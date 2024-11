Voces Palestinas: Entrevista a Nidal Jboor de “Médicos contra el genocidio”

Voces Palestinas: Medios que no callan. Entrevista a Nidal Jboor de “Médicos contra el genocidio” (Doctors Against Genocide)Gabriela BuamschaPor RedCom31.10.2024Nidal Jboor es un médico Palestino Americano. Nació en Yatta, una ciudad ubicada al sur de Hebrón en Palestina. Estudió Medicina en la Universidad de Jordania. Ejerce su profesión en Estados Unidos desde hace 25 años. Es cofundador y presidente de Doctors Against Genocide (1).Gabriela Buamscha: – ¿Cómo fue crecer en Palestina?Nidal Jboor: – Los palestinos somos muy apegados a nuestras familias y construimos vínculos estrechos entre miembros de la comunidad. Vivimos de la tierra y específicamente del cultivo de olivos. Desafortunadamente estamos bajo ocupación israelí desde 1948. Crecer en Palestina fue difícil. La ocupación siempre encuentra la manera de hacernos la vida miserable a través de restricciones, barricadas en nuestras calles, puestos de control, robo de tierras, confiscación de propiedad privada, demolición de casas, etc. Crecí con una gran restricción al movimiento; a los palestinos se nos impide a diario circular para ir a la escuela, al trabajo e incluso al hospital cuando estamos enfermos. Esto lo realiza el gobierno y la sociedad israelí con total impunidad.G.B.: – Cuéntenos sobre su experiencia como médico palestino trabajando en Estados Unidos.N.J.: – Vine a Estados Unidos a hacer mi especialización, luego trabajé en Ohio y ahora en Michigan. Siempre mantuve el contacto con mi familia en Palestina y se cómo viven el día a día bajo la ocupación israelí; robos de tierras, usurpación de derechos básico y la devastación de la economía palestina. En el caso particular de la Franja de Gaza, el bloqueo israelí pronto cumplirá 20 años. Somos testigos de ataques a la Franja que se repiten cada 2 o 3 años donde se bombardean y asesinan a miles de palestinos, y se destruyen viviendas e infraestructura civil. El penúltimo de estos ataques fue en mayo del 2021. En esa instancia Israel bombardeó la Franja por tres semanas consecutivas y asesinó a más de 1000 niños y niñas. La repetitividad y la violencia incremental de estos ataques eran señales de un genocidio inminente, así que decidí enfocarme en concientizar sobre el tema.G.B: – ¿Por qué una coalición de trabajadores de la salud crea Doctors Against Genocide?N.J.: – Los médicos tenemos la obligación de actuar frente a los genocidios pues al recibir nuestro título juramos que protegeremos la vida humana. Consecuentemente, deberíamos usar nuestras voces, influencia y estatus para presionar a los gobiernos y a la comunidad internacional para que detengan, por vía pacífica, los genocidios y las guerras y así evitar mayores pérdidas de vidas.Los políticos que nos gobiernan han fallado en la tarea de prevenir y combatir genocidios en el mundo. En el caso particular de Palestina, los políticos y la comunidad internacional han fallado además en evitar la expansión de la guerra y estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial.Doctors Against Genocide (DAG) se inicia un año antes del 7 de octubre, 2023. Somos trabajadores de la salud de distintos países y estamos comprometidos a enfrentar y prevenir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Nuestro objetivo es reconocer, enfrentar, prevenir y erradicar el genocidio en todas sus manifestaciones.En los inicios de DAG, entable conversaciones con otros colegas, luego se unieron al dialogo judíos estadounidenses e israelíes que se proclaman “por la paz”. La idea era que las personas encontremos una solución pacífica y ayudemos a romper el ciclo de violencia para beneficio de palestinos e israelíes. Estas conversaciones duraron alrededor de un año. Los médicos iniciamos el dialogo con la cabeza y el corazón abiertos, dando el beneficio de la duda, y con el honesto fin de preservar vidas.Eventualmente nos dimos cuenta del pensar y sentimientos de estos judíos pacifistas:Los palestinos no son seres humanos, ergo carecen de derechos iguales a los judíos israelíes.Los palestinos no tienen derecho a una nacionalidad ni a la autodeterminación.Los palestinos no son el pueblo nativo de la tierra que ocupa Israel.Perciben a los palestinos como una amenaza de seguridad o amenaza demográfica.En síntesis, no importa lo que los palestinos hagamos o concedamos, los israelíes nunca nos darán un Estado y desconfían profundamente de nosotros. Continuaron señalando lo que Hamas les ha hecho y afirman no tener ninguna garantía.Los médicos respondimos:Una vez que haya paz en combinación con un acuerdo internacional apoyado por el mundo, las Naciones Unidas y el consejo de seguridad de la ONU, los palestinos dejarán de luchar contra Israel.En las fronteras podríamos utilizar fuerzas externas guardianes de paz para garantizas la seguridad.Cuando las ciudades e infraestructuras palestinas no sean destruidas cada 2 o 3 años por Israel, los palestinos tendrán un lugar al que llamar hogar y habrá paz.Lamentablemente los judíos [pacifistas] continuaron rechazando cualquier posibilidad de paz, e incluso reconocieron que el statu quo es bueno para ellos. Finalmente, los judíos [pacifistas] nos dijeron “si los palestinos no cambian la narrativa, si no modifican los programas de estudio en sus escuelas y si continúan resistiendo; Israel cometerá otra Nakba para deshacerse de ellos”.Quiero resaltar parte de la historia que quizás ayude a comprender la realidad contemporánea:En su incepción el movimiento sionista hizo un llamado para traer a Palestina a gente de todo el mundo, apoderarse de la tierra y deshacerse de los palestinos indígenas quienes han vivido allí durante milenios. El proyecto sionismo tiene un componente genocida desde sus inicios. En el momento que los padres del sionismo afirman que “Palestina es una tierra sin gente para un pueblo sin tierra”, eso es una declaración de genocidio contra el pueblo palestino.El sionismo fue además un proyecto colonizador que Inglaterra avalo por varias razones:Los ingleses eran antisemitas y deseaban deshacerse de los judíos europeos.Consideraron que el problema de los judíos europeos podría ser solucionado enviándolos a Palestina.Anhelaban instalar un puesto permanente en Oriente Medio. En ese momento, Palestina no era parte del Imperio Británico, así que no perdían nada si se la obsequiaban a los judíos.Eventos relevantes entre la Primer y Segunda Guerra Mundial:1917: Declaración de Balfour (2). Los ingleses ceden la tierra de Palestina a los judíos sionistas a expensas de los palestinos quienes representaba el 90-95% de la población.1924: Inglaterra ocupa Palestina bajo el Mandato Británico. Los ingleses entrenan y proveen de armas a milicias y pandillas sionistas para establecer su estado e instituciones.A medida que estas milicias sionistas se hacen más fuertes, quieren crear su propio estado y poner fin al Mandato Británico.1939-1945: Segunda Guerra Mundial. Los ingleses se distraen con la nueva guerra y las milicias sionistas aprovechan la distracción para fortalecer sus planes de un estado judío14 mayo,1948: Creación del Estado de Israel. Las milicias sionistas realizan una limpieza étnica y desplazamiento forzoso de centenas de miles de palestinos (inicio de la Nakba).El genocidio palestino no comenzó en octubre de 2023 – ha estado ocurriendo desde 1948, se repitió en 1967 y nuevamente en 1982. Israel ha llevado a cabo este genocidio con etapas de mayor violencia y etapas de más calma.G.B.: – Cuéntenos sobre el trabajo que realiza Doctors Against GenocideN.J.: – Un año antes de octubre 2023, un grupo de médicos identificamos las siguientes señales de un genocidio inminente en Palestina:– Incremento del discurso de odio por parte de los israelíes hacia los palestinos.– Deshumanización de los palestinos.