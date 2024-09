Palestina_Cine documental: “Dónde lloran los olivos”…hasta que tod@s seamos libres

‘Donde lloran los olivos’: Ashira Darwish, Maurizio y Zaya Benazzo6 junio 2024 SEBASTOPOLvideo -en inglés-: https://www.youtube.com/live/UK_NuWGpAW0 ‘Donde lloran los olivos’ https://whereolivetreesweep.com Esta conversación se lanza con el estreno del documental ‘Donde lloran los olivos’, junto con 21 días de charlas sobre Palestina con destacados historiadores, maestros espirituales, terapeutas de trauma, poetas, artistas y más.Mira este video completo y los 21 días de esta colección de charlas en torno a “Donde lloran los olivos”: https://we.scienceandnonduality.com/offers/xJQ3eMU2/checkout ‘Donde lloran los olivos’: comienza un viaje de 21 días Con los codirectores Zaya y Maurizio Benazzo y el personaje principal Ashira Darwish .Aprendemos sobre las motivaciones y circunstancias para crear esta obra cinematográfica que expone las duras realidades de la vida bajo la ocupación israelí. También escuchamos la impresión de Ashira sobre la película, descubrimos qué ha cambiado desde que se grabó la película y obtenemos una actualización sobre el resto de los personajes. ‘Donde lloran los olivos’ es una película conmovedora y desgarradora sobre las luchas y la resiliencia del pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Explora temas de pérdida, trauma y búsqueda de justicia. Seguimos, entre otros, a la periodista y terapeuta palestina Ashira Darwish, a la activista de base Ahed Tamimi y a la periodista israelí Amira Hass.Presenta al Dr. Gabor Maté mientras ofrece trabajo de sanación de traumas a mujeres palestinas torturadas en cárceles israelíes.El programa amplía los temas explorados en la película y proporciona un contexto histórico y social más amplio.El acceso al programa y a la película es mediante donación.Capítulos: 00:00:00 – Estreno de la película y bienvenida a Olive Trees Weep00:12:35 – Vivir bajo la ocupación00:23:03 – La deshumanización de los palestinos y la ideología sionista00:33:42 – El Estado sionista y la limpieza étnica00:44:55 – Vivir con miedo: la realidad diaria de los palestinos00:55:25 – Sanación y resiliencia01:05:40 – Tomar medidas y generar conciencia01:16:13 – Erradicar el sistema de lobby01:27:00 – Granjas de la libertad y cultivar la resilienciaDonde lloran los olivosNadie es libre hasta que tod@s seamos libresfuente:SINOPSISDonde lloran los olivos ofrece una mirada penetrante a las luchas y la resiliencia del pueblo palestino bajo la ocupación israelí. Explora temas de pérdida, trauma y la búsqueda de justicia.Seguimos, entre otros, a la periodista y terapeuta palestina Ashira Darwish, a la activista de base Ahed Tamimi y a la periodista israelí Amira Hass. También somos testigos de cómo el Dr. Gabor Maté ofrece un trabajo de sanación de traumas a un grupo de mujeres que fueron torturadas en cárceles israelíes.Los paisajes ancestrales muestran profundas cicatrices, pues han sido testigos de la brutal realidad de la confiscación de tierras ancestrales, las expulsiones, los encarcelamientos, las demoliciones de viviendas, la privación de agua y la negación de los derechos humanos básicos. Sin embargo, a través del velo de la opresión, vislumbramos una especie de resiliencia: raíces profundas que han llevado al pueblo palestino a través de décadas de oscuridad y vidas destrozadas.Este viaje emocional desnuda la humanidad del oprimido mientras aborda la pregunta: ¿qué hace que el opresor sea tan despiadadamente ciego a su propia crueldad?PERSONAJESAshira Ali Darwish trabajó durante 15 años como periodista de radio y televisión e investigadora en Palestina para la BBC, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es la fundadora de Catharsis Holistic Healing, un proyecto de terapia del trauma pionero en un tipo de meditación activa sufí que tiene sus raíces en el conocimiento ancestral e indígena.El Dr. Gabor Maté , sobreviviente del Holocausto, receptor de la Orden de Canadá y creador del enfoque psicoterapéutico Compassionate Inquiry™, es un médico y autor húngaro-canadiense conocido por su trabajo sobre el trauma, la adicción, el estrés y el desarrollo infantil.En un principio se lo identificó como sionista, pero luego modificó su postura y desde entonces ha criticado abiertamente la ocupación israelí de tierras palestinas, incluida la opresión, expulsión y masacres de palestinos. Cree que reconocer el contexto histórico es crucial para comprender el conflicto actual y seguir adelante.Amira Hass es periodista israelí, autora y columnista del diario Haaretz. Cubre asuntos palestinos en Gaza y Cisjordania, donde vive desde hace casi treinta años. Hija de dos supervivientes del Holocausto, ha recibido numerosos premios por su trabajo, incluido el premio a la trayectoria de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación.Neta Golan es una activista israelí y cofundadora del Movimiento de Solidaridad Internacional, Israelíes Contra el Apartheid y Solidaridad por el Retorno. Ha resistido activamente la ocupación, participando en cientos de manifestaciones contra el muro y las carreteras ilegales de los colonizadores. Está casada y vive en Ramallah con su marido palestino.EQUIPOZaya Ralitza Benazzo es productora y directora de cine nacida y criada en Sofía, Bulgaria. Es cofundadora de la organización sin fines de lucro SAND . Ha producido y dirigido varios documentales premiados, entre ellos The Wisdom of Trauma , The Art of Life , Rays of the Absolute , America’s Chemical Angels y Wings and Strings .Maurizio Benazzo creció en Génova, Italia. A temprana edad comenzó a recorrer activamente el camino espiritual, explorando las prácticas del budismo zen, la meditación trascendental, la filosofía yóguica, el catolicismo y la filosofía. Tiene experiencia en todos los aspectos de la producción, tanto delante como detrás de la cámara, incluida la actuación, la dirección, la cinematografía y la distribución.Caroline Campbell es una directora, montadora y directora de fotografía con mucha experiencia. Comenzó con una película de BBC Horizon, ‘Global Dimming’, que ganó el premio Windscreen Planet Earth. Luego fundó The Hive Studios, que crea contenido de marca, y pronto se puso en contacto con Zaya y Maurizio mientras filmaban SAND. A través de su colaboración, Caroline filmó y editó The Art of Life y filmó y editó Wisdom of Trauma . Y esta relación fructífera continúa.Nickoloz Kachibaia nació en Tbilisi, Georgia y se crió en Toronto, Canadá. Nika es director de fotografía, editor y colorista. Colaboró ​​con el Director’s Guild of Canada durante varios años, donde creó su contenido y ayudó a lanzar la serie de mesas redondas del DGC. En su transición hacia las producciones comerciales, Nika se asoció con agencias en Toronto y participó en un trabajo significativo con ONG de todo el mundo. Trabajó en proyectos con marcas y agencias de renombre como SONY, Aveda, WaterAid, War Child, Jameson, Stoneleigh, Gravity, ZINK y muchas más.Finley MacNeil es un editor, productor y director de cine y televisión de Toronto, Canadá. Habiendo cortado miles de anuncios comerciales a la edad de diecisiete