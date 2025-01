Franco Bifo Berardi: Introducción al siglo veintiuno…

Introducción al siglo veintiunoAgentes del Caos y Agentes del Autómata en el horizonte de la mutaciónFRANCO BIFO BERARDI@francoberardi130 Diciembre 2024Un racista sudafricano llamado Elon Musk, a quien los periódicos definen como el hombre más rico del mundo, se ha ganado recientemente otro apodo más interesante: agente del caos lo definió The Guardian del 20 de diciembre, retomando una definición que el New York Times ya había propuesto 2022.Creo que ésta es una definición imprecisa, o al menos demasiado simple. No creo que Musk tenga la función histórica de promover el caos, salvo aparentemente. Su actividad política, comenzando con la compra de Twitter, tiene como objetivo destruir las estructuras estatales y públicas construidas durante la era moderna. Desde este punto de vista, el proyecto de Musk coincide con el de Steve Bannon y el de la Administración Trump en general.Pero la multifacética actividad de Musk, además de esta destrucción definitiva del orden social moderno (es decir, la finalización de la obra iniciada por el liberalismo thatcherista) incluye un proyecto de futuro: la construcción de un sistema de control total del sistema global de telecomunicaciones (Starlink) y la creación de interfaces entre lo biológico y lo digital que permitirá crear androides inteligentes (Neuralink).Hace unos días, el racista sudafricano, en un comentario en Welt Am Sonntag, se pronunció sobre las próximas elecciones alemanas apoyando a Alternative für Deutschland. Este no es un partido nazi, dijo Musk, argumentando:“La descripción de AfD como un partido de extrema derecha es claramente falsa, considerando el hecho de que Alice Weidel, la líder del partido, tiene una pareja del mismo sexo que es de Sri Lanka. ¿Crees que esto podría parecerse a Hitler?”La cuestión merece ser explorada más a fondo. Es cierto que individuos como Donald Trump o partidos como el ADF alemán parecen muy diferentes del Deutsche Partei Nacionalsocialista. Y lo son: para empezar, el trumpismo ha cancelado cualquier referencia al socialismo, que Hitler había conservado, no sólo en nombre de su partido, sino también en algunas de las políticas sociales del Tercer Reich.Además, todo el mundo imaginario que sirvió de telón de fondo al régimen de Hitler (los colores oscuros de los uniformes, la uniformidad del lenguaje, etc.) ha sido sustituido por la explosión de color y la emoción carnavalesca de las multitudes MAGA.El estilo gótico severo de la burguesía industrial territorializada y protestante es sustituido por el sorprendente barroco de la lumpen-burguesía mafiosa que, desde Berlusconi hasta Trump, ha restablecido el poder sobre la cosmovisión espectacular.¿Debemos entonces abandonar la asimilación del trumpismo global al nazismo de Hitler, que la izquierda quizás utilizó para asustar al electorado que poco a poco se fue acostumbrando a no dejarse impresionar por el espantajo del nazismo?Sí y no.No, porque de hecho el resurgimiento del supremacismo racial colonialista del Occidente blanco es la función histórica del movimiento reaccionario global del que Trump es el símbolo y Musk el instrumento principal.Para Hitler, el enemigo a exterminar eran los judíos, mientras que para el suprematismo racista contemporáneo el enemigo a exterminar son las inmensas masas de pueblos colonizados que, aunque incapaces de una ofensiva política internacionalista, constituyen un peligro para la estabilidad occidental con su simple existencia, con sus movimientos migratorios, y con sus reclamos de redistribución de la riqueza global.El ejército israelí, y el propio pueblo israelí, parecen muy diferentes de las SS hitlerianas desde un punto de vista estético y político, pero desempeñan la misma función que las SS hitlerianas cuando se trata de exterminar a los enemigos de la civilización occidental, lo que para Hitler fueron los judíos, y para Israel, en cambio, son los colonizados quienes reivindican el derecho a la supervivencia y posiblemente a un territorio.El régimen que ahora se está estableciendo imparablemente en todo Occidente es, además, la consecuencia y la plena implementación del liberalismo económico que se ha establecido desde los años 1980, con la colaboración muy activa de la izquierda europea en su generalidad.La democracia liberal está ahora eradicada en todas partes, pero la regla fundamental de la destrucción de las reglas (y su sustitución por la REGLA ABSOLUTA del máximo beneficio) es confirmada y exaltada por aquellos que han hecho de la palabra LIBERTAD su lema, a pesar de que se trata de la libertad de los propietarios de esclavos.La izquierda fue una función dependiente del liberalismo en la fase pasada, cuando el movimiento obrero tuvo que ser liquidado. Esta función fue desempeñada por la izquierda y los demócratas, que por lo tanto son y serán siempre objeto de desprecio.Pero ahora la izquierda está desapareciendo y lo que está surgiendo es un régimen que ya no tiene mucho que ver con el fascismo del pasado. Por mi parte hace mucho tiempo decidí adoptar la definición de NAZI-LIBERISMO.La devastación liberal del sistema social es el origen del nacionalismo racista trumpista, pero también es su estrella del norte.La intención declarada de los nazi-liberales más agresivos, como Javier Milei, o Steve Bannon y Elon Musk, es la demolición definitiva de las estructuras públicas (sanidad, educación, transporte, etc.) que hicieron posible la supervivencia social.Esto