As the people of Gaza suffer hell on Earth, Israeli soldiers committing what the world increasingly recognizes as a genocide against them can now kick back and relax at a beachfront resort in the embattled strip and enjoy treated water from a desalination plant while Palestinians die from lack of water, food, and other necessities.The Israeli outlet Ynetreported Thursday that Israel Defense Forces troops in northern Gaza are relaxing at a "beachfront resort" located "amid the devastation" wrought by the IDF's U.S.-backed 445-day assault, which, according to Gazan and international agencies, has left more than 164,000 Palestinians dead, maimed, or missing; millions more forcibly displaced, starved, or sickened; and most of the coastal enclave in ruins.According to ๐™”๐™ฃ๐™š๐™ฉ:๐™๐™๐™ง๐™ค๐™ช๐™œ๐™๐™ค๐™ช๐™ฉ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™ง๐™š๐™–๐™ฉ, ๐™—๐™š๐™–๐™ฃ๐™—๐™–๐™œ๐™จ ๐™–๐™ง๐™š ๐™จ๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™™ ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™œ๐™ž๐™ฃ๐™œ. ๐™Š๐™ฃ๐™š ๐™จ๐™ค๐™ก๐™™๐™ž๐™š๐™ง ๐™ง๐™š๐™ก๐™–๐™ญ๐™š๐™จ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™–๐™ฃ ๐™ž๐™˜๐™š๐™™ ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™œ๐™ฎ ๐™™๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™ , ๐™ฌ๐™๐™ž๐™ก๐™š ๐™–๐™ฃ๐™ค๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™š๐™ฃ๐™Ÿ๐™ค๐™ฎ๐™จ ๐™– ๐™๐™ค๐™ฉ ๐™˜๐™–๐™ฅ๐™ฅ๐™ช๐™˜๐™˜๐™ž๐™ฃ๐™ค ๐™ฅ๐™–๐™ž๐™ง๐™š๐™™ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™ข๐™š๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™ช๐™š ๐™˜๐™ค๐™ค๐™ ๐™ž๐™š๐™จ. ๐™Ž๐™ค๐™ก๐™™๐™ž๐™š๐™ง๐™จ ๐™˜๐™–๐™ฃ ๐™จ๐™๐™ค๐™ฌ๐™š๐™ง ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ช๐™จ๐™š ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™š ๐™ง๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ค๐™ค๐™ข ๐™›๐™–๐™˜๐™ž๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™š๐™จ ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฉ ๐™›๐™š๐™š๐™ก "๐™Ÿ๐™ช๐™จ๐™ฉ ๐™ก๐™ž๐™ ๐™š ๐™๐™ค๐™ข๐™š." ๐™„๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™œ๐™ง๐™š๐™š๐™ฃ ๐™ก๐™–๐™ฌ๐™ฃ, ๐™– ๐™ก๐™ค๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š ๐™ž๐™จ ๐™ก๐™–๐™™๐™š๐™ฃ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™ก๐™–๐™ซ๐™ž๐™จ๐™ ๐™—๐™ง๐™š๐™–๐™ ๐™›๐™–๐™จ๐™ฉ๐™จ ๐™ง๐™š๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™ž๐™จ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™ฉ ๐™ค๐™› ๐™– ๐™๐™ค๐™ฉ๐™š๐™ก ๐™—๐™ช๐™›๐™›๐™š๐™ฉ. ๐™๐™ค๐™ง ๐™ก๐™ช๐™ฃ๐™˜๐™ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™™๐™ž๐™ฃ๐™ฃ๐™š๐™ง, ๐™– ๐™—๐™–๐™ง๐™—๐™š๐™˜๐™ช๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ ๐™ค๐™ฅ๐™š๐™ง๐™–๐™ฉ๐™š๐™จ ๐™ฃ๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™ฅ, ๐™จ๐™š๐™ง๐™ซ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ข๐™ค๐™ง๐™š ๐™ฉ๐™๐™–๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™™๐™–๐™ง๐™™ ๐™ฌ๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™ค๐™ฉ๐™™๐™ค๐™œ๐™จโ€”๐™จ๐™ฉ๐™š๐™–๐™ ๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™ค๐™ฉ๐™๐™š๐™ง ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ข๐™ž๐™ช๐™ข ๐™˜๐™ช๐™ฉ๐™จ ๐™–๐™ง๐™š ๐™œ๐™ง๐™ž๐™ก๐™ก๐™š๐™™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™›๐™š๐™˜๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ... ๐˜ผ๐™™๐™™๐™ž๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ข๐™›๐™ค๐™ง๐™ฉ๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ก๐™ช๐™™๐™š ๐™– ๐™˜๐™ค๐™›๐™›๐™š๐™š ๐™—๐™–๐™ง ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™– ๐™ก๐™–๐™ง๐™œ๐™š ๐™š๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™จ๐™ค ๐™ข๐™–๐™˜๐™๐™ž๐™ฃ๐™š, ๐™ฅ๐™ค๐™ฅ๐™˜๐™ค๐™ง๐™ฃ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™˜๐™ค๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ฃ ๐™˜๐™–๐™ฃ๐™™๐™ฎ ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™จ, ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™– ๐™ก๐™ค๐™ช๐™ฃ๐™œ๐™š ๐™ค๐™›๐™›๐™š๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐˜ฝ๐™š๐™ก๐™œ๐™ž๐™–๐™ฃ ๐™ฌ๐™–๐™›๐™›๐™ก๐™š๐™จ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™›๐™ง๐™š๐™จ๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ฉ๐™ฏ๐™š๐™ก๐™จ.David Turjeman, head of food services for the IDF's Southern Command, told Ynet: "You know this is Gaza, right? Yet we've created a sense of home here, with iced coffee, espresso, protein shakes, toast, shakshuka, fresh fruit, and even ice cream on warmer days."As Palestinians suffer "complete psychological destruction" as a result of Israel's onslaught, IDF troops visiting the retreat "have access to mental health support from counselors and remote consultations." As Israeli forces besiege and attack Gaza's few remaining hospitals, the retreat offers "on-site care from a nurse and a paramedic," as well as "massages for sore backs and legs" and the services of a mobile dental clinic.There's also a desalination plant capable of producing 60,000 liters of drinking water daily. This, as Human Rights Watch last week accused Israel of "extermination and acts of genocide" in Gaza "by intentionally depriving Palestinian civilians there of adequate access to water, most likely resulting in thousands of deaths." "This is appalling - after committing unspeakable atrocities in Gaza, Israeli soldiers recharge in an apartheid resort village with cafes, massage tables and synthetic grass. And US taxpayers are funding this vile, disgusting trash." "Here to stay": Israel has built on the Gaza coast a โ€œresort villageโ€ which includes a cafe with synthetic grass, a barber shop and massage tables; all military companies get to relax there once every 10 days Yaron Rabinovitch told Ynet.Sgt. Daniel Vakrat said: "We didn't expect anything like this. It's an incredible morale booster."