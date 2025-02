Voces Palestinas: «Gaza Nos Liberó»

Red Global de Salud Mental Palestina

Voces PalestinasLama Khouri: «Gaza Nos Liberó»Por Gabriela Buamscha3 de febrero de 2025RedComLama Khouri, es una psicoanalista palestina-jordana que vive Nueva York, Estados Unidos. Es Doctora en Estudios de Psicoanálisis. Actualmente es la Supervisora de Psicoanálisis y Directora de Diversidad, Inclusión y Pertenencia del Instituto de Análisis Expresivo. La Dra. Khouri es cofundadora de The Palestine Global Mental Health Network (Red Global de Salud Mental Palestina). Anteriormente trabajó durante 14 años en el Departamento de Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas.Entrevista a Lama KhouriGabriela Buamscha: – Cuéntenos sobre el trabajo de la Red Mundial de Salud Mental PalestinaLama Khouri: Somos una red de palestinas y palestinos expertos en salud mental que vivimos en distintos lugares del mundo. Esta red fue creada con el fin de aunar nuestras voces y se enfoca en educación, promoción y activismo. Estamos presentes en 20 países.Colaboramos con el Movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones por Palestina) en la campaña Do Not Go (No Asistas). Presento dos ejemplos: Cuando una reunión académica es organizada en el territorio del ente colonial Israel, organizamos una campaña pidiéndole a los participantes que desistan de ir a Israel. Cuando una organización señalada por el BDS planea participar en un congreso de salud mental, ejercemos presión para que la mencionada organización no participe.Organizamos viajes educacionales a Palestina donde los participantes pueden ver con sus propios ojos como es vivir bajo un estado colonial y de apartheid.No Child a Target (Ningún Niño Debe Ser Un Objetivo)Es una campaña creada por Palestine Global y difundida a través de los 20 países redes. La misma es un llamado al mundo para que responsabilice a Israel bajo la Convención de los Derechos de la Niñez.Antes de ahondar en detalles de No Child a Target, quiero hablar sobre la realidad de la niñez palestina. El estado colonial Israel apunta a nuestros niños y niñas con el fin de obliterar el futuro de la nación palestina. No solamente asesina a nuestros niños, también los exponen a situaciones que perjudican su desarrollo mentalmente, psicológico y emocional:▪︎ Nuestros niños son los únicos niños en el mundo que enfrentan a un tribunal militar. Anualmente entre 700 y 800 niños y niñas palestinos de Cisjordania y Jerusalén son encarcelados sin un juicio.▪︎ En Cisjordania, recientemente el Knesset israelí aprobó una ley que permite arrestar y encarcelar, incluso de porvida, a palestinos desde los 12 años de edad.▪︎ Debido al alto número de adultos palestinos encarcelados por Israel, muchos niños especialmente en Cisjordania, crecen sin su padre o madre. La niñez palestina es testigo de cada vez más frecuente demolición de sus hogares por parte Israel. El ente colonial también cuenta con un prontuario vergonzoso de demolición de escuelas palestinas.▪︎ Gaza tiene el índice más alto a nivel mundial de niños amputados per cápita. Noventa mil (90.000) niños han perdido a sus padres o cuidador durante los bombardeos.No Child a Target está siendo promovida desde todos los rincones del mundo. Este es el momento de hacer la diferencia. A la audiencia le digo que cada uno y cada una de ustedes pueden hacer algo por Palestina simplemente agregando su firma: https://www.change.org/p/nochildatarget Instagram @NO_CHILD_A_TARGETRepito, que el objetivo de No Child A Target es que Israel acate las disposiciones de la Convención de los Derechos de la Niñez de la ONU. Esta convención afirma la responsabilidad legal de los países de proteger los derechos humanos inalienable de la niñez. La convención tiene cuatro principios fundamentales:1. Sobrevivencia: Cada niño y niña tiene derecho a la vida. Los gobiernos deben asegurarse de que los niños y niñas no solo sobrevivan, sino que también puedan desarrollar su máximo potencial.2. Desarrollo: Derecho a desarrollar al máximo su potencial en todos los aspectos de su vida – esto incluye el desarrollo personal, intelectual y social.3. Participación: Derecho a expresar sus opiniones, sentimientos y deseos en todas las áreas que los y las afecten, así como tener en cuenta sus puntos de vista y tomar en serio sus opiniones.4. Protección: La niñez debe ser protegida de todo daño, garantizar su crecimiento y desarrollo, y empoderar su participación en la sociedad.