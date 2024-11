Mezcal No ICE

Date:

Monday, November 11, 2024

Time:

6:00 PM - 8:00 PM

Event Type:

Fundraiser

Organizer/Author:

Innovation Law Lab

Location Details:

El Patio, 2056 San Pablo Ave, Berkeley, CA 94702

Join us in raising spirits and funds for community organizing against immigrant detention!



** A tasting event featuring selections from Don Amado **



Proceeds go to free legal services for people in ICE detention and rural community organizing to shut it down and create good jobs that people want!



Non-alcoholic options available. El Patio is wheelchair accessible.



//



¡MEZCAL SÍ, MIGRA NO!



¡Únase para recaudar fondos y animar a la comunidad a organizarse contra la detención de inmigrantes!



** Un evento de degustación con selecciones de Don Amado **



Las ganancias apoyarán servicios legales gratuitos para personas detenidas por ICE y a la organización de la comunidad rural para acabar con la detención y crear buenos empleos que la gente desea.



Habrá opciones sin alcohol disponibles. El Patio es accesible para sillas de ruedas.