the fulcrum in the transformation of the United States into an imperialist power. It was under McKinley, that the United States annexed Hawaii in 1898, took Guam, Cuba, and Puerto Rico in the Spanish-American War, and launched a war of conquest in the Philippines that continued long after McKinley himself was dead.



More than any other of his policies, it is through the Philippine-American War that the ghost of McKinley still stalks the West Wing. A war of indiscriminate slaughter, institutionalized torture, and concentration camps, it was a crime that can measure up to the terrible proportions of the century that it opened.



๐“๐ก๐ž ๐ซ๐จ๐จ๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐”๐’ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐ฆ



The Philippine-American War was born of the Spanish-American War. The American capitalist class, hungry for expansion and territorial annexation, saw in the death throes of the Spanish empire, in the revolutions in Cuba and the Philippines, an easy entrance onto the world stage. A public outcry over human rights against the repressive Spanish rulers was whipped up by the yellow journalism of American papers.



The mysterious explosion of a US Naval ship in Havana harbor in February 1898 was followed by accusations of Spanish mines and the slogan โ€œRemember the Maine!โ€ McKinley sent America to war. The Spanish colonies of Guam, Cuba, and Puerto Rico fell like overripe fruit into the basket of American empire.



US Commodore George Dewey sailed to Manila Bay at the outbreak of the war. His defeat of the dilapidated and aged Spanish fleet, in which one American sailor died of heatstroke, was hailed a great victory in Washington. Within a month, books were being published in the United States entitled: โ€œOur New Possessions. Eldorado of the Orient.โ€



Rosa Luxemburg in ๐™๐™š๐™›๐™ค๐™ง๐™ข ๐™ค๐™ง ๐™๐™š๐™ซ๐™ค๐™ก๐™ช๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ, her masterful polemic against revisionism published in 1900, wrote of โ€œtwo extremely important phenomena of contemporary social life: on the one hand, the policy of tariff barriers, and on the other, militarism.โ€ She explained the role of tariffs in the era of McKinley: โ€œ[A] protectionist tariff on any commodity necessarily results in raising the cost of production of other commodities inside the country. It therefore impedes industrial development. But this is not so from the viewpoint of the interests of the capitalist class. While industry does not need tariff barriers for its development, the entrepreneurs need tariffs to protect their markets. This signifies that at present tariffs no longer serve as a means of protecting a developing capitalist section against a more advanced section. They are now the arm used by one national group of capitalists against another group.โ€



Militarismโ€”imperialist warโ€”was the inevitable outgrowth of this economic warfare. It was on the basis of this logic that in May 1898, Senators Henry Cabot Lodge and Stephen Elkins visited McKinley and urged him to turn the Philippines into a US colony. The Boston Evening Transcript published the substance of their remarks to the President:



๐˜ ๐˜ฐ๐˜ถ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜š๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ. ๐˜‰๐˜ถ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ด. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜น๐˜ค๐˜ญ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ˆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ข๐˜ค๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ. ๐˜ž๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ง๐˜ง ๐˜ธ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด, ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜ˆ๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜บ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฎ, ๐˜ช๐˜ง ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ, ๐˜ข๐˜ค๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ญ๐˜บ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ณ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ.



These were the economic motives of US imperialism: to seize from its rivals as large a sphere of economic control for American capitalism as possible. This drive was focused above all on China. Sen. Albert Beveridge in a speech to the legislature in January 1900, with the war of conquest in the Philippines less than a year old, made explicit the aims of US imperialism in Asia. It remains relevant, for while the data have changed, the motive has not; it is worth quoting at length.



๐˜”๐˜ณ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ, โ€œ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด,โ€ ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ. ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ขโ€™๐˜ด ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ด. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ต๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜จ๐˜ฐ. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜–๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฆ, ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ, ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฅ. โ€ฆ



๐˜–๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ˆ๐˜ด๐˜ช๐˜ข. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ข๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ. ๐˜”๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช๐˜ต ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ด, ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ช๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ด? ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฉ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ. ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ. ๐˜š๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜Œ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ, ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜™๐˜ถ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ข, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ถ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Œ๐˜ข๐˜ด๐˜ต. . . .



๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ขโ€™๐˜ด ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ถ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ. ๐˜๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด $285,738,300 ๐˜ช๐˜ฏ 1897, ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ธ๐˜ฆ, ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ, ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ 9 ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ญ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ถ๐˜ด. ๐˜ž๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ 50 ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ. ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ขโ€™๐˜ด ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ. ๐˜๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด, ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ. ๐˜š๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ญ๐˜บ 340 ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ญ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ. ๐˜ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ. ๐˜‰๐˜ถ๐˜ต ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ช๐˜ง๐˜ต๐˜บ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ, 20,000 ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ณ๐˜ข๐˜ช๐˜ญ๐˜ธ๐˜ข๐˜บ. ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ?



From the inception of US empire, the Philippines was conceived of by the United States as its foothold for control of Asia, and above all the vast markets of China, against rival imperialist powers. But while these were actual engines of empire, McKinley justified Americaโ€™s colonial enterprise in Asia in the language of racist paternalism and evangelical Christianity. Speaking to a delegation of Methodist church leaders in November 1899, McKinley spun his decision to conquer the Philippines:



๐˜ž๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ด ๐˜ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ. โ€ฆ ๐˜ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ ๐˜๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ข๐˜ง๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต; ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ข๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ, ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ข๐˜บ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜บ ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜จ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต. ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ธ๐˜ข๐˜บโ€”๐˜ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏโ€™๐˜ต ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ช๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด, ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ช๐˜ต ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ: (1) ๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜จ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ค๐˜ฌ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜š๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏโ€”๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ; (2) ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บโ€”๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜–๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ตโ€”๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ; (3) ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ดโ€”๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ช๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ง-๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ตโ€”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ณ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜š๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏโ€™๐˜ด ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด; ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ (4) ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ง๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฅโ€™๐˜ด ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ธ-๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜Š๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฅ. ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฑ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ญ๐˜บ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜น๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ง ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต (๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฑ-๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ณ), ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฎ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฑ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜œ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ดโ€ฆ



This policy of conquest, pinning the Philippines to the map of the United States, McKinley termed โ€œbenevolent assimilation.โ€



๐“๐ก๐ž ๐๐ก๐ข๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฉ๐ข๐ง๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ



It was not the guns of Deweyโ€™s fleet, but two years of bitter fighting by Filipino revolutionaries that won the Philippines independence from Spain. When the Americans arrived, the Spanish forces had retreated to within the walled city of Intramuros in Manila, surrounded by the forces of the revolution. The Spaniards signaled to Dewey that they would surrender, but not to the Filipinos. The Americans and Spanish, ostensibly at war, met and secretly arranged to stage a mock battle for control of Manila, transferring control of the walled city from a dying colonial to a rising imperialist power. They had a common enemy: the population outside the walls.



Under the leadership of Gen. Emilio Aguinaldo, the Filipinos proclaimed their independence from Spain on June 12, 1898. Drawing heavily on the American Declaration of Independence, the assembled Filipinos declared:



๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต; ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ข๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜บ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜š๐˜ฑ๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ; ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฎ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ; ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต, ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ซ๐˜ฐ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ž๐˜ข๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜—๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ,



๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ง๐˜ช๐˜ณ๐˜ฎ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‹๐˜ช๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ธ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ต๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ค๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ด๐˜ข๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ.



Aware of the discussion in the United States that the Philippines was a new possession, and that the justification for this was the Filipinosโ€™ supposed โ€œunfitnessโ€ for self-government, the revolutionaries rapidly set about drawing up a constitution and setting up the administrative apparatus of the new Philippine Republic. At the center of these efforts was a man named Apolinario Mabini. The son of an impoverished peasant family, Mabini had by dint of extraordinary effort worked his way through university and become a lawyer. He was fluent in multiple languages and became the intellectual guiding force of the Philippine revolution. Inspired by the American and French revolutions, he was a man of science and the secular Enlightenment. He was stricken by polio in his twenties, paralyzed from the waist down, and had to be carried in a hammock from battlefield to battlefield during the war with the Americans. Captured, he refused to swear allegiance to Washington and was exiled to Guam.



The Constitution of the Republic granted universal male suffrage, made state-funded public education through high school mandatory for all Filipinos, contained a clause explicitly separating Church and State, and enshrined the principle of birthright citizenship. Anyone born to a Filipino parent, or born in the Philippines, or naturalized in the Philippines was a citizen. The revolutionaries declared that they were confiscating the vast landholdings of the Catholic church for public use.