– Incremento de la violencia hacia los palestinosIntentamos advertir al mundo y a los palestinos del peligro inminente de genocidio. En agosto 2023, hablamos con las Naciones Unidas, específicamente con Francesca Albanese quien es la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (3). Nuestro mensaje era que el gobierno y la sociedad israelí se están volviendo cada vez más extremistas y violentos y están buscando cualquier excusa para hacer desaparecer a los palestinos. Albanese respondió que “iba a estudiar el tema”. Mientras tanto ocurrieron los eventos del 7 de octubre, e Israel los utilizó como la excusa para desatar el genocidio a gran escala del cual todos somos testigos.En la comunidad médica continuamos abogando en contra de este genocidio, demandamos un cese al fuego inmediato. En este último año hemos viajado al Congreso de los Estados Unidos casi todas las semanas para difundir nuestro mensaje. Demandamos a la administración estadounidense a que detenga el envío de armamento a Israel. El ente sionista no podría haber ejecutado este genocidio durante todo un año sin el apoyo armamentista que recibe de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra.Quiero reconocer el gran trabajo que los estudiantes universitarios y las personas con conciencia han llevado a cabo concientizando sobre el genocidio palestino.La historia nos muestra que ningún régimen o líder genocida se detiene de manera voluntaria. Contrariamente, los genocidios se detienen por la fuerza, con sanciones, con boicots, o desplegando sobre el terreno fuerzas guardianes de la paz. El problema es que Occidente, y en particular Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, continúan brindando inmunidad diplomática y apoyo armamentista a Israel. El cinismo y el racismo de los mencionados países es insoportable: Por un lado hablan de un cese al fuego en Gaza y por el otro continúan enviando armas a Israel para que continue la destrucción del pueblo palestino.Israel con el apoyo de Estados Unidos e Inglaterra ha asesinado a más de 20,000 niños y más de 20,000 madres y abuelas. Los números de muertos que recibimos son muy conservadores. La estimación es que hasta hoy se han asesinado a más de 200.000 civiles (~ 10% de la población de Gaza). Esta matanza sin precedente se realiza gracias a las bombas de 2,000 libras que Estados Unidos provee a Israel. Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos son cómplices de Israel en el exterminio del pueblo palestino. Hago un encarecido llamado a todas las personas con conciencia del mundo a que inicien un boicot contra las cuatro naciones que mencione en esta entrevista.Me despido con un mensaje a los trabajadores de la salud del mundo:El genocidio en curso en Gaza ha convertido a los hospitales y centros de salud en campos de batalla, donde los trabajadores de la salud y los pacientes están siendo brutalmente atacados. Las armas suministradas a Israel están provocando la matanza masiva de civiles y la destrucción de servicios sanitarios esenciales. Se prohíben las misiones médicas, los hospitales son bombardeados y los niños sufren y mueren por falta de atención.Doctors Against Genocide hace el siguiente llamamiento a la acción:Firme nuestra petición para instar a los líderes de la salud, instituciones, colegas y políticos a emitir declaraciones públicas firmes condenando los ataques contra la salud en Gaza, exigir un cese del fuego inmediato y permanente, un embargo completo del envío de armas, y la venta de las empresas implicadas en la violencia: https://ujoin.co/campaigns/3307/actions/public?action_id=4319 Citas y Lecturas Recomendadas:(1) Doctors Against Genocide: https://doctorsagainstgenocide.org/ (2) Declaración de Balfour: https://recortesdeorientemedio.com/the-balfour-declaration-1917-2/ (3) Naciones Unidas – Relatora Especial para Palestina: https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-palestine Veinte preguntas frecuentes, respuestas y documentación sobre Gaza. Voces Palestinas es una serie de entrevistas a palestinas y palestinos que viven en la Palestina histórica o en la diáspora. Este proyecto tuvo su inicio en octubre del 2023 en respuesta al genocidio y ecocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino y el ecosistema regional, respectivamente.