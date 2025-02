Register for the Zoom meeting at:Linktree for actions to free Dr. Hussam Abu Safiya: https://linktr.ee/FreeDrAbuSafiya Agenda:- Live updates from Gaza- Live updates from Jerusalem- Kate Rohana: Founding Director, Jerusalem Story.- Live updates from Jenin and the West Bank- Our Day of the Hill Action: February 19- Panel Discussion:- Dr. Lena El-Malak: An expert on public international law and refugee law.- Dr. Lex Takkenberg: An expert on Palestinian refugee rights and international law- Latest updates on humanitarian relief efforts