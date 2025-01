México, Chiapas

Subcomandante Insurgente Moisés: 31 años del EZLN

Luchar y construir en común otra vida sin capitalismo

México, ChiapasSubcomandante Insurgente Moisés: 31 años del EZLNHacen 31 años nos dejaron la tarea nuestros compañeros caídos, nos dejaron encargados, encargadas de continuar la lucha. Ellos ya la tienen cumplida. Tener presente también a nuestros compañeros, compañeras que ya fallecieron en nuestra resistencia y rebeldía, que no se rindieron, que no se vendieron y que no claudicaron.Compañeros, compañeras zapatistas, en este momento queremos reportarnos con nuestros compañeros, compañeras los que nos marcaron este camino, los que nos dejaron este camino, queremos decirles a ustedes compañeros cumplidos en el deber, ahí vamos trabajándola, cumplimos ya una parte con nuestro gobernar autónomo, con nuestra digna rabia vamos mejorando. Encontramos ya la otra forma de cómo gobernar en la autonomía donde el pueblo manda, verdaderamente ya no seguimos con el pirámide porque no funcionó a cabal donde el pueblo manda.Compañeros, compañeras caídos en el deber, un camino más descubrimos, de los que hace 31 años ya habíamos descubierto. Una es a la que nos obliga al sistema capitalista, la violencia. Porque no nos deja otro camino. La otra es la pacífica, sin dejar, sin dejarnos al objetivo que es la liberación al sistema capitalista y es aquí donde no nos dejarán, aquí donde tenemos que estar organizados, organizadas para defendernos; porque no, nunca, jamás, dejarán de explotarnos.Así que entonces al igual en la lucha pacífica no nos dejarán. Pero eso es lo que descubrimos, de esas dos formas la violenta y la pacífica.Compañeros, compañeras, caídos, caídas, descubrimos dos armas en la lucha pacífica que es resistencia y rebeldía.Podemos lograr de lo que vamos a seguir de aquí en adelante y podemos decirles ahora que ya lo vimos, que sí se puede la lucha política pacífica con resistencia y rebeldía, se necesita organización para esas dos armas de lucha en la pacífica: resistencia y rebeldía.Bueno compañeros, compañeras, caídos, caídas, pido permiso para hablar a nuestros compañeros los que seguimos en pie de lucha.Compañeros, compañeras aquí presentes y de todos nuestros caracoles: No, no, no queremos la guerra de muerte que hace el sistema capitalista, luchamos por la vida nosotros, nosotras, para la vida y de la vida.La verdad compañeros, compañeras, hermanos, hermanas lo que estamos diciendo: 31 años, estamos demostrando lo que estamos construyendo en nuestra práctica, testigos son los que están presentes y los demás hermanos, el pueblo de México y al mundo, la verdad cumplimos nuestra palabra: no queremos la guerra y queremos decir claro que no nos obliga al sistema capitalista. Pero también queremos dejar claro: no es correcto que nos quieran matar, que nos quieran hacer guerra por lo que es construir lo que es la verdad, la libertad, la justicia y la democracia para el pueblo.Pero también queremos dejar claro que también estamos preparados, preparadas para defendernos. No estamos amenazando, estamos diciendo la verdad, nos vamos a defender si nos vienen a atacar, somos miles de combatientes. Esto lo decimos y lo hacemos porque sabemos que no nos dejarán libres de construir la vida que queremos, porque somos el mal ejemplo para los malos gobernantes y los ricos.Gracias compañeras, compañeros caídos hacen 31 años. Gracias compañeros, compañeras fallecidas a lo largo de 31 años de lucha, de resistencia y rebeldía.Ahora compañeros, compañeras, abuelos, abuelas, compañeros, compañeras, papás compañeros, compañeras, jóvenes, jóvenas: ya nos dimos cuenta, ya lo vivimos y lo estamos trabajando. Lo que tenemos ahora no lo conseguimos