años y su primer largometraje a los dieciocho, Finley prácticamente creció en una casa de postproducción. Trabajando con innumerables productores en Canadá, Estados Unidos y Europa, Finley ha acumulado innumerables créditos a una edad muy temprana. Sus trabajos más recientes incluyen The Case Against Cosby , Life Below Zero: Canada y In Their Own Words .enlace a versión de pago:Elija su nivel de donación:20 USD: Mira la película y planta un olivo50$: Mira la película y planta dos olivos100 USD: Mira la película y brinda terapia y ayuda humanitariaMira la película y dona lo que puedasQué está incluido:Acceso a la película durante 48 horasPlantar olivos en PalestinaApoyar la curación del traumaContribuir a la ayuda humanitariaSu contribución incluye apoyo a la ayuda humanitaria en Gaza con la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina y la Middle East Children Alliance, curación de traumas en comunidades palestinas con Catharsis Holistic Healing y plantación de olivos en Palestina.También nos ayuda a acercar la película a un público más amplio y ampliar la comprensión de la situación en Palestina, junto con los ciclos de trauma que la perpetúan.LA COLECCIÓN COMPLETACONVERSACIONES SOBRE PALESTINACreamos un programa con destacados historiadores, maestros espirituales, terapeutas de trauma, poetas y artistas para complementar los temas explorados en la película y proporcionar un contexto histórico, cultural y social más amplio a la difícil situación del pueblo palestino.LA COLECCIÓN INCLUYEAcceso durante 2 años a los siguientes artículos:Película Donde lloran los olivos23 conversaciones sobre Palestina con destacados historiadores, maestros espirituales, terapeutas de trauma, poetas y artistas4 entrevistas ampliadas con personajes de películasGrabación de la sesión de preguntas y respuestas de Oakland con el Dr. Gabor Maté y Ashira DarwishGuía para el debate cinematográfico6 conversaciones de la comunidad SAND sobre PalestinaOBTÉN LA COLECCIÓN $79 USDDIEZ COSAS QUE PUEDES HACER AHORAEl papel del artista es hacer que la revolución sea irresistible. —Toni Cade BambaraNuestra visión es inspirar a los espectadores a involucrarse, o profundizar su compromiso, en la toma de acciones por la libertad palestina y por la liberación colectiva.No sabemos qué acciones se convertirán en un punto de inflexión ni cómo nuestra acción colectiva puede inspirar a otros a participar. Es con este espíritu que los invitamos a actuar de cualquier manera que puedan.Si bien compartimos las siguientes ideas, recomendamos encarecidamente comunicarse con grupos y campañas locales para entablar conversaciones significativas y desarrollar movimientos.Dona para apoyar a las organizaciones que apoyan a la población de los territorios ocupados, reconstruyen Gaza, trabajan por los derechos humanos y llevan el trabajo de sanación de traumas a la región. Prioriza a las organizaciones de base palestinas. Consulta la sección “Organizaciones humanitarias y de paz” a continuación.Llamado a un alto el fuego permanente: contacte a sus funcionarios electos , pídales que llamen a un alto el fuego permanente y dejen de enviar armas a Israel. Siga llamando, mientras construye comunidad, uniéndose a las Power Hours organizadas por nuestros amigos de Jewish Voice for Peace.