The American conquerors tore up the constitution of the Republic, imposed the Chinese Exclusion Act of the United States on their new colony, and when, in 1935, they finally granted their colony a constitution, they made citizenship a matter of race. That definition stands to this day and has excluded generations of immigrants from citizenship, most particularly the vulnerable population of Chinese Filipinos. In 1906 the United States returned to the Roman Catholic church all lands confiscated by the revolutionaries.



๐๐ž๐ง๐ž๐ฏ๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ญ ๐€๐ฌ๐ฌ๐ข๐ฆ๐ข๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง



These self-governing people, โ€œunfit for self-government,โ€ were purchased by the United States from Spain with the Treaty of Paris on December 10, 1898, for the sum of $20 million. Not a bad price; the United States bought itself a colony for a little less than $3 a head. The treaty went before the US Senate for ratification. The deadline for a vote was February 6 and it was uncertain if McKinley could swing the needed vote of a two-thirds majority.



Tensions between the armed patrols of American forces within Manila and the Philippine forces surrounding them were razor sharp. On the night of February 4, an American sentry fired on a Filipino sentry and conflict erupted. The Americans burst out of Manila overwhelming the Filipino lines, bombarding their trenches with repeating rifle and artillery fire. Dewey sailed up the Pasig river and pounded the trenches with shells. The outbreak of the war secured the approval of McKinleyโ€™s treaty in the Senate a day later by a margin of one vote.



It proved a peculiarly American war, dealing death, mayhem and catastrophe on the population in the name of โ€œhuman rightsโ€ and โ€œdemocracy.โ€ Mass murder and imperialist plunder were committed with protestations of the noblest intentions.



The Filipino forces, many barefoot and poorly armed, fought with immense courage. Motivated by political ideals and the desire to be free, they cited the American declaration of independenceโ€”that all men are created equalโ€”and they were shot down by US troops.



The early months of the war were a grotesquely lopsided struggle. US forces were armed with Krag bolt-action rifles, Filipino troops often only with bolos. The trenches of the Filipino forces were scenes of carnage. The corpses of the valiant defenders of the republic were left to rot.



What quickly became apparent to the American commanders was that the political sympathies of almost everyone they sought to colonize lay with the revolutionary troops and the Republic. Gen. Arthur MacArthur, who became commander of the US forces in the war and who was the father of Douglas MacArthur, wrote of โ€œthe almost complete unity of action of the entire native population.โ€



McKinley ordered more troops to the Philippines, then yet more. By 1900, 70,000 US troops occupied a nation at war to keep its freedom. Gen. Aguinaldo, president of the Republic, commanded the Philippine army, adopting a strategy of guerrilla warfare. Historian Luzviminda Francisco, in an article entitled โ€œThe First Vietnam,โ€ wrote that โ€œLack of firearms indeed continued to be the single most pressing issue for the Filipinos.โ€ She estimated that โ€œonly one partisan in four was actually armed.โ€



The Americans declared the Filipino combatants โ€œbandits,โ€ who were not to be accorded the rights of prisoners of war, and turned to the tools of counter-insurgency: torture, the reconcentration of large populations, and the execution of prisoners.



US soldiers administer the โ€œwater cureโ€ torture

American troops interrogated Filipinos with a form of torture they adopted from the Spanish, the โ€œwater cure.โ€ They forced prisoners, both soldiers and civilians, to drink gallons of water and then trampled on their swollen abdomens. Many prisoners died of burst innards.



American naval vessels shelled coastal communities; the US Army burned villages to the ground. The populations of entire islands were ordered into concentration camps, a policy known as reconcentrado.



Angered at the death of 54 American soldiers in an ambush, General Jacob Smith told his troops in the province of Samar โ€œI want you to kill and burn, the more you kill and burn the more you will please me โ€ฆ make Samar a howling wilderness.โ€ When asked to set an age limit for killing, he answered, โ€œEveryone over ten.โ€ All of the inhabitants of Samar, a population of over 250,000 people, were relocated to concentration camps. Those outside the camps were killed. Smith was brought before a US court-martial to stand trial for his orders. He was found guilty of โ€œconduct to the prejudice of good order,โ€ sentenced to be โ€œadmonished,โ€ and quietly retired.