gratis, no nos entregó en nuestra mano el sistema capitalista; es con sangre y vida de nuestros compañeros compañeras caídos.El Deber que nos dejaron nuestros compañeros caídos cada vez más estamos viendo, que siempre mientras estamos vivos, siempre, siempre es nuestro deber continuar y demostrar en nuestra práctica lo que nos dejaron esos compañeros compañeras.Hace un año dijimos en común tenemos que construir la nueva vida, la nueva sociedad. Todos los males del sistema ya los vivimos, ya lo conocimos, ahora nos toca hacer el cambio nosotros, nosotras, también los pueblos de México los que se quieren organizar y el mundo por eso ahora compañeros, compañeras nos toca más esfuerzo más trabajo y sacrificio para nuestro bien porque también entendemos que nos decimos que somos luz que somos ejemplo y que somos espejo. Claro lo decimos: no somos los mejores porque puede haber otros pueblos del mundo que sabrán cómo ser mejor y por eso es bueno la compartición.Compañeros, compañeras zapatistas presentes, hoy queremos hacerle la invitación a los compañeros compañeras presentes y a los que nos están escuchando en otros medios en México y del mundo: Pensemos, debemos pensar ya, discutamos ya, en en cada geografía donde estamos y según nuestros calendarios, cómo queremos una nueva vida, una nueva sociedad sin capitalismo. Regresemos a convocarnos a organizarnos, a pensar, a opinar, a discutir, analizar y decidir cómo queremos la nueva vida. Claro también tenemos que pensar cómo defenderemos si no nos dejan ese camino para construir lo que queremos.Nosotras, nosotros, las, los zapatistas pensamos que la tierra, la madre tierra es la fuente de la vida, sin ella no viviremos, eso es lo que pensamos.Nosotros, nosotras zapatistas no creemos que la vida nos la da el dinero del capitalismo. ¿A poco podemos echarnos un buen caldo de los billetes y de las monedas?(respuestas de “¡No!¡No!)Ahí está! Aunque tengas en toneladas el billete y las monedas, no podrás tomar un caldo, a fuerza se tienen que convertir en frutas en verduras o carne, habrá otra forma de cómo podemos encontrar para cambiar lo que necesitamos, la tierra debemos saber cómo amar, cómo cuidar y cómo trabajar la fuente de la vida de las futuras generaciones que vendrán, por lo tanto debemos hacernos responsables de cuidarlas.Invitamos con todo corazón hermanos hermanas a organizarse para la nueva vida o para la nueva sociedad que sí podemos, estamos demostrando nosotras, nosotros los zapatistas que sí se puede. Nosotros los pueblos explotados sabemos cómo queremos una nueva vida, una nueva sociedad, lo más limpio lo más correcto porque es decisión del pueblo lo que organizaremos, para esto requiere organización y decisión, nosotros, nosotras zapatistas nos dedicamos, nos concentraremos en el cómo amar, cuidar, trabajar la tierra y a la par de ella nos concentramos a trabajar y cuidar nuestra salud para estar vivos, vivas y seguir luchando y la construcción de otra forma de vida sin capitalismo. Porque vemos que ya no hay vida en el capitalismo, peor cada vez para llegar a su empeoramiento. En esta lucha en esta construcción hay un primer lugar que hacer, hay un segundo lugar el siguiente y habrá tercero y así iremos construyendo, iremos demostrando, iremos practicando.Compañeros, compañeras hermanos, hermanas de México y del mundo invitamos a encontrarnos a un corto plazo, a compartirnos de nuestros saberes, no para convencernos cuál mejor, no. Adelante compañeros, compañeras zapatistas, adelante compañeros, compañeras de México y del mundo, adelante hermanos, hermanas de México y del mundo:¡Viva a todos los rebeldes y resistencias del mundo! ¡Viva a todas, todos los que luchan por un mundo nuevo!¡Viva! ¡Viva por siempre a todas, todos nuestros caídos en el mundo!Gracias compañeros, compañeras!