>> Te puede interesar: «Voces Palestinas: El sionismo cristiano es una herejía, debemos denunciar en nuestras iglesias».G.B.: – ¿Es posible utilizar métodos psicoanalíticos para comprender el callejón sin salida en el que el mundo parece estar?L.K.: – Yo creía profundamente en las Naciones Unidas y trabaje para esta institución por años. El Consejo de Seguridad de la ONU es una entidad muy poderosa y con derechos legales para hacer algo frente a lo que ocurre en Palestina. El Concejo de Seguridad esta formado por 5 miembros permanentes y 10 miembros que rotan. Obviamente los que toman las decisiones son los miembros permanentes – básicamente deciden si siguen o no siguen la ley. Al margen de esto, la pregunta es ¿Cómo pueden ver lo que ocurre y tolerarlo?Discutiré cuatro conceptos en psicología que pueden ayudar a entender la tolerancia a la violencia contra los palestinos.Inconsciente normativoConcepto desarrollado por una feminista estadounidense llamada Lynne Layton. Nuestra mente inconsciente hace que hagamos cosas sin darnos cuenta. Por ejemplo, odias a alguien simplemente por su aspecto físico. La razón es que de manera inconsciente identificas a esa persona con alguien que no te agrada. La gente se ha habituado a deshumanizar a los palestinos, y de manera inconsciente aceptan cosas que en realidad no deberían aceptar.Referente AusenteConcepto desarrollado por Carol J. Adams, otra feminista estadounidense pero además vegetariana. Adams afirma que los seres humanos toleramos comer animales porque no nos referimos al animal que comemos por su nombre. En idioma inglés, no decimos “comemos vaca”, decimos “comemos carne”, no decimos “comemos cerdo”, decimos “comemos tocino”. De otra manera si llamáramos por su nombre a los animales que consumimos seria intolerable. Los palestinos y palestinas somos este referente ausente, discutido y debatido sin su representación, su narrativa o voz, haciendo invisibles sus perspectivas y humanidad.Edward Said en su famoso artículo Permission to Narrate (permiso para narrar) resalta que a los palestinos no se nos permite contar nuestra historia y experiencias. Enfatiza además la realidad de que el holocausto judío eclipsa al holocausto palestino.Necro políticaConcepto del filósofo camerunés Achille Mbembe. El Estado decide quien nace, quien vive y quien muere. El Estado decide quien será enterrado y como serás enterrado. Para llevar a cabo lo anterior primero es necesario deshumanizar. La necro política es posible a través de la deshumanización y del racismo.Lo siniestroEl psicoanalista Sigmund Freud solía hablar del término en alemán unheimlich para referirse a alguien que se parece a ti pero que te asusta. Si prestamos atención al lenguaje que el ente sionista utiliza para referirse a los palestinos y palestinas; nos llaman animales humanos, amalecitas, o serpientes. Es decir, usa palabras que nos hacen perder nuestra humanidad y nos convierten en unheimlich – en lo siniestro. Consecuentemente, les generamos miedo y deben deshacerse de nosotros. Es así como Israel puede tolerar asesinarnos.[Amalecitas: Termino usado para definir a los descendientes de Amalek, la nación enemiga de los israelitas según la Biblia Hebrea]Podría continuar analizando las razones por las que Israel -y el mundo- toleran la destrucción del pueblo palestino. Sin embargo, el psicoanálisis no justifica las acciones de Israel. Israel se comporta de la manera en que lo hace porque goza de una inmunidad sin precedentes. Hasta que no ocurra un embargo armamentista contra Israel, el ente sionista continuara asesinándonos. El sistema capitalista, la codicia y los beneficios del estatus quo para algunas naciones también juegan un papel importante en la impunidad del ente sionista.Es innegable que estamos atravesando una etapa muy oscura. La noche siempre es más oscura antes del amanecer, pero el amanecer se acerca. Quiero cerrar esta entrevista con una cuota de optimismo.>> Te puede interesar: «Voces Palestinas: Invertir Sin Derramar Sangre».Gaza nos liberó. Gaza le mostro al mundo la verdad de lo que ocurre en Palestina. Las palestinas y los palestinos continuaremos caminando hacia nuestra liberación.Continúen hablando sobre Palestina, sigan compartiendo información sobre Palestina, continúen marchando. Nunca dejen de creer que Palestina será libre. Las personas unidas nunca serán vencidas.>>Te puede interesar: «Voces palestinas: El Monstruo se Trasladó a Jenin»fuente: https://kaosenlared.net/voces-palestinas-lama-khouri-gaza-nos-libero-video/ también editado y en difusión desdereenviado por enred_sinfronteras [at] riseup.net otras notas relacionadas: