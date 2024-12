The Council on American-Islamic Relations (CAIR), the nationโ€™s largest Muslim civil rights and advocacy organization, today called on the American Medical Association (AMA) to condemn the latest Israeli massacre of medical personnel in Gaza.

Israeli forces murdered four doctors at Kamal Adwan Hospital in northern Gaza after Israeli forces stormed the facility. Israeli troops forcibly removed health care workers and patients from the hospital and destroyed medical supplies. ๐ˆ๐ฌ๐ซ๐š๐ž๐ฅ ๐ก๐š๐ฌ ๐ค๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ญ๐ก๐š๐ง ๐Ÿ,๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐๐š๐ฅ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ง๐ข๐š๐ง ๐ก๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ž๐ซ๐ฌ and destroyed most of the medical infrastructure in Gaza.[NOTE: In June, the AMA passed a resolution calling for peace in Israel and Palestine that stopped short of urging a ceasefire.]Last month, CAIR condemned the Israeli murder of a leading doctor in Gaza and urged the international community to mark the International Day of Solidarity with the Palestinian People (Nov. 29) with renewed efforts to end Israelโ€™s genocide.Israel has slaughtered more than 44,000 people in Gaza, mostly women and children.In a letter to AMA President Bruce A. Scott, M.D., CAIR National Executive Director Nihad Awad wrote:โ€œ๐‘ป๐’‰๐’† ๐’ˆ๐’†๐’๐’๐’„๐’Š๐’ ๐’‚๐’ ๐’‡๐’‚๐’“-๐’“๐’Š๐’ˆ๐’‰๐’• ๐’ˆ๐’๐’—๐’†๐’“๐’๐’Ž๐’†๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’„๐’•๐’†๐’ ๐’˜๐’‚๐’“ ๐’„๐’“๐’Š๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’ ๐‘ฉ๐’†๐’๐’‹๐’‚๐’Ž๐’Š๐’ ๐‘ต๐’†๐’•๐’‚๐’๐’š๐’‚๐’‰๐’– ๐’‰๐’‚๐’” ๐’‚๐’๐’“๐’†๐’‚๐’ ๐’š ๐’”๐’๐’‚๐’–๐’ˆ๐’‰๐’•๐’†๐’“๐’†๐’ ๐’Ž๐’๐’“๐’† ๐’•๐’‰๐’‚๐’ 1,000 ๐’‰๐’†๐’‚๐’๐’•๐’‰ ๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’˜๐’๐’“๐’Œ๐’†๐’“๐’” ๐’Š๐’ ๐‘ฎ๐’‚๐’›๐’‚, ๐’˜๐’Š๐’•๐’‰ ๐’•๐’‰๐’† ๐’Ž๐’‚๐’”๐’”๐’‚๐’„๐’“๐’† ๐’๐’‡ ๐’ ๐’๐’„๐’•๐’๐’“๐’” ๐’‚๐’• ๐‘ฒ๐’‚๐’Ž๐’‚๐’ ๐‘จ๐’ ๐’˜๐’‚๐’ ๐‘ฏ๐’๐’”๐’‘๐’Š๐’•๐’‚๐’ ๐’ƒ๐’†๐’Š๐’๐’ˆ ๐’‹๐’–๐’”๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’๐’‚๐’•๐’†๐’”๐’• ๐’‚๐’•๐’“๐’๐’„๐’Š๐’•๐’š. ๐‘ฐ๐’• ๐’Š๐’” ๐’•๐’‰๐’† ๐’ ๐’–๐’•๐’š ๐’๐’‡ ๐’‚๐’๐’ ๐’•๐’‰๐’๐’”๐’† ๐’˜๐’‰๐’ ๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’ƒ๐’๐’–๐’• ๐’•๐’‰๐’† ๐’”๐’‚๐’‡๐’†๐’•๐’š ๐’‚๐’๐’ ๐’”๐’†๐’„๐’–๐’“๐’Š๐’•๐’š ๐’๐’‡ ๐’Ž๐’†๐’ ๐’Š๐’„๐’‚๐’ ๐’‘๐’†๐’“๐’”๐’๐’๐’๐’†๐’ ๐’Š๐’ ๐’„๐’๐’๐’‡๐’๐’Š๐’„๐’• ๐’›๐’๐’๐’†๐’” ๐’˜๐’๐’“๐’๐’ ๐’˜๐’Š๐’ ๐’† ๐’•๐’ ๐’”๐’‘๐’†๐’‚๐’Œ ๐’๐’–๐’• ๐’‚๐’ˆ๐’‚๐’Š๐’๐’”๐’• ๐’•๐’‰๐’†๐’”๐’† ๐’˜๐’‚๐’“ ๐’„๐’“๐’Š๐’Ž๐’†๐’”. ๐‘พ๐’† ๐’–๐’“๐’ˆ๐’† ๐’š๐’๐’–, ๐’‚๐’” ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’Š๐’ ๐’†๐’๐’• ๐’๐’‡ ๐’•๐’‰๐’† ๐‘จ๐‘ด๐‘จ, ๐’•๐’ ๐’•๐’‚๐’Œ๐’† ๐’‡๐’Š๐’“๐’Ž ๐’‚๐’„๐’•๐’Š๐’๐’ ๐’Š๐’ ๐’”๐’–๐’‘๐’‘๐’๐’“๐’• ๐’๐’‡ ๐’š๐’๐’–๐’“ ๐’„๐’๐’๐’๐’†๐’‚๐’ˆ๐’–๐’†๐’” ๐’–๐’๐’ ๐’†๐’“ ๐’”๐’Š๐’†๐’ˆ๐’† ๐’Š๐’ ๐‘ฎ๐’‚๐’›๐’‚.โ€Awad noted that earlier this week, CAIR said the Biden administration must end arms shipments to Israel after a new report by Amnesty International, titled โ€œ๐™”๐™ค๐™ช ๐™๐™š๐™š๐™ก ๐™‡๐™ž๐™ ๐™š ๐™”๐™ค๐™ช ๐˜ผ๐™ง๐™š ๐™Ž๐™ช๐™—๐™๐™ช๐™ข๐™–๐™ฃโ€™: ๐™„๐™จ๐™ง๐™–๐™š๐™กโ€™๐™จ ๐™‚๐™š๐™ฃ๐™ค๐™˜๐™ž๐™™๐™š ๐˜ผ๐™œ๐™–๐™ž๐™ฃ๐™จ๐™ฉ ๐™‹๐™–๐™ก๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฃ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™จ ๐™ž๐™ฃ ๐™‚๐™–๐™ฏ๐™–,โ€ concludes that Israel has committed โ€“ and still is committing โ€“ genocide against Palestinians in Gaza.ENDCONTACT: CAIR National Deputy Director Edward Ahmed Mitchell, 404-285-9530, e-Mitchell [at] cair.com ; CAIR Government Affairs Director Robert McCaw, 202-742-6448, rmccaw [at] cair.com ; CAIR National Communications Director Ibrahim Hooper, 202-744-7726, ihooper [at] cair.com ; CAIR National Communications Manager Ismail Allison, 202-770-6280, iallison [at] cair.com