The people of the provinces of Batangas, Marinduque, Albay, and elsewhere, were also forced into concentration camps. The area outside the camps was known as the โ€œdead lineโ€ and any Filipino outside it would be shot on sight. Agricultural production came to a standstill. In Batangas, Gen Franklin Bell ordered all property outside the dead line put to the torch. Francisco recorded that, โ€œAccording to statistics compiled by US Government officials, by the time Bell was finished at least 100,000 people had been killed or died in Batangas alone as a direct result of the scorched-earth policies, and the enormous dent in the population of the province (which was reduced by a third) is reflected in the census figures.โ€



The reconcentrated population, tens of thousands of men, women and children crowded together in a wasteland of makeshift huts, had no access to sanitation, adequate nutrition or medical care. An incalculable number, well over 100,000, died of cholera, typhoid, dysentery, beriberi, and malaria as a direct result. Malnutrition turned to starvation; surviving historical photographs of gaunt, slat-ribbed Filipinos in American concentration camps serve as visible evidence.



The US War Department censored press dispatches, keeping the American public in the dark about the war waged in their name. At home, Thomas Edison used his recently developed film studio in New Jersey to produce war propaganda reels for the government. The US population eventually learned of the reality of the conduct of the war from letters sent home by soldiers.



In the United States, opposition to the war was organized in the Anti-Imperialist League. In his monumental 1916 work, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism, Lenin aptly characterized the League as โ€œthe last of the Mohicans of bourgeois democracy,โ€ but stated that as long as their criticism โ€œshrank from recognising the inseverable bond between imperialism and the trusts, and, therefore, between imperialism and the foundations of capitalism, while it shrank from joining the forces engendered by large-scale capitalism and its development, it remained a โ€˜pious wish.โ€™โ€



The most eloquent of American critics of American imperialism was Mark Twain. He wrote of the impact of empire on democracy in the United States:



๐˜๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜™๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค. ๐˜š๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต. ๐˜“๐˜ถ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฌ. ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ, ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ; ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆโ€™๐˜ด ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด, ๐˜ญ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ช๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ค๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ช๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด๐˜ญ๐˜บ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด-๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ง๐˜ง๐˜ณ๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ข๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฆ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ, ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต.



Imperialism, in the precise phrase of Lenin, is โ€œreaction down the line.โ€ The apparatus designed by US imperialism for the coercion, surveillance, and policing of the colonized Filipinos was quickly redeployed within the United States against the labor movement and political radicals and revolutionaries, as historian Alfred McCoy extensively documented in his work, Policing Americaโ€™s Empire. Col. Ralph van Deman, head of Army intelligence in the Philippines, was made head of the Military Intelligence Division in the United States responsible for surveilling the American population for suspected sedition under the Espionage Act of 1917. He created the vast vigilante network of domestic informers and spies in the American Protection League. He is but one example among thousands of โ€œreaction down the line.โ€



Aguinaldo was captured in March 1901. Six months later, McKinley was โ€œbenevolently assimilatedโ€ by an anarchistโ€™s bullet. Theodore Roosevelt became president of the United States. On July 4, 1902, he declared the war in the Philippines over. Guerrilla fighting continued over the course of nearly a decade, led by such figures as Gen Miguel Malvar and Gen Macario Sakay.





Bud Dajo massacre, 1906

1906 found US troops still actively reconcentrating and waging war on the people of the southern island of Mindanao. In March, an entire village fled before advancing US troops, seeking shelter in the crater of a nearby dormant volcano known as Bud Dajo. With repeating rifles, Gatling guns and heavy artillery, the American troops opened fire from the rim of the volcano on the defenseless villagers huddled below. Of the estimated 1,000 men, women, and children who sheltered in the crater, six survived. Corpses were piled five feet high. President Roosevelt wired his congratulations to the commanding American General.



Donald Trump is not unfamiliar with the bloodshed of the Philippine-American War. In a fascistic speech delivered in 2016, he cited with immense enthusiasm an apocryphal story of how Gen Pershing finally subdued Mindanao by executing Muslim prisoners with bullets dipped in pigโ€™s blood.



How many Filipinos died as a result of the American war of occupation? The most conservative estimate is 200,000, a figure that is certainly too small. Gen. Bell, who commanded the concentration camp policy in Batangas, estimated to the New York Times a death toll of 600,000 on the island of Luzon. A figure for the entire Philippines that begins to approach 1 million is likely near to the truth.