supone, naturalmente, un exterminio social que ya está en marcha y que veremos agravarse en los próximos años. Pero el exterminio social que se está produciendo en los países occidentales es sólo una parte del genocidio global que se está produciendo en la frontera entre el norte y el sur del mundo, y que tiene su símbolo sangriento en el genocidio de los palestinos.A lo que hemos entrado después del 7 de octubre es a la era del GENOCIDIO GLOBAL, y esta era se caracteriza naturalmente por la multiplicación de puntos de precipitación caótica.Está claro que el movimiento reaccionario mundial del que Musk es expresión provoca rupturas caóticas en un número cada vez mayor de puntos del planeta.Pero esto es sólo un paso en el proceso que se ha puesto en marcha en las últimas décadas: a la vez proliferación del caos y creación de un Orden superior, que es el orden del Autómata.El movimiento reaccionario global hoy se dedica a la devastación del mundo humano, que es el mundo de la indeterminación, la aproximación, la analogía y la conjunción.Pero más allá de la acción caótica del movimiento reaccionario hay un objetivo de orden determinista, digital y conectivo: el Autómata cognitivo está destinado a ocupar el lugar del caos viviente.Musk, si queremos, es un agente del caos político, pero el caos político tiene la función de posibilitar, en dos movimientos lógicamente sucesivos (pero cronológicamente contemporáneos), la eliminación de lo Humano: genocidio de los marginales y mutación de la mente colectiva. para su presentación al Autómata, por lo que se establece la Orden Automática.En algunos lenguajes de programación, retomando un concepto del filósofo neopositivista Rudolf Carnap, hablamos de “functor” como una variable dependiente de una secuencia matemática.Fuera de la metáfora computacional, el functor es un agente perfectamente compatible y sincronizado con el autómata cognitivo global.En las primeras décadas del siglo XXI, el Autómata operó el formateo y sincronización de las mentes individuales de los individuos pertenecientes a la primera generación conectiva.Los humanos han sido sometidos al orden digital, privados progresivamente de características e impulsos incompatibles con el Autómata (como el deseo erótico, la capacidad crítica y, en general, la singularidad expresiva).Esta mutación no puede ocurrir sin un enorme sufrimiento, disforia, psicopatías depresivas o agresivas.Pero una parte de la raza humana no puede formatearse ni sincronizarse, y permanece al margen del proceso de producción y en un territorio segurizado.Los no formateados-no sincronizados (que un escritor de ciencia ficción cuyo nombre no os diré llamó daisies, o margaritas, del inglés: de-synchronized) serán progresivamente exterminados con las herramientas de la guerra, del hambre, del sometimiento a los ritmos esclavistas del trabajo, y con otras técnicas de terminación…Este proceso es el horizonte del siglo XXI, y ya lo vemos claramente perfilado en las líneas políticas del trumpismo y en la acción tecno-totalitaria de la que Elon Musk es el eje.Una raza de hombres blancos funcionalmente superior y emocionalmente esterilizada está asumiendo el control del poder técnico, económico y militar. Ninguna fuerza política puede oponerse a esta toma del poder, por la sencilla razón de que no se trata de un proceso político, sino de una mutación tecnocognitiva.La mutación cognitiva y el genocidio son los dos procesos decisivos de este pasaje.La mutación cognitiva se consigue mediante el sometimiento de la mente humana a un formato que pretende sincronizar la actividad de la mente al ritmo del autómata.Inevitablemente, este proceso de mutación implica sufrimiento.Pensemos en patologías como el TDAH o el trastorno por déficit de atención: no es una patología, sino un intento de adaptar y sincronizar la mente al ritmo diez mil veces acelerado de la Infoesfera.La conciencia ética y la sensibilidad erótica son restos de una humanidad preformateada que están desapareciendo rápidamente en la generación conectiva emergente.Otro carácter emergente de los mutantes es la impercepción del dolor ajeno, el efecto de la exposición ininterrumpida a flujos de estimulación nerviosa simulada, de modo que la mente tiende a no distinguir las simulaciones de los organismos, y tiende a considerar los cuerpos que sufren como pequeños hombres verdes en videojuegos, que no sufren y si mueren siempre pueden volver a levantarse un momento después.Éste es el horizonte del siglo XXI, ésta es la tendencia que se desarrolla imparablemente.El colapso climático, el colapso geopolítico, el colapso social constituyen el entorno ideal para este proceso de mutación, formateo y eliminación de margaritas residuales.Pero también existe la posibilidad (muy probable) de que el entrelazamiento de estos tres colapsos produzca la extinción definitiva de la raza humana.En este caso, todo lo humano sería finalmente borrado, y esto permitiría realizar el ideal perfecto de la Orden Muskiana: la reproducción ilimitada del autómata en un territorio finalmente purificado de todo elemento caótico e impredecible.Dicho esto, nosotros (los desertores) sabemos que lo imprevisible aún no ha sido cancelado.Pero de lo que no se puede hablar es mejor callar.fuente: https://substack.com/home/post/p-153759603 También recomendamos:Video: “LA SEGUNDA VENIDA DEL FASCISMO” – Franco “Bifo” BerardiEntrevistas a Franco ‘Bifo’ Berardi 30 dic 2024"Los votantes de Javier Milei son jóvenes frustrados e impotentes"también editado y en difusión desdereenviado por enred_sinfronteras ARROBA riseup.net