Reaffirming Sanctuary: Bay Area Interfaith Press Conference and Vigil

Date:

Wednesday, February 19, 2025

Time:

11:00 AM - 1:30 PM

Event Type:

Press Conference

Organizer/Author:

Felicia Hyde

Email:

Phone:

4159691875

Location Details:

St. Mark’s Lutheran Church, 1111 O’Farrell St., San Francisco, CA 94109

The Interfaith Movement for Human Integrity invites you to a Reaffirming Sanctuary Interfaith Press Conference and Vigil on Wednesday, February 19, 2025, at 11 AM in San Francisco. Join hundreds of people from various faith traditions in this powerful public witness!



At a time of mass enforcement actions threatening to separate families, faith communities must lead with courage, declaring the sacred moral vision to welcome immigrants as our siblings and stand against policies that tear communities apart. Sanctuary is an ancient and sacred tradition across many faiths—one of accompaniment, protection, and solidarity.



The Interfaith Movement for Human Integrity has cultivated a network of 100+ sanctuary congregations in California to support immigrants and those targeted for deportation. For the past seven years, we have partnered with the Japanese American Religious Federation and other faith communities for an annual Day of Remembrance interfaith service.



This interfaith prayer and ritual will reaffirm sanctuary and uplift the legacy of Japanese immigrants and Japanese American families who, in 1942, were forcibly separated and relocated to incarceration camps.





Schedule



11:00 AM: Interfaith Sanctuary Press Conference

Location: St. Mark’s Lutheran Church (1111 O’Farrell St., SF)



11:45 AM: Procession through Japantown (clergy attire & banners encouraged)



12:15 PM: Interfaith Vigil commemorating the 83rd Day of Remembrance

Location: Christ United Presbyterian Church (1700 Sutter St., SF)



______Spanish Version ____________________



Debido a las fuertes lluvias esperadas, el evento originalmente programado para este jueves ha sido pospuesto para el próximo miércoles 19 de febrero de 2025.



El Movimiento Interreligioso para la Integridad Humana lo invita a una conferencia de prensa y vigilia interreligiosa de reafirmación del Santuario el miércoles 19 de febrero de 2025 a las 11 a.m. en San Francisco. ¡Únase a cientos de personas de diversas tradiciones religiosas en este poderoso testimonio público!



En una época de acciones policiales masivas que amenazan con separar a las familias, las comunidades religiosas deben liderar con valentía, declarando la sagrada visión moral de bienvenidos inmigrantes como nuestros hermanos y oponernos a las políticas que separan a las comunidades. El santuario es una tradición antigua y sagrada en muchas religiones, una de acompañamiento, protección y solidaridad.



El Movimiento interreligioso por la integridad humana ha cultivado una red de más de 100 congregaciones santuario en California para apoyar a los inmigrantes y a aquellos que son objeto de deportación. Durante los últimos siete años, nos hemos asociado con la Federación Religiosa Japonesa Americana y otras comunidades religiosas para un evento anual Día del Recuerdo servicio interreligioso.



A través de oración y ritual interreligiosos, reafirmamos el santuario y elevamos el legado de los inmigrantes japoneses y las familias japonesas estadounidenses que, en 1942, fueron separadas por la fuerza y ​​reubicadas en campos de encarcelamiento.



El Horario:



11:00 a.m: Conferencia de prensa del Santuario Interreligioso

Ubicación: Iglesia Luterana de San Marcos (1111 O'Farrell St., SF)



11:45 a.m.: Procesión por Japantown (se recomienda vestimenta del clero y pancartas)



12:15 p. m.: Vigilia interreligiosa en conmemoración del 83.º Día del Recuerdo

Ubicación: Iglesia Presbiteriana Christ United (1700 Sutter St., SF)