Únete a tu movimiento local de solidaridad interseccional . Únete a las protestas callejeras, huelgas y acciones creativas. En los EE. UU., puedes encontrar protestas en la Campaña estadounidense por los derechos palestinos (USCPR), Jewish Voice for Peace , If Not Now y otras. Accede a herramientas para protestar desde Gaza es Palestina. Cristianos por una Palestina Libre te invita a ir a Washington DC del 28 al 30 de julio de 2024. Apoya a Wadi Foquin , una petición para detener la carretera del apartheid.Desinversión ante la injusticia. Uno de los aspectos clave del movimiento internacional para ayudar a poner fin al apartheid en Sudáfrica fue aplicar presión económica. Los palestinos están pidiendo boicots, desinversiones y sanciones similares.Llamado a la desinversión y búsqueda de campañas locales a las que unirse.Vea una lista de empresas que se benefician del actual ataque a Gaza.Pide a tu universidad local, instituciones religiosas, ciudades y fondos de pensiones que desinviertan en el apartheid. Este sencillo conjunto de herramientas puede ayudarte a empezar.Pídele a tu comunidad que firme el Compromiso Libre del Apartheid.Descarga la aplicación BoycatVisita Palestina . Visita los campos de refugiados, los puestos de control y experimenta la vida diaria. Haz viajes educativos. Únete a los esfuerzos solidarios para ayudar a los palestinos a resistir los ataques de los colonos y continuar con su sumud (firmeza), cuidando sus rebaños y olivos, llevando a sus hijos a la escuela y haciendo de la vida cotidiana un acto de resistencia. Consulta organizaciones como Eyewitness Palestine , International Solidarity Movement o Faz3a . Aquí tienes una buena empresa de viajes: To Be There, dirigida por Baha Hilo .Practique cómo mantener conversaciones difíciles. Encuentre consejos sobre cómo hablar con su familia y amigos , y sobre cómo hablar sobre Palestina en su lugar de trabajo en este conjunto de herramientas gratuito, Freedom Within Reach , del Palestine Feminist Collective (consulte la página 19).Opóngase al discurso de odio y a la violencia contra las comunidades musulmana y judía. Alce la voz y aprenda más sobre cómo organizarse contra el antisemitismo, el odio contra los árabes y el odio contra los musulmanes. Comprenda la diferencia entre antisemitismo y antisionismo. Infórmese sobre el antisemitismo con este manual, On Antisemitism: Solidarity and the Struggle for Justice (Sobre el antisemitismo: solidaridad y la lucha por la justicia) , y el póster y el programa de estudios Unraveling Antisemitism (Descifrando el antisemitismo) de Jews for Racial and Economic Justice (Judíos por la justicia racial y económica). Acceda a guías para hablar en contra de la islamofobia, el acoso y los prejuicios de CAIR.Continúa tu viaje de aprendizaje. Estudia e investiga todo lo que puedas y comparte tus conocimientos. Descubre quién financia a los funcionarios electos estadounidenses. Únete a Study & Action for Palestine , un curso en línea de verano de 2024 para cualquier persona que quiera profundizar su comprensión de las luchas de liberación palestinas dirigido por un grupo de capacitadores de primer nivel, organizado por White Awake.Llora. Llora y reza juntos para lamentar las vidas perdidas en este genocidio. Organiza una vigilia, invocando rituales de tus propias tradiciones. Para honrar la memoria de los asesinados, puedes leer sus nombres , compartir sus historias o exhibir sus fotos con velas y velas de té. Únete a Grief Cafes for Gaza en línea con Sasha HeronPractica la gratitud y el autocuidado. Podemos cuidarnos unos a otros para poder sostenernos a largo plazo. Encuentra herramientas para incorporar prácticas de resiliencia en tu comunidad y en tu práctica diaria, y ten estos recordatorios cerca. Recuerda: brilla intensamente, ¡pero no te quemes ! Expresa tu gratitud a los líderes que están cobrando valor y pidiendo un alto el fuego permanente: funcionarios electos , líderes religiosos, estudiantes, artistas , trabajadores de ayuda humanitaria y voces comunitarias de todo el mundo. La gratitud es el antídoto contra el miedo y la desesperación, y ayuda a motivar a las personas a seguir actuando con integridad y cuidado. ¡ Y no olvides celebrar el misterio y la sacralidad de la vida!ORGANIZACIONES HUMANITARIAS Y DE PAZPELÍCULAS, VÍDEOS, PODCASTS, NOTICIASPelículasRegreso a Zarnouqa de Anemoia Projects (2024) 14 min“No en mi nombre”: la historia de un disidente judío israelí (2024) 10 minLlantos de niños de Iyad Aburok (2024) 32 minIsraelismo de Erin Axelman y Sam Eilertsen (2023) 84 minLa ley y los profetas de Joshua Vis (2023) 114 minNetanyahu, Estados Unidos y el camino a la guerra en Gaza por James Jacoby (2023) 85 minTantura de Alon Schwarz (2022) 94 minLaboratorio de ocupación H2 de Idit Avrahami y Noam Sheizaf (2022) 93 minMapa de la cronología de la Nakba de 1948 por Nisreen Zahda (2022) 11 minFarha de Darin Sallam (2021) 91 min [Ficción]Alcalde de David Osit (2020) 89 minEl presente de Farah Nabulsi (2020) 24 min [Ficción]Gaza lucha por la libertad de Abby Martin (2019) 84 min1948: Creación y catástrofe de Andy Trimlett y Ahlam Muhtaseb (2017) 85 minLa verdad: PERDIDO EN EL MAR de Rifat Audeh (2017) 56 minNaila y la rebelión de Julia Bacha (2017) 76 min [Ficción]La ocupación de la mente americana (2016) 21, 45 u 84 minJunction 48 de Udi Aloni (2016) 97 min [Ficción]3000 Nights de Mai Masri (2015) 99 min [Basada en hechos reales]Nacido en Gaza de Hernán Zin (2014) 69 min [versión más larga]Nacido en Gaza de Hernán Zin (2014) 54 min [versión corta]Omar de Hany Abu-Assad (2013) 98 minUn mundo que no es el nuestro de Mahdi Fleifel (2012) 93 minLa ley en estos lugares de Ra’anan Alexandrowicz (2011) 104 minMiral de Julian Schnabel (2011) 105 min [Ficción]Crónica de un refugiado de Perla Issa, Aseel Mansour y Adam Shapiro (2010) seis episodios de 50 minutos cada unoLa vida en la Palestina ocupada – Parte 1 por Anna Baltzer (2009) 60 minLa vida en la Palestina ocupada – Parte 2 de Anna Baltzer (2009) 60 minBudrus de Julia Bacha (2009) 82 minLa sal del mar de Annemarie Jacir (2008) 105 minOcupación 101, voces de la mayoría silenciada (2006) 88 minPor qué luchamos de Eugene Jarecki (2005) 113 minJenin Jenin de Mohammed Bakri (2002) 54 minIntervención divina de Elia Suleiman (2002) 89 min [Ficción]Palestina sigue siendo el problema, de Tony Stark (2002) 53 minVídeosRaíces de la resistencia, parte 1 de Baha Hilo (2024) 12 minRaíces de la resistencia, parte 2 de Baha Hilo (2024) 13 minCómo el sionismo adoctrinó a Occidente con Ahmed Paul Keeler (2024) 70 min¿Qué es el sionismo? de Mohammed Elkurd (2024) InstagramTa-Nehisi Coates reflexiona sobre su primera llegada a Israel/Palestina. (2023)La guerra árabe-israelí de 1948 y la Nakba explicadas | TRT World (2018) 5 minActivistas israelíes se sitúan junto a la valla de Gaza (2018) 2 minEl conflicto entre Israel y Palestina en una animación de 6 minutos de Jewish Voices for Peace (2012) 6 minRemolquesNinguna otra tierra – de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor (2024) [solo tráiler]Ahmad Alive de Ahmad Ghunaim (2024) [solo tráiler]Entre dos cruces de Yasser Murtaja (2018) [sólo tráiler]ColeccionesSitio web de Palestine FilmsFestival de Cine Palestino de Londres (2023)PodcastsDesacreditando los argumentos sionistas de Let’s Talk Palestine [Podcast] (2024)Podcast de la calle Makdisi de Saree, Ussama y Karim MakdisiLa cápsula de Palestina de Lara E. y Mikey B.Bad Hasbara: el podcast más moral del mundo, de Matt Lieb y Daniel MatéLibrosUn balcón sobre una ciudad