Conclusion

On the bones of the Filipino dead, Washington built its โ€œshowcase of democracy in Asia.โ€ The showcase has served ever since as the staging ground for US imperialism in Asia. In 1900, it was from the Philippines that the United States intervened in crushing the Boxer Rebellion and joined in the imperialist carve-up of China. It was from the Philippines that in the 1950s Washington staged a secret and illegal bombing campaign against Indonesia. A decade later, US military bases in the Philippines serviced the carpet bombing of Vietnam and Cambodia. The early US advisors in Vietnam, the CIA operatives who laid the foundation for Washingtonโ€™s bloody, protracted imperialist war, all were trained in the Philippines. The relationship continues to this day. Last year, the United States deployed the intermediate range Typhon missile launcher system to the northern Philippines with the capacity to target all of China.



Washington sustained its โ€œshowcaseโ€ with espionage and imperialist machinations, selecting and deposing presidents. When US interests could no longer be preserved through the trappings of democracy, Washington funded and endorsed the brutal dictatorship of Ferdinand Marcos.



The Philippine-American War is little remembered in either the Philippines or the United States. The US government termed the entire bloody affair an โ€œinsurrection.โ€ The Filipinos had been purchased for $20 million. They were in rebellion against the duly constituted government of the United States. To this day, many of the documents of the Philippine Republic are kept in the US National Archives under the label โ€œPhilippine Insurrection.โ€



The victorious American colonizers wrote the first history textbooks for the Philippine public school system, and the conquerors became โ€œliberators.โ€ American capital flooded the colonial economy, seeking profit. The capital city still bears the colonial imprint. Taft Avenue runs through Manila, and the rich reside in Forbes Park. The US president and ambassador will invariably speak, in tones of condescension, of the countriesโ€™ historic ties. They are ties that were forged with bloodshed.



This is what is invoked when Trump speaks of his admiration for McKinley. He is expressing his desireโ€”the desire of the rapacious American oligarchyโ€”to return to open colonial rule and the conquest and annexation of territories. His insistent enthusiasm for McKinley must be taken as a warning.



The parallels to the present are striking: economic warfare and territorial annexation to secure for American capitalism control over markets for investment and exploitation. Now as then, China is the fixation of Washington, not merely as a threat to American global economic dominance but also as a prize to be carved up, a land whose vast wealth can be pillaged, with a labor force a billion strong waiting to be exploited. Trumpโ€™s moves to annex Greenland, to seize Panama, to take Canada, express the same fundamental logic as McKinleyโ€™s seizure of the Philippines: He seeks a staging ground for war with China.



But while the logic of imperialist expansion is inexorable in its continuity, a century and a quarter have passed, and the world has been qualitatively and fundamentally altered.



The wealth of the oligarchs has grown beyond the wildest fantasies of the robber barons from the era of McKinley. In 1909, the Sugar Trust, an economic and political behemoth, had a capital of $90 million, a bit over $3 billion in 2025 dollars. Today, one man, Elon Musk, has an estimated wealth of slightly less than $400 billion dollars. This is more than a change in magnitude. The modern oligarchy sits atop a mountain built of over a centuryโ€™s compound interest in human misery, class exploitation and imperialist plunder. They have been schooled in rapine and will allow nothing, not even nuclear destruction, to stand in the way of profit.



As in the era of McKinley, imperialist war is twin to the repression of the working class. But again, the scale now is far more vast, surveillance insinuated into every aspect of social life, the capacity for censorship expanded to a degree unimaginable. Where McKinley and his successors undermined and carved away at civil liberties and democratic rights, Trump seeks to scrap them entirely.



There is a final difference, and it is decisive. McKinley expressed the ambitions of US empire on the rise; Trump, the desperation of its decline. McKinleyโ€™s tawdry democratic pretenses have been thrown aside. Trump presents the world with the openly fascist face of American empire.



We are no longer in the age of the Anti-Imperialist League, however, of opposition to colonialism as a โ€œpious wish.โ€ The twentieth century revealed, above all in the October revolution of 1917, the only viable method of anti-imperialist struggle: the international solidarity and mobilization of the working class for the overthrow of capitalism.