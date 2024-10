Latinos and the Far RightThursday, October 10, 2024, noon - 1 PM PT (3 PM – 4 PM ET)RSVP: https://brennan.swoogo.com/latinosandthefarright Host: Brennan Center for JusticeSpanish subtitles will be available during this discussion which will be spoken in English(Este encuentro se realizará en inglés y posteriormente estará disponible con subtítulos en español)A white supremacist of color seems like a contradiction. Yet recent years have brought to light unsettling examples, including an Afro-Latino leader of the Proud Boys and a Latino mass shooter with neo-Nazi sympathies. These men are among a small but growing number of Latinos in the United States who gravitate toward the far right and adopt radical views on race, Christian nationalism, and immigration.In an eye-opening new book, Defectors, Emmy Award–winning journalist Paola Ramos uses interviews, historical context, and expert analysis to shatter the longtime understanding of Latinos as a political monolith and uncover a diversity of opinion that makes room for white nationalists and avowed racists.On Thursday, October 10, Ramos will join political scientist Eduardo Gamarra and former FBI special agent Michael German to discuss the rightward shift among Latinos. In a conversation moderated by Mireya Navarro, editor in chief of Brennan en español, these experts will explore the complex Latino electorate, a group that is growing in importance with each election.Produced in partnership with Brennan en españolSpeakers:--Paola Ramos, Author, Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America; MSNBC Contributor--Michael German, Former Special Agent, Federal Bureau of Investigation; Fellow, Brennan Center Liberty & National Security Program--Eduardo Gamarra, Professor of Politics and International Relations, Florida International University--Moderator: Mireya Navarro, Editor in Chief, Brennan en español- - - - - - - - - - - - - - -Los latinos y la extrema derechajueves, 10 de octubre de 2024, 12 p.m. - 1 p. m. Pacifica/California (3 p. m. - 4 p. m. ET)presentado por Brennan Center for Justiceregistarse en español: https://www.brennancenter.org/es/events/los-latinos-y-la-extrema-derecha Que haya grupos supremacistas blancos con personas no blancas parece una contradicción. Sin embargo, los últimos años, han sacado a la luz varios ejemplos perturbadores, como el hombre afrolatino líder de los Proud Boys y el hombre latino con ideologías neonazis responsable de un tiroteo masivo. Estos hombres forman parte de un pequeño pero creciente número de personas latinas que en Estados Unidos se suman a la extrema derecha y adoptan puntos de vista radicales sobre cuestiones de raza, nacionalismo cristiano e inmigración.En un nuevo libro revelador, Defectors, la periodista Paola Ramos, ganadora de un premio Emmy, utiliza entrevistas, contexto histórico y análisis de expertos para desmantelar la visión tradicional de que la comunidad latina es un bloque monolítico político, y descubrir una amplia gama de opiniones que incluye a nacionalistas blancos y a racistas declarados.El jueves 10 de octubre, Ramos se reunirá con el científico político Eduardo Gamarra y el exagente especial del FBI, Michael German, para hablar sobre el giro hacia la derecha entre los latinos. En un diálogo moderado por Mireya Navarro, jefa de redacción de Brennan en español, estos especialistas explorarán el complejo electorado latino, un grupo que cobra cada vez más importancia en cada elección.Producido en colaboración con Brennan en españolParticipantes:--Paola Ramos, autora del libro Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America; periodista colaboradora de MSNBC--Michael German, exagente especial del Buró Federal de Investigaciones (FBI); investigador fellow del Programa sobre Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center--Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida--Moderadora: Mireya Navarro, jefa de redacción de Brennan en españolEste encuentro se realizará en inglés y posteriormente estará disponible con subtítulos en español(Spanish subtitles will be available during this discussion which will be spoken in English)