envuelta en la guerra de Dareen Tatour (2024)Descolonizando la mente palestina por Haidar Eid (2024)Un día en la vida de Abed Salama de Nathan Thrall (2023)Linajes de sangre de meital yaniv (2023)Inflamado por la Dra. Rupa Marya y Raj Patel (2022)La era de la coexistencia de Ussama Maksidi (2021)En este lugar juntos de Penina Eilberg-Schwartz y Sulaiman Khatib (2021)La Guerra de los Cien Años en Palestina: 1917-2017, de Rashid Khalidi (2020)Despierta y recupera tu humanidad, de Rich Forer (2020)Recuperando el judaísmo del sionismo por Carolyn L. Karcher (2019)Gaza: Una investigación sobre su martirio por Norman Finkelstein (2018)Diez mitos sobre Israel, de Ilan Pappé (2017)Contrarrestar la Nakba palestina: Un Estado para todos , por Haidar Eid (2017)Hombres de capital: escasez y economía en el Mandato Palestino, de Sherene Seikaly (2016)Sobre Palestina de Noam Chomsky e Ilan Pappé (2015)La industria del Holocausto , de Norman Finkelstein (2015)Cuentos de Gaza Writes Back , editados por Refaat Alareer (ed.) (2014)Gaza en crisis, de Noam Chomsky e Ilan Pappé (2013)Egipto en transformación: ensayos sobre una revolución inacabada de Adel Iskander (2013)Breakthrough: Transformar el miedo en compasión por Rich Forer (2010)El fin del judaísmo de Hajo Meyer (2007)El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, por John Mearsheimer y Stephen Walt (2007)La limpieza étnica de Palestina, de Ilan Pappé (2006)Los escándalos de Ben Gurión , de Naeim Giladi (2006)Sharon y mi suegra de Suad Amiry (2005)Reportaje desde Ramallah por Amira Hass (2003)Bebiendo el mar en Gaza, de Amira Hass (2000)Las guerras fronterizas de Israel, 1949-1956, de Benny Morris (1993)El nacimiento de Israel: mitos y realidades de Simha Flapan (1987)La cuestión de Palestina, de Edward W. Said (1979)ColeccionesLos libros de Norman FinkelsteinLos libros de Ilan PappéUna biblioteca de 1.700 libros sobre Israel y PalestinaLibros para niñosPatria: Mi padre sueña con Palestina, de Hannah Moushabeck (2023)Estos olivos de Aya Ghanameh (2023)Baba, ¿qué significa mi nombre? de Rifk Ebeid (2020)Libros infantiles sobre Palestina: lista de lecturaArtículosDefensa de los derechos palestinos: consejos y datos, por B. Defensa de los derechos palestinos: consejos y datos, por B. Leeding-Hart (2024)Memorándum filtrado del New York Times sobre Gaza por Jeremy Scahill y Ryan Grim (2024)Desacreditando los argumentos sionistas sobre Gaza | Hablemos de Palestina (2024)Mi Nuseirat de Haidar Eid (2024)El sumud como clave para la liberación global, de Farah El-Sharif (2024)El apartheid israelí es mucho más brutal que todo lo que vimos en Sudáfrica, por Aysu Bicer y Behlul Cetinkaya (2024)La guerra mató a mi madre de Tareq Hajjaj (2024)Escuché el último suspiro de todos mis amigos de Tareq Hajjaj (2024)Escritos recopilados del rabino Lynn Gottlieb (2024)Ecos de nuestro hogar perdido en Gaza, de Haneen Sabbah (2024)El colapso del sionismo de Ilan Pappé (2024)La teoría de la suposición destrozada | Wikipedia (2023)¿Quién financia la Misión Canaria? por James Bamford | The Nation (2023)Nuestra catástrofe Un ensayo fotográfico | Jewishcurrents.org (2023)Silenciando Palestina de Ahmed Artema (2023)La masacre de Deir Yassin: por qué sigue siendo importante 75 años después | Al Jazeera (2023)El grupo de breakdance de Gaza ayuda a los niños a escapar del trauma de la guerra, por Hollie Geraghty (2023)La Gran Marcha del Retorno del Comité de Servicio de los Amigos Americanos (2019)Carta al New York Times firmada por Albert Einstein (1948)POEMAS, CANCIONES Y ORACIONESRECURSOS PARA LA SANACIÓN DE TRAUMAS INTERGENERACIONALES